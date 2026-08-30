Last Rites bringt Ghost Recon Wildlands auf PS5 laut Ubisoft mit 4K, 60 FPS und frei kombinierbaren Koop-Regeln zurück. Die neuen Menüs greifen bei Wiederbelebungen, Munition, Patrouillen und Friendly Fire ein.

Ein altes Spiel bekommt neue Schrauben

Ghost Recon Wildlands: Last Rites PS5 kommt nicht mit dem Anspruch einer vollständigen Neuauflage. Ubisoft liefert ein kostenloses Update für PS4 und PS5. Im Paket stecken eine lineare Story-Mission, neue Konfigurationsmöglichkeiten und Freischaltungen. Für ein Spiel, das seit Jahren von sehr unterschiedlichen Gruppen gespielt wird, ist diese Kombination sinnvoller als ein pauschaler Modus für alle.

Der Beitrag im PlayStation Blog vom 6. August 2026 nennt 4K und 60 FPS für PS5 und PS5 Pro. Ubisoft verspricht dort weder feste Bildraten unter jeder Last noch Details zu Auflösungsskalierung oder einzelnen Grafikprofilen. Diese Lücke ist kein Drama, aber sie setzt die richtige Erwartung: Erst auf der eigenen Konsole spielen, dann urteilen.

Der interessantere Teil sitzt nicht im Auflösungsmenü. Last Rites zieht Regeln aus dem Kopf der Gruppe in die Software. Bisher konnte eine Runde zwar beschließen, Restmunition zu verlieren oder nur eine Waffe zu tragen. Nach ein paar Wochen wusste trotzdem niemand mehr, welche Hausregel am Dienstag galt. Ein gespeicherter Schalter ist weniger romantisch, aber deutlich wartbarer.

Das passt zu Wildlands, weil das Spiel schon vorher offen genug für sehr verschiedene Spielstile war. Ubisoft beschreibt den Koop weiter für bis zu vier Personen. Last Rites versucht nicht, diese Gruppen auf ein gemeinsames Ideal festzulegen. Es liefert ihnen einen verlässlicheren Zustand, den sie vor dem Start festlegen und später wiederholen können.

4K und 60 FPS brauchen einen nüchternen Test

4K und 60 FPS können Wildlands auf der PS5 angenehmer machen, vor allem beim schnellen Wechsel zwischen Straße, Hang und Zielmarkierung. Sie machen aus einer unklaren Absprache aber keine gute Mission. Ubisoft koppelt die technische Angabe an PS5 und PS5 Pro, mehr nicht. Wer daraus einen Vergleich mit PC-Versionen oder anderen Konsolen baut, ergänzt Behauptungen, die der Beitrag nicht hergibt.

Ein brauchbarer Test ist klein: Aktualisieren Sie das Spiel, laden Sie eine bekannte Aktivität und lassen Sie die Regeln zunächst auf dem bisherigen Stand. Achten Sie auf Kameraführung, Zielerfassung und die Lesbarkeit in Bewegung. Das ist keine Laborprüfung. Es verhindert nur, dass ein neues Update, neue Ausrüstung und neue Einstellungen gleichzeitig als eine einzige Verbesserung verbucht werden.

Ubisoft Bordeaux stellt Last Rites mit Creative Director Olivier Leonardi und Live Strategy & Analytics Director Yossef Benzeghadi vor. Schon diese Aufteilung passt zum Inhalt. Das Update verbindet eine Geschichte mit Stellschrauben für Langzeitspieler. Grafische Zusagen gehören dazu, aber sie sind nur ein Baustein neben Missionsinhalt, Regelwerk und Inventar.

Wer nur nach einem technisch glatteren Wiedereinstieg sucht, sollte die Erwartung deshalb klein halten. Der veröffentlichte Umfang belegt 4K und 60 FPS, aber keine Analyse von Ladezeiten, Netzwerklatenz oder einzelnen Missionen. Für eine Koop-Gruppe ist das kein Grund, die Verbesserung kleinzureden. Es ist ein Grund, Beobachtung und Zusage sauber auseinanderzuhalten.

