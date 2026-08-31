WhatsApp macht aus dem PIN ein echtes Passwort

Der PIN wird zum Passwort

Ein abgefangener Einmalcode ist kein Generalschlüssel. Er kann aber reichen, um eine Kontoübernahme anzustoßen, wenn daneben keine zweite Hürde steht. WhatsApp ersetzt deshalb nach eigener Ankündigung vom 25. August 2026 den bisherigen sechsstelligen PIN der Zwei-Schritt-Verifizierung durch ein längeres Passwort. Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen sind vorgesehen. Das ist der konkrete Umbau in der WhatsApp Kontoabsicherung Passwort.

Der Schritt zielt auf einen bekannten Angriffspfad: Jemand bringt Sie dazu, einen Einmalcode weiterzugeben, versucht anschließend die Nummer zu registrieren und hofft auf eine zweite Barriere aus Pappe. WhatsApp beschreibt die Zwei-Schritt-Verifizierung als Schutzschicht gegen genau diese Übernahme nach dem Abgriff eines Codes. Ein längeres, einzigartiges Passwort macht den Rest des Weges schwerer. Unmöglich wird Betrug dadurch nicht; Kriminelle sind selten so höflich, sich nur an einen Zugangspunkt zu halten.

Wenn die Umstellung in Ihrer App erscheint, wählen Sie kein leicht merkbares Recycling aus dem Mailkonto oder einem Shop. Nutzen Sie eine neue, lange Zeichenfolge und speichern Sie sie bei Bedarf im Passwortmanager. Das ist keine Kür für besonders ordentliche Menschen, sondern die Gegenmaßnahme gegen das Risiko, dass ein einziger gestohlener Zugang gleich mehrere Türen öffnet.

Das Passwort ist kein Ersatz für Aufmerksamkeit, aber es verhindert, dass ein einzelner Fehler sofort zum Totalschaden wird. Genau diese Trennung hilft auch im Alltag: Der Anruf darf dringend klingen, die Nachricht darf vertraut aussehen, der Code bleibt trotzdem privat. Legen Sie die Einstellungen in einem ruhigen Moment fest und prüfen Sie sie nach einem Gerätewechsel erneut. Unter Druck trifft man selten bessere Sicherheitsentscheidungen; man trifft vor allem schnellere.

Der Code bleibt ein Köder

Die Technik schützt nur den Teil des Angriffs, den sie sieht. Betrüger arbeiten häufig mit Zeitdruck: angeblicher Support, neue Nummer, gesperrtes Konto, bitte schnell den Code nennen. Der Einmalcode ist dabei nicht die Lösung eines Problems, sondern die Ware, die abgeholt werden soll. Geben Sie ihn weder am Telefon noch in einem Chat weiter, auch wenn die Anfrage mit Logo, Namen oder schlechter Schauspielkunst dekoriert ist.

Die WhatsApp Kontoabsicherung Passwort gewinnt erst an Wert, wenn die Wiederherstellungsadresse ebenfalls geschützt ist. Prüfen Sie, ob die hinterlegte E-Mail-Adresse noch erreichbar ist und ein eigenes starkes Passwort sowie eine zusätzliche Anmeldung besitzt. Wer denselben Zugang für Mail, WhatsApp und Onlinehandel verwendet, baut keine drei Schlösser ein. Er hängt drei Schilder an dieselbe Tür.

Öffnen Sie bei einem Sicherheitsalarm die WhatsApp-Einstellungen selbst, statt einem Link aus einer Nachricht zu folgen. Dort sehen Sie, ob eine Änderung wirklich erforderlich ist. Diese kleine Umleitung nimmt Angreifern ihren wichtigsten Rohstoff: die Sekunden, in denen Sie handeln sollen, bevor Sie nachsehen.

Die sauberste Reaktion auf eine unerwartete Bitte ist eine Unterbrechung. Schreiben Sie der Person über einen bereits bekannten Kontaktkanal oder rufen Sie eine gespeicherte Nummer zurück. Lassen Sie sich weder von einem Profilbild noch von einem vertrauten Namen in Eile bringen. Konten werden nicht seriöser, weil eine Nachricht drei Ausrufezeichen trägt. Gerade wenn ein Freund oder Familienmitglied plötzlich Geld, einen Code oder eine neue Telefonnummer meldet, lohnt sich dieser zweite Weg.

Ein Passwort braucht keine Poesie

WhatsApp nennt für das neue Passwort Länge sowie alphanumerische Zeichen und Sonderzeichen. Daraus folgt keine Pflicht, einen Roman zu erfinden. Eine lange zufällige Zeichenfolge, die ausschließlich diesem Konto gehört, erfüllt den Zweck besser als ein kreativer Satz mit Geburtsjahr und Ausrufezeichen. Ein Passwortmanager kann sie erzeugen und aufbewahren; ein Notizzettel neben dem Telefon kann das nicht mit vergleichbarer Würde.

Warten Sie außerdem nicht auf angebliche Aktivierungshelfer. Wenn das neue Feld noch nicht sichtbar ist, installieren Sie keine Drittanbieter-App und folgen Sie keinem Link, der Ihnen eine frühere Freischaltung verspricht. Funktionen werden schrittweise verteilt, Betrugsseiten dagegen erstaunlich pünktlich. Aktualisieren Sie WhatsApp über den offiziellen App-Store und kontrollieren Sie die Einstellung direkt in der App, ohne sich hetzen zu lassen.

Ein gutes Passwort braucht vor allem eine klare Zuständigkeit. Notieren Sie für sich, wo es gespeichert ist, und sorgen Sie dafür, dass ein Verlust des Telefons nicht zugleich den Verlust des Kontos bedeutet. Wer es nur auswendig kennt und bei der Wiederherstellung raten muss, hat die Hürde an der falschen Stelle aufgebaut. Wer es in mehreren Diensten nutzt, überlässt einen möglichen Einbruch gleich mehreren Zimmern. Beides ist vermeidbar.

