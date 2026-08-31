GeForce NOW läuft jetzt in Firefox unter Windows. Was Konto, eigene Bibliothek, Tarif und ein ehrlicher Praxistest vor dem Start bedeuten.

Firefox wird zum Zugang, nicht zur Spielkonsole

Wer einen Windows-PC nutzt, kennt das übliche Ritual: Spiel kaufen, Download starten, auf Patches warten, Speicher freiräumen. Mit GeForce NOW in Firefox verschiebt sich genau dieser Teil der Kette in den Browser. Mozilla meldet die Unterstützung für Firefox unter Windows; der Dienst lässt sich dort direkt im Browser öffnen. Das ist keine neue Grafikkarte im Rechner und auch kein Zaubertrick. Es ist schlicht ein anderer Weg zum Spiel.

Der praktische Gewinn liegt in der Vorbereitung. Mozilla nennt für den Start einen Windows-PC und einen Browser; lange Spiel-Downloads, Installationen und Updates auf dem eigenen Gerät sollen dabei entfallen. Wer häufig nur für einen Abend oder zwischen zwei Terminen spielt, versteht den Reiz sofort. Der Rechner muss nicht erst eine Bibliothek von Dutzenden Gigabyte sortieren, bevor überhaupt ein Menü erscheint.

Das macht Firefox nicht zu einer universellen Gaming-Maschine. Die Unterstützung betrifft ausdrücklich Windows. Wer das ausprobieren will, sollte Firefox auf den aktuellen Stand bringen, den Dienst im Browser aufrufen und sich anschließend in das eigene GeForce-NOW-Konto einloggen. Der Browser ist damit die Eintrittstür. Was dahinter funktioniert, hängt weiterhin vom Konto, von den vorhandenen Spielen und vom gewählten Tarif ab.

Was Mozilla konkret ankündigt

Mozilla spricht von mehr als 2.000 PC-Spielen, die Firefox-Nutzer über GeForce NOW streamen können. Diese Zahl beschreibt den Umfang, den Mozilla für den Dienst nennt, nicht automatisch die persönliche Auswahl jedes einzelnen Kontos. Genau hier lohnt sich der nüchterne Blick: Eine große Gesamtauswahl ersetzt nicht die Prüfung, ob das eigene Spiel tatsächlich in der unterstützten Bibliothek auftaucht.

Die Ankündigung ist dennoch relevant, weil Firefox damit in die unterstützte Browser-Auswahl von GeForce NOW rückt. Für Menschen, die Firefox ohnehin als Standardbrowser einsetzen, entfällt der Wechsel in einen anderen Browser nur für den Spiele-Start. Das klingt klein, ist im Alltag aber angenehm: Ein Dienst weniger, der eine Sonderlösung verlangt; ein Fenster weniger, das man sich merken muss.

Die offizielle Mitteilung von Mozilla zu GeForce NOW in Firefox unter Windows nennt den Weg bewusst als Browser-Nutzung. Daraus sollte man nicht mehr herauslesen, als dort steht. Angaben zu regionalen Verfügbarkeiten, konkreten Preisen oder einer garantierten Bildqualität für jede Verbindung liefert diese Ankündigung nicht. Wer solche Punkte wissen will, muss sie beim eigenen Konto und im Dienst selbst prüfen.

Ihre Spiele bleiben an Ihre Konten gebunden

Der wichtigste Gegenpunkt zur bequemen Browser-Idee ist die Bibliothek. GeForce NOW legt nicht einfach eine Sammlung von Spielen in Ihr Konto. Mozilla beschreibt den Ablauf so, dass Sie sich bei den eigenen Store- und Spielekonten anmelden und dann die vorhandene Bibliothek öffnen. Genannt werden Steam, Epic Games Store, GOG, Xbox PC Game Pass und Ubisoft Connect.

Das ist praktisch, weil Ihre bereits gekauften oder über ein Abo erreichbaren Spiele der Ausgangspunkt bleiben. Zugleich ist es die Grenze des Versprechens: Ein Firefox-Tab ersetzt keinen Kauf und keine Berechtigung beim jeweiligen Anbieter. Wenn ein Titel nicht in Ihrer Bibliothek liegt oder nicht zum Angebot passt, wird er nicht allein dadurch spielbar, dass GeForce NOW im Browser läuft.

Vor dem ersten ernsthaften Test würde ich deshalb nicht mit dem spektakulärsten Spiel anfangen, sondern mit einem Titel, den Sie sicher besitzen und schnell wiedererkennen. Melden Sie sich bei den notwendigen Konten an, öffnen Sie Ihre Bibliothek und schauen Sie erst dann auf den Startknopf. Das spart die unschöne Überraschung, dass technisch alles eingerichtet ist, aber ausgerechnet das gewünschte Spiel nicht bereitsteht.

Der Tarif setzt die Obergrenze, nicht Firefox

Mozilla nennt für GeForce NOW Ultimate eine Angabe von bis zu 1440p und bis zu 120 Bildern pro Sekunde. Das ist eine Tarifangabe. Sie ist kein pauschales Versprechen für jedes Konto, jeden Bildschirm und jede Spielsitzung. Gerade bei Cloud-Gaming ist diese Unterscheidung wichtig: Der Browser kann der richtige Zugang sein, ohne dass damit automatisch die höchste genannte Stufe gebucht oder erreichbar ist.

Für die Entscheidung reicht eine einfache Reihenfolge. Erst prüfen Sie, ob Ihr gewünschtes Spiel mit Ihrem Konto verfügbar ist. Danach sehen Sie auf Ihren Tarif. Erst dann lohnt es sich, die eigene Anzeige und die laufende Wiedergabe kritisch anzuschauen. Wer die Reihenfolge umdreht und sofort auf maximale Auflösung oder Bildrate starrt, löst das falsche Problem.

