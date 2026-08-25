München, 2. Juli 2026 – ThoughtSpot, führender Anbieter im Bereich Agentic Analytics, gab heute die Positionierung im Leaders-Quadranten des Gartner® Magic Quadrant™ 2026 für Analytics- und BI-Plattformen bekannt.

Um KI-Investitionen in messbaren Geschäftserfolg zu verwandeln, können Unternehmen längst nicht mehr nur auf große Sprachmodelle vertrauen. Entscheidend sind solide Governance und ein fundiertes Geschäftsverständnis als Basis, nahtloser Zugriff auf unternehmensweite Daten sowie die Fähigkeit, Erkenntnisse direkt in die tatsächlichen Arbeitsabläufe zu integrieren. Agentic Analytics, also KI-gestützte Systeme, die vertrauenswürdige Daten in großem Maßstab verstehen, durchdenken und gezielt in Handlungen übersetzen, spielen dabei eine zentrale Bedeutung.

Der Gartner Magic Quadrant 2026 belegt exakt diesen Wendepunkt für die Analytics-Branche. Unternehmen wenden sich von einfachen Dashboards und generischen KI-Assistenten ab und fokussieren sich auf die neue Generation von Enterprise Intelligence. Zugleich bestätigt sich damit der wachsende Trend hin zu offenen semantischen Architekturen und intelligenter Workflow-Orchestrierung. Diese Fähigkeiten ermöglichen es Fachkräften und KI-Agenten gleichermaßen, nahtlos von der Fragestellung über die Erkenntnis bis zur konkreten Handlung zu gelangen. Die Positionierung von ThoughtSpot als Leader unterstreicht das kontinuierliche Innovationsstreben des Unternehmens und das entgegengebrachte Vertrauen seiner Kunden weltweit.

„Wir treten in eine neue Ära der Analytics ein, die nicht mehr von Dashboards geprägt ist, sondern von intelligenten Agenten, die den Geschäftskontext verstehen, verlässliche, deterministische Erkenntnisse liefern und Handlungen anstoßen“, so Ketan Karkhanis, CEO von ThoughtSpot. „Unternehmen brauchen KI, die versteht, wie ihr Geschäft tatsächlich funktioniert, die auf Basis vertrauenswürdiger Daten Schlüsse zieht und Handlungen direkt in den Arbeitsabläufen anstößt. Unsere Positionierung als Leader bestätigt aus unserer Sicht den Weg, den wir seit Jahren konsequent verfolgen: dialogorientierte Analytics, gestützt auf einen reichhaltigen semantischen Kontext und verbunden mit intelligenten Workflows. Das ist das Fundament von Agentic Analytics – und so werden Unternehmen die nächste Welle an Produktivität und Wertschöpfung aus KI erschließen.“

Positionierung bestätigt erfolgreiches Geschäftsjahr

Die Veröffentlichung dieses Reports folgt einem starken Jahr voller Innovation und Wachstum für ThoughtSpot, unter anderem:

Geschäftswachstum: Das Jahr ist geprägt von robustem Jahreswachstum im SaaS-Geschäft und einer rasch wachsenden Zahl monatlich aktiver Nutzer. Unternehmen wie MIDAS Pharma, Verivox, Unilever und Booking.com gestalten ihre Entscheidungsprozesse mit Hilfe von ThoughtSpot und verschaffen damit jedem Mitarbeitenden Zugang zu vertrauenswürdiger Intelligence. So legen sie zugleich das Fundament für KI-Adoption im gesamten Unternehmen.

Der branchenführende Semantic Layer – Spotter Semantics: Als KI-native semantische Grundlage von ThoughtSpot mit integrierter Governance übersetzt Spotter Semantics Absichten in natürlicher Sprache in policy-konforme Abfragen, die auf freigegebenen Geschäftsdefinitionen basieren. So erhalten Mitarbeitende konsistente, deterministische Erkenntnisse – unabhängig davon, wie oder in welcher Sprache eine Frage gestellt wird.