Dieses Bild wurde komplett mit KI generiert Provider higgsfield Modell flux_2; model=pro; resolution=1k; aspect_ratio=16:9; web derivative 1200x675 Prompt Photorealistic daylight bus stop, a person reviews a call-screen warning for an unknown number on an Android phone before answering, realistic street background. A documentary composition emphasizes a distinct practical consequence, with crisp plausible context-appropriate interface text and no garbled words, fake logos, or invented claims. Photorealistic style image. Mood: practical, focused, and investigative. Avoid: watermark, signature, blurry, low quality, distorted, deformed. Der Anrufhinweis greift den zusätzlichen Kontext auf, den WhatsApp für Android ankündigt.

Unbekannte Anrufe zeigen mehr Kontext

Für Android kündigt WhatsApp bei Anrufen von Nummern außerhalb Ihrer Kontakte zusätzliche Angaben an: Die App kann das Land der Nummer und gemeinsame Gruppen anzeigen. Das hilft bei der ersten Einordnung, ersetzt aber kein Urteil. Eine ausländische Nummer kann berechtigt sein, und eine gemeinsame Gruppe ist kein Ausweis. Sie liefert Kontext, keinen Freifahrtschein zum Vertrauen.

Der Hinweis trifft einen unangenehmen Moment: Das Telefon klingelt, jemand klingt bestimmt, und plötzlich soll ein Code vorgelesen werden. WhatsApp begründet die Ergänzung damit, dass Betrüger auf Dringlichkeit setzen. Die Gegenmaßnahme bleibt angenehm unspektakulär: Nicht abheben oder auflegen, keine Zugangsdaten preisgeben und bei einem angeblichen Anruf von Bank, Behörde oder Support die bekannte Nummer selbst wählen.

Auch im Arbeitskontext gilt diese Trennung. Der Beitrag zu abgesicherten Unternehmenskonten zeigt denselben Grundsatz: Eine behauptete Identität braucht einen unabhängigen Prüfweg. Der Android-Hinweis schafft Zeit für diesen Prüfweg. Er entscheidet nicht an Ihrer Stelle, und das ist seine vernünftige Grenze.

Passkeys halten den Rückweg kurz

Neben dem neuen Passwort verweist WhatsApp auf Passkeys für die erneute Anmeldung. Laut Unternehmen können Sie sich damit per Fingerabdruck, Face ID oder Gerätesperrcode verifizieren. Den Einstieg nennt WhatsApp ebenfalls: Einstellungen > Konto > Passkeys. Damit rückt die Rückkehr ins Konto näher an die Gerätesperre und weiter weg von Codes, die unter Druck weitergegeben werden können.

WhatsApp erlaubt nach eigener Angabe mehrere Passkeys pro Konto, wenn Sie Android- und iOS-Geräte verwenden. Das ist nützlich beim Gerätewechsel, verlangt aber Übersicht. Entfernen Sie Zugänge von Geräten, die Sie abgegeben haben, und schützen Sie jedes Gerät mit einem eigenen Sperrcode. Ein ungenutztes Tablet in der Schublade ist kein Museumsstück, wenn es noch Zugangsdaten trägt.

Mehr als eine Milliarde eingerichtete Passkeys nennt WhatsApp als Verbreitungszahl. Die Zahl sagt nicht, ob Ihr Konto sauber eingerichtet ist. Prüfen Sie deshalb den Passkey in Ihrem eigenen Konto und behalten Sie einen erreichbaren Wiederherstellungsweg. Sicherheitsfunktionen helfen am meisten, bevor ein neues Smartphone verloren geht und nicht danach.

Beim Verlust eines Geräts zählt die Reihenfolge. Sperren Sie zunächst das Gerät oder lassen Sie es über die vorgesehenen Systemfunktionen suchen, wenn das noch möglich ist. Danach prüfen Sie die Anmeldung am Konto und die verknüpften Geräte. Benachrichtigungen an Kontakte können sinnvoll sein, falls jemand über Ihr Konto schreibt. Der Passkey ist dabei eine starke Bremse, aber kein Grund, ein verschwundenes Gerät freundlich sich selbst zu überlassen.

Verknüpfte Geräte gehören zur Rechnung

Die WhatsApp Kontoabsicherung Passwort endet nicht am Haupttelefon. Jedes verknüpfte Gerät kann Zugriff erhalten und verdient deshalb einen kurzen Kontrollblick. Sehen Sie in der App nach, welche Geräte angemeldet sind, und melden Sie unbekannte oder nicht mehr genutzte Sitzungen ab. Ein fremder Browser muss keine dramatische Geschichte erzählen. Er kann gehen.

Der Blick auf WhatsApp auf dem iPad mit eigenständiger Registrierung macht die praktische Seite sichtbar: Zusätzliche Geräte sind bequem, erweitern aber die Liste der Zugänge. Das neue Passwort schützt die Zwei-Schritt-Verifizierung; es ersetzt weder eine Bildschirmsperre noch die Kontrolle bereits verbundener Sitzungen.

Beim Umzug auf ein neues Smartphone ist eine einfache Reihenfolge sinnvoll: System aktualisieren, Gerätesperre einrichten, WhatsApp installieren, Wiederherstellungsdaten prüfen, Passkey setzen und erst dann weitere Geräte verbinden. Testen Sie anschließend einmal bewusst die Anmeldung, solange das alte Gerät noch erreichbar ist. Das klingt nach wenig Glamour. Genau darum übersehen Angreifer solche Routinen gern: Sie liefern keine Panik, nur weniger offene Türen.