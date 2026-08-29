Über 1,5 Milliarden Dollar wiederkehrender Jahresumsatz allein aus Agentforce, fast 3,9 Milliarden Dollar zusammen mit Data 360 – das sind die Zahlen, die Salesforce für das zweite Quartal des Geschäftsjahres FY27 in seiner Pressemitteilung präsentiert hat. Klingt nach einem durchschlagenden Beweis, dass KI-Agenten im CRM längst kein Pilotprojekt mehr sind, sondern echtes Geschäft. Bevor CRM-Teams daraus aber Budget-Entscheidungen ableiten, lohnt sich ein genauerer Blick auf das, was diese Kennzahl tatsächlich misst – und was sie bewusst offenlässt.

Was Salesforce konkret gemeldet hat

Die Ausgangslage ist eindeutig dokumentiert: In der Pressemitteilung zu den Q2-FY27-Zahlen nennt Salesforce für Agentforce einen ARR von über 1,5 Milliarden US-Dollar. In Kombination mit Data 360, der Datenplattform des Unternehmens, kommt Salesforce auf einen gemeinsamen ARR von knapp 3,9 Milliarden Dollar. Beide Zahlen stammen direkt vom Unternehmen, das sie auch definiert hat.

Das ist kein Detail am Rande. ARR, also annualisierter wiederkehrender Umsatz, ist keine gesetzlich standardisierte Bilanzkennzahl wie der Umsatz nach GAAP. Unternehmen legen selbst fest, was in diese Zahl einfließt – welche Vertragsarten, welche Add-ons, welche Bündelungen mit anderen Produkten. Wenn Salesforce Agentforce und Data 360 zusammen ausweist, ist das eine bewusste Entscheidung, zwei Produktlinien zu einer Wachstumsgeschichte zu verschmelzen.

CNBC berichtete über die Quartalszahlen und ordnete sie in den Kontext eines von Salesforce angehobenen Ausblicks ein. Das ist die unabhängige Bestätigung, dass diese Werte tatsächlich so kommuniziert wurden – nicht aber eine externe Prüfung der Definition dahinter. Diese Unterscheidung ist für CRM-Teams wichtiger, als es auf den ersten Blick wirkt, denn wer die Zahl unkritisch übernimmt, verwechselt Kommunikationserfolg mit belegtem Kundennutzen.

ARR ist eine Vertriebs-Kennzahl, kein Nutzenbeweis

Hier eine unbequeme Einschätzung, die ich für nötig halte: Eine ARR-Zahl sagt etwas darüber aus, wie viele Verträge mit welchem Volumen abgeschlossen wurden. Sie sagt nichts darüber aus, ob die gekauften Agentforce-Lizenzen produktiv im Einsatz sind, ob sie Support-Tickets tatsächlich schneller lösen oder ob Vertriebsteams mit den Agenten überhaupt zufrieden sind. Ein Vertrag ist ein Vertrag, kein Beweis für operative Wirkung.

Das ist keine Kritik an Salesforce speziell, sondern an der Art, wie Software-Anbieter generell mit ARR-Zahlen Marketing betreiben. Die Kennzahl eignet sich hervorragend für Investorenkommunikation und Pressemitteilungen, weil sie Wachstum in einer einzigen, beeindruckenden Zahl verdichtet. Für CRM-Verantwortliche, die eine Kaufentscheidung treffen müssen, ist sie aber der falsche Ausgangspunkt.

Wer also liest, dass Agentforce über 1,5 Milliarden Dollar ARR generiert, sollte sich fragen: Wie viele dieser Verträge sind tatsächlich in Produktion, wie viele stecken noch in Pilotphasen, und wie viele wurden als Teil größerer Enterprise-Deals mitverkauft, ohne dass eine eigenständige Kaufentscheidung für den Agenten getroffen wurde? Salesforce beantwortet diese Fragen in der Pressemitteilung nicht, und das ist auch nicht ungewöhnlich – aber es begrenzt, was CRM-Teams aus der Zahl seriös ableiten können.

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Warum Agentforce und Data 360 zusammen ausgewiesen werden

Die Verschmelzung von Agentforce- und Data-360-Umsatz in einer gemeinsamen Kennzahl ist strategisch aufschlussreich. Data 360 ist die Datenplattform, auf der Agentforce technisch aufbaut – ohne saubere, zugängliche Kundendaten funktionieren autonome Agenten schlicht nicht zuverlässig. Salesforce signalisiert mit der kombinierten Zahl von fast 3,9 Milliarden Dollar, dass Kunden nicht nur Agenten kaufen, sondern gleichzeitig in die Dateninfrastruktur investieren, die diese Agenten erst handlungsfähig macht.