Agentic Analytics Acceleration: ThoughtSpot hat eine einzigartige, einheitliche Suite von BI-Agenten veröffentlicht, die jede Phase des Analytics-Workflows automatisiert und miteinander verbindet. Die neuen Agenten – SpotterViz, SpotterModel, SpotterCode und Spotter 3 – unterstützen Datenteams über den gesamten Workflow hinweg, von der Datenmodellierung über die Visualisierung bis zum Schreiben von Code.

Partnerschaften mit Snowflake und Databricks: ThoughtSpot vertieft seine Integration in zentrale Ökosystem-Partnerschaften, um Unternehmen mehr Kohärenz und Mehrwert zu bieten. Gemeinsame Kunden können nun über Open SQL mit Snowflake Semantic Views auf governance-konforme Kennzahlen und Definitionen aus dbt Semantic Layer und Looker (LookML) zugreifen oder den Databricks Unity Catalog nutzen, um Metadaten und Zugriffsrechte durchgängig einzuhalten.

Branchenlösungen: Spotter for Industries wurde entwickelt, um die Vertrauenswürdigkeit von Agentic Analytics sicherzustellen, und garantiert, dass Erkenntnisse nicht nur die spezifischen Vorschriften, die Sprache und den Kontext einer Branche widerspiegeln, sondern auch die internen Regeln, Systeme und Governance-Standards des jeweiligen Unternehmens.

Transformative Nutzererfahrung mit ThoughtSpot Embedded: Der Launch von ThoughtSpot Embedded definiert neu, wie moderne Produkte Intelligence bereitstellen. Unternehmen gehen über oberflächliche, klassische Embedded-Erfahrungen hinaus und schaffen tief integrierte, agentenbasierte Erlebnisse, die dort wirken, wo Mitarbeitende arbeiten.

Release des neuen Analyst Studio: Die neuen Funktionen von Analyst Studio, darunter SpotCache und agentengestützte Datenmodellierung, ermöglichen es Datenteams, Daten effizienter zu profilieren, zusammenzuführen und für KI-Workloads der nächsten Generation abzusichern, und ebnen so den Weg zu kontinuierlicher Wertschöpfung.

Den Report können Sie hier herunterladen.

Über den Gartner Magic Quadrant

Ein Magic Quadrant bietet eine grafische Positionierung von vier Anbietertypen in Märkten mit hohem Wachstum und klar unterscheidbarer Anbieterdifferenzierung:

Leaders setzen ihre aktuelle Vision konsequent um und sind für die Zukunft gut aufgestellt.

Visionaries verstehen, wohin sich der Markt entwickelt, oder haben eine eigene Vision zur Veränderung der Marktregeln, setzen diese aber noch nicht konsequent um.

Niche Players konzentrieren sich erfolgreich auf ein kleines Segment, ohne andere zu übertreffen.

Challengers setzen ihre Strategie im Tagesgeschäft erfolgreich um oder dominieren möglicherweise ein großes Marktsegment, zeigen aber kein ausgeprägtes Verständnis für die Marktrichtung.

Gartner, Magic Quadrant for Analytics and Business Intelligence Platforms, Anirudh Ganeshan, Christopher Long, Edgar Macari, 29. Juni 2026. Gartner, Voice of the Customer for Analytics and Business Intelligence Platforms, Peer Community Contributor, 26. November 2025. Gartner, Magic Quadrant und Peer Insights sind Marken von Gartner, Inc. und/oder deren Tochtergesellschaften.

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Über ThoughtSpot

ThoughtSpot ist eine Agentic Analytics-Plattform, die Unternehmen befähigt, Daten effizient zu analysieren und fundierte Entscheidungen in Echtzeit zu treffen. Mithilfe natürlicher Sprachabfragen und KI-gestützter Analysefunktionen lassen sich datenbasierte Erkenntnisse schnell und nachvollziehbar gewinnen. ThoughtSpot Embedded ermöglicht zudem die Integration von Analysen direkt in Anwendungen und Services. Zu den Kunden zählen unter anderem Lyft, Cigna, Capital One, Comcast, Schneider Electric und Matillion.

Weitere Informationen unter: www.thoughtspot.com.

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