Ghost Parameters verändern die Runde

Die Ghost Parameters liegen laut Ubisoft im Optionsmenü. Dort wählen Spieler Soforttod oder unbegrenzte Wiederbelebungen, eine oder zwei Primärwaffen und eine Munitionsregel für das Nachladen. Besonders der letzte Punkt ist konkret: Die Gruppe entscheidet, ob ungenutzte Munition im Magazin erhalten bleibt. Damit wird aus einer stillen Gewohnheit eine nachvollziehbare Regel.

Soforttod verschiebt die Kosten eines Fehlers sofort. Aufklärung, Rückzugsweg und die Reihenfolge beim Eindringen werden wichtiger, weil kein schneller Wiederbelebungs-Puffer bereitsteht. Unbegrenzte Wiederbelebungen passen dagegen zu einer Runde, die die neue Mission sehen will, ohne jede missglückte Annäherung zweimal zu spielen. Beides sind valide Einstellungen. Entscheidend ist, dass alle vor dem Start dieselbe Fassung nutzen.

Die Waffenbegrenzung greift ebenfalls tiefer ein, als das Menü vermuten lässt. Zwei Primärwaffen erlauben breitere Rollen; eine Waffe zwingt zu klarerer Verteilung im Team. Wer Wildlands als taktisches Spiel nutzt, kann diese Abhängigkeiten jetzt fest einstellen statt sie bei jedem Neustart neu auszuhandeln. Das reduziert Diskussionen, nicht den Schwierigkeitsgrad.

Praktisch ist das auch für wechselnde Besetzungen. Ein neuer Mitspieler muss keine alte Chat-Historie lesen, um zu verstehen, ob die Runde auf Fehlerverzeihung oder knappe Ressourcen ausgelegt ist. Die aktuelle Konfiguration erklärt den Rahmen. Das spart Zeit am Anfang und verhindert, dass die Gruppe nach einer gescheiterten Mission über unterschiedliche Voraussetzungen streitet.

Dieses Bild wurde komplett mit KI generiert Provider higgsfield Modell flux_2; model=pro; resolution=1k; aspect_ratio=16:9; web derivative 1200x675 Prompt Photorealistic close-up of two hands adjusting realistic accessibility and challenge options on a console game settings screen, couch gaming environment, soft evening light. A documentary composition emphasizes practical consequences; every surface is blank and unbranded, with no readable text, words, numbers, labels, logos, screens, user interfaces, dashboards, or signs. Photorealistic style image. Mood: practical, focused, and investigative. Avoid: watermark, signature, blurry, low quality, distorted, deformed. Die Einstellungsansicht macht die neuen Wahlmöglichkeiten vor der nächsten Koop-Runde sichtbar.

Die Mission liefert den Anlass zur Rückkehr

Last Rites enthält eine neue Story-Mission, die Ubisoft als sofort spielbar beschreibt. Die Ghosts betreten eine Region unter Kontrolle von Los Penitentes. Der Beitrag bezeichnet die Gruppe als fanatischen Kult und nennt La Llorona als neue Gegnerin. Die Mission führt damit bewusst in einen engeren Konflikt, statt einfach einen weiteren Punkt auf der offenen Karte zu verteilen.

Ubisoft verknüpft die Geschichte mit dem Umfeld der Region. Los Penitentes setzen laut Beschreibung Masken ein und folgen La Lloronas Vorstellung gewaltsamer Gerechtigkeit. Weitere Details zu Zielen und Hintergründen entdecken Spieler über Dokumente und Audioaufnahmen in der Welt. Wer zurückkehrt, bekommt also nicht nur ein Regelmenü, sondern eine begrenzte Aufgabe mit eigener Gegenseite.

Für die Planung der ersten Sitzung hat das eine einfache Folge: Spielen Sie die Mission nicht gleichzeitig als Testlabor für jeden neuen Regler. Lassen Sie erst die Story und eine handhabbare Grundeinstellung laufen. Danach kann die Gruppe bewusst entscheiden, ob sie für den zweiten Durchlauf an Wiederbelebungen, Ausrüstung oder Munitionslogik dreht.

Diese Reihenfolge schützt auch den Inhalt vor dem Regelwerk. Wenn eine Mission beim ersten Versuch wegen Soforttod und hoher Gegnerwahrnehmung scheitert, lässt sich später kaum sagen, ob die Aufgabe selbst überzeugt hat. Mit einer klaren Basiskonfiguration bleibt der neue Erzählstrang beurteilbar. Die härteren Varianten können danach gezielt folgen.

