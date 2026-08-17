Neustart: Synatix übernimmt Preisvergleich.de

Nach vielen Jahren als Teil der Unister-Gruppe und anschließend der GET AG beginnt für Preisvergleich.de nun ein neues Kapitel. Die traditionsreiche Marke erhält eine weiterführende Wachstumsstrategie und wird Teil der auf Vergleichsportale spezialisierten Synatix Unternehmensgruppe. Weiterentwickelt wird Preisvergleich.de ab sofort unter der neuen gemeinsamen Geschäftsführung von Dennis van der Zwaag und Ronny Blochwitz. Für die Übernahme wurde ein Kaufpreis im mittleren siebenstelligen Euro-Bereich vereinbart. Die GET AG bleibt Preisvergleich.de als strategischer Partner und Lieferant energiebezogener Daten erhalten.

Das Vergleichsportal besteht aktuell aus fünf vertikalen Geschäftsbereichen und soll nun weiter ausgebaut werden. Die Synatix Gruppe hat mit der Übernahme einen weiteren Standort in Leipzig eröffnet, der die bestehenden Büros in Hameln, Hamburg, Dresden und Palma ergänzt.

Damit setzt die Unternehmensgruppe in einem wirtschaftlich schwierigen Marktumfeld ein klares Zeichen für gezieltes, strategisches Wachstum. Preisvergleich.de wurde 1998 von der Unister-Gruppe in Leipzig gegründet und als Wettbewerber zu prominenten Vergleichsportalen aufgebaut. Nach der Unister-Insolvenz übernahm das Energie-Informationsunternehmen GET AG das Portal.

Stärkster Herausforderer für digitale Vertragswechsel ist etabliert

Mit der Integration von Preisvergleich.de formiert die Synatix Gruppe ein schlagkräftiges Portfolio als unabhängiger Herausforderer auf dem deutschen Markt für Online-Vergleichsportale. Durch die Zusammenführung des reichweitenstarken Portals mit den bestehenden generischen Marken der Gruppe – wie KREDIT.DE, Stromvergleich.de, Lebenslauf.de, Versicherungen.de, Gasvergleich.de und weiteren – entsteht ein neues Powerhouse für digitale Vertragswechsel.

Mit diesem Schritt baut die Synatix Gruppe ihre Position im deutschen Markt für Online-Vergleichsportale weiter aus. Produktgebern aus den Bereichen Energie, Telekommunikation, Versicherungen, Finanzen und Shopping stehen damit ab sofort eine weitere starke Vertriebsplattform und ein strategisch bedeutender Distributionspartner zur Verfügung.

„Der deutsche Vergleichsmarkt galt lange Zeit als weitgehend aufgeteilt. Durch diese Transaktion schaffen wir eine verlässliche Option neben den etablierten Marktführern und sorgen für mehr Auswahl für die Verbraucherinnen und Verbraucher“, erklärt Fabian Simon, Gründer und Geschäftsführer der Synatix Gruppe.

Realisierung von Synergien und technologische Bündelung

Die vollzogene Transaktion sichert der Synatix Gruppe operative und strategische Vorteile, die ab sofort genutzt werden. So wird durch die Bündelung der Portale eine Vielzahl von Bestandskunden zusammengeführt. Zudem sollen durch die erhöhte Sichtbarkeit neue Kundenschichten und Cross-Selling-Potenziale erschlossen werden. Die Zusammenführung bestehender Kundenbasen wird die Kosten im Marketing und Vertrieb darüber hinaus deutlich senken.

Direkte Antwort auf den steigenden Spardruck der Verbraucher

Verbraucher und Verbraucherinnen wechseln heute deutlich häufiger Strom-, Internet- oder Versicherungsverträge als noch vor wenigen Jahren. Gleichzeitig wächst der Wunsch nach transparenten, unabhängigen Vergleichsplattformen. Ziel der Unternehmensgruppe ist es, Preisvergleich.de in den kommenden Jahren zu einer der führenden unabhängigen Plattformen für digitale Verbraucherentscheidungen auszubauen.

„Gerade jetzt, wo der Spardruck bei den Verbrauchern durch gestiegene Lebenshaltungskosten enorm hoch ist, braucht der Markt eine echte, transparente Alternative. Wir führen die Reichweite und Historie von Preisvergleich.de mit unserer hauseigenen Technologie- und Marketing-Power zusammen“, sagt Ronny Blochwitz, Co-Geschäftsführer von Preisvergleich.de.

Synatix gestaltet seit 2008 reichweitenstarke digitale Marken und nachhaltige Geschäftsmodelle in Bereichen wie Kreditvermittlung, E-Commerce und Recruiting. Mit über 200 Mitarbeitenden an fünf europäischen Standorten deckt das Unternehmen alle Kernkompetenzen von Development über Brand Identity bis Data Analysis komplett inhouse ab.

Kontakt

Synatix GmbH

Sebastian Hardt

Deisterstraße 20

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+49 5151 96299-0

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