Dass Mozilla keine Preise in der Ankündigung nennt, ist ebenfalls ein brauchbarer Hinweis für die Kaufentscheidung: Preise sollte man nicht aus alten Tabellen oder Forenbeiträgen übernehmen. Prüfen Sie den Tarif dort, wo Sie ihn tatsächlich abschließen oder verwalten. So bleibt der Browser-Start eine praktische Verbesserung und wird nicht zur Grundlage für Annahmen über Kosten oder Leistung.

Eine stabile Verbindung bleibt die eigentliche Probe

Das fehlende Download- und Installationsritual bedeutet nicht, dass die Technik aus dem Spiel ist. Es verlagert sich nur. Bei einem Stream müssen Eingaben und Bild laufend zwischen Dienst und Browser laufen. Mozilla beschreibt Cloud-Gaming ausdrücklich als anspruchsvolle Aufgabe für einen Browser. Das ist ein guter Grund, die erste Runde nicht als feierlichen Umstieg, sondern als kurzen Praxistest zu behandeln.

Starten Sie einen bekannten Titel, spielen Sie einige Minuten und achten Sie auf zwei Dinge: Reagiert die Steuerung so, wie Sie es erwarten, und bleibt das Bild für Sie angenehm? Das sind keine Messwerte, sondern die beiden Fragen, die am Ende zählen. Wenn sich eine Eingabe träge anfühlt oder das Bild stört, hilft Ihnen die schönste Tarifzeile wenig. Dann ist das Setup für diesen Moment keine gute Alternative zum lokalen Spiel.

Zum Setup gehört außerdem, Firefox nicht als isolierte Insel zu behandeln. GeForce NOW läuft im Browser, während Sie vielleicht parallel einen Guide, einen Chat oder eine andere Seite geöffnet haben. Das ist ein Vorteil des Browser-Ansatzes, aber auch ein Anlass für Ordnung. Schließen Sie beim Test alles, was Sie gerade nicht brauchen. So erkennen Sie eher, ob die Wiedergabe selbst überzeugt, statt den ersten Eindruck mit einem überladenen Desktop zu verwechseln.

Fünf Punkte, die vor dem Start zählen

Windows und aktueller Firefox: Die genannte Unterstützung bezieht sich auf Firefox unter Windows. Aktualisieren Sie den Browser, bevor Sie testen. GeForce-NOW-Konto: Ohne Anmeldung im eigenen Konto beginnt kein Stream. Eigene Bibliothek prüfen: Kontrollieren Sie bei Steam, Epic Games Store, GOG, Xbox PC Game Pass oder Ubisoft Connect, ob Ihr gewünschter Titel dort für Sie bereitsteht. Tarif realistisch einordnen: Bis zu 1440p und 120 Bilder pro Sekunde nennt Mozilla für Ultimate, nicht als allgemeine Zusage. Erst spielen, dann urteilen: Testen Sie mit einem bekannten Titel und entscheiden Sie nach Steuerung und Bild, ob die Lösung zu Ihrer Verbindung passt.

Diese Liste ist absichtlich unspektakulär. Gerade deshalb ist sie nützlich. Sie trennt die Neuerung – Firefox kann unter Windows als Zugang zu GeForce NOW dienen – von den Bedingungen, die weiterhin bei Ihnen liegen. Wer diese fünf Punkte einmal sauber abarbeitet, weiß schneller, ob der Browser-Start wirklich Zeit spart oder nur eine weitere Verknüpfung auf dem Desktop erzeugt.

Wo der Browser-Ansatz wirklich passt

GeForce NOW in Firefox ist vor allem dann interessant, wenn Sie vorhandene Spiele ohne die üblichen lokalen Installationsschritte starten möchten und Windows mit Firefox ohnehin Ihr normaler Arbeitsplatz ist. Der Zugewinn ist nicht abstrakt: weniger Warten auf Downloads, kein erzwungener Browserwechsel und ein direkter Weg von der eigenen Bibliothek zum Stream.

Es gibt aber keinen Grund, daraus eine Glaubensfrage zu machen. Lokale Installationen, andere Geräte oder andere Spielwege verschwinden nicht. Firefox gewinnt hier eine Funktion hinzu; Ihre Ansprüche an die Wiedergabe bleiben dieselben. Wenn die Sitzung für Sie sauber läuft, ist der Browser-Weg angenehm. Wenn nicht, ist das keine Niederlage des Browsers, sondern ein ehrlicher Befund zum eigenen Setup.

Das Thema passt auch zu der Frage, wie verschieden Cloud-Gaming-Angebote und Bibliotheken im Alltag zusammenkommen. Der folgende Hintergrundbeitrag ordnet diese Seite des Spielens ein:

Einordnen statt überversprechen

Dass Firefox nun als unterstützter Browser genannt wird, ist eine konkrete und brauchbare Nachricht für Windows-Nutzer. Mehr muss daraus nicht werden. Die Zahl von mehr als 2.000 Spielen zeigt die Größe des Angebots, die Ultimate-Angabe markiert eine mögliche Obergrenze, und die eigenen Store-Konten erinnern daran, dass der Zugriff nicht losgelöst von der Bibliothek funktioniert.

Mein Rat ist daher banal, aber belastbar: Öffnen Sie GeForce NOW in aktualisiertem Firefox, melden Sie sich an, wählen Sie einen vorhandenen Titel und prüfen Sie die Sitzung mit Ihren eigenen Augen und Händen. Erst danach wissen Sie, ob das für Sie eine bequeme Ergänzung ist. Alles andere wäre Marketing mit zu vielen Variablen.