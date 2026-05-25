Lidl Online-Shop im Überblick: Versand, Zahlung und Erfahrungen

Der Lidl Onlineshop ist einer der wenigen Discounter-Shops, bei denen die Suchintention wirklich zweigeteilt ist: Menschen wollen Angebote finden, aber auch wissen, was bei Versand, Retoure, Zahlung und Lidl Plus konkret passiert. Genau dort trennt sich der hübsche Prospekt vom echten E-Commerce-Alltag. Und ja: 5,95 Euro Versandpauschale sind nur der Anfang der Rechnung.

165.000 monatliche Suchanfragen für „lidl online shop“ in Deutschland. Diese Zahl aus der DataForSEO-Recherche ist kein kleines Grundrauschen, sondern ein ziemlich lautes Signal: Lidl wird nicht nur als Filial-Discounter gesucht, sondern als vollwertiger Onlineshop. Das ist bemerkenswert, weil der Lebensmittelhandel im Netz seit Jahren an derselben Stelle knirscht. Frische Ware, dünne Margen, hohe Logistikkosten. Ein Traum für Strategiefolien. Für operative Teams eher ein Montagnachmittag mit drei Eskalationsmails.

Der offizielle Lidl Onlineshop ist deshalb kein digitaler Supermarkt im engen Sinne. Er verkauft online vor allem Non-Food, Aktionsware, Wein und Spirituosen, Haushalt, Garten, Mode, Technik, Sport, Möbel, Spielzeug und ausgewählte haltbare Produkte. Frische Milch, Tomaten und Tiefkühlpizza holen Sie weiter in der Filiale. Das ist keine Schwäche, sondern schlicht die Logik des Modells: Lidl nutzt online die Reichweite der Marke, aber nicht jede Filialkategorie wird zum Paketgeschäft umgebaut.

Wir bei digital-magazin.de haben uns den Shop als Teil unseres Online-Shop-Clusters angesehen. Nach dem Rückzug des Aldi Onlineshops ist Lidl besonders interessant, weil beide Händler aus derselben Discounter-Welt kommen, aber digital inzwischen sehr unterschiedlich dastehen. Aldi hat den gemeinsamen Versandshop eingestellt. Lidl betreibt seinen weiter. Das allein macht den Vergleich spannend. Nicht als Marken-Duell, sondern als nüchterne Frage: Was muss ein Discounter online liefern, damit Kundinnen und Kunden nicht nach zwei Klicks genervt abbrechen?

Lidl Onlineshop: Was Sie dort wirklich kaufen

Der Lidl Onlineshop wirkt auf den ersten Blick wie eine Mischung aus Aktionsprospekt, Warenhaus und Serviceportal. Die Hauptnavigation listet Kategorien wie Wein & Spirituosen, Küche & Haushalt, Baumarkt & Garten, Sport & Freizeit, Wohnen & Einrichtung, Mode & Accessoires, Baby, Kind & Spielzeug, Essen & Trinken und Sale. Das ist breiter als ein klassischer Discounter-Prospekt, aber enger als ein Marktplatz à la Amazon oder Otto. Lidl kuratiert stärker. Das reduziert Auswahlstress, begrenzt aber auch die Tiefe.

Praktisch heißt das: Wer einen Akkuschrauber, Gartenstuhl, Teppich, Sneaker, eine Heißluftfritteuse oder ein Weinpaket sucht, kann fündig werden. Wer spezielle Ersatzteile, Nischenmarken oder ein sehr bestimmtes Modell erwartet, stößt schneller an Grenzen. Lidl verkauft online stark aktionsgetrieben. Heute verfügbar, morgen vielleicht weg. Der Onlineshop ist damit eher eine digitale Aktionsfläche als ein unendliches Regal.

Das ist aus Händlersicht gar nicht dumm. Discounter funktionieren über klare Angebote, schnelle Entscheidungen und Preiswahrnehmung. Ein endloser Produktkatalog würde diese Mechanik verwässern. Aus Kundensicht bedeutet es aber: Der Lidl Onlineshop eignet sich gut für konkrete Angebote und saisonale Themenwelten, weniger für systematische Produktrecherche über viele Marken hinweg. Wer zehn verschiedene Fernseher vergleichen will, ist bei Elektronikhändlern besser aufgehoben. Wer ein günstiges Balkonkraftwerk, Werkzeug-Set oder Gartenmöbelpaket sieht und zuschlagen will, versteht Lidl ziemlich schnell.

