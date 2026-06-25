Paketshops und Automaten werden zur Infrastruktur der letzten Meile. Warum Out-of-Home für E-Commerce, Paketdienste und Kundschaft strategisch wird.

Die Haustürzustellung bleibt beliebt, aber sie wird für Paketdienste immer teurer. Paketshops, Paketautomaten und andere Out-of-Home-Lösungen rücken deshalb vom Zusatzservice zur Infrastruktur der letzten Meile auf.

Die bequemste Zustelloption ist oft die teuerste. Das klingt banal, beschreibt aber ziemlich genau das Problem der Paketlogistik: Die Haustür ist aus Sicht der Kundschaft angenehm. Aus Sicht der Zustelldienste ist sie ein betriebswirtschaftlicher Stresstest mit Klingelschildern.

Verkehr, Parkdruck, enge Lieferfenster, steigende Paketmengen, Retouren, Personalkosten, Margendruck. Alles landet auf der letzten Meile. Genau dort, wo ein Paket nicht mehr in einem Hub liegt, sondern durch Wohnstraßen, Innenstädte und Treppenhäuser bewegt werden muss.

Eine Pressemitteilung der auf Logistik und E-Commerce spezialisierten SKR AG bringt den Wandel auf eine knappe Formel. Rico Back, Managing Partner der SKR AG und früher unter anderem CEO der Royal Mail Group sowie der GLS Group, sagt: „Die Haustür ist bequem, aber teuer.“ Out-of-Home entwickle sich vom Zusatzservice zu einer strategischen Infrastruktur der Paketzustellung.

Das ist kein kleiner Satz. Denn wenn Paketautomaten, Paketshops und Abholpunkte zur Infrastruktur werden, verändert sich die Logik des E-Commerce. Dann geht es nicht mehr nur darum, möglichst schnell zu liefern. Es geht darum, Zustellung planbarer, bündelbarer und wirtschaftlicher zu machen.

Out-of-Home macht aus Einzelstopps gebündelte Zustellung

Die klassische Haustürzustellung ist im Kern eine Serie kleiner Wetten. Ist jemand zu Hause? Ist die Adresse auffindbar? Gibt es einen Parkplatz? Funktioniert die Klingel? Darf das Paket abgelegt werden? Nimmt die Nachbarschaft es an? Jede dieser Fragen kostet im Zweifel Zeit.

Out-of-Home dreht die Logik um. Statt viele einzelne Haustüren anzufahren, können Paketdienste Sendungen an Paketshops, Automaten oder Abholpunkte bündeln. Ein Stopp, viele Pakete. Das senkt nicht automatisch alle Kosten, aber es verändert die Kostenstruktur. Besonders dort, wo Paketmengen hoch und Zustellbedingungen schwierig sind.

Die SKR-Mitteilung verweist auf mehrere Marktsignale: DHL Group will die Zahl der Abhol- und Abgabestationen bis 2030 auf 30.000 verdoppeln. Schon heute zeigt die DHL-Packstation als etablierte Abholort-Infrastruktur, wie stark Zustellung an flexible Standorte wandert. GLS habe sein europäisches Netzwerk innerhalb von zwei Jahren von rund 70.000 auf mehr als 130.000 Standorte ausgebaut. Gemeinsam mit DPD verfolge GLS in Deutschland mit „inboxx“ das Ziel, bis Ende 2027 ein anbieteroffenes Out-of-Home-Netz mit 20.000 Abhol- und Zustellpunkten aufzubauen.

Man muss diese Zahlen nicht auswendig lernen. Der Punkt ist einfacher: Die Branche baut nicht ein paar Automaten als Komfortgimmick. Sie baut ein zweites Zustellraster neben der Haustür.

Wir bei digital-magazin.de sehen denselben Druck schon länger im E-Commerce. Wenn Versandkosten, Retouren und Akquisekosten steigen, werden Geschäftsmodelle empfindlicher. Unser Blick auf Subscription-Commerce und steigende Versandkosten zeigt genau diesen Zusammenhang: Logistik ist nicht mehr nur Fulfillment. Sie ist Teil der Marge.

