Matter Smart Home 2026: Wago, IKEA Varmblixt und Busch-free@home machen Ernst

Wago bringt Matter-Aktoren für den Sicherungskasten, IKEA macht die Donut-Lampe Varmblixt smart und Busch-free@home spricht jetzt mit Eve-Sensoren. Was das für Ihr Smart Home bedeutet – und warum 2026 das Jahr wird, in dem Matter endlich erwachsen wird.

Letzte Woche habe ich versucht, eine smarte Steckdose von Hersteller A mit der App von Hersteller B zu verbinden. Drei Stunden. Zwei Firmware-Updates. Ein Werksreset. Spoiler: Hat nicht funktioniert. Die Steckdose blinkt jetzt einfach wütend vor sich hin und ich habe aufgegeben.

Genau solche Abende soll Matter eigentlich verhindern. Der herstellerübergreifende Smart-Home-Standard verspricht seit Jahren, dass Geräte verschiedener Marken einfach miteinander reden – ohne dass Sie dafür einen Informatik-Abschluss brauchen. Und ehrlich? Lange war das mehr Versprechen als Realität.

Aber jetzt passiert was.

Im März 2026 drängen gleich drei große Namen mit Matter-Produkten auf den Markt, die das Potenzial haben, die Smart-Home-Landschaft grundlegend zu verändern. Wago – ja, die mit den Klemmen – steigt in den Matter-Markt ein. IKEA verpasst der kultigen Varmblixt-Lampe ein Matter-over-Thread-Upgrade. Und Busch-Jaeger öffnet sein free@home-System für Eve-Geräte via Matter. Das klingt nach Nerd-Nische, aber im Ernst: Das betrifft jeden, der sein Zuhause auch nur ansatzweise smart machen will.

Wago und Matter: Wenn der Klemmen-König ins Smart Home einzieht

Wago kennen Sie vielleicht nicht vom Namen her. Aber wenn jemals ein Elektriker in Ihrem Haus gearbeitet hat, stecken mit ziemlicher Sicherheit Wago-Klemmen in Ihrem Sicherungskasten. Die orangefarbenen Federklemmen aus Minden sind in der Elektrobranche so allgegenwärtig wie Tesa im Büro. Jetzt wagt – Wortspiel beabsichtigt – das Unternehmen den Schritt ins Matter Smart Home.

Unter dem Namen WAGO Home Automation präsentiert der Hersteller auf der Light + Building in Frankfurt erstmals Unterputz-Aktoren mit Matter-Unterstützung. Die kurze Version: Das sind kleine Module, die in Ihre Unterputzdose passen und von dort aus Lampen schalten, Rolläden steuern oder Licht dimmen – alles per Matter-Standard.

Das Sortiment umfasst vier Produkte:

WAGO Home Relay (16 A) – Schaltaktor für Lasten bis 16 Ampere (200 Watt LED). Kann alles schalten, was an einer normalen Haushaltssteckdose hängt.

– Schaltaktor für Lasten bis 16 Ampere (200 Watt LED). Kann alles schalten, was an einer normalen Haushaltssteckdose hängt. WAGO Home Relay (6 A) – Zwei Kanäle, zusammen 6 Ampere. Gedacht für Lichtkreise, kleinere Verbraucher oder als Impulsgeber für Steuerungsaufgaben.

– Zwei Kanäle, zusammen 6 Ampere. Gedacht für Lichtkreise, kleinere Verbraucher oder als Impulsgeber für Steuerungsaufgaben. WAGO Home Blind Control (3 A) – Jalousie-Aktor für elektronische Rolladensteuerung, kombinierbar mit einem Doppeltaster.

– Jalousie-Aktor für elektronische Rolladensteuerung, kombinierbar mit einem Doppeltaster. WAGO Home Dimmer – Elektronischer Helligkeitsregler für die Unterputzdose.

