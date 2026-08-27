Apple EU App-Regeln: 26 Prozent sind keine Verbraucherinformation – aber sie landen bei Ihnen

Apple EU App-Regeln beginnen für Verbraucher mit einer Zahlentabelle, die gar nicht für sie geschrieben ist: 26 Prozent für Apple In-App Purchase, 20 Prozent für eine alternative Zahlungsabwicklung in der App, 15 Prozent für einen Kauf über einen Web-Link. Diese Sätze stehen im Apple-Update zu den EU-App-Regeln. Wer daraus sofort eine Preisprognose ableitet, verwechselt die Gebührentabelle mit der Rechnung im eigenen Warenkorb. Die Zahlen treffen zunächst Entwickler. Sie beeinflussen aber, welche Zahlungswege Apps anbieten, wie sichtbar sie platziert werden und wo Sie bei einem Kauf landen.

Das ist der interessante Teil der Ankündigung: Apple sortiert nicht nur einen Tarif neu, sondern trennt Wege, die auf dem Smartphone lange wie derselbe Vorgang aussahen. Ein Abo kann in Apples Kaufdialog abgeschlossen werden, in einem alternativen Bezahlschritt innerhalb der App oder erst nach dem Wechsel auf eine Website. Für Sie bedeutet das: Der Hinweis „außerhalb der App günstiger“ ist künftig noch weniger selbsterklärend als bisher. Er sagt nichts darüber, wer bei Rückerstattung, Jugendschutz oder Zahlungsproblemen den ersten Ansprechpartner stellt.

Kim Icons nüchterner Maßstab lautet deshalb: Nicht jede neue Option ist schon ein Vorteil. Mehr Auswahl ist erst dann eine gute Nachricht, wenn der Weg zum Kauf verständlich bleibt und die Schutzregeln nicht im Kleingedruckten verschwinden. Apple liefert Vertragsbedingungen, keine Aussage darüber, wie fair oder bequem jede einzelne App diese Bedingungen umsetzt.

Der Checkout wird zur Produktentscheidung

Für die meisten Menschen ist ein Checkout keine Plattformpolitik. Er ist der Moment zwischen „kaufen“ und der Bestätigung auf dem Kontoauszug. Genau dort werden Apple EU App-Regeln konkret. Apple nennt für alternative Zahlungen in der App 20 Prozent Provision, für bestimmte Programme zehn Prozent. Bei Web-Links nennt der Konzern 15 Prozent beziehungsweise zehn Prozent für berechtigte Programme. Das sind Bedingungen für Anbieter, keine Preisgarantie für Sie. Auch die niedrigeren Sätze sind nicht pauschal für jede kleine App zugesagt: Apple bindet sie an die erwähnten Programme und bei Abos zusätzlich an automatische Verlängerungen nach dem ersten Jahr.

Ein App-Anbieter könnte die Einsparung weitergeben, er könnte sie für Support, Betrugsschutz oder Marge verwenden. Alles drei ist denkbar; aus Apples Mitteilung folgt keines davon. Wer einen externen Weg nutzt, sollte daher nicht blind auf den niedrigsten sichtbaren Preis schauen. Prüfen Sie, ob der Anbieter, der Zahlungsdienst und die Rückerstattungsadresse klar erkennbar sind. Fehlt das, ist die vermeintliche Wahl eher eine Verlagerung von Verantwortung.

Dass Plattformen ihre Kaufwege öffnen müssen, ist kein einzelnes Apple-Thema. Der Hintergrund der wachsenden Öffnungspflichten für Apple und Google erklärt, warum die Debatte überhaupt über App-Store-Ränder hinausgeht. Im Alltag zählt trotzdem nicht der große Regulierungsbegriff, sondern die kleine Frage: Wissen Sie vor dem Tippen, wohin der Kauf führt?

