Google ergänzt Find Hub in Android 17 um eine biometrische Sperre. Das bremst Diebe mit bekannter PIN, ersetzt aber keine schnelle Reaktion nach einem Verlust.

Der gefährliche Moment kommt nach dem Griff in die Tasche

Ein gestohlenes Smartphone ist selten nur ein verlorenes Stück Hardware. Es trägt E-Mail, Messenger, Fotos, Bezahldienste und oft den zweiten Faktor für den Rest des digitalen Lebens mit sich herum. Wenn der Täter zusätzlich die PIN gesehen hat, wird aus einem Taschendiebstahl ein ziemlich unfreundlicher Fernzugriff auf den Alltag.

Google will genau diese Lücke mit dem Android Diebstahlschutz Find Hub enger ziehen. Der Konzern kündigte am 12. Mai 2026 an, Find Hubs Funktion „Als verloren markieren“ in Android 17 um eine biometrische Sperre zu ergänzen. Sie tritt neben Gerätecode und PIN. Google beschreibt den Sinn ziemlich nüchtern: Eine Person, die nur Ihre PIN kennt, soll das markierte Gerät nicht einfach wieder öffnen.

Der Sicherheitsbeitrag von Google nennt dabei nicht bloß ein neues Menü. Er beschreibt eine Reaktion auf den Zeitraum zwischen Diebstahl und Fernsperre, in dem eine bekannte PIN besonders viel Schaden anrichten kann. Das Smartphone wird dann zum Schlüsselbund: Wer hineinkommt, findet mit etwas Pech auch die Passwörter, Bestätigungscodes und App-Sitzungen für den Rest.

Das ist kein Ersatz für eine Bildschirmsperre. Es ist die Bremse für den Fall, dass die erste Bremse schon versagt hat. Der Unterschied zählt: Eine PIN lässt sich beobachten, erfragen oder unter Stress herausgeben. Einen Finger oder ein Gesicht nimmt man nicht ohne Weiteres als Beifang mit. Biometrie ist nicht unfehlbar, aber sie macht den schnellen Durchmarsch deutlich ungemütlicher.

Find Hub blockiert das Gerät nach „Als verloren markieren“

Nach Googles Beschreibung bleibt es nicht bei der zusätzlichen Entsperranforderung. Wer ein Android-17-Gerät in Find Hub als verloren markiert, aktiviert zugleich weitere Hürden: Das System versteckt die Schnelleinstellungen und unterbindet neue WLAN- und Bluetooth-Verbindungen. Das sind kleine Stellschrauben mit großer Wirkung, denn eine neue Funkverbindung kann dem Täter den Weg zu Konten, Codes oder einer vorbereiteten Flucht in ein anderes Netz öffnen.

Google sagt außerdem, dass jemand mit erbeuteter PIN nach dem Markieren weder die Geräteortung ausschalten noch wieder auf das Smartphone zugreifen können soll. Genau dort liegt der praktische Nutzen. Ein verlorenes Telefon bleibt auffindbar, während der Zugriff nicht wieder anläuft, nur weil die PIN einmal über einer Tastatur sichtbar war.

Die Funktion sitzt damit an der richtigen Stelle im Ablauf: zuerst Gerät als verloren markieren, dann die Umgehungen schließen. Es klingt banal, weil es banal sein muss. Sicherheitsfunktionen, die erst nach einer abendfüllenden Menüsuche greifen, helfen vor allem der Person, die gerade nicht das Handy verloren hat.

Wer sein Gerät ohnehin aufräumt, findet in unserem Beitrag zu sinnvollen Schritten statt Cleaner-Apps einen passenden Blick auf Einstellungen, die tatsächlich etwas bewirken. Eine App mit Besensymbol ist kein Diebstahlschutz, auch wenn sie sich gern so benimmt.

Warum Fehlversuche länger dauern können

Google nennt neben Find Hub zwei weitere Bausteine: zusätzliche Steuerungen für Failed Authentication Lock und einen erweiterten Schutz durch Identity Check. Der Hersteller beschreibt damit Schutz gegen wiederholte Fehlversuche und Situationen, in denen für sensible Änderungen eine stärkere Identitätsprüfung verlangt wird. Welche Optionen auf dem einzelnen Gerät sichtbar sind, hängt jedoch von Android-Version, Modell und Auslieferung ab.

Für Nutzerinnen und Nutzer folgt daraus keine Aufgabe, die man auf einen Regentag verschiebt. Prüfen Sie im Sicherheitsbereich Ihres Geräts, ob Diebstahlschutz und Identitätsprüfung aktiv sind, und ob Find Hub mit Ihrem Google-Konto verbunden ist. Eine Funktion, die auf dem Handy nur theoretisch existiert, hält Diebe ähnlich zuverlässig auf wie ein Fahrradschloss im Ladenregal.

Wichtig bleibt die Reihenfolge im Ernstfall: Gerät über einen anderen, vertrauenswürdigen Zugang als verloren markieren, Konten sichern und bei Bedarf Mobilfunkanbieter sowie Bank informieren. Google verspricht mit der biometrischen Sperre keinen Rückholservice. Es erschwert den Zugriff auf das Gerät; es zaubert das Telefon nicht aus einem Rucksack am anderen Ende der Stadt zurück.

Für den Hausgebrauch heißt das auch: Bewahren Sie Wiederherstellungscodes nicht als Screenshot auf demselben Telefon auf. Prüfen Sie, ob die E-Mail-Adresse für Ihr Google-Konto eine aktuelle Wiederherstellungsadresse und eine erreichbare zweite Anmeldemethode hat. Nach einem Verlust entscheidet oft nicht die schönste Einstellung über den nächsten Schritt, sondern ob Sie sich an einem anderen Gerät tatsächlich noch anmelden können.