Nerd-Alarm: Jedes dieser vier Produkte gibt es in zwei Varianten – einmal mit Matter over Wi-Fi (2,4 GHz) und einmal mit Matter over Thread. Das macht acht Geräte insgesamt. Und hier wird es spannend, denn die Thread-Variante ist für alle interessant, die auf ein Mesh-Netzwerk ohne zentrale Bridge setzen wollen.

Was Wago von der Konkurrenz unterscheidet

Moment, Unterputz-Aktoren mit Matter gibt es doch schon? Stimmt. Aber Wago spielt eine andere Karte: Profi-Qualität. Alle Module sind VDE-zertifiziert – nach Angaben von Wago-Produktmanager Manfred Lehmann bietet kein anderer Hersteller Unterputz-Aktoren mit diesem Prüfsiegel an. Dazu kommt eine Entwicklung nach der Sicherheitsnorm IEC 62443-4-1, die normalerweise für industrielle Steuerungssysteme gilt.

Klingt einfach, ist es aber nicht. Denn diese Zertifizierungen kosten Zeit, Geld und Nerven. Das erklärt auch, warum die Module mit etwa 46 × 46 × 22 Millimetern etwas größer ausfallen als so manches Nachrüstmodul von der Amazon-Schnäppchenseite. Wago begründet das mit der robusteren Bauweise und den zusätzlichen Sicherheitsanforderungen. Oder wie ich es nennen würde: Der Unterschied zwischen einem Bastelprojekt und einer professionellen Installation.

Die typische Wago-Federklemmentechnik mit den orangefarbenen Hebeln findet sich auch an den neuen Modulen. Das bedeutet: schraubenlose Montage, werkzeugfreie Verdrahtung, kein Nachziehen nötig. Für Elektrofachkräfte ist das ein echtes Argument – weniger Arbeitszeit pro Installation, weniger Fehlerquellen.

Beim Zeitplan sieht es so aus: Schaltmodule und Jalousie-Aktor starten im Mai 2026 im deutschsprachigen Raum. Der Dimmer folgt im Sommer. Nicht gerade übermorgen – aber für ein VDE-zertifiziertes Profi-Produkt ein akzeptabler Zeitrahmen.

IKEA Varmblixt: Die Donut-Lampe lernt Matter

Sie kennen diese runde, donutförmige Lampe von IKEA? Die, die in ungefähr jedem zweiten Interior-Design-Post auf Instagram auftaucht? Das ist die Varmblixt, entworfen von Sabine Marcelis. Und sie bekommt jetzt ein Smart-Home-Upgrade, das sich gewaschen hat.

IKEA hat auf der CES 2026 bereits eine massive Smart-Home-Offensive angekündigt – 21 neue Matter-kompatible Produkte, darunter Sensoren, Steckdosen und Lichtsteuerungen. Die smarte Varmblixt ist das erste Ergebnis dieser Offensive, das wirklich in die Kategorie „das will ich haben“ fällt.

Was ist neu? Die Donut-Lampe gibt es jetzt als smarte Variante mit Matter-over-Thread-Unterstützung. Sie bietet zwölf vorprogrammierte Farben – von kühlem Weiß über warmes Amber und Rot bis zu sanftem Rosa, Lavendel und Türkis. Die Farbübergänge sind laut IKEA fließend statt abrupt, was in der Praxis bedeutet: kein epileptisches Farb-Hopping wie bei manchen billigen RGB-Lampen.

Dazu kommt die BILRESA – eine haptische Scroll-Wheel-Fernbedienung, mit der Sie Helligkeit, Farbe und Szenen per Drehen und Drücken steuern. Kein Handy nötig. Keine App. Einfach drehen. Im Ernst, manchmal sind die einfachsten Lösungen die besten.

Varmblixt Pendant: Für alle, die es dezenter mögen

Neben der Donut-Lampe gibt es auch die Varmblixt als Pendelleuchte mit Matter-Upgrade. Die konzentriert sich allerdings nicht auf bunte Farben, sondern auf die Feinheiten von weißem Licht. Von kühlem Tageslicht bis zu warmem Kerzenschein – die Farbtemperatur lässt sich stufenlos anpassen.