Fünf Prozent außerhalb des Stores: einfacher klingt es nur auf dem Papier

Für Apps, die über alternative Marktplätze oder das Web verteilt werden, nennt Apple eine Core Technology Commission von fünf Prozent. Das klingt auf den ersten Blick wie die übersichtlichste Zahl des ganzen Pakets. Der Haken liegt im Wort „Transaktionen“. Ohne die konkrete Preisgestaltung, den Vertriebskanal und die Art des digitalen Kaufs lässt sich daraus keine belastbare Aussage ableiten, ob ein Angebot für Nutzer günstiger wird.

Gerade bei Apps mit Abos ist die Versuchung groß, jede Prozentzahl als Beweis für einen besseren Deal auszugeben. Das ist Marketing, nicht Mathematik. Apple unterscheidet bei automatisch verlängernden Abonnements nach dem ersten Jahr und verweist für bestimmte Programme auf 15 Prozent bei In-App Purchase. Ein einzelner Satz auf einer Angebotsseite kann diese Bedingungen nicht ersetzen. Wenn ein Anbieter Preisvorteile verspricht, sollte er sie nachvollziehbar erklären – nicht nur eine EU-Flagge neben den Button setzen. Apple EU App-Regeln sind damit für Verbraucher vor allem ein Anlass, Preisargumente genauer zu lesen, nicht ihnen sofort zu glauben.

Wer wiederkehrende Zahlungen vergleicht, kennt das Muster bereits: Der sichtbare Monatsbetrag ist nur ein Teil der Entscheidung. Unser Beitrag zu Wero und wiederkehrenden Zahlungen zeigt, weshalb Mandat, Kündigung und Rückabwicklung oft wichtiger sind als die erste hübsche Preiszeile. Dasselbe gilt hier. Ein anderer Checkout kann sinnvoll sein; er muss nur mehr erklären als „günstiger außerhalb“.

Unter 18: Apple setzt eine Elternsperre vor den alternativen Kauf

Bei Minderjährigen wird Apples Text erfreulich konkret. Für Nutzer unter 18 Jahren sollen App-Store-Apps, die alternative Zahlungsabwicklung oder Web-Links für Transaktionen nutzen, eine Elternsperre enthalten. Jüngere Nutzer sollen einen Elternteil oder Erziehungsberechtigten einbeziehen, bevor sie kaufen. Apps in der Kids-Kategorie dürfen nach Apples Ankündigung gar nicht erst zu Transaktionen auf Websites verlinken.

Das ist kein Nebensatz für Spezial-Apps. Sobald eine App alternative Bezahlwege anbietet, gehört die Alterslogik in denselben Ablauf wie Preis, Kaufbestätigung und Support. Eine Sperre, die erst nach mehreren Schritten auftaucht oder nur auf einem von zwei Kaufwegen greift, schützt vor allem die Ausrede, man habe doch irgendwo gewarnt. Der Test ist banal: Kann ein Kind über einen anderen Einstieg zum gleichen Kauf gelangen? Wenn ja, ist der Prozess nicht konsistent.

Apple EU App-Regeln bleiben damit ambivalent: Sie schaffen mehr Spielraum für Anbieter und erhöhen zugleich die Pflicht, diesen Spielraum nicht auf dem Rücken junger Nutzer auszutragen. Das ist keine moralische Zugabe, sondern die technische Konsequenz eines fragmentierteren Zahlungswegs. Wer Schutz vor Missbrauch ernst nimmt, sollte sich auch ansehen, wie andere digitale Schutzdebatten zwischen wirksamer Hilfe und bloßer Symbolik unterscheiden.

Dieses Bild wurde komplett mit KI generiert Provider higgsfield Modell flux_2; model=pro; resolution=1k; aspect_ratio=16:9; web derivative 1200x675 Prompt A documentary-style magazine photograph in a neighborhood café captures a father and his eleven-year-old son at a small wooden table, with the father gently holding his own phone face-down while they discuss a game purchase. Late-afternoon golden light through the café window, a 50mm lens with shallow depth of field, ceramic cups and bicycles outside create an ordinary European family scene. Photorealistic style image. Mood: practical, warm, and protective. Avoid: watermark, signature, blurry, low quality, distorted, deformed, readable text, labels, numbers, captions, UI, dashboards, screens. Die vorgesehenen Elternsperren sollen Minderjährige vor dem Abschluss alternativer Käufe einbeziehen.

