Eine kurze E-Mail, versandt am 20. Juli 2026 von adsense-noreply@google.com, kündigt eine Änderung an, die auf den ersten Blick technisch und unspektakulär wirkt: Ab dem 10. August 2026 aktualisiert Google die Richtlinie zu Glücksspielen und anderen Spielen für sogenannte Authorized Buyers. Wer genauer hinschaut, erkennt jedoch, dass diese Anpassung grundlegende Fragen zur Verantwortungsverteilung im digitalen Werbemarkt aufwirft – und zwar auf Kosten derjenigen, die am wenigsten Einfluss auf das Gesamtsystem haben: die Publisher. Dabei ist die Ankündigung nicht nur eine technische Fußnote, sondern ein Symptom für strukturelle Verschiebungen, die den gesamten programmatischen Werbemarkt betreffen.

Was Google konkret ankündigt

Der Kern der Änderung ist schnell beschrieben: Authorized Buyers – also Werbenetzwerke und Demand-Side-Plattformen, die über Googles programmatische Infrastruktur einkaufen – dürfen künftig in einer erweiterten Liste von Regionen für Online-Glücksspiele und Casinospiele ohne Gewinn werben. Zu den genannten Werbeformen gehören Onlinecasinos, Sportwettenanbieter, Bingo- und Spielautomaten-Websites oder -Apps, der Onlineverkauf von Lotterie- und Rubbellosen, Onlinesportwetten sowie Spiele um virtuelle Währungen mit realem Gegenwert. Die geografische Reichweite umfasst unter anderem Deutschland, Österreich, die Schweiz, weitere EU-Länder sowie das Vereinigte Königreich.

Google betont in der Mail ausdrücklich, dass diese Änderung ausschließlich die Authorized-Buyers-Richtlinie zu Glücksspielen betrifft und die separate Google-Ads-Richtlinie unberührt bleibt. Das klingt nach einer sauberen Abgrenzung. Doch die Praxis des programmatischen Werbemarkts ist komplexer, als es diese Unterscheidung suggeriert. Denn die Frage, welche Richtlinie für welchen Kanal gilt, ist für die meisten Publisher nicht unmittelbar transparent – und die Konsequenzen landen letztlich auf ihren Websites.

Authorized Buyers: Ein System mit strukturellen Besonderheiten

Um die Tragweite der Änderung zu verstehen, lohnt ein Blick auf die Mechanik des Authorized-Buyers-Systems. Authorized Buyers sind keine Einzelwerbetreibenden, die eine Kampagne bei Google Ads buchen. Es handelt sich um Intermediäre – Technologieplattformen und Netzwerke –, die im Namen ihrer Endkunden Werbeinventar auf dem offenen Markt ersteigern. Diese Endkunden können Glücksspielanbieter, Sportwettenunternehmen oder Betreiber von Casino-Apps sein. Die Lieferkette zwischen dem eigentlichen Werbetreibenden und dem Publisher, auf dessen Website die Anzeige erscheint, kann dabei mehrere Zwischenstufen umfassen.

Genau hier liegt ein zentraler Kritikpunkt: Laut der Google-Mail müssen diese Endkunden, also die eigentlichen Werbetreibenden hinter den Glücksspielkampagnen, von Google nicht zertifiziert werden. Bei Google Ads hingegen ist eine Zertifizierung für Glücksspielwerbung in regulierten Märkten grundsätzlich vorgesehen. Die Logik dahinter ist nachvollziehbar: Authorized Buyers übernehmen vertraglich die Verantwortung für die Einhaltung der Richtlinien. Doch ob diese Verantwortungsübertragung in der Praxis lückenlos funktioniert, bleibt eine offene Frage – zumal die Zahl der beteiligten Akteure in programmatischen Lieferketten erheblich sein kann.

Diese Konstruktion hat praktische Folgen: Ein Publisher, der AdSense nutzt, hat in der Regel keine direkte Sichtbarkeit darüber, welcher Endkunde hinter einer Glücksspielanzeige steht, die auf seiner Website erscheint. Er sieht das Creative, nicht die vollständige Herkunftskette. Das ist keine Besonderheit dieser Richtlinienänderung, sondern ein strukturelles Merkmal programmatischer Werbung – aber es macht die Frage nach Publisher-Verantwortung umso dringlicher.