Beide Lampen kommunizieren über Matter over Thread und lassen sich in Apple Home, Google Home, Amazon Alexa und Home Assistant integrieren. Kein Cloud-Zwang, keine proprietäre Bridge (abgesehen vom DIRIGERA Hub als Thread Border Router). Lokal. Privat. So sollte Smart Home funktionieren.

Der Preis? Rund 99 Dollar für die Donut-Variante – umgerechnet dürften das in Deutschland etwa 95 bis 109 Euro werden. Für eine Design-Lampe mit Matter-Integration ist das, naja, IKEA-typisch fair. Verfügbarkeit: April 2026.

Busch-free@home wird Matter-kompatibel: Eve-Geräte willkommen

Und dann ist da noch Busch-Jaeger. Kennen Sie auch eher unbewusst – die machen die Lichtschalter und Steckdosen, die bei Ihnen an der Wand sitzen. Mit dem Busch-free@home-System bieten sie seit Jahren eine professionelle Smart-Home-Lösung für Neubauten und Renovierungen. Bisher war das System allerdings ziemlich geschlossen.

Das ändert sich jetzt. Durch die Integration von Matter in den System Access Point 3.0 und einen neuen Thread-USB-Stick wird Busch-free@home erstmals kompatibel mit Matter-over-Thread-Geräten anderer Hersteller.

Die kurze Version: Sie können jetzt Eve Energy, Eve Motion und Eve Door & Window in Ihr Busch-free@home-System einbinden. Ohne zusätzliche Verkabelung. Ohne separate Bridge. Einfach koppeln und fertig.

Warum ist das so wichtig? Weil Busch-free@home bisher ein typisches Beispiel für die „Walled Garden“-Problematik im Smart Home war. Professionell installiert, zuverlässig, aber eben nur mit Busch-Jaeger-Produkten richtig nutzbar. Mit Matter fällt diese Mauer. Plötzlich können Sie die solide Grundinstallation von Busch-Jaeger mit den günstigen und beliebten Funkgeräten von Eve erweitern – nachträglich, ohne Elektriker.

Eve Energy macht jede Steckdose smart (und misst nebenbei den Stromverbrauch). Eve Motion erkennt Bewegung für automatische Lichtsteuerung. Eve Door & Window meldet offene Fenster und Türen. Alles drahtlos per Thread, alles kompatibel mit Matter.

Busch-Jaeger zeigt das Ganze auf der Light + Building in Frankfurt (Halle 12.0, Stand B51/E51). Wer also gerade eine Renovierung plant oder ein Neubauprojekt hat: Das könnte der richtige Moment sein, sich das mal live anzuschauen.

Thread: Das stille Rückgrat der Matter-Revolution

Fällt Ihnen was auf? Wago bietet Thread-Varianten. IKEA setzt auf Thread. Busch-Jaeger integriert Thread per USB-Stick. Alle drei Neuigkeiten dieser Woche haben eines gemeinsam: Thread.

Thread ist – vereinfacht gesagt – das Funknetzwerk, über das Matter-Geräte miteinander kommunizieren. Im Gegensatz zu WLAN braucht Thread keinen zentralen Router. Stattdessen bilden die Geräte ein sogenanntes Mesh-Netzwerk: Jedes Gerät kann Datenpakete an seinen Nachbarn weiterleiten. Je mehr Geräte, desto stabiler das Netzwerk. Ihr Smart Home wird also mit jedem neuen Gerät ein bisschen zuverlässiger – wie ein Nervensystem, das wächst.

Der Clou: Thread verbraucht kaum Energie. Batteriebetriebene Sensoren (wie der Eve Door & Window) halten damit monatelang durch. Und weil Thread auf IPv6 basiert, bekommt jedes Gerät eine eigene Netzwerkadresse – ganz ohne Cloud-Server dazwischen. Das bedeutet: Ihre Daten bleiben lokal. Kein chinesischer Server muss wissen, wann Sie Ihr Badezimmerlicht einschalten.

