Light Building 2026: FRITZ Smart Thermo 303, Wago Matter und die 7 besten Smart-Home-Neuheiten

Vergangene Woche wollte ich meiner Freundin zeigen, wie smart unser Zuhause ist. „Hey, Licht an!“ – und es passierte: absolut nichts. Der Sprachassistent hatte ein Update gezogen, die Bridge war offline, und mein smartes Thermostat zeigte stoisch 14 Grad an. Spoiler: Die Heizung lief seit drei Tagen auf Frostschutz. Das Timing war perfekt – denn genau in dieser Woche zeigte die Light Building 2026 in Frankfurt, dass es auch anders geht.

144.767 Besuchende, 1.927 Ausstellende aus 49 Ländern, sechs Tage geballte Gebäudetechnik. Die Light + Building 2026 ist seit dem 13. März Geschichte – und sie hat ordentlich geliefert. Besonders im Bereich Smart Home gab es Produkte, bei denen selbst hartgesottene Technik-Skeptiker kurz die Augenbrauen gehoben haben dürften. Wir bei digital-magazin.de haben uns die wichtigsten Smart Home Neuheiten genauer angeschaut – von AVM über Wago bis Homematic IP.

Und ja, ich sage bewusst „die wichtigsten“. Denn wer auf einer Messe mit fast 2.000 Ausstellenden jedes Produkt anfassen will, braucht entweder eine Zeitmaschine oder sehr bequeme Schuhe. Beides hatte ich nicht. Aber die Highlights? Die habe ich.

FRITZ Smart Thermo 303: Klein, schlau und diebstahlsicher

Fangen wir mit dem Produkt an, das mich persönlich am meisten gepackt hat. AVM – die Leute hinter der FRITZ!Box – haben auf der Light Building 2026 den neuen FRITZ!Smart Thermo 303 vorgestellt. Und bevor Sie fragen: Ja, es ist ein Thermostat. Nein, es ist nicht langweilig.

Das Problem kennt jeder, der schon mal ein smartes Thermostat montieren wollte: Das Ventil sitzt in einer Nische, unter der Fensterbank, hinter einem Vorhang, oder in einer Ecke, die offensichtlich von jemandem entworfen wurde, der Heizkörper hasst. Der Thermo 302 – der Vorgänger – war für solche Stellen schlicht zu groß. Der 303 ist deutlich kompakter. Klingt einfach, ist es aber nicht. AVM musste die gesamte Elektronik in ein schlankeres Gehäuse quetschen, ohne Funktionen zu opfern.

Was steckt drin? Alles, was der 302 konnte, plus ein paar Extras:

Wochenzeitplan mit bis zu 8 Schaltpunkten pro Tag

Automatische Fenster-offen-Erkennung mit einstellbarer Empfindlichkeit

Kopplung mit externen Tür- und Fenstersensoren

Kalkschutzfunktion und Frostschutz-Automatik

Temperaturverlauf der letzten 24 Stunden

Nerd-Alarm: Der 303 hat einen eingebauten Demontageschutz. Schraubt jemand das Ding ab, schlägt das System Alarm. Das klingt nach einem Nischenproblem – bis Sie an Schulen, Bürogebäude oder Mietwohnungen denken. Da verschwinden smarte Thermostate gerne mal.

Die Verbindung läuft über DECT-ULE – den gleichen stromsparenden Funkstandard wie beim Vorgänger. Die FRITZ!Box bleibt die Zentrale, die FRITZApp Smart Home die Fernbedienung. Preis und Verfügbarkeit? Typisch AVM: „Wird zeitnah bekanntgegeben.“ Ich tippe auf die 60-Euro-Region, angelehnt an den 302.

Matter kommt auf die FRITZ!Box – im Ernst

Mal ehrlich: Auf diese Nachricht haben viele gewartet. Sehr lange. AVM hat angekündigt, dass die FRITZ!Box 5690 Pro als erstes Modell den Smart-Home-Standard Matter unterstützen wird. Ein Labor-Update soll „in Kürze“ bereitstehen.

Was bedeutet das konkret? Die FRITZ!Box wird zum Matter-Controller. Sie können dann nicht nur FRITZ!-eigene Geräte steuern, sondern auch Matter-kompatible Produkte anderer Hersteller direkt einbinden. Apple Home, Google Home, Amazon Alexa – alles über eine einzige Box.

