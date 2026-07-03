Effizient verwalten und Projekte absichern: Requirements Studio soll Unternehmen beim professionellen Anforderungsmanagement in komplexen Entwicklungsprojekten unterstützen.

Moderne technologische Produkte bestehen aus immer komplexeren Hard- und Softwaresystemen. Gleichzeitig steigen die Anforderungen an Qualität, Sicherheit und Dokumentation. Technologiegetriebene Unternehmen müssen nicht nur neue Funktionen entwickeln, sondern auch jederzeit nachweisen können, wie Anforderungen entstanden sind, wie und warum sie geändert wurden, wie sie umgesetzt wurden und welche Auswirkungen Änderungen auf das Gesamtsystem haben.

Eine professionelle Software für Anforderungsmanagement unterstützt Unternehmen dabei, diese Herausforderungen zu bewältigen. Sie bildet die Basis für die Erfassung, Verwaltung, Nachverfolgung und Prüfung von Anforderungen über den gesamten Entwicklungsprozess hinweg.

Besonders in regulierten Branchen wie Automobilindustrie, Luftfahrt, Verteidigung oder Medizintechnik ist ein professionelles Anforderungsmanagement heute ein entscheidender Erfolgsfaktor.

Was ist Anforderungsmanagement?

Anforderungsmanagement beschreibt alle Prozesse rund um die Erfassung, Analyse, Dokumentation, Abstimmung und Verwaltung von Anforderungen an ein Produkt oder ein System. Ziel ist es sicherzustellen, dass alle Beteiligten dasselbe Verständnis der Anforderungen haben und diese über den gesamten Entwicklungszyklus hinweg kontrolliert umgesetzt werden.

Zu den wichtigsten Aufgaben gehören:

Anforderungen erfassen und dokumentieren

Anforderungen bewerten und priorisieren

Änderungen verwalten

Zusammenhänge zwischen Anforderungen herstellen

Test- und Verifikationsnachweise dokumentieren

Compliance-Anforderungen erfüllen

Projektfortschritte überwachen

Je komplexer ein Entwicklungsprojekt wird, desto wichtiger wird der Einsatz einer spezialisierten Software für Anforderungsmanagement.

Schwächen im Anforderungsmanagement gefährden Projekte

Dass professionelles Requirements Engineering entscheidend für den Projekterfolg ist, belegen zahlreiche Untersuchungen. Das Project Management Institute stellte fest, dass ein erheblicher Teil erfolgloser Projekte ihre Ziele unter anderem aufgrund von Defiziten im Requirements Management verfehlt. Unvollständige oder missverständliche Anforderungen führen häufig zu Verzögerungen, zusätzlichen Kosten und Qualitätsproblemen.

Unternehmen stehen vor der Herausforderung, zahlreiche Anforderungen, Stakeholder und technische Abhängigkeiten parallel zu koordinieren. Ohne geeignete Werkzeuge steigt das Risiko von Fehlern und Fehlentwicklungen deutlich.

Warum Tabellen und Dokumente häufig nicht ausreichen

Viele Unternehmen starten ihr Anforderungsmanagement mit Excel-Tabellen, Word-Dokumenten oder allgemeinen Projektmanagement-Lösungen. Bei kleinen Projekten kann dieser Ansatz funktionieren. Mit zunehmender Projektgröße entstehen jedoch typische Probleme:

unterschiedliche Versionsstände

hoher manueller Pflegeaufwand

fehlende Verknüpfungen zwischen Anforderungen, Entwicklungsartefakten und Tests

schwierige Auswirkungsanalysen

erschwerte Zusammenarbeit zwischen Teams

hoher Aufwand bei Audits und Zertifizierungen

Eine professionelle Software für Anforderungsmanagement löst diese Herausforderungen durch eine zentrale Verwaltung aller Anforderungen und ihrer Beziehungen.

