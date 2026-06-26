Hitze im Büro ist mehr als ein Komfortproblem: Sie drückt auf Konzentration, Technik, Pflanzen und manchmal sogar auf den Bürohund. Mit klugen Routinen bleibt die Arbeit trotzdem machbar, ohne dass aus dem Arbeitsplatz eine improvisierte Sauna wird.

Um 14 Uhr ist das Büro oft schon verloren. Die Jalousien stehen zu spät unten, der Laptop föhnt tapfer vor sich hin, der Drucker glüht leise in der Ecke und irgendwo fragt jemand, ob man nicht doch noch einen Kaffee trinken sollte. Kann man machen. Hilft nur selten.

Hitze im Büro ist kein neues Thema, aber sie wird für viele Teams spürbarer. Längere Wärmephasen, dichter bebaute Städte, mehr Technik am Arbeitsplatz und hybride Büroflächen, die nicht immer für volle Sommertage geplant wurden, treffen aufeinander. Nach Angaben des Umweltbundesamts nehmen Hitzetage und tropische Nächte in Deutschland zu. Das merkt man nicht nur draußen, sondern auch im dritten Stock mit Südfenster.

Die gute Nachricht: Viele wirksame Maßnahmen kosten wenig. Sie müssen nur früh genug passieren. Wir bei digital-magazin.de haben uns angeschaut, was im Büroalltag wirklich hilft, welche Technikfehler unnötig Wärme erzeugen und worauf Teams achten sollten, wenn Pflanzen oder ein Bürohund mit durch den heißen Tag müssen.

Hitze im Büro zuerst draußen halten

Frühes Lüften und konsequente Beschattung halten Hitze länger aus dem Büro heraus. (Symbolbild)

Der wichtigste Tipp klingt fast langweilig: früh lüften, dann dichtmachen. Trotzdem scheitert genau das in vielen Büros. Morgens sind Fenster und Türen noch offen, die ersten Gespräche laufen, jemand vergisst die Sonnenseite, und um elf Uhr steht die warme Luft im Raum. Ab dann wird jedes Lüften zur Wette: Kommt noch kühlere Luft rein oder nur mehr Hitze?

Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin empfiehlt für heiße Sommertage, die Nachtauskühlung oder die frühen Morgenstunden zu nutzen. Besonders wirksam ist Querlüften, also gegenüberliegende Fenster oder Türen gleichzeitig zu öffnen. Danach sollten Sonnenschutz, Jalousien oder Rollläden runter, bevor die Sonne direkt auf Glasflächen knallt.

Außenliegender Sonnenschutz ist besser als innenliegender. Innenrollos können blenden reduzieren, aber die Wärme ist dann schon hinter der Scheibe. Wenn es nur Innenrollos gibt, sollten sie hell und reflektierend sein. Dunkle Stoffe sehen manchmal schick aus, verwandeln sich aber in kleine Heizkörper.

Für die Arbeit heißt das: Zuständigkeit festlegen. Nicht im Sinne eines bürokratischen Hitzebeauftragten mit Clipbord, sondern praktisch. Wer morgens als erstes da ist, lüftet. Wer auf der Sonnenseite sitzt, achtet auf Beschattung. Wer mittags geht, prüft, ob Fenster wirklich zu sind. Das klingt banal, spart aber Grad um Grad.

Gerade hybride Teams unterschätzen diesen Punkt. Wenn nur die Hälfte der Belegschaft im Büro ist, fühlt sich niemand zuständig. Der Raum ist trotzdem da, heizt sich trotzdem auf und empfängt die Nachmittagsschicht mit Backofenluft. Wer Präsenzarbeit neu organisiert, sollte Raumklima mitdenken. Das passt auch zur Debatte um Remote Work und die Rückkehr ins Büro: Präsenz funktioniert nur, wenn der Arbeitsplatz mehr bietet als Anwesenheitspflicht.

Technik im Büro: Abwärme ernst nehmen

Technik erzeugt Abwärme: Wer Geräte bewusst nutzt, hält das Büro spürbar kühler. (Symbolbild)

Computer, Monitore, Drucker, Dockingstations, Ladegeräte, Kaffeemaschinen, Server-Nischen: Moderne Büros sind kleine Wärmelandschaften. Jedes einzelne Gerät wirkt harmlos. Zusammen machen sie den Unterschied zwischen „warm“ und „ich kann mich nicht mehr konzentrieren“.

Die BAuA nennt elektrische Geräte ausdrücklich als innere Wärmequellen, die nur bei Bedarf laufen sollten. Das ist ein guter Realitätscheck. Muss der zweite Monitor den ganzen Tag an sein, wenn gerade nur ein Dokument gelesen wird? Muss der Laserdrucker im selben Raum arbeiten, wenn größere Druckjobs auch später oder an einem kühleren Standort laufen können? Müssen Ladegeräte dauerhaft in der Steckdose bleiben?

