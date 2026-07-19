Vor drei Jahren saß ich an einem Sonntagabend auf dem Boden meines Wohnzimmers, umgeben von vier verschiedenen Hersteller-Apps, einem blinkenden Hub und einem Türsensor, der sich weder in Apple Home noch in Google Home einloggen wollte. Am Ende hat der Sensor drei Wochen offline in der Schublade gelegen, weil ich schlicht keine Lust mehr hatte. Im Ernst: Genau solche Nachmittage sind der Grund, warum Matter überhaupt erfunden wurde – und warum die Nachricht, dass Home Assistant jetzt Matter 1.6 unterstützt, mehr ist als ein Versionsnümmerchen für Bastler.

Caschys Blog hat die Home-Assistant-Unterstützung für Matter 1.6 am 17. Juli 2026 gemeldet, und für alle, die ihr Smart Home schon mal wegen eines störrischen Pairing-Prozesses fluchend verlassen haben, lohnt sich ein genauerer Blick. Denn Matter 1.6 räumt genau bei den Nervensägen auf, die Einsteigern bislang den Spaß am vernetzten Zuhause verhagelt haben.

Was ist eigentlich neu an Matter 1.6?

Matter 1.6 ist im Juni 2026 erschienen und bringt, anders als frühere Versionssprünge, kaum neue Gerätekategorien mit. Stattdessen konzentriert sich der Standard auf drei Baustellen, die im Alltag wirklich wehtun: die Inbetriebnahme neuer Geräte, die Zusammenarbeit mehrerer Controller und die Kommunikation zwischen Thermostat und Steuerzentrale. Das Home-Assistant-Team hat das in seinem eigenen Blogbeitrag treffend als das Matter-Upgrade beschrieben, auf das viele gewartet haben, und diese Wortwahl ist kein Zufall.

Konkret bringt Matter 1.6 vollständiges NFC-Commissioning, ein sogenanntes Joint Fabric für Multi-Controller-Setups und Thermostat-Suggestions, bei denen Steuerzentralen Empfehlungen statt starrer Befehle senden. Keine dieser drei Änderungen ist spektakulär im Sinne eines neuen Gadgets. Aber alle drei greifen genau dort, wo Smart Homes bisher am meisten genervt haben – und das ist, meiner Meinung nach, die klügere Art, einen Standard weiterzuentwickeln, als ständig neue Gerätetypen draufzupacken, die kaum jemand nutzt.

Home Assistant 2026.7: matter.js ersetzt den alten Unterbau

Damit Matter 1.6 überhaupt ankommt, musste Home Assistant selbst unter die Haube greifen. Seit dem 1. Juli 2026 läuft die stabile Version Home Assistant 2026.7 mit einem komplett neuen Matter-Server, der auf matter.js basiert – einer vollständigen TypeScript-Implementierung des Matter-Standards. Der bisherige, Python-basierte Matter-Server wird damit abgelöst. Für Nutzer heißt das praktisch: Wer sein System aktuell hält, bekommt den Umbau automatisch mit, ohne selbst Hand anlegen zu müssen.

Der neue Server unterstützt vollständig Matter 1.5.1 mit Optimierungen für Kameras, Türklingeln und smarte Schlösser, und implementiert gezielt die zentralen Matter-1.6-Features NFC-Commissioning und Joint Fabric. Nerd-Alarm: Das ist kein kosmetisches Update, sondern ein echter Unterbau-Tausch, vergleichbar mit einem Motorwechsel bei laufendem Betrieb. Und laut Home-Assistant-Telemetrie aus dem Juni 2026 setzen bereits 38,5 Prozent aller aktiven Installationen mit freigegebener Telemetrie die Matter-Integration ein – Tendenz weiter steigend.

Weniger nerviges Pairing: NFC statt QR-Code-Jagd

Wer schon einmal mit dem Smartphone vor einer winzigen QR-Code-Aufklebung auf der Rückseite eines Sensors kniete, versteht sofort, warum NFC-Commissioning ein Fortschritt ist. Matter 1.6 erlaubt die vollständige Inbetriebnahme per NFC, inklusive bidirektionaler Kommunikation, bevor das Gerät überhaupt vollständig unter Spannung steht. Praktisch bedeutet das: Gerät auspacken, Smartphone kurz an die NFC-Fläche halten, Setup startet – kein Herumfummeln mit Codes, kein verzweifeltes Ausleuchten der Verpackung mit der Handy-Taschenlampe.

