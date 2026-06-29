Zum 1. Januar 2026 hat DHL die Preise für Geschäftskunden angehoben, DPD verlangt im Saisongeschäft 0,25 Euro Aufschlag je Paket, und das war noch nicht das Ende. Für Onlinehändler bedeutet das: Die Versandkostenzeile in der Kalkulation wird volatiler, teurer und komplizierter – gleichzeitig. Wer jetzt noch pauschal rechnet, rechnet an der Realität vorbei.

Was sich bei den Paketdiensten gerade verschiebt

Das Modell war lange einfach: Händler schließen einen Rahmenvertrag, zahlen X Euro pro Paket, kalkulieren das in den Produktpreis ein. Fertig. Diese Zeiten sind vorbei. Paketdienste gehen dazu über, Kosten feingranular weiterzugeben – nicht über eine große Preiserhöhung, sondern über ein wachsendes System aus Zuschlägen, das sich schnell stapelt.

DHL hat die Preiserhöhung für Geschäftskunden zum 1. Januar 2026 offiziell mit gestiegenen Kosten für Tariflöhne, Arbeitsbedingungen und Infrastrukturinvestitionen begründet. Das ist nachvollziehbar, löst das Problem für Onlinehändler aber nicht. Die Frage ist nicht, ob die Erhöhung gerechtfertigt ist, sondern was sie mit der Marge macht.

Wichtig für die Kalkulation: Die veröffentlichten Privatkunden-Preise – Päckchen S ab 4,19 Euro, Päckchen M ab 5,19 Euro, Paket bis 5 kg ab 7,69 Euro – sind nicht automatisch auf Geschäftskunden übertragbar. Geschäftskundenkonditionen werden individuell verhandelt und sind volumenabhängig. Wer sie dennoch als Benchmark nutzt, baut auf Sand. Die Bundesnetzagentur hat mit ihrem Paketpreisvergleich Deutschland und Europa 2025 zumindest eine neutrale Marktübersicht geschaffen, die als Orientierung taugt.

Das Problem dabei: Zuschläge stapeln sich

Ein Grundpreis ist selten das, was am Ende auf der Rechnung steht. Moderne Carrier-Modelle kennen eine Reihe von Aufpreisen, die sich über eine einzige Sendung akkumulieren können: Treibstoffzuschlag, Peakseason-Zuschlag, Sperrgut-Aufpreis, Zustellgebiet-Zuschlag für abgelegene Regionen, Zusatzservice für Wunschtermin oder Nachnahme. Jeder Posten einzeln klingt überschaubar. Zusammen können sie den effektiven Preis pro Paket um 30 bis 50 Prozent über den Katalog-Grundpreis heben.

Konkret dokumentiert für 2025/2026: DHL erhebt einen Peak-Zuschlag von 0,19 Euro je Paket im Saisonzeitraum, DPD 0,25 Euro je Paket. Das klingt marginal. Bei einem Händler mit 500 Paketen in der Vorweihnachtswoche macht das aber 125 Euro zusätzlich – pro Woche, oben auf alles andere.

Das grundlegende Problem beim Umgang mit Paketkosten im Onlinehandel ist nicht die absolute Höhe, sondern die Planbarkeit. Zuschläge werden oft kurzfristig kommuniziert, gelten für unterschiedliche Zeiträume und variieren je nach Carrier. Wer drei Dienstleister nutzt, hat drei verschiedene Zuschlagskalender zu pflegen. Das ist operativer Aufwand, der in kleinen Handelsbetrieben selten jemand explizit bezahlt bekommt.

Welche Sendungsmerkmale jetzt teuer werden

Nicht alle Pakete sind gleich betroffen. Die Logistikkosten steigen überproportional bei Sendungen mit ungünstigem Volumen-Gewicht-Verhältnis, bei Zustellungen in Randregionen sowie bei Expressanforderungen. Ein 2-Kilo-Paket mit großem Volumen – klassisch im Möbel- oder Haushaltsgerätebereich – wird nach dem volumetrischen Gewicht berechnet und schlägt damit deutlich teurer zu Buche als ein kompaktes Päckchen gleicher Masse.

