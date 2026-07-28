Gartner hat seine Prognose für die weltweiten IT-Ausgaben 2026 erneut nach oben korrigiert: 6,37 Billionen US-Dollar, ein Plus von 14 Prozent gegenüber 2025. Treiber dieser Zahl ist fast ausschließlich ein einziger Posten: KI-Infrastruktur. Rechenzentren, Server, GPU-Cluster – das Fundament, auf dem generative KI überhaupt läuft, saugt derzeit mehr Kapital auf als jedes andere IT-Segment der vergangenen zwei Jahrzehnte. Für CIOs und CFOs bedeutet das nicht automatisch mehr Spielraum. Es bedeutet vor allem: Es muss neu gerechnet werden.

Von 6,08 auf 6,37 Billionen – eine Prognose, die sich selbst überholt

Wer die Gartner-Zahlen der letzten zwölf Monate nebeneinanderlegt, sieht eine bemerkenswerte Kurve. Anfangs stand ein Wert von rund 6,08 Billionen US-Dollar im Raum, im April 2026 folgte ein Update auf 6,31 Billionen. Nun, mit dem aktuellen Gartner Market Databook für das zweite Quartal 2026, sind es 6,37 Billionen. Drei Korrekturen nach oben innerhalb weniger Monate sind kein Rauschen in der Methodik. Sie sind ein Signal dafür, dass Analysten das Ausgabetempo bei KI-Infrastruktur systematisch unterschätzt haben.

Rechnen wir nach, was diese Korrektur in absoluten Zahlen bedeutet: Zwischen der ersten und der jetzt aktuellen Schätzung liegen rund 290 Milliarden US-Dollar Differenz – mehr, als viele mittelgroße Volkswirtschaften an jährlicher Wirtschaftsleistung erbringen. Heise beschreibt die Entwicklung in Bezug auf die aktuelle Gartner-Einschätzung zu KI als größtem Infrastrukturprojekt der Menschheit – eine große Formulierung, die aber zumindest die Größenordnung der Investitionswelle korrekt einordnet.

Diese Größenordnung wird plastischer, wenn man sie mit den Kapitalflüssen auf Unternehmensebene vergleicht. Erst kürzlich sorgte die 122-Milliarden-Dollar-Mega-Finanzierung eines Anbieters von KI-Agenten für Aufsehen – ein einzelner Deal, der zeigt, wie bereitwillig Investoren derzeit Kapital in Agentic-AI-Infrastruktur pumpen. Wenn schon einzelne Finanzierungsrunden solche Dimensionen annehmen, wirkt die globale IT-Ausgabensumme weniger wie eine abstrakte Statistik und mehr wie die logische Konsequenz eines Kapitalmarkts, der sich fast vollständig auf ein Thema fokussiert hat.

Wohin das Geld bei den IT-Ausgaben tatsächlich fließt

Unter dem Strich verteilen sich die IT-Ausgaben 2026 sehr ungleich. Für reine KI-Investitionen – Infrastruktur, Software und Services zusammen – geht Gartner von rund 2,5 Billionen US-Dollar aus, deutlich mehr als im Vorjahr. Der größte Einzelblock innerhalb dieser Summe ist die KI-Infrastruktur selbst: GPU-Cluster, spezialisierte Server, Netzwerktechnik für Trainings- und Inferenz-Workloads. Dieser Posten liegt nach aktuellen Schätzungen bei mehreren hundert Milliarden bis über einer Billion US-Dollar – je nachdem, ob man reine Hardware oder auch Cloud-Infrastrukturdienste mitrechnet.

Software wächst ebenfalls kräftig: Das Segment überschreitet 2026 laut Gartner die Marke von 1,44 Billionen US-Dollar, ein Plus von gut 15 Prozent. Der Grund ist simpel: KI-Funktionen werden zum Standardbestandteil bestehender Lizenzmodelle, nicht mehr zum Zusatzmodul. Wer CRM, ERP oder Collaboration-Tools abonniert, bezahlt die KI-Integration künftig implizit mit – ob genutzt oder nicht. Parallel wachsen Ausgaben für Rechenzentren und Server überdurchschnittlich, weil Hyperscaler wie klassische Unternehmen gleichzeitig neue Kapazität aufbauen müssen, um Trainingslast und Inferenzanfragen abzudecken.

