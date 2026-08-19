Der Wettbewerb um qualifizierte Fachkräfte hat sich in den vergangenen Jahren spürbar verschärft. Unternehmen suchen nach neuen Wegen, um sich als attraktive Arbeitgeber zu positionieren – jenseits von Gehalt und klassischen Benefits. Ein Trend, der dabei immer mehr an Bedeutung gewinnt, ist der Bürohund. Was vor einigen Jahren noch als Ausnahme in Start-ups galt, hat sich mittlerweile zu einem ernstzunehmenden Instrument im Personalmarketing entwickelt.

Hund im Büro – Vom Nice-to-have zum echten Recruiting-Argument

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache. Zwischen Januar und Juli 2024 wurde der Begriff „Bürohund“ in rund 9.100 Stellenanzeigen genannt, wie eine Auswertung der Berliner Personalmarktforschung Index Research zeigt. Vor allem in Anzeigen für Fachkräfte im Finanz- und Rechnungswesen war der vierbeinige Kollege gefragt – mit über 2.100 Nennungen. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht das einer Steigerung von fast 34 Prozent. Auch die Vorjahreszahlen belegen die Dynamik: Allein zwischen Januar und Juli 2024 tauchten Bürohunde in rund 9.100 Stellenausschreibungen von insgesamt gut 15 Millionen analysierten Stellenanzeigen auf – eine Steigerung von 133 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Bürohunde rund 6.900 Mal erwähnt wurden.

Was einst als Randnotiz der Unternehmenskultur galt, wird heute strategisch eingesetzt und gezielt als Benefit platziert. Dahinter steckt nicht nur Tierliebe, sondern vor allem strategisches Employer Branding, mit dem sich Unternehmen auf einem umkämpften Arbeitsmarkt als modern und mitarbeiterorientiert präsentieren. Diese Entwicklung zeigt sich auch im Bewerbungsgespräch selbst: Hunde am Arbeitsplatz sind bereits ein relevantes Thema im Recruiting – jede zweite HR-Entscheiderin oder jeder zweite HR-Entscheider gibt an, dass Bewerberinnen und Bewerber im Vorstellungsgespräch vermehrt nach der Möglichkeit fragen, Hunde mit an den Arbeitsplatz zu bringen.

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Warum Hunde im Büro so gut wirken

Die Popularität von Bürohunden ist kein reiner Zufall, sondern lässt sich auch wissenschaftlich erklären. Der Kontakt mit einem Hund führt zur Ausschüttung von Oxytocin, bekannt als Liebes- oder Kuschelhormon. Das Ergebnis: Stresslevel sinken, soziale Interaktion nimmt zu, das Risiko für Burnout sinkt messbar. Auch Blutdruck und Verdauung profitieren von der tierischen Nähe. Fachartikel verweisen zudem auf messbare biologische Effekte: Wissenschaftliche Hinweise verknüpfen tierbegleitete Arbeit mit niedrigeren Cortisolwerten über den Tag hinweg, während Oxytocin als angstlösend und vertrauensstärkend beschrieben wird, wodurch Teaminteraktionen weniger konfliktbeladen sein können.

Auch aktuelle Marktforschung untermauert diesen Eindruck. Demnach empfinden 85 Prozent aller Befragten Hunde am Arbeitsplatz als positiv, und 88 Prozent der Hundehalter sind sich sicher, dass der Kollege Hund gegen Stress im Arbeitsalltag hilft. Zudem reagieren 85 Prozent der Mitarbeitenden ohne eigenen Hund positiv auf Bürohunde, und 78 Prozent der Hundehalter geben an, dass die Möglichkeit, ihren Hund mitzubringen, sie stärker an das Unternehmen bindet.

Bewegung mit Hund als unterschätzter Nebeneffekt

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Ein oft übersehener Vorteil hundefreundlicher Arbeitsplätze ist die eingebaute Bewegungspause. Wer einen Hund im Büro hat, verlässt regelmäßig den Schreibtisch – für kurze Runden ums Gebäude oder ausgedehnte Spaziergänge in der Mittagspause. Diese kleinen Auszeiten wirken sich nicht nur positiv auf die eigene Fitness aus, sondern schaffen auch natürliche Momente der Erholung im oft dicht getakteten Arbeitsalltag. Viele Hundehalterinnen und Hundehalter nutzen die Gelegenheit sogar, um ihre Mittagspause aktiv zu gestalten und gemeinsam mit dem Vierbeiner und Kollegen joggen zu gehen, statt nur spazieren zu gehen. Wer damit beginnen möchte, findet bei Sportscheck Tipps zum Joggen mit Hund mit allen wichtigen Infos zu diesem Thema. Solche Angebote zeigen, wie eng die Themen Bürohund, Gesundheitsförderung und aktive Pausengestaltung mittlerweile zusammenhängen – und wie Arbeitgeber davon profitieren können, wenn sie ihren Mitarbeitenden entsprechende Freiräume einräumen.