Sortiment im Überblick: Discounter-DNA mit Warenhaus-Anstrich

Die Sortimentslogik folgt einem einfachen Muster: Lidl nimmt bekannte Filialwelten und verlängert sie online. Küche, Haushalt, Garten, Freizeit, Mode, Baby, Wein, saisonale Aktionen. Dazu kommen Eigenmarken, Aktionsartikel und Produkte, die in der Filiale logistisch sperrig oder platzintensiv wären. Genau hier hat der Onlineshop seinen Zweck. Ein großer Gasgrill blockiert im Markt Fläche. Online kann Lidl ihn zeigen, verkaufen und per Spedition zustellen lassen.

Küche, Haushalt und Wohnen

Dieser Bereich ist vermutlich der natürlichste Fit. Küchengeräte, Töpfe, Aufbewahrung, Reinigungshelfer, Möbel, Matratzen und Heimtextilien passen zur Lidl-Kundschaft, lassen sich gut mit Aktionspreisen erzählen und erzeugen genug Warenkorbwert, damit Versandkosten nicht sofort absurd wirken. Der Haken: Große Artikel bringen Zusatzkosten, längere Lieferzeiten und manchmal Terminabstimmung mit sich. Das steht meist auf der Produktseite. Genau dort sollten Sie lesen, bevor der Warenkorb schon innerlich gekauft ist.

Baumarkt, Garten und Sport

Baumarkt- und Gartenartikel sind online attraktiv, aber logistisches Schwergewicht. Ein Hochdruckreiniger ist einfach. Ein Gerätehaus nicht. Lidl weist bei bestimmten Artikeln Versandkostenzuschläge aus; bei Speditionsware erfolgt eine persönliche Terminabsprache. Das klingt selbstverständlich, wird aber gern übersehen. Im stationären Handel tragen Sie das Paket selbst zum Auto. Online trägt jemand anderes es durch die Lieferkette. Überraschung: Das kostet.

Mode, Baby und saisonale Ware

Mode und Babyartikel leben von Preis, Verfügbarkeit und Rückgabemöglichkeit. Hier hilft Lidl die freiwillige Rückgabefrist, weil Größen und Passform online selten beim ersten Versuch perfekt sitzen. Allerdings ersetzt Lidl keinen Mode-Marktplatz. Die Auswahl ist stärker auf Aktionen und Eigenmarken ausgelegt. Wer Basics, Kinderkleidung oder saisonale Angebote sucht, kann gut fahren. Wer eine bestimmte Marke in fünf Schnitten erwartet, wird eher seufzen.

Diese Sortimentsmischung erklärt, warum der Lidl Onlineshop nicht einfach ein zweiter Supermarkt ist. Er ist ein Non-Food- und Aktionskanal mit Service-Anbindung an Lidl Plus, Filialwelt und Prospektlogik. Genau darin liegt seine Stärke. Und seine Begrenzung.

Bestellung und Konto: Der Checkout ist solide, aber nicht magisch

Die Bestellung läuft klassisch: Produkt auswählen, Warenkorb prüfen, Lieferadresse angeben, Zahlungsart wählen, Bestellung absenden. Laut AGB des Lidl Onlineshops kommt der Kaufvertrag aber nicht schon mit dem Klick auf den Bestellbutton zustande. Bei Vorkasse geschieht das mit Erhalt der Zahlungsaufforderung, bei anderen Zahlarten mit Zugang der Versandbestätigung per E-Mail. Das klingt nach juristischer Feinmechanik, ist aber praktisch relevant, wenn ein Artikel plötzlich nicht lieferbar ist.

Lidl behält sich bei Nichtverfügbarkeit vor, nicht zu liefern und bereits erhaltene Zahlungen zu erstatten. Das steht auch in den offiziellen Versandinformationen. Für Kundinnen und Kunden heißt das: Die Bestellbestätigung ist noch keine ewige Besitzurkunde. Gerade bei beliebten Aktionsartikeln kann es eng werden. Der Shop ist besser geworden, aber Aktionshandel bleibt Aktionshandel. Wenn alle denselben günstigen Akkuschrauber wollen, gewinnt am Ende nicht die Romantik, sondern der Lagerbestand.

Ein Kundenkonto ist für regelmäßige Nutzung sinnvoll, weil Bestellungen, Retouren und Daten dort besser verwaltet werden können. Gastbestellungen sind je nach Prozess ebenfalls möglich, aber weniger bequem. Ich würde bei Lidl klar zum Konto raten, wenn Sie mehr als einmal im Jahr bestellen. Nicht, weil Registrierung Spaß macht. Macht sie nie. Sondern weil Retouren, Rechnungen und Lieferstatus sonst schneller zum E-Mail-Suchspiel werden.