Das ist genau das Bastelprojekt-Gefühl, das viele Menschen vom Smart Home abschreckt, und Matter 1.6 nimmt es zumindest bei der Erstinbetriebnahme spürbar raus. Wichtig für die Erwartungshaltung: NFC-Commissioning ist ein Standard-Feature der Spezifikation, kein automatisches Geschenk für bereits verkaufte Geräte. Ob ein konkreter Sensor davon profitiert, hängt davon ab, ob der Hersteller entsprechende NFC-Hardware eingebaut hat und ein Firmware-Update liefert. Wer also demnächst neue Lampen, Steckdosen oder Türsensoren kauft, sollte in den Produktdetails gezielt nach NFC-Unterstützung schauen, statt sie einfach vorauszusetzen.

Joint Fabric: Schluss mit der Entweder-Oder-Entscheidung

Der zweite große Baustein heißt Joint Fabric, und der trifft einen wunden Punkt, den jeder kennt, der mit gemischten Hersteller-Setups lebt: Bisher konnten mehrere Controller wie Apple Home, Google Home, Alexa und Home Assistant ein Matter-Gerät nur eingeschränkt parallel verwalten, weil das klassische Fabric-Konzept die Anzahl gleichzeitig eingebundener Steuerzentralen faktisch begrenzt hat. Mit Joint Fabric agieren mehrere Controller innerhalb desselben Vertrauensverbunds, ohne dass Nutzer ständig neue Pairing-Codes generieren oder Geräte zurücksetzen müssen.

Im Alltag heißt das: Ein Lichtsensor lässt sich in Apple Home für einfache Automationen nutzen, gleichzeitig in Google Home für Sprachroutinen einbinden und parallel in Home Assistant für komplexere YAML-Automationen verwenden – ohne dass eine Plattform die andere aussperrt. Wichtig ist aber die technisch präzise Einordnung: Joint Fabric reduziert die praktische Relevanz des alten Fabric-Limits, es hebt es nicht pauschal auf. Wie großzügig Apple, Google und Amazon das in ihren eigenen Implementierungen umsetzen, entscheidet am Ende trotzdem der jeweilige Hersteller. Wer also liest, „das Fabric-Limit ist komplett weg“, sollte das mit einer gesunden Prise Skepsis genießen.

Ein Beispiel-Szenario aus dem Alltag

Um sich vorzustellen, was Joint Fabric konkret ändert, hilft ein einfaches Gedankenexperiment. Nehmen wir einen Zweipersonenhaushalt, bei dem eine Person auf iPhone und Apple Home setzt, die andere auf ein Android-Gerät mit Google Home, und beide gemeinsam ein paar komplexere Automationen über Home Assistant laufen lassen wollen – etwa eine Anwesenheitssimulation im Urlaub oder eine Heizungssteuerung, die auf mehrere Sensoren gleichzeitig reagiert. Vor Matter 1.6 bedeutete das in der Praxis häufig einen Kompromiss: Entweder wurde ein Gerät nur einem einzigen Ökosystem zugeordnet, oder es musste über Umwege, etwa eine zusätzliche Bridge, in mehrere Systeme eingebunden werden, was wiederum neue Fehlerquellen schuf.

Mit Joint Fabric lässt sich dieses Problem zumindest in der Theorie entschärfen, weil ein einzelnes Gerät gleichzeitig mehreren vertrauenswürdigen Controllern bekannt sein kann, ohne dass ständig neue Kopplungsvorgänge nötig werden. Ob das in der gelebten Praxis tatsächlich so reibungslos funktioniert, wie es auf dem Papier klingt, wird sich erst zeigen, wenn mehr Geräte und mehr Hersteller-Apps das Feature tatsächlich vollständig unterstützen. Wer aktuell schon mit einem gemischten Setup lebt, tut also gut daran, die Erwartungen realistisch zu halten und Joint Fabric als Erleichterung zu betrachten, nicht als sofortige Komplettlösung für jahrelang gewachsene Konfigurationschaos-Zustände.

Joint Fabric und NFC-Pairing treffen auf ganz reale Sensoren und Hubs. (Symbolbild)

Thermostat-Suggestions: intelligentere Heizungssteuerung ohne starre Befehle

Das dritte Kernfeature betrifft ausgerechnet die Geräteklasse, die im Smart Home am meisten Frustpotenzial hat: Thermostate. Bisher hat ein Controller einem Matter-Thermostat einen harten Befehl geschickt – Temperatur runter, fertig, Diskussion beendet. Mit Thermostat-Suggestions sendet der Controller stattdessen eine Empfehlung, und das Thermostat selbst entscheidet unter Berücksichtigung von Nutzungsprofil und eventuellen Demand-Response-Signalen des Energieversorgers, wie es reagiert.