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Die PIN bleibt ein Risiko, nur nicht mehr der Generalschlüssel

Die neue Sperre reagiert auf ein Angriffsszenario, das wenig Technikzauber braucht. Jemand beobachtet die PIN in der Bahn, nimmt das Smartphone kurz darauf an sich und versucht sofort, Ortung und Kontoschutz auszuschalten. Google schreibt, dass Find Hub nach dem Markieren gerade diesen Zugriff trotz bekannter PIN verhindern soll. Das ist eine konkrete Abwehr gegen einen konkreten Ablauf, keine abstrakte Sicherheitswolke.

Trotzdem bleibt die PIN wichtig. Wählen Sie keinen leicht erratbaren Code und geben Sie ihn nicht in Sichtweite Fremder ein, wenn es sich vermeiden lässt. Die biometrische Anforderung greift nach dem Markieren als verloren. Vorher entscheidet die normale Gerätesperre darüber, wie schnell ein Fremder überhaupt in Apps und Einstellungen gelangt.

Wer nach dem Verlust hektisch an Schaltern dreht, übersieht leicht den normalen Gerätealltag. Unser Ratgeber zu Einstellungen bei schnell leerem Smartphone-Akku erklärt einige davon ohne die übliche Wundermittel-Show. Bei Diebstahlschutz gilt derselbe Grundsatz: wenige bewusst gesetzte Optionen sind besser als zehn Apps, die am Ende nur Benachrichtigungen sammeln.

Betrugsanrufe zeigen, warum Geräte- und Kontoschutz zusammengehören

Google verknüpft den Diebstahlschutz in seinem Sicherheitsupdate mit einem zweiten Problem: Betrüger können eine Rufnummer fälschen und sich als Bank oder Finanzinstitut ausgeben. Das Ziel sind nach Googles Angaben Geldtransfers oder Kontodaten. Der Anruf wirkt vertraut, weil das Display eine bekannte Nummer zeigt. Das Display kann in diesem Fall allerdings lügen, und zwar mit erstaunlich professioneller Stimme.

Für teilnehmende Finanz-Apps beschreibt Google eine Prüfung im Hintergrund: Android fragt die angemeldete App, ob der vermeintliche Bankanruf tatsächlich stattfindet. Verneint die App das, beendet Android den Anruf. Banken können nach Googles Darstellung außerdem Rufnummern als reine Eingangsnummern kennzeichnen; Anrufe von diesen Nummern werden dann direkt beendet.

Die Funktion setzt eine teilnehmende Bank- oder Finanz-App voraus, die installiert ist und bei der Sie angemeldet sind. Sie ist deshalb keine allgemeine Zusage für jeden Anruf mit Banklogo im Display. Die alte Regel bleibt vernünftig: Legen Sie auf und rufen Sie die Nummer aus Ihrer Bank-App oder von der offiziellen Website selbst an.

Das passt zum Diebstahlszenario, weil ein fremdes Gerät und ein überzeugender Anruf sich gegenseitig verstärken können. Wer bereits Zugriff auf ein entsperrtes Telefon hat, sieht Nachrichten und gewohnte Kontakte; wer zugleich als Bank anruft, bekommt mehr Glaubwürdigkeit geschenkt, als ihm zusteht. Die Android-Sperre nimmt keinen Betrüger fest. Sie kann aber Zeit kaufen, und Zeit ist bei Kontoschutz eine brauchbare Währung.

Diese Einstellungen sollten Sie am eigenen Android-Gerät prüfen

Erstens: Installieren Sie verfügbare Systemupdates und prüfen Sie, welche Android-Version Ihr Gerät tatsächlich nutzt. Google ordnet die biometrische Erweiterung von „Als verloren markieren“ Android 17 zu. Zweitens: Öffnen Sie Find Hub, kontrollieren Sie die Kontoanmeldung und stellen Sie sicher, dass Sie im Verlustfall von einem anderen Gerät aus Zugriff auf Ihr Google-Konto haben.

Drittens: Aktivieren Sie den vorhandenen Diebstahlschutz und prüfen Sie Identity Check, soweit Ihr Modell diese Option anbietet. Viertens: Schützen Sie SIM-Karte und wichtigste Konten mit eigenständigen Codes und hinterlegen Sie Wiederherstellungswege. Fünftens: Speichern Sie die offizielle Sperrnummer Ihres Mobilfunkanbieters außerhalb des Handys. Das klingt altmodisch. Ein verloren gegangenes Telefon ist aber kein guter Ort, um nach einer Sperrnummer zu suchen.

Google hat mit dem Android Diebstahlschutz Find Hub einen sinnvollen Schutz an der Schwachstelle zwischen beobachteter PIN und Fernsperre ergänzt. Seine Wirkung hängt an Android 17, kompatibler Hardware und einer sauber eingerichteten Kontoverbindung. Wer diese Punkte vor dem Verlust prüft, muss im ungünstigen Moment weniger improvisieren.

Notieren Sie außerdem Seriennummer und IMEI an einem sicheren Ort, sofern Sie sie für Versicherung, Polizei oder Mobilfunkanbieter brauchen. Diese Angaben ersetzen keine Sperre, beschleunigen aber die saubere Zuordnung des Geräts. Sicherheit besteht hier aus mehreren kleinen Handgriffen, die erst dann angenehm auffallen, wenn der eine große Handgriff schon passiert ist.