Versand beim Lidl Onlineshop: 5,95 Euro und die kleinen Sternchen

Die Lidl-Seite zu Versandkosten und Lieferzeiten zeigt die wichtigsten Konditionen für Onlinebestellungen.

Die wichtigste Zahl steht auf der offiziellen Seite zu Versandkosten und Lieferzeiten: Für den Versand berechnet Lidl pauschal einmalig 5,95 Euro pro Bestellung. Das gilt nach Lidl-Angaben auch dann, wenn eine Bestellung in Ausnahmefällen in mehreren Paketen versendet wird. Auf den ersten Blick ist das angenehm simpel. Ein Warenkorb, eine Versandpauschale. So sollte es sein.

Aber dann kommt der zweite Teil: Für manche Artikel, etwa große oder sperrige Güter, können zusätzliche Versandkosten anfallen. Diese Zuschläge werden laut Lidl am Artikel und in der Bestellübersicht gesondert ausgewiesen. Bei einzelnen Sperrgutartikeln können außerdem mögliche Lieferadressen beschränkt sein. Kurz gesagt: Die 5,95 Euro sind die Basis, nicht das Naturgesetz.

Versandart Was Sie prüfen sollten Paketware Standardversandpauschale, Lieferzeit auf der Artikeldetailseite, mögliche Teillieferung. Sperrgut Zusätzlicher Versandkostenzuschlag, Beschränkung bei Lieferadressen, Verpackungsgröße. Spedition Terminabsprache, Anlieferbedingungen, mögliche Bordstein- oder Haustürlogik je nach Artikel.

Die Lieferzeit richtet sich nach der jeweiligen Artikeldetailseite. Bei mehreren Waren im Warenkorb ist die späteste Lieferzeitangabe maßgeblich. Bei Speditionsartikeln kommt eine persönliche Terminabsprache hinzu. Das ist vernünftig, aber nicht immer schnell. Wer am Freitagabend Gartenmöbel bestellt und Montag auf der Terrasse sitzen will, sollte vorher einmal tief durchatmen. E-Commerce ist vieles. Teleportation gehört nicht dazu.

Spannend ist der Unterschied zur Filiallogik. Bei MediaMarkt oder Saturn ist Click & Collect oft ein Kernversprechen, weil Filialbestand, Onlinebestellung und Abholung eng zusammenspielen. Unser Guide zu MediaMarkt Click & Collect zeigt genau diese Stärke. Lidl nutzt die Filiale online eher als Markenanker und Angebotswelt. Der Onlineshop selbst bleibt ein Versandkanal.

Retouren, Versand und Sperrgut-Zuschläge sind beim Lidl Onlineshop die Stellen, an denen genaues Hinsehen lohnt (Symbolbild)

Zahlungsarten: Von PayPal bis Ratenzahlung

Bei den Zahlungsarten ist Lidl breit aufgestellt. Laut AGB unterstützt der Onlineshop Online-Zahlungsverfahren wie PayPal, außerdem Lidl Geschenkkarte, Vorkasse, Kreditkarte, Google Pay, Apple Pay, SEPA-Lastschrift, Rechnung und Ratenzahlung. Für einen Discounter-Shop ist das ordentlich. Vor allem Rechnung und Ratenzahlung sind relevant, wenn Warenkörbe durch Möbel, Technik oder Gartenartikel größer werden.

Wichtig ist die Reihenfolge der Prozesse. Bei PayPal und Lidl Geschenkkarte ermächtigen Sie Lidl laut AGB zum Einzug zum Zeitpunkt der Bestellung. Bei Vorkasse müssen Sie den vollen Rechnungsbetrag innerhalb von fünf Kalendertagen überweisen; der Kaufgegenstand wird für diesen Zeitraum reserviert. Bei Kreditkarte, Google Pay und Apple Pay erfolgt die Belastung nach Versand der Warenlieferung. Rechnung ist innerhalb von 14 Tagen nach Versand und Erhalt der Versandbestätigung zu bezahlen.