Voraussetzungen für ein hundefreundliches Büro

Damit das Zusammenleben von Mensch und Hund im Arbeitsalltag funktioniert, braucht es klare Regeln. Rechtlich ist die Ausgangslage zunächst neutral: Laut geltendem Arbeitsrecht ist die Mitnahme eines Hundes weder verboten noch erlaubt, was aber nicht bedeutet, dass der Hund einfach mit zur Arbeit genommen werden kann – grundsätzlich gilt, dass ein Bürohund immer der Genehmigung durch den Arbeitgeber bedarf.

Für einen reibungslosen Ablauf empfiehlt es sich, folgende Punkte im Vorfeld zu klären:

Zustimmung aller Beteiligten: Kolleginnen und Kollegen, Vorgesetzte sowie die Geschäftsführung sollten frühzeitig eingebunden werden.

Rücksicht auf Allergien und Ängste: Nicht jede Person im Büro ist automatisch hundebegeistert.

Verhalten des Hundes: Ein bürotauglicher Hund sollte ruhig, stubenrein und gut sozialisiert sein.

Rückzugsorte: Ein eigener Platz mit Körbchen, Wasser und etwas Abstand zu stark frequentierten Bereichen erleichtert den Alltag.

Klare Absprachen bei mehreren Hunden: Wenn verschiedene Vierbeiner im selben Büro sind, braucht es abgestimmte Regeln zu Pausenzeiten und Bereichen.

Auch Verbände unterstützen Unternehmen bei der Umsetzung. Organisationen wie der Bundesverband Bürohund helfen Betrieben dabei, hundefreundliche Regelungen zu professionalisieren, und listen entsprechende Arbeitgeber, um deren Sichtbarkeit im Recruiting zu erhöhen.

Vorteile von Bürohunden für Employer Branding und Mitarbeiterbindung

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Ein durchdachtes Konzept rund um den Bürohund bringt Unternehmen mehrere Vorteile:

Differenzierung im Wettbewerb um Fachkräfte: Gerade in Branchen mit Fachkräftemangel kann die Erlaubnis, den Hund mitzubringen, den Ausschlag bei der Jobwahl geben.

Stärkere Mitarbeiterbindung: Wer den eigenen Hund mit ins Büro nehmen darf, identifiziert sich häufig stärker mit dem Arbeitgeber.

Positives Employer-Branding-Signal: Ein hundefreundliches Büro wirkt modern, menschlich und nahbar – Eigenschaften, die im Employer Branding zunehmend gefragt sind.

Verbesserte Teamdynamik: Der gemeinsame Bezug zum Bürohund schafft Gesprächsanlässe und fördert den informellen Austausch zwischen Abteilungen.

Reduzierte Fehlzeiten: Ein entspannteres Arbeitsklima kann sich langfristig auch auf den Krankenstand auswirken.

Namhafte Unternehmen machen es vor: Bei Amazon sind Hunde ausdrücklich erlaubt. Laut Personaldatenbank sind über 15.000 Hunde in 129 Amazon Offices registriert, die mit ins Büro kommen. Solche Beispiele zeigen, dass hundefreundliche Regelungen längst nicht mehr nur ein Thema kleinerer Agenturen sind, sondern auch in großen, internationalen Konzernen etabliert werden.

Grenzen und Herausforderungen bei Bürohunden im Blick behalten

Trotz aller Vorteile ist der Bürohund kein Selbstläufer. Tierhaarallergien, Ängste vor Hunden oder schlicht fehlende räumliche Voraussetzungen können gegen die Umsetzung sprechen. Auch die hundegerechte Ausstattung ist am klassischen Arbeitsplatz eher die Ausnahme als die Regel. Unternehmen sollten deshalb realistisch abwägen, ob sich das Konzept in die eigene Bürostruktur integrieren lässt, und im Zweifel Testphasen oder feste Tage für Bürohunde einführen, statt von Anfang an eine pauschale Erlaubnis auszusprechen.

Fazit: Bürohunde als kleiner Benefit mit großer Wirkung

Der Bürohund ist längst mehr als ein sympathisches Detail der Unternehmenskultur – er hat sich zu einem messbaren Faktor im Recruiting entwickelt. Wer als Arbeitgeber hundefreundliche Strukturen schafft, klare Regeln definiert und die Bedürfnisse aller Mitarbeitenden im Blick behält, kann sich damit einen echten Vorteil im Wettbewerb um Talente sichern. In Kombination mit Angeboten zur aktiven Pausengestaltung – etwa gemeinsamen Spaziergängen oder Laufeinheiten mit dem Hund – lässt sich der Benefit zudem sinnvoll mit dem Thema Gesundheitsförderung am Arbeitsplatz verknüpfen.