Warum die Haustürzustellung an Grenzen stößt

Der E-Commerce hat viele Dinge einfacher gemacht. Kaufen geht schneller, Sortimente sind größer, Lieferzeiten kürzer. Aber irgendjemand muss das Paket am Ende physisch bewegen. Diese Realität lässt sich nicht wegdigitalisieren.

In Städten wird diese Arbeit komplizierter. Lieferfahrzeuge konkurrieren mit Radwegen, Parkzonen, Baustellen, Umweltauflagen und dichterem Verkehr. Gleichzeitig erwarten viele Menschen flexible Zustellung, Live-Tracking und möglichst wenige Fehlläufe. Der Satz „Ich war kurz nicht da“ ist für Paketdienste kein Alltagsdetail, sondern ein Kostenfaktor.

Out-of-Home kann diese Reibung reduzieren. Wer ein Paket an einer Station abholt, verschiebt einen Teil der Wegstrecke auf sich selbst. Das klingt aus Kundensicht erst einmal weniger bequem. In der Praxis kann es aber bequemer sein, wenn die Station auf dem Arbeitsweg liegt, rund um die Uhr zugänglich ist oder mehrere Sendungen gebündelt abholbar sind.

Hier entscheidet die Lage. Ein Paketautomat am falschen Ort ist Blech mit Display. Ein Paketautomat am richtigen Ort kann Zustellung stabilisieren.

Genau deshalb wird die reine Zahl der Standorte nur begrenzt aussagekräftig. Rico Back formuliert es in der Mitteilung ähnlich: Der Erfolg entscheide sich nicht an der Zahl der Paketstationen, sondern daran, wie intensiv sie genutzt werden. Infrastruktur schaffe nur dann einen wirtschaftlichen Vorteil, wenn sie ausreichend Volumen bündle.

Das ist der Kern. Out-of-Home ist kein Selbstzweck. Es muss Verhalten verändern.

E-Commerce braucht mehr Zustelloptionen, nicht nur schnellere

Jahrelang wurde Lieferqualität vor allem über Geschwindigkeit erzählt. Same Day, Next Day, Express, immer schneller. Das passte gut zur Wachstumslogik des Online-Handels. Nur: Geschwindigkeit ist teuer, und nicht jede Bestellung braucht sie.

Viele Empfängerinnen und Empfänger wollen nicht zwingend das schnellste Paket. Sie wollen Kontrolle. Wann kommt es? Wo kann ich es abholen? Muss ich zu Hause bleiben? Kann ich Retouren direkt mitnehmen? Genau hier werden Paketshops und Automaten interessant.

Für Händler kann das ebenfalls attraktiv sein. Wenn Zustellung verlässlicher wird, sinken Rückfragen, Nachforschungen und Frust. Wenn Retouren sauberer laufen, wird Kundenservice entlastet. Wenn Versandoptionen transparenter werden, lassen sich Erwartungen besser steuern.

Nach unserer Recherche bei digital-magazin.de liegt darin ein strategischer Punkt für Marktplätze und Shops. Wer Lieferoptionen nur als Versandkostenzeile im Checkout behandelt, verschenkt Gestaltungsspielraum. Zustellung ist Teil der Customer Experience. Nicht romantisch, aber wirksam.

Das zeigt sich auch bei großen Plattformen. Als wir über die Temu-DHL-Partnerschaft und Millionen Pakete geschrieben haben, ging es nicht nur um Volumen. Es ging um die Frage, wie Plattformen Logistikpartner brauchen, um Wachstum überhaupt operationalisieren zu können.

Rico Back, Managing Partner der SKR AG (Bild: SKR AG)

Investoren sehen Out-of-Home als strategisches Asset

Interessant ist, dass nicht nur Paketdienste investieren. Auch Finanzinvestoren schauen genauer auf Out-of-Home-Netze. Die SKR-Mitteilung nennt die angekündigte Übernahme von InPost durch ein von FedEx und Advent International geführtes Konsortium. Die genannte Bewertung von rund 7,8 Milliarden Euro zeigt, dass dichte Abhol- und Zustellnetze als strategischer Wert verstanden werden.