Besonders tückisch sind Geräte, die Luft schlecht abführen. Ein Notebook flach auf dem Tisch, darunter Papier, daneben Sonne: Das ist kein Setup, sondern ein Wärmestau mit Tastatur. Ein einfacher Laptopständer, freie Lüftungsschlitze und ein schattiger Platz helfen sofort. Bei Desktop-PCs lohnt sich ein Blick auf die Position. Unter dem Tisch direkt neben den Beinen wird die Abwärme besonders unangenehm.

Ventilatoren können helfen, aber sie kühlen nicht die Raumluft. Sie unterstützen die Verdunstung auf der Haut. Das fühlt sich gut an, kann bei Zugluft, Staub oder Pollen aber auch nerven. Im Büro ist deshalb Rücksicht entscheidend: nicht direkt ins Gesicht anderer pusten, keine Papierstürme auslösen, keine Dauerbeschallung am Telefonplatz.

Klimaanlagen sind ebenfalls kein Freifahrtschein. Zu kalte Räume erzeugen neue Probleme: trockene Schleimhäute, steifer Nacken, Streit ums Thermostat. Die BAuA nennt als praxistaugliche Orientierung eine Differenz von etwa sechs Kelvin zwischen Außen- und Raumtemperatur. Bei 34 Grad draußen muss das Büro also nicht auf 20 Grad heruntergekühlt werden. Ehrlich gesagt: Es sollte auch nicht.

Nach unserer Recherche bei digital-magazin.de hängt viel an kleinen Betriebsregeln. Geräte ausschalten, wenn sie nicht gebraucht werden. Meetings in kühlere Räume legen. Druck- und Scanaufgaben bündeln. Monitore bei Pausen schlafen lassen. Wer ein digitales Büro ohnehin neu organisiert, sollte Abwärme als Teil der Arbeitsplatzplanung betrachten, nicht als Randnotiz.

Arbeit bei Hitze anders takten

Wasser, kurze Pausen und leichte Routinen helfen, Konzentration trotz Hitze zu halten. (Symbolbild)

Hitze frisst Konzentration nicht auf einen Schlag. Sie knabbert. Erst liest man denselben Satz zweimal. Dann wird eine Mail unnötig scharf formuliert. Später sitzt man im Meeting und merkt, dass niemand mehr wirklich zuhört. Das ist kein Charakterfehler, sondern ein körperlicher Effekt.

Die BAuA beschreibt als mögliche Folgen hoher Raumtemperaturen unter anderem Müdigkeit, Konzentrationsschwäche, Schweißabgabe und Herz-Kreislaufbelastungen. Für die Arbeit bedeutet das: Der Tag sollte anders geplant werden. Schwere Denkaufgaben, wichtige Gespräche und heikle Entscheidungen gehören möglichst in die kühleren Stunden. Routine, Ablage, leichte Abstimmungen und kurze Check-ins passen eher in den Nachmittag.

Trinken gehört dazu, aber bitte ohne Heldentum. Ein riesiger Wasserkrug, der dekorativ am Empfang steht, bringt wenig, wenn niemand ihn nutzt. Besser sind einfache Routinen: Wasser am Arbeitsplatz, Nachfüllen nach jedem Meeting, ein Glas vor dem ersten Kaffee, eins vor der Mittagspause. Wer stark schwitzt, sollte auch an Mineralstoffe denken. Süße Energydrinks sind dagegen meist der falsche Reflex: kurz wach, später matschig.

Pausen dürfen an heißen Tagen kürzer, aber häufiger sein. Zehn Minuten in einem kühleren Bereich bringen oft mehr als die tapfere Stunde am Bildschirm. Das Umweltbundesamt empfiehlt, körperliche Aktivitäten in die kühleren Morgen- und Abendstunden zu legen. Im Büro gilt eine ähnliche Logik: Wege, Botengänge, Umräumen, größere Technikaktionen und schwere Kisten gehören nicht in die heißeste Phase des Tages.

Auch Videokonferenzen brauchen Hitzedisziplin. Eine 90-Minuten-Schalte ohne Pause ist im Sommer selten klug. Kameras, Lampen und Kopfhörer erhöhen die Belastung zusätzlich. Wer ohnehin mit Zoom-Fatigue und ergonomischen Belastungen am digitalen Arbeitsplatz kämpft, sollte bei Hitze konsequenter kürzen: 25 Minuten statt 45, klare Agenda, Pausenfenster, keine Kamera-Pflicht aus Prinzip.

Der beste Tipp ist unromantisch: Erwartungen senken, bevor Fehler passieren. An sehr heißen Tagen ist nicht jede Aufgabe gleich gut geeignet. Führungskräfte sollten das offen ansprechen. Sonst entsteht eine stille Theateraufführung, in der alle so tun, als wäre alles normal, während die Produktivität längst auf dem Fensterbrett schmilzt.