Das mag nach einer Kleinigkeit klingen, passt aber ziemlich gut zu dem, was Home Assistant mit seinem Energy-Dashboard und Lastmanagement-Funktionen sowieso schon vorhat: Geräte, die nicht blind gehorchen, sondern situativ mitdenken. Wer sich schon einmal darüber geärgert hat, dass eine Automation die Heizung mitten in der Nacht runterdreht, obwohl gerade jemand wach im Wohnzimmer sitzt, wird den Unterschied zwischen starrem Befehl und kontextsensitiver Empfehlung schnell schätzen lernen.

Was sich für Licht, Sensoren, Thermostate und Hubs konkret ändert

Für den ganz normalen Smart-Home-Alltag lassen sich die Effekte von Matter 1.6 in Home Assistant so herunterbrechen: Bei Lampen und Steckdosen wird vor allem die Erstinbetriebnahme einfacher, sobald Hersteller NFC-fähige Hardware liefern. Bei Sensoren – Tür, Bewegung, Temperatur – profitieren vor allem gemischte Setups, in denen mehrere Steuerzentralen parallel laufen sollen, vom Joint Fabric. Bei Thermostaten verändert sich das eigentliche Steuerungsverhalten, weg von starren Befehlen hin zu situativen Empfehlungen.

Für Hubs und Border-Router ändert sich strukturell wenig: Wer Matter über Thread nutzt, braucht weiterhin mindestens einen Thread-Border-Router, etwa einen smarten Lautsprecher oder ein entsprechendes Hub-Gerät. Wer dagegen Matter über WLAN einsetzt, kommt ohne zusätzlichen Border-Router aus – Home Assistant mit aktivierter Matter-Integration und der Companion-App reichen dafür aus. Home Assistant selbst wird durch diese Entwicklung zunehmend zum Meta-Controller: Es nutzt bestehende Border-Router im Haushalt, etwa von Echo-Geräten, Google-Nest-Produkten oder HomePods, und liefert darüber hinaus die komplexeren Automationen und Dashboards, die viele Hersteller-Apps schlicht nicht anbieten.

Rückwärtskompatibilität bleibt dabei ein wichtiges Stichwort: Ein älteres Matter-Gerät, etwa ein Bewegungsmelder aus dem Jahr 2023, funktioniert weiterhin mit aktuellen Matter-1.6-Controllern. Niemand muss also fürchten, dass bestehende Geräte plötzlich ausrangiert werden müssen, weil ein neuer Standard kommt.

Wo Matter weiterhin kompliziert bleibt

Ganz reibungslos ist die Sache trotzdem nicht, und genau hier kommt der Realitätscheck. Erstens: Android-Nutzer sollten wissen, dass Google Play Services die für Matter nötigen Module im Hintergrund laden, und das kann nach einer Installation oder einem Update bis zu 24 Stunden dauern. Wer direkt nach dem Update ungeduldig ein neues Gerät pairen will und scheitert, liegt oft schlicht an dieser Wartezeit, nicht an einem kaputten Setup. Zusätzlich muss die Standortberechtigung der Companion-App auf „Immer erlauben“ stehen, sonst schlägt die Kommissionierung fehl – ein Detail, das erstaunlich viele Support-Anfragen erklärt.

Zweitens: Auf Netzwerkebene braucht Matter funktionierendes IPv6-Multicast im lokalen Netz bis zum Home-Assistant-Host. Wer noch einen alten Router mit lückenhafter IPv6-Unterstützung betreibt, wird auch mit Matter 1.6 an dieser Stelle anecken. Drittens, und das ist vielleicht die wichtigste Einschränkung: Matter ersetzt Zigbee- und Z-Wave-Bridges nicht über Nacht. Viele bestehende Installationen laufen weiterhin über Hue-Bridge, Zigbee-Sticks oder Z-Wave-Controller, weil diese Ökosysteme bei Gerätedichte und Feature-Tiefe schlicht noch weiter sind als frühe Matter-Implementierungen. Eine indirekte Einbindung über Bridges ist möglich, aber eben keine automatische Rundum-Lösung.

Viertens sollte man NFC-Commissioning nicht mit einem universellen Gerätestandard verwechseln: Es handelt sich um ein Spezifikations-Feature, kein Versprechen, dass jedes bereits verkaufte Gerät per Update plötzlich NFC-fähig wird. Und fünftens bleibt die Sicherheitsarchitektur von Matter – verschlüsselte, lokale Kommunikation – unabhängig von Version 1.6 bestehen. Der neue Standard verbessert vor allem Benutzbarkeit und Komfort, nicht die Kryptografie im Hintergrund. Wer sich also fragt, ob das eigene Smart Home durch das Update automatisch sicherer wird: Nein, es wird vor allem angenehmer zu bedienen.