Express-Versand entkoppelt sich zunehmend vom Standardpaket. DHL Express Deutschland führt eigene Preislisten mit eigener Logik – die werden nicht pauschal in einen Rahmenvertrag integriert, sondern separat bepreist. Für Händler, die Wunschtermin-Lieferung oder Same-Day anbieten wollen, wird dieser Bereich ein eigener Kostentopf, der separat kalkuliert werden muss.

Auch Retouren greifen in diese Rechnung ein. Wer kostenlosen Rückversand anbietet, zahlt bei steigenden Logistikkosten doppelt: für den Hinweg und für den Rückweg. Gerade in Sortimenten mit hoher Retourenquote – Mode liegt branchenweit teils über 30 Prozent – ist das eine strukturelle Belastung, die sich bei jedem weiteren Zuschlag vergrößert.

Was das mit der Deckungsbeitragskalkulation macht

Versandkosten waren lange ein fixer Posten in der Kalkulation. Einkaufspreis plus Versand plus Marge gleich Verkaufspreis. Diese Formel funktioniert nur noch dann sauber, wenn das Sendungsprofil homogen ist. Das ist bei den meisten Händlern nicht der Fall.

Realistisch sieht es so aus: Ein Händler hat ein Sortiment aus 200 Produkten, die in unterschiedliche Gewichtsklassen fallen, teils in Randregionen geliefert werden, teils als Express bestellt werden. Für jeden dieser Fälle gilt eine andere effektive Versandkostenstruktur. Wer das mit einem einheitlichen Versandpreis abdeckt, subventioniert die teuren Sendungen über die günstigen – und das oft unbewusst.

Die meisten kleinen Onlinehändler haben keine genaue Kenntnis darüber, welche fünf Prozent ihrer Bestellungen 25 Prozent der Versandkosten verursachen. Wer das nicht kennt, kann es nicht steuern. Hier liegt echter Margenverlust.

Die Verschiebung, die Carrier mit ihrer Preisstrategie erzwingen, ist eigentlich sinnvoll: Versandkosten gehören auf Sendungsebene modelliert, nicht als Durchschnittswert über das gesamte Sortiment. Das setzt allerdings voraus, dass Händler ihre eigenen Sendungsprofile kennen und auswerten können – was Systemintegration, Datenqualität und etwas Bereitschaft zur Analyse erfordert.

Sendungsprofile auswerten: So geht der erste Schritt

Wer sein Sendungsprofil noch nicht analysiert hat, kann mit einfachen Mitteln beginnen. Viele Shopsysteme und Warenwirtschaftslösungen erlauben den Export von Bestelldaten inklusive Gewicht, Zieladresse und gewählter Versandmethode. Schon eine einfache Auswertung – welche Gewichtsklassen wie häufig vorkommen, wie viele Sendungen in teure Zustellgebiete gehen, wie hoch die Retourenquote je Produktgruppe ist – liefert eine belastbare Grundlage für die Kalkulation. Das muss kein aufwändiges Business-Intelligence-Projekt sein. Eine exportierte CSV-Tabelle und ein paar Stunden Auswertung können den Unterschied zwischen informierter und blinder Kalkulation ausmachen.

Zuschläge auf Zuschläge: Wer nur den Basispreis kennt, kalkuliert falsch. (Symbolbild)

Strategien, die Händler jetzt einsetzen

Mehrere Anpassungsstrategien haben sich in der Praxis durchgesetzt. Keine davon ist perfekt, jede hat Nebenwirkungen.

Mindestbestellwert und Versandkostenpauschalen

Der Klassiker: Ab einem Bestellwert von 39, 49 oder 59 Euro ist der Versand kostenlos. Darunter fällt eine Pauschale an. Das verlagert den Druck auf den Kunden, schützt die Marge bei Kleinstbestellungen und erhöht gleichzeitig den durchschnittlichen Warenkorb. Das Problem dabei: Die Schwelle muss regelmäßig überprüft werden. Ein Mindestbestellwert, der 2022 kostendeckend war, kann 2026 durch gestiegene Logistikkosten bereits defizitär sein.

Zudem reagieren Kunden unterschiedlich auf Versandkosten-Schwellen. Manche kaufen mehr, um die Grenze zu erreichen. Andere brechen den Checkout ab. Wer die Schwelle erhöht, riskiert Conversion-Verluste – und muss das gegen die Marge aufrechnen.

