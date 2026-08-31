Vier Spiele, ein klarer Starttermin

Am 1. September wechselt die Auswahl bei PlayStation Plus. Sony packt diesmal vier sehr verschiedene Spiele in die Monthly Games: Sniper Elite: Resistance, MLB The Show 26, Wobbly Life und Chained Echoes. Laut PlayStation bleibt das Paket bis zum 5. Oktober verfügbar. Das ist eine überschaubare Auswahl, aber sie verteilt sich auf auffällig unterschiedliche Spielgewohnheiten.

Für den schnellen Überblick reicht der Titelzettel nicht. MLB The Show 26 hängt an der PS5, Sniper Elite bringt mehrere Mehrspielermodi mit, Wobbly Life zielt auf gemeinsames Herumalbern und Chained Echoes geht bewusst in die andere Richtung: ein Einzelspieler-JRPG. Wer nur eine PS4 im Wohnzimmer stehen hat, hat damit schon eine ziemlich harte Vorauswahl. Hardware kann erstaunlich effizient die Kaufberatung erledigen.

Die PlayStation Plus September Spiele sind außerdem kein Katalog, den man beliebig lange offenlassen sollte. Das Verfügbarkeitsfenster endet laut Sony am Montag, 5. Oktober. Wer sich für einen Titel interessiert, sollte ihn in diesem Zeitraum zur Bibliothek hinzufügen und die jeweilige Store-Seite am eigenen Konto prüfen. Die Auswahl kann nach Region abweichen.

Gerade weil die Auswahl so unterschiedlich ausfällt, lohnt sich ein Blick vor dem ersten Download. Die Spiele konkurrieren nicht um dieselbe freie Stunde: Ein langsames JRPG, eine lokale Sandbox-Runde und ein Taktik-Shooter haben völlig andere Anforderungen. Wer das vorab sortiert, lädt nicht nur aus Gewohnheit das Titelbild mit dem lautesten Effekt herunter.

Sniper Elite: Resistance setzt auf mehrere Spielarten

Sniper Elite: Resistance erscheint in der September-Auswahl für PS5 und PS4. PlayStation beschreibt die Kampagne als Geschichte im besetzten Frankreich, die parallel zu Sniper Elite 5 läuft. Inhaltlich bleibt die Reihe damit bei Scharfschützen, Tarnung und taktischen Third-Person-Gefechten. Das ist eine klare Ansage für Leute, die lieber Positionen lesen als hektisch auf Symbole zu reagieren.

Technisch interessanter sind die Modi: Die komplette Kampagne lässt sich kooperativ spielen, Axis Invasion kehrt zurück, dazu kommen kompetitive Partien mit bis zu 16 Personen. Für Survival können sich bis zu vier Personen gegen Gegnerwellen zusammenschließen. Dieser Titel liefert damit das breiteste Mehrspielerpaket der vier PlayStation Plus September Spiele.

Ein Haken bleibt: Die Modusliste ersetzt keinen Blick auf die eigene Runde. Kampagnen-Koop und Invasion verlangen andere Absprachen als ein kurzer Abend im Survival. Wenn Sie mit Freunden starten wollen, klären Sie zuerst Plattform und Spielmodus. Das klingt banal, spart aber die klassische Nachricht zehn Minuten nach dem Download: „Wo finde ich jetzt den Einladungsbutton?“

Bei Sniper Elite entscheidet der Modus auch über die Lernkurve. Die Kampagne lässt sich gemeinsam angehen, während Axis Invasion den eigenen Spielfortschritt mit einem zusätzlichen Gegenspieler verschränkt. Survival wiederum ist die unkompliziertere Gruppenvariante. Sie müssen nicht alles ausprobieren, aber der erste Abend wird besser, wenn alle dieselbe Erwartung an die Partie haben.

MLB The Show 26 bleibt der PS5-Fall

MLB The Show 26 ist laut PlayStation nur für PS5 Teil der Auswahl. Das ist die wichtigste Information des Monats für alle, die noch auf PS4 spielen. Sony nennt neue und überarbeitete Modi, Stadion-Effekte sowie Road To The Show als Bestandteile des Spiels. In diesem Karrieremodus können Spieler laut Ankündigung beim MLB Draft Combine vorspielen oder die Aufmerksamkeit eines von elf zusätzlichen College-Teams wecken.

Zusätzlich erhalten Plus-Mitglieder Zugriff auf ein zeitlich begrenztes Jump Start Bundle. Es enthält fünf The Show Packs, ein Equipment Pack und ein Jumpstart Choice Pack für Road To The Show und Diamond Dynasty. PlayStation datiert dieses Extra vom 1. September bis 6. Oktober. Das ist einen Tag länger als das allgemeine Fenster der Monthly Games, was beim schnellen Kalenderblick leicht untergeht.

Wer an Sportspielen vor allem den saisonalen Aufbau mag, bekommt hier den klarsten Anknüpfungspunkt. Wer eine PS4 nutzt, kann sich den Downloadversuch sparen. Der Artikel zu besserer Kennzeichnung bei Spielen zeigt, weshalb solche Plattformangaben nicht als Fußnote durchrutschen sollten. Sie entscheiden hier unmittelbar darüber, ob ein Spiel auf der eigenen Konsole überhaupt zur Auswahl steht.

Auch beim Bundle lohnt sich ein nüchterner Blick. Die darin genannten Packs und Gegenstände sind ein Zusatz für die im Spiel beschriebenen Modi, kein Ersatz für das Basisspiel oder eine allgemeine Plus-Leistung. Wenn Sie MLB The Show 26 nur wegen des Extras antesten möchten, kontrollieren Sie den Zeitraum direkt im Store. Zeitlich begrenzte Beigaben altern schneller als die eigentliche Auswahl.