Für CRM-Teams bedeutet das in der Praxis: Ein Agentforce-Projekt ist selten ein reines Softwareprojekt. Es ist häufig auch ein Datenprojekt, mit allem, was das an Aufwand für Datenqualität, Governance und Integration mit sich bringt. Wer intern kalkuliert, was Agentforce kostet, sollte die Data-360-Komponente von Anfang an mitdenken – nicht als Randnotiz, sondern als eigenen Kostenblock mit eigenem Projektaufwand.

Diese Kopplung erklärt auch, warum Salesforce die beiden Zahlen gemeinsam nennt statt getrennt: Getrennt ausgewiesen, wäre möglicherweise weniger klar, wie stark beide Produktlinien voneinander abhängen. Zusammen erzählt die Zahl eine kohärentere Geschichte über die gesamte Plattform. In der Praxis zeigt sich dieser Zusammenhang oft erst spät im Projekt: Teams, die Agentforce zunächst als reines Frontend-Feature betrachten, stellen häufig erst während der Implementierung fest, wie viel Vorarbeit an Datenmodellen, Zugriffsrechten und Schnittstellen nötig ist, damit ein Agent überhaupt verlässliche Antworten liefern kann. Wer diesen Aufwand im Vorfeld unterschätzt, riskiert, dass sich die Einführung deutlich verzögert oder dass der Agent im Alltag schlicht nicht die Kontextinformationen bekommt, die er bräuchte.

Was CRM-Teams aus der Zahl tatsächlich mitnehmen können

Trotz aller Vorsicht bei der Interpretation: Ein ARR in dieser Größenordnung ist kein Nullsignal. Er zeigt, dass ein relevanter Teil der Salesforce-Kundenbasis bereit ist, für agentenbasierte Funktionen zusätzlich zu zahlen – über die klassische CRM-Lizenz hinaus. Das ist ein Marktsignal, das CRM-Verantwortliche bei der eigenen Priorisierung berücksichtigen sollten, ohne es zu überschätzen.

Konkret heißt das für die Praxis: Wenn Sie in Ihrem Unternehmen über den Einsatz von Agentforce nachdenken, verlangen Sie von Salesforce oder Ihrem Implementierungspartner belastbare Kennzahlen aus vergleichbaren Einsätzen – Ticketlösungsraten, Bearbeitungszeiten, tatsächliche Nutzungsquoten der ausgerollten Agenten. Die globale ARR-Zahl aus der Pressemitteilung eignet sich nicht als Referenzwert für Ihren eigenen Business Case, weil sie weder Branche noch Anwendungsfall noch Unternehmensgröße unterscheidet.

Sinnvoll ist außerdem, Pilotprojekte zeitlich und funktional eng zu begrenzen, bevor größere Lizenzvolumina eingekauft werden. Agentenbasierte Systeme in Vertrieb und Service verhalten sich in der Praxis oft anders als im Verkaufsgespräch demonstriert, gerade wenn es um Kontext aus historischen Kundendaten geht, die in vielen Unternehmen eben nicht so aufgeräumt vorliegen, wie es sich Anbieter wünschen würden. Hinzu kommt, dass sich in der Branche gerade parallel die Abrechnungsmodelle verändern: Viele Anbieter experimentieren mit neuen Enterprise-Preismodellen für agentische Premium-Funktionen, die sich deutlich von klassischen Sitzlizenzen unterscheiden und stattdessen an Nutzung, ausgeführten Aktionen oder gelösten Vorgängen ansetzen. Wer heute einen Vertrag verhandelt, sollte deshalb genau verstehen, wie sich die Kosten verändern, wenn die Nutzung im zweiten oder dritten Jahr deutlich steigt – denn genau das ist der Moment, in dem viele Unternehmen von vermeintlich günstigen Einstiegspreisen überrascht werden.

Fragen für die eigene Bewertung

Wie viele der bereits abgeschlossenen Agentforce-Verträge im eigenen Unternehmensumfeld sind tatsächlich produktiv im Einsatz, nicht nur unterschrieben?

Welcher Anteil des Projektaufwands entfällt auf Data 360 beziehungsweise vergleichbare Datenaufbereitung, bevor Agenten überhaupt sinnvoll arbeiten können?

Gibt es interne Kennzahlen zu Bearbeitungszeit, Fehlerquote oder Kundenzufriedenheit, die den Agenteneinsatz unabhängig von Lizenzausgaben bewerten?

Wie verändern sich die Lizenzkosten, wenn die Nutzung der Agenten im Zeitverlauf deutlich zunimmt, und ist dieses Szenario im Business Case bereits eingerechnet?

