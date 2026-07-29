KI in Asylverfahren: 5 Fragen zum neuen Gesetz

Das Kabinett hat das KI-Migrationsverwaltungsgesetz beschlossen. Was das für Asylverfahren bedeutet – und warum Pro Asyl von einer Gefahr für Grundrechte spricht.

Ein Algorithmus prüft, ob Ihre Angaben im Asylantrag plausibel sind – und schlägt Alarm, wenn ihm etwas seltsam vorkommt. Das ist ab jetzt keine Zukunftsvision mehr, sondern Gesetzentwurf. Das Bundeskabinett hat am Mittwoch das sogenannte KI-Migrationsverwaltungsgesetz beschlossen, mit dem Asylverfahren und andere Migrationsprozesse künftig mit Unterstützung Künstlicher Intelligenz bearbeitet werden sollen. Die Bundesregierung spricht von mehr Effizienz und einheitlicheren Entscheidungen. Menschenrechtsorganisationen wie Pro Asyl sprechen von einer Gefahr für Grundrechte. Beide haben Argumente – und genau dazwischen entscheidet sich, wie der Staat in Zukunft mit Menschen umgeht, deren Zukunft von einer Behördenentscheidung abhängt. Kaum ein anderes KI-Vorhaben der Bundesregierung berührt derzeit so unmittelbar Grundrechte, Datenschutz und die Frage, wie viel Automatisierung sich ein Rechtsstaat bei existenziellen Entscheidungen leisten will.

Was das KI-Migrationsverwaltungsgesetz konkret vorsieht

Der Gesetzentwurf beruht auf den bereits im November 2025 beschlossenen Eckpunkten zum Einsatz künstlicher Intelligenz in Visumverfahren und der Migrationsverwaltung. Ziel ist es laut der offiziellen Mitteilung, „asyl- und aufenthaltsrechtliche Verwaltungsverfahren effizienter, einheitlicher, qualitativ hochwertiger und sicherer zu gestalten“. Konkret dürfen die zuständigen Behörden künftig personenbezogene Daten aus Asyl- und Aufenthaltsverfahren nutzen, um damit KI-Systeme und andere automatisierte Programme zu entwickeln und zu trainieren.

Die Bundesregierung selbst nennt das Vorhaben einen Baustein der Verwaltungsmodernisierung, die für sie „hohe Priorität“ habe und zugleich „Koalitionsvorhaben“ sei. Die Digitalisierung, so die offizielle Begründung, beschleunige nicht nur einzelne Verfahren, sondern ermögliche auch „systematische Auswertungen und einen zielgerichteten Ressourceneinsatz“ – im Klartext: Wo heute noch Aktenberge von Hand sortiert werden, sollen Muster künftig maschinell vorsortiert werden. Das klingt zunächst nach klassischer Verwaltungsdigitalisierung, wie sie in praktisch jedem Ressort diskutiert wird. Der Unterschied zu einer digitalisierten Kfz-Zulassung ist aber eben, dass am Ende eines Asylverfahrens über Schutz vor Verfolgung entschieden wird – und nicht über ein Nummernschild.

Diese Systeme sollen Verfahrensabläufe und Entscheidungsmuster analysieren, um Anträge schneller zu bearbeiten und Entscheidungen zu vereinfachen. Vizeregierungssprecher Steffen Meyer nannte das Vorhaben am Mittwoch in Berlin einen „weiteren wichtigen Baustein“, um Deutschland moderner und digitaler aufzustellen. Ehrlich gesagt: Nach den immer neuen Fristverschiebungen bei Hochrisiko-KI in der Strafverfolgung wirkt es fast überraschend, dass ausgerechnet im hochsensiblen Asylbereich jetzt Tempo gemacht wird.