Mehrcarrier-Strategie und Sendungsoptimierung

Ein zweiter Ansatz: nicht mehr ausschließlich auf einen Carrier setzen, sondern das Sendungsprofil aufteilen. Standardpakete an DHL, Spezialsendungen oder bestimmte Regionen an DPD oder einen regionalen Dienstleister. Das kann die effektiven Kosten pro Sendungstyp senken, erhöht aber die operative Komplexität. Wer zwei Carrier managt, braucht entsprechende Schnittstellen im Shopsystem und ein sauberes Regelwerk, welches Paket wohin geht.

Mittelfristig werden Versandplattformen und Multi-Carrier-Lösungen relevanter. Sie abstrahieren die Carrier-Logik weg und erlauben regelbasiertes Routing – Paket unter 1 kg geht zum Carrier A, Paket über 10 kg zum Carrier B, Expressbestellung immer über Carrier C. Das setzt eine gewisse Systemreife voraus, zahlt sich aber ab einem bestimmten Versandvolumen aus.

Produktkalkulation rückwärts aufbauen

Wer konsequent ist, dreht die Kalkulation um: Zuerst das Sendungsprofil bestimmen – Gewicht, Maße, Zielregion, Retourenwahrscheinlichkeit – dann die effektiven Versandkosten inklusive aller Zuschläge einpreisen, dann die Marge prüfen, dann den Verkaufspreis setzen. Das klingt nach Mehrarbeit. Es ist aber die einzige Methode, die bei volatilen Logistikkosten zuverlässig funktioniert. Händler, die das heute noch nicht so machen, sollten spätestens beim nächsten Katalog-Update damit anfangen.

Verhandlungsspielraum mit Carriern besser nutzen

Ein Aspekt, den viele kleinere Onlinehändler unterschätzen: Rahmenverträge mit Paketdienstleistern sind keine unveränderlichen Konstanten. Auch wenn Verhandlungsmacht stark vom Sendungsvolumen abhängt, gibt es Hebel, die unabhängig davon wirken. Wer seinen Carrier mit konkreten Sendungsdaten – durchschnittliches Paketgewicht, Retourenquote, saisonale Verteilung des Aufkommens – in die Verhandlung geht, hat eine deutlich bessere Ausgangslage als jemand, der pauschal um niedrigere Preise bittet.

Darüber hinaus lohnt es sich, Verträge gezielt auf Ausstiegsklauseln und Anpassungsklauseln zu prüfen. Wenn ein Carrier einseitig Zuschläge einführt, ist das nicht immer automatisch vertragskonform. Im Zweifel kann das Gespräch mit dem Kundenberater sinnvoll sein – nicht mit dem Ziel, jeden Zuschlag zu verhindern, sondern um zumindest Planungssicherheit für bestimmte Zeiträume zu erhandeln. Für saisonale Betriebe, die ihr Gros des Jahresumsatzes im Weihnachtsgeschäft erzielen, kann ein fixierter Peak-Zuschlag mehr wert sein als ein marginaler Rabatt auf den Grundpreis.

Sperrgut, Last Mile und was danach kommt

Ein Bereich, der in der allgemeinen Diskussion zu wenig Aufmerksamkeit bekommt: Sperrgut und schwere Sendungen. DHL, DPD und andere Carrier differenzieren hier stark. Artikel über 31,5 Kilo oder mit Überlänge fallen in eigene Preiskategorien mit deutlich höheren Sätzen. Für Händler im Bereich Möbel, Sportgeräte, Haushaltsgeräte oder Baustoffe – der aktuelle DHL-Tarif für Pakete bis 31,5 kg liegt ab 23,99 Euro im Privatkunden-Bereich – ist der Last-Mile-Anteil an den Gesamtkosten überproportional hoch. Zwei-Mann-Handling, Montageservice oder Direktzustellung in die Wohnung sind noch einmal ein eigenes Segment.

Gleichzeitig entwickelt sich die Last Mile weiter. Paketshops und -stationen nehmen Druck aus dem Zustellnetz, weil sie teure Zweitzustellversuche reduzieren. Für Händler bedeutet das aber: Wenn Kunden zunehmend an die Packstation bestellen, müssen Systeme und Prozesse das sauber abbilden. Die Integration von alternativen Zustellpunkten in den Checkout ist eine Maßnahme, die sowohl die Conversion stützt als auch die Logistikkosten indirekt beeinflusst – weniger Rückläufer, weniger Zweitzustellgebühren.