Zum Vergleich: Noch vor drei Jahren war KI-Infrastruktur ein Nischenposten in IT-Budgets, meist unter „Forschung & Entwicklung“ verbucht. Heute ist sie ein eigenständiger, budgetrelevanter Ausgabenblock, der in vielen Unternehmen mit klassischen Positionen wie Netzwerkmodernisierung oder ERP-Wartung um dieselben Mittel konkurriert.

Rechenbeispiel: Was eine Budget-Umschichtung von 40 Prozent bedeutet

Zahlen auf Billionen-Ebene sind abstrakt. Interessanter wird es, wenn man sie auf ein einzelnes Unternehmen herunterbricht. Nehmen wir ein Modellbeispiel: Ein mittelständisches Unternehmen mit einem jährlichen IT-Budget von 20 Millionen Euro. Analysten gehen davon aus, dass CIOs binnen zwölf Monaten einen erheblichen Teil ihrer bestehenden Mittel Richtung KI-Infrastruktur umschichten müssen – Größenordnungen von rund 40 Prozent der bestehenden IT-Mittel werden in entsprechenden Auswertungen genannt.

Rechnen wir das durch: 40 Prozent von 20 Millionen Euro sind 8 Millionen Euro. Diese Summe fehlt an anderer Stelle – bei Netzwerkmodernisierung, bei der Ablösung alter ERP-Module, beim ohnehin oft verschobenen Sicherheitsupdate der Legacy-Systeme. Der Haken an der Rechnung: Sie geht davon aus, dass das Gesamtbudget konstant bleibt. In vielen Unternehmen ist das nicht der Fall, weil zusätzliche Mittel für KI-Projekte freigegeben werden. Aber selbst mit moderatem Budgetwachstum von, sagen wir, 10 Prozent bleibt eine deutliche Verschiebung übrig, die andere Projekte spürbar ausbremst.

Wer als IT-Verantwortlicher jetzt plant, sollte diese Modellrechnung auf die eigene Bilanz anwenden. Ein Budget von 20 Millionen Euro ist eine Beispielgröße – die Mechanik der Verschiebung funktioniert bei 2 Millionen genauso wie bei 200 Millionen. Entscheidend ist der Anteil, nicht die absolute Höhe. Wer bereits jetzt nach Wegen sucht, den Druck auf das Restbudget zu mindern, findet in praxisnahen Ansätzen dazu, wie sich KI-Ausgaben gezielt reduzieren lassen, konkrete Stellschrauben – etwa bei ungenutzten Lizenzen, überdimensionierten Cloud-Kontingenten oder doppelt gebuchter Rechenkapazität.

Ein zweites, ergänzendes Rechenbeispiel macht den Effekt noch deutlicher: Nehmen wir an, ein Unternehmen hat bislang 15 Prozent seines IT-Budgets für Innovationsprojekte reserviert – also für Themen jenseits des laufenden Betriebs. Fließen nun 8 Millionen Euro zusätzlich in KI-Infrastruktur, sinkt dieser Innovationsanteil faktisch auf einen einstelligen Prozentwert, wenn das Gesamtbudget nicht mitwächst. Die Folge ist ein interner Verteilungskampf zwischen Fachbereichen, der in vielen Organisationen erst dann sichtbar wird, wenn die ersten Projektanträge abgelehnt werden – nicht, weil sie schlecht sind, sondern weil das Geld schlicht anderswo gebunden ist.

KI-Infrastruktur ist der größte Einzelposten der gestiegenen IT-Ausgaben 2026. (Symbolbild)

Der Haken: Ergebnisdruck killt Projekte

Höhere Ausgaben bedeuten nicht automatisch mehr Vertrauen in KI-Projekte. Im Gegenteil: Aus CIO- und CFO-Befragungen geht hervor, dass ein erheblicher Anteil der Finanzverantwortlichen KI-Budgets kürzen oder einfrieren will, wenn bis Mitte 2026 keine belegbaren Ergebnisse vorliegen. Das klingt zunächst nach gesunder Skepsis. Praktisch bedeutet es aber, dass viele Infrastrukturinvestitionen unter einem Zeitdruck stehen, der zur Technologie selbst nicht passt: GPU-Cluster amortisieren sich über Jahre, nicht über Quartale.