So soll KI in Asylverfahren künftig eingesetzt werden

Der Gesetzentwurf beschreibt zwei Haupteinsatzfelder. Erstens: interne Auswertung. KI-gestützte Programme sollen „widersprüchliche, unvollständige oder ungewöhnliche Angaben überprüfen“ und strukturelle Muster in Asylanträgen erkennen können – etwa wiederkehrende Textbausteine, die auf koordinierte Falschangaben hindeuten. Zweitens: Abgleich mit öffentlichen Quellen. In bestimmten Fällen darf KI Angaben aus einem Antrag mit öffentlich zugänglichen Informationen im Internet vergleichen. Das ist laut Gesetzentwurf aber nur erlaubt, „wenn es begründete Zweifel gibt, dass die Angaben richtig sind“ – kein automatisierter Rundum-Scan jedes Social-Media-Profils also, sondern ein gezielter Verifikationsschritt bei konkretem Verdacht.

Wichtig ist die Formulierung, die das Bundesinnenministerium in den Vordergrund stellt: „Die individuelle Prüfung und Entscheidung bleiben dabei vollständig in der Verantwortung der zuständigen Mitarbeitenden.“ KI soll also zuarbeiten, nicht entscheiden. Ob sich das in der Praxis so saubertrennt, wie es auf dem Papier klingt, ist eine andere Frage – dazu später mehr.

Pro Asyl: „Höchst gefährlich“ für Grundrechte

Die Menschenrechtsorganisation Pro Asyl reagierte prompt und deutlich. Rechtsexpertin Wiebke Judith bezeichnete das Gesetzesvorhaben als „höchst gefährlich“. „Es geht hier um Entscheidungen über Menschenleben“, betonte sie gegenüber dem Bayerischen Rundfunk. „Grundrechte, Transparenz und effektiver Rechtsschutz werden nicht ausreichend gewahrt. Gerade beim Schutz vor Verfolgung darf der Staat sich nicht auf intransparente, algorithmisch gesteuerte Entscheidungsprozesse verlassen“, mahnte Judith weiter, wie der BR24-Bericht vom Mittwochnachmittag dokumentiert.

Pro Asyl kritisiert vor allem, dass der Gesetzentwurf nicht ausreichend konkretisiere, wie, von wem und zu welchem Zweck KI in Asyl- und Migrationsverfahren künftig eingesetzt werden darf. Auch fehlten aus Sicht der Organisation ausreichende Vorgaben zum Schutz hochsensibler personenbezogener Daten und zur Verhinderung diskriminierender Entscheidungen. Die Sorge dahinter: Wenn ein System „strukturelle Muster“ in Anträgen erkennt, kann das schnell zu einer Art Rasterfahndung werden, bei der bestimmte Herkunftsländer, Sprachmuster oder Fluchtrouten pauschal als verdächtig eingestuft werden – mit realen Konsequenzen für einzelne Menschen. Wer sich fragt, wie berechtigt solche Sorgen grundsätzlich sind, findet einen guten Vergleichspunkt in unserem Hintergrund zu den technischen Datenschutz-Anforderungen des EDPB an KI-Systeme, die europäische Aufsichtsbehörden mittlerweile für vergleichbare Hochrisiko-Anwendungen verlangen.

Zum Fairnesscheck gehört, dass der Gesetzentwurf durchaus Schutzmechanismen vorsieht. „Diskriminierende Algorithmen“ bei der Anwendung sollen ausdrücklich ausgeschlossen werden. Die Weiterverarbeitung von Erkenntnissen aus dem „Kernbereich der privaten Lebensgestaltung“, die bei einem KI-Einsatz gewonnen werden, soll unzulässig sein – Aufzeichnungen darüber sollen „unverzüglich“ gelöscht werden. Das sind auf dem Papier ernstzunehmende Datenschutz-Zusagen.