Ratenzahlung klingt komfortabel, ist aber kein Gratis-Bonbon. Sie setzt Bonität voraus und kann mit Zinsen verbunden sein. Hier sollten Sie nüchtern bleiben. Ein günstiger Aktionspreis verliert seinen Charme, wenn Finanzierungskosten und Versand den Vorteil auffressen. Thomas-Weber-Regel: Wenn ein Checkout mehr Finanzprodukt als Einkauf ist, machen Sie kurz den Taschenrechner auf. Der lügt seltener als das Bauchgefühl.

Retoure, Widerruf und Rückgaberecht: Drei Dinge sauber trennen

Im Servicebereich des Lidl Onlineshops sind Widerrufsbelehrung und Muster-Widerrufsformular direkt verlinkt.

Bei Retouren wird es oft unnötig chaotisch, weil drei Begriffe durcheinanderfliegen: Widerruf, freiwilliges Rückgaberecht und Gewährleistung. Lidl beschreibt in den gesetzlichen Zusatzinformationen ein freiwilliges Rückgaberecht: Neben dem gesetzlichen Widerrufsrecht von 14 Tagen gibt es weitere 16 Tage. Damit können online gekaufte Waren grundsätzlich insgesamt 30 Tage nach Erhalt zurückgesendet werden. Bei bestimmten Artikeln sind laut Lidl weitere 76 Tage möglich, also insgesamt 90 Tage. Maßgeblich ist die jeweilige Artikeldetailseite.

Das gesetzliche Widerrufsrecht im Lidl Onlineshop beträgt 14 Tage. Lidl trägt nach der Widerrufsbelehrung die Kosten der Rücksendung. Rücksendungen gehen an die Lidl Digital International GmbH & Co. KG in Ludwigsfelde. Klingt trocken, ist aber der zentrale Punkt: Sie müssen Rücksendungen über die vorgesehenen Wege abwickeln und sollten Belege aufbewahren. Einfach ein Paket irgendwohin schicken und hoffen, dass es schon richtig landet, ist keine Strategie. Das ist Versand-Lotto.

Das freiwillige Rückgaberecht setzt voraus, dass die Ware nur so geprüft wurde, wie es in einem Ladengeschäft üblich wäre, vollständig ist, sich im ursprünglichen Zustand befindet und nicht beschädigt wurde. Bei online gekauften Artikeln weist Lidl im Servicebereich außerdem darauf hin, dass ein direkter Umtausch nicht vorgesehen ist. Wenn Sie eine andere Größe oder Farbe möchten, bestellen Sie neu und senden den nicht gewünschten Artikel zurück. Bürokratisch? Ja. Aber logistisch nachvollziehbar.

Gewährleistungsrechte bleiben davon unberührt. Wenn ein Produkt mangelhaft ist, geht es nicht um „gefällt mir doch nicht“, sondern um gesetzliche Mängelrechte. Genau deshalb sollte man Rückgabe und Reklamation nicht in einen Topf werfen. Bei Rückgabe geht es um Rücktritt vom Kauf oder freiwillige Kulanz. Bei Gewährleistung geht es um defekte oder mangelhafte Ware. Unterschiedliche Schubladen. Bitte nicht vermischen.

Lidl Plus: App, Punkte und das Konto hinter dem Einkauf

Lidl Plus ist mehr als eine Coupon-App mit gelbem Button. In den Teilnahmebedingungen von Lidl Plus ist der Stand Mai mit Version 2.3 ausgewiesen. Das Programm dient als Loyalty-Schicht, Konto und Personalisierungsinstrument. Nutzende können über Lidl Plus unter anderem Punkte sammeln, Angebote erhalten und Online-Dienste der Lidl-Unternehmensgruppe mit einem Konto verwalten.

Für den Onlineshop ist das interessant, weil Filiale und Versandgeschäft dadurch stärker zusammenrücken. Lidl Plus kann Punkte für Einkäufe in der Filiale und im Lidl Onlineshop einbeziehen, wobei Ausnahmen gelten, etwa für bestimmte Produktgruppen, Versandkosten oder Lieferzuschläge. Die App ist also nicht nur ein Rabattzettel in modern. Sie ist die Datenbrücke zwischen Kasse, Onlinekonto und Angebotssteuerung.

Aus Kundensicht ist das praktisch, solange man die Datenseite akzeptiert. Personalisierte Angebote entstehen nicht aus Magie, sondern aus Nutzungs- und Kaufverhalten. Lidl formuliert das in den Bedingungen ziemlich deutlich. Wer Coupons, Punkte und zentrale Kontofunktionen will, zahlt nicht nur mit Aufmerksamkeit, sondern auch mit Daten. Das ist kein Skandal. Es ist nur der Deal. Man sollte ihn kennen.