Funktionen einer Software für Anforderungsmanagement

Eine zentrale Verwaltung aller Anforderungen sorgt dafür, dass Projektbeteiligte mit denselben Informationen arbeiten. Eine der wichtigsten Funktionen moderner Anforderungsmanagement-Software ist außerdem die lückenlose Traceability.

Anforderungen lassen sich mit allen relevanten Artefakten verknüpfen, darunter Stakeholder-Anforderungen, Systemanforderungen, Softwareanforderungen, Architekturmodelle, Testfälle, Verifikationsnachweise und Freigaben. Dadurch wird jederzeit nachvollziehbar, wie eine Anforderung umgesetzt wurde und welche Auswirkungen Änderungen haben.

Weitere wichtige Funktionen sind Abdeckungsanalysen, Konformitätsnachweise, eine Single Source of Truth und ein kontrolliertes Änderungsmanagement. Gerade in regulierten Branchen können solche Funktionen Audits und Zertifizierungen erheblich erleichtern.

Anforderungen sicher mit anderen Systemen austauschen

In Entwicklungsprojekten arbeiten häufig Kunden, Lieferanten und externe Entwicklungspartner mit unterschiedlichen Werkzeugen. Deshalb sollte eine moderne Software für Anforderungsmanagement den standardisierten Austausch von Anforderungen unterstützen.

Besonders etabliert hat sich hierfür der internationale Standard ReqIF (Requirements Interchange Format). Er ermöglicht den verlustfreien Austausch von Anforderungen zwischen verschiedenen Systemen und erleichtert die Zusammenarbeit entlang der Lieferkette.

Requirements Studio als Lösung

Die in technologischen Branchen eingesetzte Software Requirements Studio wurde für professionelles Anforderungsmanagement in komplexen Entwicklungsprojekten entwickelt. Die Lösung richtet sich unter anderem an Requirements Engineers, Systems Engineers, Projektmanager, Produktmanager und Entwicklungsleiter.

Requirements Studio steht in zwei Ausprägungen zur Verfügung: mit IBM DOORS Classic inklusive SodiusWillert ReqXChanger sowie als Variante mit IBM DOORS Next, SodiusWillert RM Widgets und ReqXChanger. Die Lösung unterstützt Windows- und Linux-Umgebungen und eignet sich für anspruchsvolle Entwicklungsprojekte in regulierten Branchen.

Neben klassischen Funktionen des Anforderungsmanagements bietet Requirements Studio zusätzliche Möglichkeiten zur Automatisierung wiederkehrender Aufgaben, zur Beschleunigung von Suchoperationen, zur Erweiterung von Standardfunktionen und zur Unterstützung individueller Arbeitsabläufe.

Warum professionelles Anforderungsmanagement Kosten senkt

Fehlerhafte Anforderungen zählen zu den häufigsten Ursachen für Projektverzögerungen und Budgetüberschreitungen. Probleme in frühen Projektphasen müssen später oft mit deutlich höherem Aufwand korrigiert werden. Je früher Anforderungen präzise erfasst, abgestimmt und nachverfolgt werden, desto geringer fallen spätere Änderungs- und Fehlerkosten aus.

Eine leistungsfähige Software für Anforderungsmanagement hilft Unternehmen deshalb nicht nur bei der Dokumentation von Anforderungen, sondern trägt aktiv zur Verbesserung von Qualität, Planungssicherheit und Wirtschaftlichkeit bei.

Willert Software Tools ist Reseller von Systems- und Software-Engineering-Tools der Firmen Siemens, IBM und Sparx Systems. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen eigene Lösungen, die diese Werkzeuge erweitern. Die IT-Spezialisten aus Bückeburg bei Hannover sind Anbieter der Keil-MDK-Anwendungen in Deutschland.

Pressekontakt

Willert Software Tools GmbH – Teil der SodiusWillert Gruppe

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Tel.: 05722 9678 60

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Quelle: PR-Gateway. Diese Pressemitteilung wurde redaktionell formatiert.