Das ergibt Sinn. Wer die Schnittstelle zur letzten Meile kontrolliert, kontrolliert einen kritischen Teil des E-Commerce-Erlebnisses. Paketautomaten sind dabei nicht nur Metallkästen. Sie sind Standortnetz, Nutzungsdaten, Kundenroutine, Markenpräsenz und operative Entlastung zugleich.

Der Wettbewerb wird dadurch komplexer. Früher war die Frage: Welcher Paketdienst bringt das Paket? Künftig lautet sie häufiger: Über welches Netzwerk bewegt sich die Sendung, und wer besitzt den besten Zugang zur Kundschaft?

In Polen und Teilen Skandinaviens sind Out-of-Home-Modelle laut SKR bereits stärker im Alltag verankert als in Deutschland. Das ist plausibel, denn Gewohnheiten entstehen lokal. Wer einmal erlebt hat, dass eine Station auf dem täglichen Weg zuverlässig funktioniert, nutzt sie wieder. Wer dagegen drei Straßen weiter im Regen vor einem vollen Automaten steht, kehrt schnell zur Haustür zurück.

Die richtige Balance wird deshalb nicht allein in Konzernzentralen entschieden. Sie entscheidet sich an Standorten, Öffnungszeiten, Verfügbarkeit, Retourenprozessen und Nutzerführung.

Der Komfort verschiebt sich

Out-of-Home wird oft als Verzicht erzählt: Statt Lieferung bis zur Tür muss die Kundschaft laufen. Das greift zu kurz. Komfort ist nicht statisch. Er hängt an Lebensrhythmen.

Für Menschen im Homeoffice kann die Haustür perfekt sein. Für Pendelnde ist ein Paketshop am Bahnhof praktischer. Für Familien kann eine Station mit 24/7-Zugang besser funktionieren als ein unplanbares Lieferfenster. Für kleine Wohnungen ohne sichere Ablageorte kann ein Automat sogar entspannter sein als die Nachbarschaftslösung.

Die Branche muss deshalb differenzierter denken. Nicht Haustür gegen Automat. Sondern: Welche Zustelloption passt zu welchem Auftrag, welchem Wohnumfeld, welchem Warenwert und welchem Kundenverhalten?

Das hat auch eine kommunikative Seite. Wenn Händler Out-of-Home nur als billigere Option verstecken, wird sie selten attraktiv. Wenn sie den konkreten Nutzen erklären und gut in den Checkout integrieren, kann daraus ein bewusst gewählter Service werden.

Die alte Logik „kostenlos und bis morgen an die Tür“ gerät ohnehin unter Druck. Steigende Kosten lassen sich nicht dauerhaft unsichtbar machen. Entweder zahlen Händler über ihre Marge, Paketdienste über ihre Wirtschaftlichkeit oder Kundinnen und Kunden über Preise und Gebühren. Irgendwo taucht die Rechnung auf.

Das Team von digital-magazin.de sieht hier auch einen Nachhaltigkeits- und Stadtlogistik-Aspekt, ohne ihn zu überhöhen. Gebündelte Zustellung kann Wege reduzieren, muss es aber nicht automatisch. Entscheidend sind Auslastung, Standortdichte, Tourenplanung und echte Nutzung. Eine schlecht platzierte Station löst kein Verkehrsproblem.

Technik allein reicht nicht

Paketautomaten wirken wie eine technische Lösung. Scanner, Fächer, App-Code, Benachrichtigung, fertig. Aber die Technik ist nur die sichtbare Oberfläche eines deutlich größeren Systems.