Für den Einstieg brauchen Sie allerdings einen Thread Border Router. Das klingt komplizierter als es ist. Ein Apple HomePod Mini, ein Google Nest Hub oder der IKEA DIRIGERA Hub – all diese Geräte sind bereits Thread Border Router. Wenn Sie eines davon im Haus haben, können Sie sofort loslegen.

Light + Building 2026: Die Matter-Messe

Dass sowohl Wago als auch Busch-Jaeger ihre Matter-Neuheiten auf der Light + Building zeigen, ist kein Zufall. Die Fachmesse für Licht und Gebäudetechnik in Frankfurt (8. bis 13. März 2026) hat sich in diesem Jahr zum inoffiziellen Matter-Gipfeltreffen entwickelt.

Was wir von digital-magazin.de da beobachten, ist ein klarer Trend: Matter verlässt die Nerd-Nische und wird zum Standard für professionelle Gebäudetechnik. Wago bringt VDE-zertifizierte Industriequalität. Busch-Jaeger öffnet sein geschlossenes System. IKEA demokratisiert Matter mit bezahlbaren Design-Produkten. Drei völlig unterschiedliche Ansätze, aber alle setzen auf denselben Standard.

Und das ist der eigentliche Punkt.

Vor zwei Jahren hätten Sie für ein herstellerübergreifendes Smart Home noch einen Doktortitel in Netzwerktechnik und drei verschiedene Bridges gebraucht. 2026 kaufen Sie einen Wago-Aktor für den Sicherungskasten, eine IKEA-Lampe fürs Wohnzimmer und einen Eve-Sensor für die Haustür – und alles spricht dieselbe Sprache. Ohne Bridge-Chaos. Ohne Cloud-Abhängigkeit. Ohne dass Sie um drei Uhr nachts in irgendwelchen Foren nach Kompatibilitätslisten suchen müssen.

Was bedeutet das für bestehende Smart-Home-Systeme?

Berechtigte Frage. Wenn Sie bereits ein Smart Home mit Zigbee, Z-Wave oder einem proprietären System betreiben, müssen Sie jetzt nicht alles rausschmeißen. Matter ersetzt bestehende Systeme nicht über Nacht – es ergänzt sie.

Viele aktuelle Hubs (Philips Hue Bridge, Samsung SmartThings, IKEA DIRIGERA) unterstützen Matter bereits als Controller. Das heißt: Ihre vorhandenen Geräte funktionieren weiterhin, und neue Matter-Geräte lassen sich parallel einbinden. Die Brücke zwischen alter und neuer Welt schlagen die Hubs.

Das Busch-free@home-Beispiel zeigt das besonders schön. Das System bleibt, was es ist – eine kabelgebundene Profi-Installation. Aber durch Matter kommen jetzt drahtlose Geräte von Eve dazu. Keine Revolution, sondern eine Evolution. Und genau so sollte ein Smart-Home-Standard funktionieren: nicht alles ersetzen, sondern alles verbinden.

Wer gerade erst anfängt, hat es am leichtesten. Kaufen Sie einfach Geräte mit dem Matter-Logo und einem Thread Border Router als Basis. Fertig. Kein Nachdenken über Protokoll-Kompatibilität mehr nötig.

Preise, Verfügbarkeit und die Gretchenfrage

Kommen wir zum Punkt, der alle interessiert: Was kostet der Spaß?

IKEA Varmblixt Smart: Ca. 99 Dollar (voraussichtlich 95–109 Euro in Deutschland). Verfügbar ab April 2026. Für eine Design-Lampe mit Matter-Integration und Fernbedienung – absolut fair.