Für alle, die wie ich ihr halbes Wohnzimmer mit verschiedenen Bridges und Hubs zugestellt haben: Das ist eine echte Erleichterung. Ob FRITZ! das wirklich so reibungslos hinbekommt, muss sich zeigen – aber der Schritt in Richtung offener Smart-Home-Standard ist überfällig. Und wenn jemand die Infrastruktur hat, um als Zentrale zu fungieren, dann der Router, der eh in jedem zweiten deutschen Haushalt steht.

Ebenfalls auf dem Stand zu sehen: die FRITZ!Smart Energy 201. Eine smarte Steckdose, die so kompakt gebaut ist, dass sie auch nebeneinander in Steckdosenleisten passt. Schon auf der IFA 2025 gezeigt, jetzt aber zum Anfassen nah.

Unterputz-Aktoren mit Federkraftklemmen: Wago bringt Industriequalität ins Smart Home

Wago steigt ins Smart Home ein – und bringt Industriequalität mit

Wenn Sie Elektriker fragen, was ihnen als erstes bei „Wago“ einfällt, lautet die Antwort mit 99-prozentiger Sicherheit: Klemmen. Die orangefarbenen Federkraftklemmen aus Minden sind so ikonisch wie der Kreuzschlitz-Schraubendreher. Und jetzt macht Wago Smart Home.

Auf der Light Building 2026 feierte „WAGO Home Automation“ Weltpremiere. Die kurze Version: vier Unterputz-Aktoren mit Matter-Unterstützung, jeweils in zwei Varianten – Matter over Wi-Fi und Matter over Thread.

Die Produktfamilie im Überblick:

WAGO Home Relay (16 A) – Schaltet Verbraucher bis 16 Ampere, ideal für alles, was an einer Steckdose hängt

– Schaltet Verbraucher bis 16 Ampere, ideal für alles, was an einer Steckdose hängt WAGO Home Relay (6 A) – Zwei Kanäle für Lichtkreise und kleinere Verbraucher

– Zwei Kanäle für Lichtkreise und kleinere Verbraucher WAGO Home Blind Control (3 A) – Elektronische Rollladensteuerung

– Elektronische Rollladensteuerung WAGO Home Dimmer – Helligkeitsregler für die Unterputzdose

Was Wago von der Konkurrenz abhebt: Alle Module sind VDE-zertifiziert. „Mir ist kein anderer Hersteller bekannt, der Unterputz-Aktoren mit diesem Prüfzeichen anbietet“, sagte Wago-Produktmanager Manfred Lehman auf der Messe. Das ist kein Marketing-Sprech – VDE-Zertifizierung bedeutet geprüfte elektrische Sicherheit nach strengen deutschen Standards. Für Elektrofachkräfte ein echtes Argument.

Der Haken? Die Module sind mit 46 × 46 × 22 Millimetern etwas größer als etwa die Generation 4 von Shelly oder Sonoff-Module. Dafür bekommt man Industriequalität mit den typischen Federkraftklemmen, die jeder Elektriker blind verdrahten kann.

Wago hat zwei Apps entwickelt: eine für Fachkräfte zur Vorbereitung der Installation, eine zweite für die Kundschaft zur täglichen Steuerung. Verkaufsstart: Mai 2026 im deutschsprachigen Raum.

Homematic IP wird zur Alarmanlage – und zum Klempner

eQ-3 hat auf der Light Building 2026 nicht gekleckert, sondern geklotzt. Das Homematic-IP-System bekommt gleich zwei komplett neue Produktbereiche: ein integriertes Alarmsystem und einen Wasserschaden-Schutz.

Fangen wir mit der Sicherheit an. Der neue Homematic IP Türschlossantrieb – pro ist kein gewöhnliches Smart Lock. Klar, er bietet Komfortfunktionen wie Zutrittsberechtigungen, Auto-Relock und einen Flüstermodus. Aber er macht die Haustür auch zum Teil des Alarmsystems: Lage- und Erschütterungssensoren, Türzustands-Erkennung, Sabotageschutz. Wer die Tür aufhebelt, löst den Alarm aus. Die Details hat eQ-3 auf der offiziellen Produktseite zu den Light-Building-Neuheiten zusammengefasst.