Zur Bibliothek hinzufügen ist nicht dasselbe wie spielen

Bei Monatsauswahlen wird oft ein Schritt übersehen: Ein Spiel zur Bibliothek hinzuzufügen ist etwas anderes, als es sofort herunterzuladen oder durchzuspielen. Für die PlayStation Plus September Spiele ist das praktisch, wenn Ihre SSD schon wieder aussieht wie ein vollgepackter Werkzeugkoffer. Sie können die Auswahl zunächst im Konto sichern und später entscheiden, was wirklich Platz bekommt.

Wobbly Life eignet sich für diesen späteren Blick besonders gut. PlayStation listet den Titel für PS5 und PS4 und nennt Solo-Spiel, Online-Koop sowie lokalen Splitscreen mit bis zu drei weiteren Personen. Dazu kommen ein offener Sandbox-Spielplatz, Missionen, Rätsel und Arcade-Modi. Das ist weniger ein Spiel für die sorgfältig kuratierte Backlog-Tabelle als für den Abend, an dem vier Leute denselben Bildschirm okkupieren.

Wer mehrere Abo-Dienste parallel nutzt, kann die Entscheidung besser sortieren: Die Einordnung zu Cloud-Gaming, Game Pass und PlayStation trennt den Dienstvergleich vom einzelnen Monatstitel. Für September zählt zunächst die simple Frage, welche Konsole im Haushalt steht und wer mitspielen soll. Erst danach lohnt es sich, Speicherplatz und Downloadzeit zu planen.

Ein zusätzlicher Download ist nicht immer ein zusätzlicher Plan. Bei Wobbly Life kann der lokale Splitscreen den Unterschied machen, wenn Kinder, Gäste oder eine zweite Person ohne eigenes Online-Setup mitspielen. Für die Online-Variante gelten dagegen die üblichen Konto- und Verbindungsfragen. Das Spielkonzept ist locker, die Vorbereitung muss es nicht zwangsläufig sein.

Chained Echoes nimmt das Tempo heraus

Chained Echoes ist der Gegenentwurf zum Modusmenü von Sniper Elite. PlayStation führt das Spiel für PS4 und beschreibt es als storygetriebenes Einzelspieler-JRPG. Die Handlung folgt einer Gruppe, die den Krieg zwischen drei Königreichen auf dem Kontinent Valandis beenden will. Dazu kommen Fantasywelt, Mechs und eine ausdrücklich an der 16-Bit-Ära orientierte Optik.

Das macht den Titel für eine ganz andere Nutzung interessant. Hier gibt es keinen Termin, an dem sich vier Personen für Koop zusammenfinden müssen, und keinen Wettbewerb um einen freien Abend. Wer gern längere Einzelspielerpartien spielt, kann Chained Echoes ohne Gruppenlogistik in die Bibliothek legen. Die Technik dahinter ist nicht spektakulär, die Konsequenz schon: Das Spiel passt in einen Alltag mit vielen Unterbrechungen besser als ein fest verabredeter Multiplayerabend.

Die vier PlayStation Plus September Spiele wirken deshalb weniger wie ein Paket mit gemeinsamer Zielgruppe als wie vier getrennte Vorschläge. Sony bündelt Taktik-Shooter, Baseball, Sandbox-Koop und klassisches JRPG. Eine Wertung daraus abzuleiten wäre billig. Sinnvoller ist der Abgleich mit Ihrer Hardware und der Frage, ob Sie gerade allein, zu zweit oder mit einer ganzen Couch spielen wollen.

Für die Bibliothek ist Chained Echoes daher ein sinnvoller Kontrasttitel. Die Einzelspieler-Ausrichtung reduziert Abhängigkeiten von Terminen, Mitspielern und Netzwerkabenden. Das macht das Spiel nicht automatisch zur besseren Wahl. Es macht die Wahl nur klarer: Wer gerade eine Geschichte mit eigener Taktung sucht, findet hier einen anderen Einstieg als in den Modi der übrigen September-Auswahl.

Die August-Frist läuft vorher aus

Bevor September startet, läuft die August-Auswahl aus. PlayStation nennt Montag, den 31. August, als letzte Gelegenheit, Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition, Big Walk und Signalis zur Bibliothek hinzuzufügen. Diese Frist liegt vor dem Start der neuen PlayStation Plus September Spiele. Wer beide Monate nutzen will, erledigt den August-Klick zuerst.

Danach ist der Ablauf angenehm unspektakulär: Store öffnen, die drei August-Titel prüfen, hinzufügen und anschließend die vier September-Spiele nach Plattform und Spielstil auswählen. PlayStation weist darauf hin, dass die Monthly-Games-Auswahl regional unterschiedlich ausfallen kann; auch die Abo-Gebühr läuft bis zur Kündigung wiederkehrend weiter. Das sind keine glamourösen Details, aber genau dort entstehen die vermeidbaren Fehlannahmen.

Der September bringt also kein Rätsel, sondern eine sauber begrenzte Entscheidung. Sniper Elite für Koop und Taktik, MLB nur für PS5, Wobbly Life für lokale oder Online-Runden, Chained Echoes für eine Einzelspielerreise. Prüfen Sie die Bibliothek vor dem Wechsel und den Store am Veröffentlichungstag. Mehr Routine braucht dieses Abo-Update nicht.

Wichtig ist die Reihenfolge. Die August-Spiele müssen bis zum 31. August hinzugefügt werden, die September-Spiele folgen ab dem 1. September und MLBs Bundle läuft bis zum 6. Oktober. Drei Daten, drei verschiedene Aufgaben. Ein kurzer Kalendereintrag ist weniger elegant als ein großes Spiele-Backlog, aber er funktioniert deutlich zuverlässiger.