Praktische Schritte: So bringen Sie Home Assistant auf den aktuellen Matter-Stand

Wer selbst loslegen möchte, braucht kein XL-Bastelprojekt, sondern folgt einem recht überschaubaren Weg. In Home Assistant OS führt der Pfad über Einstellungen, dann Add-ons, dann Add-on Store, wo sich der „Matter Server“ finden und installieren lässt. Anschließend wird unter Einstellungen, Geräte & Dienste, Integration hinzufügen die Matter-Integration eingerichtet. Wer bereits eine ältere Matter-Einrichtung betreibt, sollte vor allem sicherstellen, dass die zugrunde liegende Home-Assistant-Version aktuell ist, denn der neue matter.js-Server und damit der Matter-1.6-Support kommen erst mit dem entsprechenden Update. Details zur Einrichtung, Voraussetzungen und unterstützten Geräten listet die offizielle Matter-Integration in der Home-Assistant-Dokumentation auf.

Für gemischte Haushalte, in denen etwa IKEA-Lampen, Bosch-Geräte oder Geräte anderer Hersteller nebeneinander laufen, lohnt sich ein kurzer Test: Neue Geräte zunächst einzeln einbinden, beobachten, ob NFC-Commissioning unterstützt wird, und erst danach Automationen aufbauen, die auf Thermostat-Suggestions reagieren. Wer unsicher ist, ob ein bestehendes Setup über Matter, Zigbee oder eine Hersteller-Bridge läuft, kann sich die jeweiligen Geräteeinträge in den Home-Assistant-Integrationen ansehen – dort steht in der Regel eindeutig, über welchen Protokollweg ein Gerät angebunden ist.

Wer nach dem Update auf Problemen sitzt, sollte zunächst die naheliegendsten Ursachen prüfen, bevor größere Umbauten angegangen werden. Ein Blick in die Home-Assistant-Logs zeigt meist recht schnell, ob der neue matter.js-Server überhaupt korrekt gestartet ist. Bleibt ein neues Gerät beim Pairing hängen, hilft es oft, das Smartphone neu zu starten, die Standortberechtigung der Companion-App zu prüfen und – gerade bei Android – schlicht ein bis zwei Tage zu warten, bis die nötigen Google-Play-Module vollständig heruntergeladen sind. Erst wenn diese einfachen Schritte nichts bringen, lohnt sich die tiefere Fehlersuche im Netzwerk, etwa die Prüfung, ob IPv6-Multicast im eigenen Router überhaupt aktiviert ist. Diese Reihenfolge erspart erfahrungsgemäß viel Frust, weil ein großer Teil der Pairing-Probleme tatsächlich banale Ursachen hat und nicht an Matter selbst liegt.

Ein nüchterner Blick auf den Hype

Es ist verlockend, jedes Matter-Update als „endlich der Durchbruch“ zu feiern, und ich gebe zu, dass auch ich bei NFC-Commissioning kurz in Jubel-Modus verfallen bin. Aber ehrlich betrachtet löst Matter 1.6 keine grundsätzlichen Probleme des Smart Homes, sondern feilt an drei sehr konkreten Ecken: Einrichtung, Controller-Vielfalt und Thermostat-Verhalten. Das ist trotzdem mehr wert als viele reine Marketing-Updates der letzten Jahre, weil es tatsächlich an den Stellen ansetzt, an denen normale Nutzer aussteigen – nicht an denen, die nur auf Techblogs Aufmerksamkeit erzeugen.

Gleichzeitig lohnt sich ein Gegenargument, das in der Euphorie oft untergeht: Ein Standard ist immer nur so gut wie seine tatsächliche Umsetzung in echten Produkten. Matter 1.6 kann NFC-Commissioning, Joint Fabric und Thermostat-Suggestions spezifizieren, so viel es will – wenn die großen Hersteller diese Funktionen nicht zügig in ihre Geräte und Apps einbauen, bleibt vieles davon graue Theorie für Enthusiasten, die ohnehin schon mit Home Assistant experimentieren. Wer also aktuell ein Gerät im Regal eines Baumarkts oder Elektronikhändlers kauft, sollte nicht automatisch davon ausgehen, dass „Matter“ auf der Verpackung gleichbedeutend mit „unterstützt alle Matter-1.6-Funktionen“ ist. Ein Blick in die technischen Daten oder auf die Herstellerseite bleibt weiterhin sinnvoll, gerade bei Funktionen wie NFC-Pairing, die explizit passende Hardware voraussetzen.

Ob Home Assistant durch diese Öffnung wirklich massenkompatibel wird oder weiterhin vor allem technisch interessierten Menschen vorbehalten bleibt, die gern mal an Konfigurationsdateien schrauben, wird sich erst zeigen, wenn genügend Hersteller NFC-Hardware und Joint-Fabric-Support tatsächlich ausliefern. Bis dahin bleibt die spannende Frage: Reicht ein besserer Standard allein, oder braucht es am Ende doch die Hersteller, die endlich mitziehen?