Das Problem liegt aber, wie so oft bei KI-Gesetzen, im Detail der Umsetzung. Wer legt fest, was ein „diskriminierender Algorithmus“ konkret ist? Wer prüft das unabhängig, bevor ein System in Betrieb geht? Und wie transparent wird gegenüber Betroffenen offengelegt, dass überhaupt ein KI-System an ihrem Fall mitgearbeitet hat? Genau an diesen Fragen entscheidet sich, ob die Schutzklauseln mehr sind als gut gemeinte Absichtserklärungen. Zum Vergleich: Bei anderen Hochrisiko-Anwendungen im Sicherheitsbereich verlangen deutsche Behörden inzwischen eigenständige Sicherheitsaudits, bevor ein System überhaupt an den Start gehen darf – ein Ansatz, der sich für die Migrationsverwaltung ebenso anbieten würde, im aktuellen Entwurf aber nicht in dieser Schärfe auftaucht. Ein unabhängiges Prüfsiegel, vergleichbar mit einem TÜV für Verwaltungsalgorithmen, würde zumindest eine gewisse Grundtransparenz schaffen, bevor ein System live geht – im Entwurf ist davon bislang nichts zu finden.

Effizienz gegen Grundrechte: Ein Zielkonflikt mit Ansage

Pro Asyl warnt vor Grundrechtsrisiken beim Einsatz von KI in Asylverfahren (Symbolbild)

Ich finde, dass man dem Gesetzentwurf nicht vorwerfen kann, das Problem zu ignorieren – die Schutzklauseln stehen ja immerhin drin. Das eigentliche Ärgernis ist eher struktureller Natur: Effizienzversprechen lassen sich in Gesetzentwürfen leicht in konkrete Paragrafen fassen („automatisierte Verfahren“, „systematische Auswertung“), während Kontrollversprechen fast immer vage bleiben („diskriminierende Algorithmen sollen ausgeschlossen werden“). Wie genau das ausgeschlossen wird, mit welchem Prüfverfahren, durch welche unabhängige Stelle – dazu findet sich im aktuellen Entwurf wenig Konkretes. Das ist kein Sonderfall der Migrationsverwaltung, sondern ein Muster, das sich durch fast jedes deutsche KI-Gesetz der letzten zwei Jahre zieht.

Und ja, man kann einwenden: Auch menschliche Sachbearbeitende urteilen nicht fehlerfrei, auch bei rein menschlicher Bearbeitung gibt es Vorurteile und Überlastung. Das stimmt. Nur verschiebt ein KI-System das Problem nicht weg, sondern verändert seine Form – von individueller, im Zweifel anfechtbarer Fehlentscheidung zu einer strukturellen, oft schwer nachvollziehbaren Verzerrung, die viele Fälle gleichzeitig betreffen kann. Wenn ein Modell fälschlich lernt, dass eine bestimmte Formulierung oder ein bestimmtes Herkunftsland statistisch mit „widersprüchlichen Angaben“ korreliert, wirkt sich das nicht auf einen Einzelfall aus, sondern potenziell auf Tausende. Genau deshalb wiegt die Forderung nach unabhängiger, technischer Prüfung hier schwerer als bei den meisten anderen Verwaltungsdigitalisierungsprojekten.

Kein Einzelfall: Der große Trend zu KI in der Verwaltung

Das KI-Migrationsverwaltungsgesetz ist kein isoliertes Projekt, sondern Teil eines größeren Musters. Deutsche Behörden setzen zunehmend auf automatisierte Systeme, um Verfahren zu beschleunigen – von der Strafverfolgung bis zur Grenzsicherung. Erst kürzlich hatten wir bei digital-magazin.de über die StPO-Reform berichtet, mit der Deutschland KI-gestützte Ermittlungen rechtlich absichert. Auch dort gilt: Die Technik soll unterstützen, nicht ersetzen. Und auch dort mahnen Kritiker, dass zwischen Anspruch und Kontrolle eine Lücke klaffen kann.

Nach unserer Recherche bei digital-magazin.de zeigt sich ein klares Muster: Der Gesetzgeber bewegt sich schneller als die begleitenden Kontrollmechanismen. Das mag pragmatisch wirken – Deutschland hinkt bei der Verwaltungsdigitalisierung seit Jahren hinterher, das ist keine neue Erkenntnis. Aber gerade weil Asylverfahren über Schutz vor Verfolgung, Familientrennung oder Abschiebung entscheiden, sollte die Fehlertoleranz hier niedriger liegen als bei einer automatisierten Terminvergabe im Bürgeramt. Ein falsch markiertes „verdächtiges Muster“ in einem Businessprozess kostet Zeit. Ein falsch markiertes Muster in einem Asylantrag kann ein Menschenleben kosten.