Erfahrungen mit dem Lidl Onlineshop: Wo es läuft und wo es knirscht

Bewertungen zu großen Händlern sind immer ein schräges Bild. Zufriedene Menschen schreiben selten dreihundert Wörter über eine pünktliche Lieferung. Unzufriedene schon. Lauter. Mit Ausrufezeichen. Deshalb sollte man Bewertungsportale und App-Rezensionen nicht als exakte Kundschaftsstatistik lesen, sondern als Frühwarnsystem für typische Probleme.

Beim Lidl Onlineshop zeigt sich das erwartbare Muster: Gelobt werden Preise, Aktionen, Sortiment und einfache Bestellung. Kritik sammelt sich eher bei Lieferverzögerungen, beschädigten Artikeln, Retouren, Servicekommunikation oder der Frage, warum ein Aktionsartikel online plötzlich nicht mehr verfügbar ist. Das ist nicht Lidl-exklusiv. Es ist E-Commerce-Alltag, nur mit Discounter-Erwartung. Und diese Erwartung ist hart: günstig, schnell, unkompliziert. Alle drei gleichzeitig zu liefern, ist schwieriger als jedes Werbebanner behauptet.

Nach unserer Recherche bei digital-magazin.de ist der wichtigste Praxistipp simpel: Lesen Sie Produktseite, Versandhinweise und Rückgabebedingungen, bevor Sie bestellen. Besonders bei großen Artikeln. Besonders bei knappen Aktionen. Besonders bei Ratenzahlung. Wer diese drei Klicks auslässt, spart keine Zeit. Er verschiebt sie nur in den Kundenservice.

Im Marktvergleich steht Lidl damit zwischen klassischem Händler und Plattformwelt. Der Shop ist direkter und kuratierter als ein Marktplatz, aber weniger tief als Amazon, Otto oder Kaufland.de. Genau diese Lage haben wir im Beitrag über deutsche Onlineshops im Wettbewerb mit Marktplätzen analysiert. Lidl gewinnt nicht über unendliche Auswahl. Lidl gewinnt, wenn Preis, Vertrauen und Aktionsgefühl zusammenpassen.

Häufige Probleme und schnelle Lösungen

Die Bestellung kommt später als gedacht

Prüfen Sie zuerst die Lieferzeit auf der Artikeldetailseite und in der Bestellbestätigung. Bei mehreren Artikeln kann die späteste Lieferzeit maßgeblich sein. Bei Speditionsware kommt Terminabsprache hinzu. Wenn Lidl über Verzögerungen informiert, ist das ärgerlich, aber nicht automatisch ein Fehler im Prozess. Bei knapper Aktionsware passiert genau das leider häufiger.

Der Versand ist teurer als erwartet

Die Versandpauschale beträgt 5,95 Euro. Zusätzliche Versandkosten können bei sperrigen oder großen Artikeln dazukommen. Entscheidend ist die Bestellübersicht vor dem Absenden. Dort muss der Gesamtpreis nachvollziehbar stehen. Wenn Sie bei großen Waren nicht auf diesen Schritt schauen, kaufen Sie halb blind. Der Checkout ist kein Ort für Vertrauen auf Zuruf.

Die Retoure soll möglichst stressfrei laufen

Nutzen Sie den vorgesehenen Retourenprozess und bewahren Sie Sendungsbelege auf. Prüfen Sie, ob für Ihren Artikel 30 Tage oder ausnahmsweise 90 Tage gelten. Bei Defekten sollten Sie Reklamation und normale Retoure getrennt behandeln. Das spart Missverständnisse und verhindert, dass ein Gewährleistungsfall wie eine Geschmacksfrage behandelt wird.

Eine andere Größe oder Farbe wird benötigt

Lidl beschreibt für Onlineshop-Artikel keinen direkten Umtausch. Bestellen Sie die gewünschte Variante neu und senden Sie den ursprünglichen Artikel zurück. Das ist nicht charmant, aber klar. Gerade bei Mode sollten Sie deshalb Verfügbarkeit und Rückgabefrist früh prüfen.

Für wen lohnt sich der Lidl Onlineshop?

Der Lidl Onlineshop lohnt sich besonders für Menschen, die gezielt Aktionsware, Haushaltsprodukte, Gartenartikel, Wein, Mode-Basics, Möbel oder saisonale Deals suchen und mit Versandlogik leben können. Er lohnt sich weniger für alle, die frische Lebensmittel online erwarten oder tief in Markenvarianten vergleichen möchten. Lidl ist online stark, wenn der Kaufimpuls klar ist. Weniger stark, wenn Beratung, Produkttiefe oder Sofortverfügbarkeit zählen.