Publisher tragen die Last der Kontrolle

Besonders aufschlussreich ist ein Hinweis, den Google in der Mail an Publisher richtet: Auf Websites in den neu freigegebenen Regionen könnten künftig mehr Anzeigen für Online-Glücksspiele ausgeliefert werden. Google empfiehlt, die AdSense-Optionen zum Prüfen und Blockieren von Anzeigenkategorien zu nutzen.

Das klingt nach einem hilfreichen Tipp. Tatsächlich beschreibt es jedoch eine Verschiebung der Verantwortung, die strukturell problematisch ist. Google weitet die Reichweite von Glücksspielwerbung aus – und überlässt es den Publishern, aktiv zu werden, wenn sie das nicht wollen. Das Standardsetting ist also: Glücksspielanzeigen werden ausgeliefert, sofern der Publisher nicht eingreift. Eine umgekehrte Logik – Glücksspielwerbung erst nach expliziter Freigabe durch den Publisher – wäre aus Verbraucherschutzsicht deutlich konsequenter, ist aber offensichtlich nicht vorgesehen.

Dabei ist das Werkzeug zum Blockieren von Anzeigenkategorien in AdSense grundsätzlich vorhanden und funktionsfähig. Das Problem ist kein technisches, sondern ein konzeptionelles: Wer die Standardeinstellung bestimmt, bestimmt auch, was die Mehrheit der Publisher tatsächlich ausliefert – denn nicht jeder Websitebetreiber überprüft regelmäßig seine Anzeigenkategorien, insbesondere wenn er keine explizite Benachrichtigung über eine Risikoerhöhung erhält. Die E-Mail vom 20. Juli 2026 informiert zwar über die Änderung, formuliert den Handlungsbedarf für Publisher jedoch als optionale Empfehlung, nicht als dringende Aufforderung.

Hinzu kommt, dass kleinere Publisher – Blogs, Nischenseiten, lokale Medienangebote – häufig nicht die Ressourcen haben, Richtlinienänderungen systematisch zu verfolgen und ihre Kontoeinstellungen entsprechend anzupassen. Für sie bedeutet jede Ausweitung des Standardinventars eine faktische Veränderung ihres Werbeangebots, ohne dass sie aktiv zugestimmt haben. Die Frage, wie Publisher ihre Daten und Werbebeziehungen langfristig kontrollieren können, ist eng verknüpft mit der Debatte um First-Party-Daten und eigenständige Identitätslösungen, die Publishern mehr Unabhängigkeit von programmatischen Plattformen verschaffen könnten.

Das Problem mit Casinospielen ohne Gewinn

Ein weiterer Aspekt verdient besondere Aufmerksamkeit: die explizite Einbeziehung von Casinospielen ohne Gewinn in die neue Regelung. Gemeint sind damit Spiele, die das Erscheinungsbild und die Mechanik von Glücksspielen imitieren – Slotmaschinen, Pokerräume, virtuelle Casinos –, bei denen jedoch kein reales Geld gewonnen werden kann. Stattdessen werden oft virtuelle Währungen eingesetzt, die laut Google-Mail in manchen Fällen einen realen Gegenwert besitzen können.

Die Forschung zur Spielpsychologie zeigt seit Jahren, dass die Grenze zwischen Unterhaltungsspielen mit Glücksspielmechaniken und regulierten Glücksspielen in der Wahrnehmung vieler Nutzerinnen und Nutzer fließend ist. Wer regelmäßig kostenlose Casinospiele spielt, entwickelt möglicherweise eine Risikowahrnehmung, die reale Glücksspielprodukte als weniger problematisch erscheinen lässt. Die Werbung für solche Produkte – auch ohne direkten Geldeinsatz – kann also eine Normalisierungswirkung entfalten, die über den unmittelbaren Werbeinhalt hinausgeht.