Genau hier liegt der Widerspruch, den viele Budgetplanungen bislang ignorieren. Ein Rechenzentrum, das heute bestellt wird, liefert seine Rendite oft erst in zwei bis drei Jahren – während der Business Case dafür schon nach zwölf Monaten stehen soll. Wer diesen Konflikt nicht offen adressiert, produziert entweder überzogene Erwartungen oder vorschnelle Abbrüche laufender Infrastrukturprojekte. Beides kostet am Ende mehr, als hätte man von Anfang an realistische Zeithorizonte kommuniziert.

Meiner Einschätzung nach wird genau dieser Punkt in vielen Vorstandssitzungen unterschätzt: Man verhandelt IT-Ausgaben wie Software-Lizenzen, die man jederzeit kündigen kann, obwohl es sich faktisch um Kapitalinvestitionen mit Industrieanlagen-Charakter handelt.

Gegenargument: Ist die Sorge vor einer Überinvestition übertrieben?

Nicht alle Beobachter teilen die Skepsis gegenüber dem aktuellen Ausgabentempo. Ein naheliegendes Gegenargument lautet: Die Nachfrage nach Rechenleistung ist real und strukturell, nicht spekulativ. Anders als bei früheren Technologiehypes lässt sich der Bedarf an Inferenzkapazität unmittelbar an konkreten Nutzungszahlen ablesen – etwa daran, wie viele Anfragen produktive KI-Systeme in Unternehmen täglich verarbeiten. Wer argumentiert, die Infrastrukturausgaben seien überzogen, müsste zugleich erklären, woher sonst die Rechenkapazität für millionenfache tägliche Modellabfragen kommen soll, wenn nicht aus genau den Rechenzentren, die aktuell gebaut werden.

Hinzu kommt ein zweites Argument: Anders als klassische IT-Großprojekte lassen sich viele KI-Infrastrukturinvestitionen modular skalieren. Ein GPU-Cluster kann in Tranchen erweitert werden, Cloud-Kapazität lässt sich kurzfristig hoch- und wieder herunterfahren. Diese Flexibilität unterscheidet die aktuelle Investitionswelle von früheren Infrastrukturzyklen, in denen ein einmal gebautes Rechenzentrum über Jahrzehnte fest verplant war. Wer also befürchtet, die 6,37 Billionen US-Dollar seien reine Spekulation ohne Substanz, übersieht möglicherweise, dass ein Teil dieser Ausgaben bewusst reversibel gestaltet ist.

Trotzdem bleibt ein Restrisiko: Auch modulare Investitionen verursachen Fixkosten, sobald Verträge unterschrieben und Rechenzentrumsflächen langfristig gemietet sind. Die Flexibilität existiert eher auf der Kapazitätsseite als auf der Vertragsseite – und genau das wird in vielen optimistischen Einschätzungen zu wenig berücksichtigt.

Rendite: Wie lässt sich der Nutzen von KI-Infrastruktur überhaupt messen?

Die eigentlich unbequeme Frage lautet: Woran erkennt ein Unternehmen, dass sich die Milliarden für Rechenzentren und GPU-Kapazität gelohnt haben? Klassische ROI-Kennzahlen versagen hier häufig, weil viele KI-Anwendungsfälle noch im Aufbau sind, während die Infrastruktur schon läuft und Kosten verursacht. Praxisnahe Alternativen sind Proxy-Kennzahlen: Wie schnell lassen sich neue Modelle in Produktion bringen? Wie stark sinkt die Zeit zwischen Datenaufbereitung und nutzbarem Ergebnis? Wie viele parallele Workloads verarbeitet die Infrastruktur, ohne dass Wartezeiten explodieren?

Ist das schon Rendite im klassischen Sinn? Nicht wirklich – aber es sind belastbare Zwischenschritte, die zumindest zeigen, ob das Geld überhaupt in produktive Nutzung fließt oder in ungenutzter Kapazität verpufft. Unternehmen, die keine solchen Zwischenmetriken definieren, laufen Gefahr, erst nach zwei Jahren festzustellen, dass ein Großteil der gebuchten GPU-Kapazität schlicht ungenutzt blieb.