Drohnen- und Mikrodepot-Konzepte für urbane Gebiete sind real, aber für die tägliche Kalkulation eines mittelgroßen Onlinehändlers heute noch nicht relevant. Was relevant ist: die konkrete Preiserhöhung, die DHL für Geschäftskunden ab Januar 2026 kommuniziert hat, und die Frage, ob die eigene Rahmenvertrags-Kalkulation noch passt.

Zustellgebühren transparent kommunizieren – oder einpreisen?

Eine Frage, die viele Händler beschäftigt: Sollen steigende Logistikkosten an Kunden weitergegeben werden – sichtbar als Versandkostenpauschale – oder still im Produktpreis eingepreist werden? Beide Wege haben Tücken.

Wer Versandkosten sichtbar erhöht, riskiert Checkout-Abbrüche. Studien belegen konsistent, dass unerwartete Versandkosten einer der häufigsten Abbruchgründe im Checkout sind. Wer sie dagegen in den Produktpreis einbaut, verringert die Preistransparenz und riskiert, im Preisvergleich schlechter dazustehen. Gerade bei Plattformverkauf über Marktplätze – wo Preisvergleiche automatisch stattfinden – ist das ein echtes Conversion-Problem.

Es gibt kein universelles richtig. Die Antwort hängt vom Sortiment, der Zielgruppe und dem Wettbewerbsumfeld ab. Was nicht funktioniert, ist die Kosten weder einzupreisen noch zu kommunizieren und einfach zu hoffen, dass es sich ausgeht. Das ist keine Strategie, das ist Deckungsbeitrags-Optimismus.

Zustellgebühren und Versandkosten gehören heute in die Produktpflege – nicht nur in die Buchhaltung. Das bedeutet: regelmäßig prüfen, welche Carrier-Konditionen aktuell gelten, Zuschläge im Blick behalten und Preismodelle anpassen. Der Aufwand ist überschaubar. Der Schaden durch Unterlassen nicht.

Gegenargument: Kostenlose Lieferung als Wettbewerbsmittel

Es gibt ein legitimes Gegenargument zu konsequentem Weitergeben der Logistikkosten: Kostenloser Versand ist in bestimmten Segmenten längst kein Bonus mehr, sondern eine Grunderwartung. Wer ihn streicht oder hinter einer hohen Mindestbestellschwelle versteckt, verliert möglicherweise Kunden an Wettbewerber, die sich diese Quersubventionierung noch leisten können – oder die das Volumen haben, um deutlich günstigere Carrier-Konditionen auszuhandeln.

Dieser Druck ist real, darf aber nicht dazu führen, dass Logistikkosten strukturell ignoriert werden. Die sinnvollere Reaktion ist nicht, die Kosten wegzudefinieren, sondern sie so zu steuern, dass kostenloser Versand dort angeboten werden kann, wo er die Marge nicht gefährdet – und dort nicht, wo er es täte. Segmentierte Versandkostenmodelle, bei denen kostenloser Versand nur für bestimmte Produktgruppen oder Regionen gilt, sind technisch umsetzbar und kaufmännisch oft die klügere Lösung als ein pauschales Versprechen, das die Kalkulation verzerrt.

Was bleibt

Paketdienste werden ihre Kostenlogik nicht vereinfachen. Der Trend geht eindeutig in Richtung mehr Granularität: mehr Zuschlagstypen, mehr Abhängigkeit von Sendungsmerkmalen, mehr Unterschied zwischen Standard und Spezial. Für Onlinehändler bedeutet das, dass Logistikkosten kein statischer Posten mehr sind, sondern ein dynamisches Element der Preisfindung.

Die Frage, die jeder Händler für sich beantworten muss: Wie gut kennt er sein eigenes Sendungsprofil – und wie schnell kann er seine Kalkulation anpassen, wenn ein Carrier im dritten Quartal einen neuen Zuschlag einführt? Wer darauf keine schnelle Antwort hat, sollte das bald ändern.