Google unterscheidet in seiner Richtlinie zwischen verschiedenen Kategorien, darunter auch Spiele um virtuelle Währungen mit realem Gegenwert. Diese Kategorie ist besonders heikel, weil sie die Trennlinie zwischen Unterhaltung und reguliertem Glücksspiel weiter verwischt. Regulierungsbehörden in mehreren EU-Ländern beschäftigen sich bereits mit der Frage, ab wann virtuelle Währungssysteme in Spielen als Glücksspiel einzustufen sind. Für Publisher bedeutet das: Wer Werbung für Casinospiele ohne Gewinn auf seiner Website zulässt, bewegt sich in einem regulatorisch noch nicht abschließend geklärten Bereich – mit potenziellen Konsequenzen für das eigene Markenbild und die Wahrnehmung durch die Zielgruppe.

Besonders relevant ist dieser Punkt für Publisher, deren Angebote sich an jüngere Zielgruppen richten. Casinospiele ohne Gewinn sind häufig so gestaltet, dass sie optisch und spielmechanisch kaum von regulierten Glücksspielen zu unterscheiden sind. Eine Anzeige für eine solche App auf einem Gaming-Blog oder einem Jugendmedienangebot kann Markenschäden verursachen, die weit über den kurzfristigen Werbeumsatz hinausgehen. Der Jugendschutz ist in diesem Kontext kein abstraktes regulatorisches Konzept, sondern eine konkrete redaktionelle Verantwortung.

Publisher müssen Anzeigenkategorien aktiv prüfen und bei sensiblen Themen wie Glücksspiel selbst nachschärfen. (Symbolbild)

Regulatorischer Rahmen und Googles Positionierung

Google bewegt sich mit dieser Richtlinienänderung innerhalb bestehender rechtlicher Rahmenbedingungen. In Deutschland etwa ist Online-Glücksspiel seit der Reform des Glücksspielstaatsvertrags 2021 unter bestimmten Bedingungen legal, und Werbung dafür ist in definierten Grenzen erlaubt. Ähnliche Liberalisierungen haben in anderen europäischen Märkten stattgefunden. Google verstößt also nicht gegen geltendes Recht, wenn es Authorized Buyers erlaubt, in diesen Märkten Glücksspielwerbung zu schalten.

Die Frage ist jedoch, ob ein Unternehmen mit der Marktmacht Googles im digitalen Werbemarkt eine weitergehende Verantwortung trägt als die bloße Einhaltung des gesetzlichen Minimums. Der Digital Services Act der EU setzt hier neue Maßstäbe: Sehr große Online-Plattformen sind verpflichtet, systemische Risiken ihrer Dienste zu analysieren und zu mindern – auch solche, die sich aus Werbepraktiken ergeben. Ob Googles Authorized-Buyers-System unter diese Anforderungen fällt und wie die Risikoanalyse für die Ausweitung von Glücksspielwerbung aussieht, bleibt öffentlich unklar.

Die Google-Ads-Richtlinie zu Glücksspielen, die laut Mail von der Änderung unberührt bleibt, sieht für direkte Werbetreibende strengere Anforderungen vor, darunter länderspezifische Zertifizierungen. Dass dieser Standard für den programmatischen Kanal nicht gilt, ist eine Inkonsistenz, die zumindest eine öffentliche Begründung verdienen würde. Denn aus Sicht des Publishers, auf dessen Website die Anzeige erscheint, ist es letztlich unerheblich, über welchen technischen Kanal eine Glücksspielanzeige ausgeliefert wurde. Die Wirkung auf die Zielgruppe ist dieselbe.

Auch die regionale Ausweitung verdient eine kritische Betrachtung. Die gleichzeitige Freigabe für eine Vielzahl von Märkten – darunter Länder mit sehr unterschiedlichen regulatorischen Reifegraden im Glücksspielbereich – erhöht die Komplexität für alle Beteiligten. Was in Deutschland unter den Bedingungen des Glücksspielstaatsvertrags zulässig ist, muss in anderen Märkten nicht denselben Schutzstandards entsprechen. Wie Authorized Buyers diese länderspezifischen Unterschiede in der Praxis handhaben, ist von außen schwer nachzuvollziehen. Vergleichbare Fragen zur Richtlinienkonsistenz stellen sich auch bei anderen Google-Produkten, wie ein Blick auf die Entwicklung der Google-Merchant-Center-Richtlinien zeigt.