Wago Home Automation: Noch keine offiziellen Preise. Aber seien wir ehrlich: Wago-Produkte sind Profi-Equipment. Rechnen Sie mit Preisen im Bereich von Shelly Pro oder höher. Die VDE-Zertifizierung und die industrielle Bauqualität haben ihren Preis. Verkaufsstart Mai 2026 (Dimmer: Sommer 2026).

Busch-free@home Thread-Integration: Der Thread-USB-Stick und das Software-Update für den System Access Point 3.0 werden voraussichtlich im Laufe des Frühjahrs 2026 verfügbar. Preise für den USB-Stick stehen noch nicht fest.

Die Gretchenfrage ist natürlich: Lohnt es sich, auf Matter zu warten, oder soll ich jetzt kaufen? Meine ehrliche Einschätzung: Wenn Sie ein neues Smart Home aufbauen – ja, warten Sie auf Matter. Die Auswahl wird jeden Monat größer. Wenn Sie ein bestehendes System haben – bleiben Sie dabei und ergänzen Sie schrittweise Matter-Geräte. Beides geht.

Matter 2026: Der Wendepunkt für das Smart Home

Wir bei digital-magazin.de beobachten den Matter-Standard jetzt seit über zwei Jahren. Die Anfangsphase war – sagen wir mal – holprig. Wenige Produkte, noch weniger Kompatibilität, viel Verwirrung. Aber 2026 fühlt sich anders an.

Wenn ein Industrieschwergewicht wie Wago mit VDE-zertifizierten Profi-Aktoren einsteigt, IKEA seine Design-Lampen Matter-fähig macht und Busch-Jaeger sein geschlossenes System öffnet, dann ist Matter kein Nischenprojekt mehr. Dann ist es Mainstream.

Die Zahlen sprechen für sich: Über 3.000 Matter-zertifizierte Produkte sind mittlerweile auf dem Markt. Thread-Border-Router stecken in praktisch jedem modernen Smart Speaker. Und die CSA (Connectivity Standards Alliance) arbeitet bereits an Matter 1.5 mit Unterstützung für Kameras, Roboter-Staubsauger und Energiemanagement-Systeme.

Das ist keine PR-Show mehr. Das ist ein tektonischer Wandel in der Art, wie wir unsere Häuser vernetzen.

Mein persönliches Fazit – oder wie ich gelernt habe, Matter zu lieben

Ich gebe es zu: Ich war skeptisch. Als Matter 2022 angekündigt wurde, dachte ich: „Noch ein Standard. Toll. Genau das, was die Welt braucht.“ (Kennen Sie den XKCD-Comic über Standards? Ich habe ihn damals unter jeden Matter-Artikel gepostet.)

Aber 2026 ist Matter an einem Punkt angekommen, an dem die Skepsis nicht mehr gerechtfertigt ist. Die drei Ankündigungen dieser Woche zeigen das in aller Deutlichkeit:

Wago bringt Industriequalität ins Matter Smart Home – mit VDE-Zertifizierung und professioneller Montage.

bringt Industriequalität ins Matter Smart Home – mit VDE-Zertifizierung und professioneller Montage. IKEA macht Matter bezahlbar und schön – Design-Lampen für unter 100 Euro mit Thread-Anbindung.

macht Matter bezahlbar und schön – Design-Lampen für unter 100 Euro mit Thread-Anbindung. Busch-Jaeger beweist, dass Matter nicht nur für neue Geräte taugt, sondern auch bestehende Profi-Systeme öffnen kann.

Drei Hersteller. Drei komplett unterschiedliche Philosophien. Ein Standard, der sie alle verbindet.

Und ich? Ich werde mir als Erstes die Varmblixt-Donut-Lampe holen. Weil sie cool aussieht. Und weil ich endlich mal ein Smart-Home-Gerät haben möchte, das einfach funktioniert, ohne dass ich dafür drei Stunden in der Unterputzdose verschwinde.

Meine blinkende Steckdose? Die wird ersetzt. Durch was mit Matter.

Spoiler: Diesmal wird es funktionieren.