Welt- und Sitzungsregeln machen Absprachen haltbar

World and Session Settings sitzen laut Ubisoft in der Lobby und greifen in das Umfeld einer Sitzung ein. Wetter und Tageszeit gehören dazu, ebenso Alarmanlagen, Störsender und die Rate gegnerischer Patrouillen. Friendly Fire lässt sich im Koop einschalten. Diese Punkte sehen auf einer Liste gleichrangig aus, haben aber sehr unterschiedliche Nebenwirkungen auf Tempo und Fehlerquote.

Mehr Patrouillen können eine Infiltration dichter machen. Sie können auch den Weg zur eigentlichen Mission verlängern, wenn der Trupp an jeder Kreuzung neu sortieren muss. Alarmanlagen und Störsender passen zu einer Runde, die Planung belohnt; sie sind für einen lockeren Wiedereinstieg womöglich Ballast. Friendly Fire trägt Rollenspiel und Mil-Sim, bestraft aber unkonzentrierte Bewegung sofort. Das ist keine Frage von richtig oder falsch, sondern von Zweck und Geduld der Gruppe.

Ändern Sie nicht alles auf einmal. Eine Sitzung mit anderer Patrouillenrate, aber bekannten übrigen Regeln zeigt eher, was die Variable bewirkt. Beim nächsten Termin bleibt die Entscheidung überprüfbar, weil sie im Spiel hinterlegt ist. Wer Plattformen und Abomodelle daneben einordnen will, findet im Digital-Magazin-Überblick zu Cloud-Gaming, Game Pass und PlayStation den passenden Kontext.

Der kleine Testplan hat einen weiteren Vorteil: Er trennt eine gute Idee von einer gut klingenden Option. Eine Nachtmission mit aktiven Alarmen kann die Kommunikation stärken oder sie in Dauerstress verwandeln. Nach einer kurzen Runde lässt sich das entscheiden. Nach einem Abend mit sechs neuen Reglern kennt meist niemand den Grund für Frust oder Erfolg.

Freie Ausrüstung und Schwierigkeit ohne Inventarstress

Ubisoft schaltet mit Last Rites viele Waffen und Ausrüstungsgegenstände kostenlos frei. Der Beitrag nennt zuvor unveröffentlichte Tarnmuster, ehemals nicht erreichbare Challenge-Belohnungen sowie Ghost-War-PvP-Klassen, die im Spiel-Shop frei werden. Für Rückkehrer zählt dabei nicht die Größe des Stapels, sondern die geringere Abhängigkeit von einem alten Spielstand.

Zusätzlich erweitert Ubisoft Anpassungen für HUD und Bedienoberfläche. Bei der Schwierigkeit nennt das Studio Gegnerwahrnehmung, Ausdauer und die Zerstörbarkeit von Fahrzeugen. Diese Optionen sollten nicht als Wettbewerb um die härteste Konfiguration verstanden werden. Eine Runde kann Gegner aufmerksamer machen und Fahrzeuge robust lassen, wenn die Gruppe bei Feuergefechten gefordert werden soll, aber keine Freude an langen Rückwegen nach einem Unfall hat.

Wildlands bleibt laut Ubisoft solo oder mit bis zu vier Spielern spielbar. Benzeghadi beschreibt Spielergruppen, die das offene System für Rollenspiel, kooperative Mil-Sim und selbst gewählte Einschränkungen nutzen. Last Rites gibt diesen Gruppen bessere Werkzeuge, ersetzt aber keine klare Ansage im Voice-Chat. Legen Sie Ziel, ein oder zwei veränderte Regeln und eine Dauer für den Test fest. Danach weiß die Gruppe, ob sie ein belastbares Setup gebaut hat oder nur viel an Menüs gedreht wurde.

Die freien Inhalte helfen dabei, ohne den Abend in Inventarverwaltung zu verwandeln. Prüfen Sie vor der Mission, welche Waffen, Tarnmuster oder Klassen tatsächlich verfügbar sind, und verteilen Sie Rollen danach. Eine Gruppe braucht keine maximale Sammlung, sondern verlässliche Ausrüstung für ihre gewählte Regelbasis. Last Rites liefert dafür laut Ubisoft mehr Auswahl und weniger Zugangshürden.