Was Publisher jetzt tun sollten

Für Websitebetreiber, die AdSense oder andere Google-Monetarisierungsprodukte nutzen, ergibt sich aus der Ankündigung ein klarer Handlungsbedarf. Wer nicht möchte, dass auf seiner Website ab dem 10. August 2026 vermehrt Glücksspielanzeigen erscheinen, muss aktiv werden. Google stellt dafür in AdSense Werkzeuge bereit, mit denen sich Anzeigenkategorien überprüfen und blockieren lassen. Die entsprechenden Einstellungen finden sich im AdSense-Konto unter den Optionen zur Anzeigenverwaltung.

Konkret empfiehlt es sich, vor dem 10. August 2026 die aktuell zugelassenen Anzeigenkategorien zu sichten und zu prüfen, ob Glücksspiel- und Casinokategorien dem eigenen redaktionellen Profil entsprechen. Wer ein Angebot betreibt, das sich an Familien, Jugendliche oder Menschen in finanziell vulnerablen Situationen richtet, sollte diese Kategorien vorsorglich blockieren – unabhängig davon, ob die eigene Website formal unter Jugendschutzbestimmungen fällt. Das Markenbild eines Publishers wird nicht nur durch redaktionelle Inhalte geprägt, sondern auch durch die Werbung, die Besucherinnen und Besucher auf der Seite zu sehen bekommen.

Darüber hinaus sollten Publisher die Änderung zum Anlass nehmen, ihre gesamte Anzeigenstrategie zu überdenken. Welche Kategorien passen zur eigenen Zielgruppe? Welche Werbeinhalte sind mit dem redaktionellen Selbstverständnis vereinbar? Gerade für Angebote, die sich an jüngere Zielgruppen oder Menschen in vulnerablen Lebenssituationen richten, ist eine proaktive Auseinandersetzung mit diesen Fragen keine Kür, sondern Pflicht. Die Frage, wie sich die Digitalisierung der Glücksspielbranche auf Werbeökosysteme auswirkt, wird Publisher und Regulatoren gleichermaßen noch länger beschäftigen.

Ein Muster, das über Glücksspiel hinausgeht

Die Richtlinienänderung bei Google AdSense und Authorized Buyers ist kein Einzelfall. Sie steht exemplarisch für ein Muster, das sich im programmatischen Werbemarkt immer wieder zeigt: Plattformen erweitern ihre Möglichkeiten schrittweise, kommunizieren Änderungen per E-Mail mit wenigen Wochen Vorlauf und verweisen auf vorhandene Kontrollwerkzeuge, die Publisher eigenverantwortlich nutzen sollen. Die Asymmetrie zwischen der Reichweite dieser Entscheidungen und der Transparenz, mit der sie kommuniziert werden, ist bemerkenswert. Eine E-Mail mit drei Wochen Vorlauf ist für viele Publisher – insbesondere solche ohne dediziertes Monetarisierungsteam – schlicht zu kurz, um informierte Entscheidungen zu treffen.

Es wäre fair, an dieser Stelle anzuerkennen, dass Google mit der Benachrichtigung und dem Verweis auf Blockieroptionen mehr tut als viele andere Akteure im programmatischen Ökosystem. Dennoch bleibt die grundlegende Asymmetrie bestehen: Die Entscheidung über die Ausweitung wird zentral getroffen, die Konsequenzen werden dezentral verteilt. Publisher, die nicht aktiv reagieren, tragen das Ergebnis – ohne es aktiv gewählt zu haben.

Publisher, Werbekunden und Regulatoren sollten diese Entwicklung aufmerksam verfolgen. Nicht weil Google mit dieser Änderung Gesetze bricht – das tut es nach aktuellem Kenntnisstand nicht. Sondern weil die Art und Weise, wie Verantwortung im digitalen Werbemarkt verteilt wird, langfristige Konsequenzen für das Vertrauen in digitale Medienangebote hat. Wer die Standardeinstellung kontrolliert, kontrolliert am Ende auch das, was Millionen von Nutzerinnen und Nutzern täglich zu sehen bekommen. Und wer diese Kontrolle stillschweigend an Publisher delegiert, ohne ihnen ausreichend Zeit und Transparenz zu geben, trägt eine Mitverantwortung für die Ergebnisse.