Dazu kommen sechs Kameramodelle für Innen- und Außenbereiche. Bewegungserkennung, Personenerkennung, Zwei-Wege-Audio, Nachtsicht – die übliche Ausstattung, aber clever ins Homematic-System eingebunden. Wenn der Rauchwarnmelder im Schlafzimmer Alarm schlägt, zeigt die App automatisch die Kamera aus dem Schlafzimmer. Das ist durchdacht.

Und dann der Wasserschutz. Spoiler: Das ist mein heimlicher Favorit.

Die Homematic IP Wasserstopp und Versorgungseinheit kombiniert drei Dinge in einem Gerät: ein Absperrventil, einen Druckminderer und einen Rückspülfilter. Koppelt man das System mit Homematic-IP-Wassersensoren, erkennt es austretendes Wasser und schließt sofort das Hauptventil. Ein kleines Leck unter der Spüle um 3 Uhr nachts? Wird automatisch gestoppt, bevor der halbe Keller unter Wasser steht.

Wer schon mal einen Wasserschaden hatte – und ja, das habe ich – weiß, was so ein System wert ist. Ein paar hundert Euro für den Sensor versus fünfstellige Sanierungskosten? Kein schwieriger Rechenaufwand.

Smarte Beleuchtung und Bedienkonzepte: Was sonst noch wichtig war

Die Light Building 2026 war natürlich mehr als drei Aussteller. Hier die weiteren Smart Home Neuheiten, die uns bei digital-magazin.de aufgefallen sind:

Homematic IP Leuchtmittel (Q3 2026)

eQ-3 bringt erstmals eigene Lampen auf den Markt. E27- und GU10-Fassungen mit RGBWW-LEDs – also Vollfarbe plus Warmweiß. Die Integration ins bestehende System ist direkt, keine zusätzliche Bridge nötig. Ob die Leuchtmittel preislich mit Philips Hue oder IKEA Trådfri mithalten können, bleibt abzuwarten.

Homematic IP Universal Dimmereinsatz

Ein Produkt für alle, die im Altbau leben und keinen Neutralleiter in der Dose haben. Der Dimmereinsatz erkennt automatisch die angeschlossene Last und das passende Dimmverfahren. Dazu gibt es einen Nebenstelleneingang für konventionelle Schalter. Klingt nach einem Nischenprodukt? Ist es nicht. In deutschen Bestandsgebäuden fehlt der Neutralleiter in gefühlt jeder zweiten Schalterdose.

Homematic IP Glasdisplay – jetzt auch als Funk-Variante

Die schicken Touchdisplays von Homematic IP gab es bisher nur in der Wired-Variante. Ab Q2 2026 auch per Funk. Sechs frei belegbare Bildschirmseiten, ein Colorpicker für farbige Beleuchtung und Steuerung von Licht, Beschattung und Raumklima. Ein Bastelprojekt ist das nicht – aber ein optischer Upgrade für jede Wand.

Modbus und MQTT für die Home Control Unit

Ab Q3 2026 unterstützt die Homematic IP Home Control Unit neben EEBUS auch Modbus und MQTT. Für normale Nutzende klingt das nach Buchstabensuppe. Für Fachkräfte und Systemintegrierende bedeutet es: Wärmepumpen, Wechselrichter, Wallboxen und andere Geräte lassen sich direkt ansprechen. Das öffnet Homematic IP für die Gebäudeautomation im größeren Stil.

Matter ist der rote Faden – und das ist gut so

Wenn diese Messe eines gezeigt hat, dann das: Matter ist nicht mehr nur ein Versprechen. Es wird gebaut, es wird ausgeliefert, es wird installiert.

FRITZ! bringt Matter auf die Box. Wago startet mit Matter-Aktoren. IKEA hat mit Varmblixt Matter-fähige Designleuchten im Programm. Busch-Jaeger macht sein free@home-System Matter-kompatibel. Die Connectivity Standards Alliance zählt inzwischen über 4.000 zertifizierte Produkte weltweit.

Die kurze Version: Wenn Sie sich 2026 ein Smart-Home-System aufbauen, kommen Sie an Matter kaum noch vorbei. Und das ist – im Gegensatz zu vielen Branchenstandards – tatsächlich eine gute Nachricht. Denn Matter löst genau das Problem, das ich eingangs beschrieben habe: verschiedene Hersteller, verschiedene Apps, verschiedene Bridges, verschiedene Nervenzusammenbrüche.