Ein zweiter Aspekt betrifft die Abschreibungsdauer. GPU-Generationen wechseln inzwischen schneller, als klassische Hardware-Abschreibungspläne von fünf Jahren es vorsehen. Wer eine KI-Infrastruktur auf fünf Jahre kalkuliert, aber nach zwei Jahren wegen neuer Chipgenerationen faktisch ersetzen muss, verzerrt seine eigene Wirtschaftlichkeitsrechnung systematisch nach oben. Realistischere Planungshorizonte von drei Jahren sind für viele Hardware-Komponenten inzwischen die ehrlichere Annahme.

Wie unterschiedlich sich Rendite je nach Branche und Anwendungsfall bemisst, zeigt sich exemplarisch an spezialisierten Einsatzgebieten wie dem Einsatz von Claude über die Anthropic-API in der Pharma-Forschung: Dort lässt sich der Nutzen anhand konkreter Forschungsfortschritte oder verkürzter Analysezyklen greifbarer machen als in vielen generischen Unternehmensanwendungen, bei denen die Wirkung von KI-Infrastruktur diffuser bleibt und sich erst über Monate in Produktivitätsdaten niederschlägt.

Europa tickt anders – und das ist kein Nachteil

Im DACH-Raum verläuft die Entwicklung spürbar zurückhaltender als in den USA. Das liegt an regulatorischen Anforderungen, an begrenzten Fachkräften und an einer grundsätzlich vorsichtigeren Investitionskultur im Mittelstand. Das Ergebnis: weniger große, dafür fokussiertere Projekte. Statt breiter Experimentierbudgets setzen viele mittelständische Unternehmen auf klar abgegrenzte Anwendungsfälle, oft im Bereich Agentic AI für Kundenservice oder Dokumentenverarbeitung, bevor größere Infrastrukturentscheidungen folgen.

Das ist keine Schwäche, sondern schlicht ein anderer Risikoappetit. Während Hyperscaler weltweit KI-Supercluster in Milliardenhöhe bauen, bevorzugen europäische Mittelständler eine Strategie, die eher an Sovereign-Cloud-Lösungen und regionale Rechenzentrumskapazität gekoppelt ist. Wer Datenschutz- und Compliance-Anforderungen ernst nimmt, kauft ohnehin nicht blind die günstigste globale Cloud-Kapazität, sondern schaut genauer hin, wo Daten physisch liegen und wer darauf Zugriff hat.

Die Kehrseite: Wer zu vorsichtig plant, riskiert, technologisch abgehängt zu werden, während internationale Wettbewerber mit tieferen Taschen längst produktive KI-Infrastruktur betreiben. Zwischen Vorsicht und Verschlafen liegt ein schmaler Grat, den viele Geschäftsführungen aktuell austesten.

Drei Praxisszenarien: Konzern, Mittelstand, Startup

Um die abstrakte Ausgabenlogik greifbarer zu machen, lohnt ein Blick auf drei unterschiedliche Unternehmenstypen und wie sie mit dem Investitionsdruck umgehen könnten.

Der Konzern mit mehrstelligem Millionenbudget kann eigene Rechenzentrumskapazität aufbauen oder langfristige Kapazitätsverträge mit Hyperscalern schließen. Der Vorteil: Skaleneffekte senken die Kosten pro Trainingslauf erheblich. Der Nachteil: Entscheidungswege sind lang, und ein einmal gebuchtes Kapazitätspaket lässt sich nur schwer kurzfristig zurückschrauben, wenn sich Prioritäten ändern. Konzerne, die jetzt investieren, sollten deshalb besonders auf vertragliche Ausstiegsklauseln achten.

Der Mittelstand steht vor einem anderen Dilemma: Eigene Infrastruktur lohnt sich meist erst ab einer bestimmten Auslastungsschwelle, die viele mittelständische Betriebe gar nicht erreichen. Für sie ist gemietete Cloud-Kapazität oft die wirtschaftlichere Option – mit dem Kompromiss, dass Kosten pro Nutzungseinheit tendenziell höher liegen als bei eigenem Betrieb. Der entscheidende Erfolgsfaktor ist hier weniger die Infrastrukturfrage als die Auswahl klar begrenzter, messbarer Anwendungsfälle, bevor größere Summen gebunden werden.