Ein weiterer Punkt, der in vielen internen Bewertungen zu kurz kommt, ist die Frage nach Sicherheit und Missbrauchsschutz. Je autonomer ein Agent handelt – etwa wenn er eigenständig Angebote erstellt, Rabatte gewährt oder Kundendaten in Kommunikation einbindet – desto wichtiger werden klare Leitplanken gegen Fehlverhalten und Missbrauch. Der Trend in der Branche geht erkennbar dahin, dass Anbieter zunehmend eigene Sicherheitsmechanismen gegen Missbrauch fest in ihre Agentenplattformen integrieren, anstatt diese Verantwortung vollständig den Kundenunternehmen zu überlassen. Für CRM-Teams heißt das: Bei der Auswahl und Konfiguration von Agentforce lohnt sich ein expliziter Blick darauf, welche Freigabeprozesse, Eskalationsstufen und Protokollierungsfunktionen tatsächlich greifen, bevor ein Agent selbstständig mit Kunden oder in Kundendaten agiert.

Zwischen Vertrag und Praxis: Agentforce muss sich im Tagesgeschäft beweisen. (Symbolbild)

Der blinde Fleck: fehlende Vergleichbarkeit

Eine Frage, die sich aus der Pressemitteilung nicht beantworten lässt: Wie hat sich diese Kennzahl gegenüber früheren Quartalen tatsächlich entwickelt, und wurde die Definition dabei konstant gehalten? Ohne eine saubere Prüfung, ob frühere ARR-Angaben zu Agentforce nach derselben Methodik berechnet wurden, lässt sich kein seriöser Wachstumsvergleich ziehen. Genau diese Vorsicht ist bei jeder unternehmenseigenen Kennzahl angebracht, die nicht extern geprüft wird.

Das ist meine persönliche Einschätzung, und ich mache daraus kein Geheimnis: Ich halte es für ein strukturelles Problem der gesamten Software-Branche, dass ARR-Zahlen zu KI-Produkten regelmäßig ohne Methodenoffenlegung in die Öffentlichkeit gegeben werden – nicht nur bei Salesforce, sondern branchenweit. Anleger und Marktbeobachter reagieren auf große Zahlen, Journalisten zitieren sie weiter, und am Ende entsteht eine Erzählung von durchschlagendem Erfolg, die sich kaum überprüfen lässt.

Für CRM-Teams heißt das nicht, misstrauisch gegenüber Salesforce als Anbieter zu sein. Es heißt, misstrauisch gegenüber der Kennzahl als solcher zu sein – unabhängig davon, welcher Anbieter sie veröffentlicht. Wer intern Entscheidungen auf Basis solcher Zahlen begründet, sollte diese Einordnung mit in die Entscheidungsvorlage schreiben, damit spätere Erwartungen an das Projekt realistisch bleiben und nicht an einer Marketingzahl gemessen werden, die nie für diesen Zweck gedacht war.

Einordnung des Marktumfelds

Salesforce ist bei weitem nicht der einzige CRM- und Enterprise-Anbieter, der auf autonome Agenten setzt. Der Wettbewerb um agentenbasierte Funktionen in Vertrieb, Service und Marketing hat sich in den vergangenen Quartalen branchenweit verschärft, und Anbieter versuchen, mit möglichst großen ARR-Zahlen zu zeigen, dass ihre Wette auf agentische KI aufgeht. Diese Dynamik erklärt auch, warum Salesforce die Zahl so prominent in seiner Berichterstattung platziert hat.

Gleichzeitig verändert sich, wie solche KI-Zusatzfunktionen abgerechnet werden. Statt klassischer Nutzerlizenzen setzen viele Anbieter zunehmend auf Modelle, die sich an Nutzung, ausgeführten Aktionen oder gelösten Vorgängen orientieren. Für Einkaufs- und IT-Abteilungen bedeutet das mehr Komplexität bei der Budgetplanung, weil sich Kosten je nach tatsächlichem Einsatzvolumen der Agenten deutlich verschieben können – ein Aspekt, der bei reiner ARR-Betrachtung ebenfalls unter den Tisch fällt.

Für Salesforce selbst ist die Botschaft der Zahl klar: Agentforce soll nicht mehr als Experiment wahrgenommen werden, sondern als etablierter, wachsender Geschäftsbereich innerhalb der Plattform. Ob diese Wahrnehmung mit der operativen Realität in den Unternehmen übereinstimmt, die Agentforce tatsächlich einsetzen, ist eine andere Frage – und genau die Frage, die CRM-Teams sich selbst stellen sollten, bevor sie die nächste Lizenzverlängerung unterschreiben.