Was bei digital-magazin.de in unserer bisherigen Berichterstattung deutlich wurde: Matter funktioniert auch als Bastelprojekt. Mit dem Arduino Matter Bundle können Sie eigene Sensoren bauen und ins System einbinden. Das ist echte Demokratisierung von Smart-Home-Technik.

Die Light Building 2026 in Zahlen

Für alle, die es gerne konkret mögen – hier die offiziellen Messedaten:

Zeitraum 8. bis 13. März 2026 Ort Messe Frankfurt am Main Besuchende 144.767 aus 143 Ländern Ausstellende 1.927 aus 49 Ländern Vergleich 2024 151.192 Besuchende / 2.169 Ausstellende Zufriedenheit 95 % der Besuchenden zufrieden

Die Besucherzahlen lagen leicht unter dem Vorjahr. Ein Grund: Einschränkungen im internationalen Flugverkehr, unter anderem durch temporäre Ausfälle des Drehkreuzes Dubai. Trotzdem bleibt die Light + Building die weltweit größte Fachmesse für Licht und Gebäudetechnik – und für Smart-Home-Interessierte ein Pflichttermin.

Was Sie jetzt tun können – und was Sie besser lassen

Die Messe ist vorbei, die Produkte kommen in den nächsten Monaten. Was heißt das für Sie?

Kaufen Sie jetzt kein smartes Thermostat. Warten Sie auf den FRITZ!Smart Thermo 303, besonders wenn Sie schwer zugängliche Heizkörper haben. Der 302 ist nach wie vor solide – aber der 303 dürfte in ein paar Monaten verfügbar sein.

Prüfen Sie, ob Ihre FRITZ!Box Matter-fähig wird. Die 5690 Pro bekommt das Update zuerst. Ob und wann andere Modelle folgen, hat AVM noch nicht gesagt. Wenn Sie ohnehin einen neuen Router brauchen: Die 5690 Pro ist jetzt ein noch stärkeres Argument.

Behalten Sie Wago im Auge. Wer gerade einen Neubau oder eine Renovierung plant und einen Elektriker an der Hand hat: Die Wago-Module könnten ab Mai 2026 die sicherste Wahl für fest verbaute Smart-Home-Komponenten sein. VDE-Zertifizierung ist in diesem Segment selten – und ein echtes Plus.

Nehmen Sie Wasserschutz ernst. Im Ernst. Die Homematic IP Wasserstopp-Einheit ist das unspektakulärste Produkt dieser Liste – und potenziell das wertvollste. Laut Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft verursachen Leitungswasserschäden Kosten in Milliardenhöhe jährlich in Deutschland. Ein automatisches Absperrventil kann Ihr Haus retten, während Sie im Urlaub sind.

Und jetzt? Smart Home wird erwachsen

Ich stehe nach der Light Building 2026 mit gemischten Gefühlen da. Einerseits: Die Produkte werden besser. Kompakter, sicherer, kompatibler. Matter zieht sich durch die gesamte Branche wie ein roter Faden. Hersteller, die vor zwei Jahren noch ihr eigenes Süppchen gekocht haben, öffnen sich. Das ist gut.

Andererseits: Wir reden seit Jahren über das vernetzte Haus, und trotzdem kämpfe ich immer noch mit einer WLAN-Steckdose, die nach jedem Stromausfall ihr Setup vergisst. Die Technik ist da. Die Frage ist, ob die Umsetzung endlich nachzieht.

Was mich optimistisch stimmt: Firmen wie Wago bringen Industriequalität ins Wohnzimmer. FRITZ! öffnet seinen Router für fremde Geräte. Und Homematic IP denkt an Probleme, die nichts mit Gadget-Spielerei zu tun haben, sondern mit echtem Schutz – vor Einbruch, vor Wasser, vor dem Vergessenen.

Mein smartes Thermostat zu Hause zeigt übrigens wieder 21 Grad. Ich habe die Bridge neu gestartet, den Sprachassistenten besänftigt und dem Router gut zugeredet. Hat nur 45 Minuten gedauert. Nächstes Jahr mache ich das mit Matter. Dann brauche ich hoffentlich nur noch ein System statt fünf.

Spoiler: Ich glaube diesmal wirklich daran.