Das Startup wiederum agiert meist ohnehin cloud-basiert und ist von den Milliardeninvestitionen der Hyperscaler indirekt abhängig, ohne selbst große Summen investieren zu müssen. Für junge Unternehmen liegt das Risiko weniger in der eigenen Kapitalbindung als in der Preisentwicklung: Steigen die Kosten für GPU-Stunden durch die insgesamt gestiegene Nachfrage, trifft das margenschwache Startups überproportional hart, weil sie kaum Verhandlungsmacht gegenüber großen Cloud-Anbietern besitzen.

Diese drei Perspektiven zeigen: Die 6,37-Billionen-Zahl ist kein einheitliches Phänomen, sondern wirkt je nach Unternehmensgröße und Geschäftsmodell völlig unterschiedlich – manchmal als Chance auf günstigere Skaleneffekte, manchmal als zusätzlicher Kostendruck ohne eigene Steuerungsmöglichkeit.

Was Unternehmen jetzt konkret tun sollten

Erstens: Bevor neue Infrastruktur bestellt wird, sollte jedes Unternehmen die eigene Auslastung bestehender Kapazität prüfen. Viele Rechenzentrumsressourcen liegen bereits ungenutzt brach, weil Projekte parallel gestartet, aber nie konsolidiert wurden. Zweitens: Vertragslaufzeiten bei Cloud- und Hardware-Anbietern sollten an realistische Abschreibungszyklen angepasst werden, nicht an Wunschdenken bezüglich langfristiger Nutzungsdauer. Drittens: Wer Multi-Cloud- oder Hybrid-Strategien vermeidet, um Kosten zu sparen, sollte das Risiko eines Vendor-Locks gegen die tatsächlichen Einsparungen abwägen – kurzfristig günstiger ist nicht automatisch langfristig günstiger.

Viertens: Jede KI-Infrastrukturinvestition braucht von Anfang an definierte Zwischenmetriken, nicht erst am Ende der Projektlaufzeit. Fünftens, und das klingt banal, ist in der Praxis aber oft der größte Hebel: Legacy-Systeme, die durch die Budgetumschichtung unter Druck geraten, brauchen einen klaren Plan, nicht nur Kürzungen. Wer alte ERP- oder Netzwerkkomponenten einfach ausbluten lässt, weil das Geld anderswo gebraucht wird, produziert in zwei bis drei Jahren neue, teurere Notfallprojekte.

Sechstens sollte jede Budgetentscheidung mit einem klaren Eskalationsplan verknüpft werden: Was passiert, wenn die versprochenen Ergebnisse nach zwölf Monaten nicht sichtbar sind – wird das Projekt gestoppt, verlängert oder umgebaut? Wer diese Frage vor Projektstart beantwortet, vermeidet hektische Entscheidungen unter Zeitdruck, wenn die erste kritische Vorstandssitzung anrührt. Siebtens lohnt sich ein regelmäßiger externer Vergleich der eigenen Infrastrukturkosten mit Branchenbenchmarks, um frühzeitig zu erkennen, ob man im Vergleich zu ähnlich großen Unternehmen überdurchschnittlich viel oder wenig für vergleichbare Rechenleistung zahlt.

Was bleibt von der 6,37-Billionen-Zahl, wenn man sie nüchtern betrachtet? Eine Bestätigung dessen, was sich seit Monaten andeutet: KI-Infrastruktur ist kein Randthema mehr im IT-Budget, sondern dessen größter Wachstumstreiber – mit allen Chancen und allen Risiken, die eine Investition dieser Größenordnung mit sich bringt. Die eigentliche Frage für 2026 ist nicht, ob genug Geld in Rechenzentren fließt. Sie lautet, ob Unternehmen die Disziplin aufbringen, diese Investitionen auch ehrlich zu bewerten – bevor der nächste Gartner-Report die Zahl erneut nach oben korrigiert.