Unter 13 endet der Web-Link

Für Nutzer unter 13 Jahren zieht Apple eine noch klarere Grenze: App-Store-Apps sollen nicht zu Websites verlinken dürfen, um Transaktionen abzuschließen. Das verhindert nicht jeden unüberlegten Kauf im Netz. Es begrenzt aber einen besonders unübersichtlichen Übergang – vom vertrauten App-Kontext auf eine externe Seite, deren Gestaltung, Zahlungsablauf und Hilfeangebot von einem anderen Akteur stammen können.

Der Unterschied zwischen einer Elternsperre und einem ausgeschlossenen Link ist wichtig. Eine Sperre setzt auf Zustimmung im Ablauf. Ein Verbot entfernt einen Ablaufpfad. Das ist präziser als das übliche „Eltern sollten aufpassen“, das Verantwortung in Richtung Wohnzimmer schiebt, während die Produktentscheidung längst anderswo getroffen wurde. Apple begründet die Kids-Regel mit dem Risiko von Betrug und Scams, ohne damit zu behaupten, dass jeder externe Checkout unseriös sei.

Für Familien ergibt sich daraus kein kompliziertes EU-Seminar. Wenn eine Kinder-App plötzlich eine Zahlungsseite außerhalb der App anbietet, ist Skepsis angemessen. Seriöse Angebote erklären, wer verkauft, was gekauft wird und wie Hilfe erreichbar ist. Wo diese drei Antworten fehlen, hilft auch die modernste Zahlungsoption nicht.

Woran Sie eine echte Wahl erkennen

Apple EU App-Regeln sind kein Rabattcode für Verbraucher und keine automatische Abwertung des App Store. Sie ordnen die Interessen neu: Anbieter erhalten mehr mögliche Wege, Apple knüpft sie an unterschiedliche Konditionen, und bei Minderjährigen werden die Leitplanken enger. Die einprägsamste Zahl ist deshalb nicht zwangsläufig die wichtigste. Entscheidend ist, ob eine App klar sagt, welcher Weg genutzt wird und was bei Problemen geschieht.

Für Ihren nächsten Kauf reichen vier Fragen: Bleibt der Kauf in der App oder führt er auf eine Website? Wer ist dort Vertragspartner? Ist der Preis einschließlich möglicher Bedingungen nachvollziehbar? Und, falls ein Kind das Gerät nutzt: Greift der Schutz auf jedem Weg? Das ist keine romantische Vorstellung von offenem Wettbewerb. Es ist die Mindesthygiene eines Checkouts, der nicht erst beim Ärger transparent werden soll. Apple EU App-Regeln machen aus diesen Fragen keine lästige Nebenbeschäftigung, sondern einen Teil der Kaufentscheidung.

Apple darf seine Gebührenstruktur als Vereinfachung verkaufen. Die Bewährungsprobe findet aber nicht in der Pressemitteilung statt, sondern in den Apps: bei verständlichen Preisen, erreichbarem Support und Schutzmechanismen, die nicht nur dann funktionieren, wenn Erwachsene jede Abzweigung vorab kennen. Genau dort entscheidet sich, ob aus mehr Auswahl tatsächlich eine bessere Entscheidung wird. Für Eltern ist das besonders greifbar: Nicht erst die Bank-App, sondern schon die Kaufstrecke sollte verständlich machen, dass eine Zustimmung nötig ist und warum. Ein sauberer Ablauf braucht keine juristische Vorlesung, wohl aber eine sichtbare Pause vor dem verbindlichen Klick.