Ich finde den Shop vor allem dann sinnvoll, wenn drei Bedingungen erfüllt sind: Der Preis ist wirklich gut, die Versandkosten passen zum Warenkorb und die Rückgabebedingungen sind beim konkreten Artikel eindeutig. Fehlt einer dieser Punkte, wird aus dem vermeintlichen Schnäppchen schnell ein mittelmäßig bequemer Onlinekauf. Das Problem dabei: Viele Menschen rechnen nur den Produktpreis. Der Warenkorb rechnet aber ehrlicher.

Im Vergleich zum Aldi-Rückzug wirkt Lidl digital konsequenter. Der Onlineshop ist lebendig, breit und mit Lidl Plus in die Markenwelt eingebunden. Gleichzeitig bleibt Lidl Lidl: Aktionslogik, Preisfokus, begrenzte Verfügbarkeit, wenig Luxus im Servicegefühl. Wer das akzeptiert, bekommt einen brauchbaren Discounter-Shop. Wer Amazon-Komfort mit Discounter-Marge erwartet, sollte die Erwartungen nachjustieren. Am besten vor dem Checkout.

FAQ zum Lidl Onlineshop

Wie hoch sind die Versandkosten im Lidl Onlineshop?

Lidl berechnet offiziell eine Versandpauschale von 5,95 Euro pro Bestellung. Bei großen oder sperrigen Artikeln können zusätzliche Versandkostenzuschläge anfallen, die auf der Produktseite und in der Bestellübersicht ausgewiesen werden.

Welche Zahlungsarten bietet Lidl online an?

Laut AGB sind unter anderem PayPal, Lidl Geschenkkarte, Vorkasse, Kreditkarte, Google Pay, Apple Pay, SEPA-Lastschrift, Rechnung und Ratenzahlung möglich. Einzelne Zahlungsarten können im konkreten Checkout abhängig von Bestellung und Bonitätsprüfung variieren.

Wie lange kann ich Ware bei Lidl zurückgeben?

Neben dem gesetzlichen Widerrufsrecht von 14 Tagen gewährt Lidl ein freiwilliges Rückgaberecht von weiteren 16 Tagen. Damit sind grundsätzlich 30 Tage möglich. Bei bestimmten Artikeln können es laut Lidl insgesamt 90 Tage sein.

Kann ich Online-Bestellungen in der Lidl-Filiale zurückgeben?

Maßgeblich ist der jeweilige Retourenprozess des Onlineshops. Für normale Online-Rücksendungen sollten Sie die von Lidl vorgesehenen Wege nutzen und nicht einfach Ware in der Filiale abgeben, sofern dies nicht ausdrücklich für den konkreten Fall angeboten wird.

Ist Lidl Plus für den Onlineshop nötig?

Nötig ist Lidl Plus nicht für jeden Einkauf, aber praktisch für regelmäßige Nutzung. Das Programm verbindet Konto, Punkte, Angebote und Lidl-Dienste. Dafür verarbeitet Lidl Nutzungs- und Einkaufsdaten, was man bewusst akzeptieren sollte.

Was bleibt beim Lidl Onlineshop?

Der Lidl Onlineshop ist kein Ersatz für die Filiale, sondern ein zusätzlicher Aktions- und Versandkanal. Genau so sollte man ihn nutzen. Bei kleinen Warenkörben können 5,95 Euro Versand den Deal schwächen. Bei großen Artikeln müssen Sperrgut, Spedition und Lieferzeit geprüft werden. Bei Mode und Haushalt zählt die Rückgabefrist. Bei Lidl Plus zählt die Frage, ob Coupons und Konto-Komfort den Datentausch wert sind.

Klartext: Lidl macht online vieles ordentlich, aber nicht alles bequem. Der Shop ist stark bei Preisgefühl, Angebotsbreite und Markenvertrauen. Er ist schwächer, wenn Sie maximale Auswahl, blitzschnelle Lieferung oder Marktplatz-Komfort erwarten. Wer vor der Bestellung Versand, Retoure und Zahlungsart liest, kann hier gute Käufe machen. Wer nur auf den gelben Preis schaut, lernt E-Commerce manchmal auf die harte Tour. Und die steht selten im Prospekt.