Dahinter liegen Daten über Paketströme, Prognosen für Standortbedarf, Schnittstellen zu Händlern, Retourenprozesse, Wartung, Sicherheit, Zahlungsmodelle und Partnerschaften mit Handel oder Immobilienbetreibern. Wer Out-of-Home ernst meint, baut nicht Automaten. Er baut ein Netz.

Das unterscheidet erfolgreiche Modelle von Pilotprojekten. Ein paar Stationen erzeugen Aufmerksamkeit. Ein dichtes, verlässliches Netz erzeugt Verhalten.

Für Paketdienste ist das eine schwierige Investitionslogik. Infrastruktur kostet zuerst Geld und verdient erst später, wenn genügend Volumen darüber läuft. Deshalb ist Backs Hinweis auf Nutzung so wichtig. Die Branche kann Milliarden in neue Zustellstrukturen stecken. Wenn die Kundschaft sie nicht annimmt, bleibt der wirtschaftliche Effekt begrenzt.

Ähnliche Muster kennen wir aus anderen E-Commerce-Bereichen. Neue Services funktionieren erst, wenn sie in den Alltag rutschen. Zahlungsarten, Retourenportale, Wallets, Lieferoptionen: Im Checkout gewinnt selten die technisch schönste Lösung, sondern die, die ohne Nachdenken funktioniert.

Auch kontaktlose Zustellung war einmal ein Spezialthema. Unser älterer Beitrag über eine Foto-App für kontaktlose Paketzustellungen zeigt, wie schnell operative Details zum Kundenerlebnis werden können. Heute geht es nicht mehr nur um den Nachweis einer Ablage. Es geht um ganze Zustellarchitekturen.

Was Händler daraus lernen sollten

Für Online-Händler ist die Entwicklung keine reine Paketdienst-Nachricht. Sie betrifft Conversion, Kundenservice und Wiederkaufrate. Wer Lieferoptionen schlecht erklärt, riskiert Abbrüche. Wer sie gut einbindet, kann Erwartungen besser steuern.

Ein sinnvoller Checkout fragt nicht nur nach der Adresse. Er macht Zustellung verständlich: Haustür, Paketshop, Automat, Abholpunkt, Kosten, Zeitfenster, Retourenoption. Je klarer diese Informationen sind, desto weniger Reibung entsteht später.

Händler sollten außerdem prüfen, welche Kundengruppen welche Optionen bevorzugen. Urban, ländlich, berufstätig, viel unterwegs, hoher Warenwert, sperrige Artikel, Retourenwahrscheinlichkeit. Die letzte Meile ist kein Einheitsprozess.

Für Marktplätze wird die Frage noch größer. Sie müssen Lieferoptionen über viele Händler hinweg konsistent darstellen. Gleichzeitig wollen sie die Kundenschnittstelle behalten. Wer die beste Zustelllogik kontrolliert, gewinnt im Zweifel Vertrauen.

Das erklärt, warum Out-of-Home strategisch wird. Nicht weil Paketautomaten plötzlich glamourös wären. Sondern weil sie einen Engpass adressieren, der mit weiterem E-Commerce-Wachstum nicht kleiner wird.

Was bleibt?

Die Haustürzustellung verschwindet nicht. Dafür ist sie zu bequem, zu gelernt und für viele Warenarten weiterhin sinnvoll. Aber sie verliert ihren Status als einziges natürliches Ziel jeder Sendung.

Out-of-Home wird dort stark, wo es genug Standorte, genug Volumen und genug Alltagstauglichkeit gibt. Dann kann aus einem Abholpunkt ein Teil der Logistikinfrastruktur werden. Nicht als Ersatz für alles, sondern als Entlastung an den richtigen Stellen.

Für Paketdienste ist das eine Kostenfrage. Für Händler eine Servicefrage. Für Kundinnen und Kunden am Ende eine Gewohnheitsfrage.

Und genau deshalb wird die letzte Meile nicht durch einen einzigen Zustellweg gelöst. Sie wird durch ein besseres Zusammenspiel aus Haustür, Abholpunkt, Automat und Erwartungsmanagement erträglicher.