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5 Fragen zum neuen Gesetz

Entscheidet KI künftig über Asylanträge?

Nein, laut Gesetzentwurf nicht. Die individuelle Prüfung und die finale Entscheidung sollen ausdrücklich bei den zuständigen Mitarbeitenden bleiben. KI liefert Analysen und Hinweise, keine verbindlichen Urteile.

Was genau darf die KI mit meinen Daten machen?

Sie darf personenbezogene Daten aus dem Verfahren zur Musteranalyse nutzen und in begründeten Verdachtsfällen mit öffentlich zugänglichen Internetinformationen abgleichen. Erkenntnisse aus dem Kernbereich privater Lebensgestaltung sollen dabei unzulässig sein und sofort gelöscht werden.

Wann tritt das Gesetz in Kraft?

Der Gesetzentwurf wurde am 29. Juli 2026 vom Kabinett beschlossen. Als Nächstes muss er den regulären parlamentarischen Weg durch Bundestag und Bundesrat durchlaufen, bevor er in Kraft treten kann.

Warum kritisiert Pro Asyl das Vorhaben so scharf?

Die Organisation bemängelt fehlende Konkretisierung darüber, wie und von wem KI eingesetzt wird, unzureichenden Diskriminierungsschutz und die Sorge, dass algorithmische Vorauswahl faktisch Entscheidungen vorwegnimmt, selbst wenn formal ein Mensch unterschreibt.

Betrifft das Gesetz nur Asylverfahren?

Nein. Es umfasst laut Bundesregierung asyl- und aufenthaltsrechtliche Verwaltungsverfahren insgesamt, also auch Visum- und andere Migrationsprozesse.

Gibt es schon ein Datum für das Inkrafttreten?

Ein konkretes Datum nennt der Kabinettsbeschluss noch nicht. Zwischen Kabinettsbeschluss und Inkrafttreten liegen bei vergleichbaren Gesetzen erfahrungsgemäß mehrere Monate parlamentarischer Beratung – Änderungen am Entwurf sind in diesem Zeitraum nicht ausgeschlossen.

Was jetzt zu beobachten ist

Der Kabinettsbeschluss ist erst der Anfang, nicht das Ende der Debatte. Als Nächstes wandert der Entwurf in den Bundestag – und dort dürfte Pro Asyl mit seiner Forderung, das Gesetz „nicht zu verabschieden oder zumindest grundlegend zu überarbeiten“, nicht allein bleiben. Zivilgesellschaftliche Organisationen, Datenschutzbeauftragte und vermutlich auch die Opposition werden Nachbesserungen einfordern, insbesondere bei Transparenzpflichten und unabhängiger Kontrolle. Wer sich näher mit den rechtlichen Rahmenbedingungen von Asylverfahren in Deutschland befassen möchte, findet bei Pro Asyl einen kompakten Überblick über Ablauf, Qualität und Fairness der Verfahren.

Mal ehrlich: Die eigentliche Frage wird nicht sein, ob KI in der Migrationsverwaltung ankommt – das passiert längst, in Deutschland wie in anderen EU-Staaten. Die eigentliche Frage ist, ob die Kontrollarchitektur mitwächst oder ob sie, wie so oft bei staatlicher Digitalisierung, als Nachtrag behandelt wird. Wer entscheidet eigentlich, was als „ungewöhnliches Muster“ in einem Asylantrag gilt – und wer kontrolliert diese Entscheidung, bevor sie zum Alltag wird? Solange diese Frage im Gesetzestext offenbleibt, bleibt auch die Kritik von Pro Asyl berechtigt. Das Team von digital-magazin.de wird verfolgen, wie der Entwurf den Bundestag durchläuft – und was von den angekündigten Schutzklauseln am Ende tatsächlich übrig bleibt.