Gegenargumente: Warum das Wachstum trotzdem ernst zu nehmen ist

Bei aller Skepsis gegenüber der Aussagekraft einzelner Kennzahlen wäre es unfair, die Entwicklung rein negativ zu deuten. Dass ein Softwarekonzern in der Größenordnung von Salesforce innerhalb relativ kurzer Zeit eine neue Produktlinie auf einen ARR jenseits der Milliardenschwelle bringt, ist ungewöhnlich – selbst wenn man Vorsicht bei der Definition walten lässt. Vergleichbare Wachstumsgeschichten kennt man bisher vor allem aus sehr frühen, stark subventionierten Marktphasen einzelner Cloud-Produkte, nicht aus etablierten Enterprise-Software-Segmenten.

Auch das breitere Marktumfeld spricht dafür, die Entwicklung nicht kleinzureden. Investoren und Unternehmenskunden stecken derzeit branchenübergreifend erhebliche Summen in agentenbasierte Systeme für den Unternehmenseinsatz, und einzelne Mega-Finanzierungsrunden für Unternehmens-Agenten zeigen, dass die Erwartung an dieses Marktsegment nicht auf einen einzelnen Anbieter beschränkt ist. Wenn Kapitalgeber und Kunden gleichzeitig in dieselbe Richtung investieren, ist das ein stärkeres Indiz für einen echten Trend, als es eine einzelne Kennzahl eines einzelnen Unternehmens je sein könnte.

Hinzu kommt ein praktisches Argument: Selbst kritische CRM-Verantwortliche berichten in Fachkreisen zunehmend davon, dass einfache, klar abgegrenzte Agentenaufgaben – etwa die automatische Vorqualifizierung von Support-Anfragen oder die Zusammenfassung langer Kundenhistorien – bereits heute spürbar Zeit sparen, auch wenn komplexere autonome Abläufe noch deutlich fehleranfälliger sind. Diese differenzierte Realität zwischen einfachen und komplexen Anwendungsfällen lässt sich aus einer einzigen ARR-Zahl naturgemäß nicht ablesen, sie relativiert aber auch reine Verurteilung des gesamten Produktbereichs.

Ein vorsichtiges Praxis-Szenario

Um die Diskussion greifbarer zu machen, hilft ein hypothetisches, bewusst vorsichtig formuliertes Szenario, das keine realen Zahlen oder Unternehmen abbildet, sondern typische Abläufe illustriert: Ein mittelständisches Unternehmen mit gewachsener, unterschiedlich gepflegter Kundendatenbank entscheidet sich, Agentforce zunächst nur für einen eng begrenzten Anwendungsfall einzuführen – etwa die automatische Vorsortierung eingehender Serviceanfragen nach Dringlichkeit und Thema. In der Pilotphase zeigt sich schnell, dass ein erheblicher Teil der Arbeit nicht im Konfigurieren des Agenten selbst liegt, sondern im Aufräumen und Vereinheitlichen der zugrunde liegenden Datenfelder, die über Jahre uneinheitlich befüllt wurden.

Erst nachdem diese Datenarbeit erledigt ist, liefert der Agent verlässliche Ergebnisse, und das Team kann tatsächlich beurteilen, ob sich die Investition lohnt – anhand eigener, vorher festgelegter Kennzahlen wie Bearbeitungszeit pro Ticket oder Fehlklassifizierungsrate, nicht anhand einer globalen Herstellerzahl. In einem solchen Szenario wäre die Salesforce-ARR-Meldung für die eigentliche Entscheidung nahezu irrelevant gewesen; entscheidend war die eigene, kleinteilige Erfolgsmessung. Genau dieses Vorgehen – klein anfangen, eigene Baseline definieren, erst danach skalieren – lässt sich aus der Diskussion um die aktuellen Zahlen als praktische Lehre ableiten, unabhängig davon, wie groß der ausgewiesene ARR am Ende tatsächlich ist.

Praktische Schritte für die kommenden Monate

Wer aktuell Agentforce evaluiert oder bereits im Einsatz hat, sollte den Moment nutzen, um intern eine eigene Erfolgsmessung aufzusetzen, die unabhängig von Herstellerzahlen funktioniert. Dazu gehört, vor dem Rollout klare Baseline-Werte zu erheben – etwa durchschnittliche Bearbeitungszeit von Serviceanfragen oder Antwortzeiten im Vertrieb – und diese nach mehreren Monaten Agentenbetrieb erneut zu messen.

Ebenso sinnvoll ist ein regelmäßiger Abgleich mit dem Account-Team von Salesforce, bei dem konkret nachgefragt wird, wie die eigene Nutzung im Vergleich zu vergleichbaren Kunden steht – nicht um die globale ARR-Zahl zu bestätigen, sondern um eine realistische Einschätzung der eigenen Implementierung zu bekommen. Anb