Büro-Pflanzen bei Hitze nicht ersäufen

Büro-Pflanzen brauchen bei Hitze mehr Aufmerksamkeit, aber nicht automatisch mehr Wasser. (Symbolbild)

Büro-Pflanzen sind die stillen Leidtragenden vieler Hitzewochen. Erst stehen sie dekorativ im Sonnenfenster, dann bekommen sie hektisch jeden Tag einen halben Liter Wasser, und irgendwann wundert sich das Team über gelbe Blätter. Hitze bedeutet nicht automatisch Durst. Manchmal bedeutet sie Stress.

Der wichtigste Pflanzen-Tipp: Standort prüfen. Direkte Mittagssonne hinter Glas kann Blätter verbrennen, auch bei grundsätzlich robusten Arten. Wer Pflanzen auf Fensterbänken stehen hat, sollte sie an Hitzetagen etwas zurückziehen oder mit leichter Beschattung arbeiten. Besonders empfindliche Pflanzen gehören nicht direkt an Südfenster.

Gießen sollte nach Erde, nicht nach Kalender passieren. Fingerprobe reicht: Ist die obere Erdschicht trocken, kann Wasser sinnvoll sein. Ist sie noch feucht, wartet man. Staunässe ist im Büro besonders häufig, weil mehrere Menschen „nur schnell ein bisschen“ gießen. Das Ergebnis: unten nass, oben traurig. Ein kleiner Gießplan verhindert solche gut gemeinten Mehrfachangriffe.

Für Teams mit vielen Pflanzen lohnt sich eine einfache Rollenklärung. Eine Person oder ein kleines Team kümmert sich um Wasser, Standort und abgestorbene Blätter. Nicht, weil Pflanzen kompliziert wären, sondern weil diffuse Verantwortung fast immer zu Chaos führt. Das kennen wir aus IT-Prozessen, aus Kaffeemaschinen und eben aus Monstera-Ecken.

Pflanzen kühlen ein Büro nicht magisch herunter. Sie können Raumgefühl und Luftfeuchte beeinflussen, aber sie ersetzen keine Beschattung, kein Lüften und keinen vernünftigen Sonnenschutz. Trotzdem sind sie wertvoll. Ein grüner Arbeitsplatz wirkt ruhiger, und gerade an zähen Sommertagen hilft jedes Element, das nicht nach Serverraum aussieht.

Wer ein Büro neu plant, sollte Pflanzen daher nicht als Deko-Nachtrag behandeln. Sie brauchen Licht, Pflegezugang und Plätze, an denen sie weder Zugluft noch Dauerhitze abbekommen. Das passt zur größeren Frage, wie Ergonomie am Arbeitsplatz nicht nur Stuhl und Monitor meint, sondern die gesamte Umgebung.

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Bürohund: Schatten, Wasser, Rückzug

Ein Bürohund braucht bei Hitze Schatten, Wasser und einen Platz ohne Zugluft. (Symbolbild)

Ein Bürohund macht viele Arbeitstage besser. Bei Hitze wird aus der netten Büroregel aber Verantwortung. Hunde können Wärme deutlich schlechter regulieren als Menschen. Hecheln ersetzt keine Klimaanlage, und ein Platz unter dem Schreibtisch ist nur dann gut, wenn dort nicht die warme Abluft des PCs steht.

Der Hund braucht einen kühlen, schattigen Rückzugsort, frisches Wasser und Ruhe. Nicht direkt vor dem Ventilator, nicht in der Sonne, nicht neben der Terrassentür, die dauernd aufgeht. Kühlmatten können helfen, solange der Hund sie freiwillig nutzt. Nasse Handtücher sind heikel, wenn sie schwer aufliegen oder Wärme stauen. Besser: Wasser anbieten, Bewegung reduzieren, Spaziergänge in kühle Tageszeiten legen.

Der NDR weist bei Hunden und Hitze unter anderem auf die Gefahr von Überhitzung hin. Im Büro sollte deshalb klar sein, wer verantwortlich ist. Ein Bürohund ist kein Team-Spielzeug, sondern bleibt Aufgabe der haltenden Person. Wenn diese in Meetings steckt, braucht es eine Absprache: Wer achtet auf Wasser? Wer merkt, wenn der Hund unruhig wird? Wer geht nicht um 13 Uhr über heißen Asphalt?

Auch Kolleginnen und Kollegen sollten Grenzen kennen. Kein Füttern aus der Mittagspause, keine wilden Spielrunden im warmen Raum, kein „nur kurz raus“ auf aufgeheizte Flächen. Wer den Hund mag, sorgt dafür, dass er in Ruhe gelassen wird. Das ist manchmal die freundlichste Form von Aufmerksamkeit.

Und ja, auch Technik spielt hier hinein. Wenn der Hund unter dem Tisch liegt, gehören Kabel ordentlich verlegt, Netzteile nicht in die Reichweite und Ventilatoren standsicher platziert. Ein Sommerbüro mit Hund braucht weniger Improvisation und mehr klare Wege.

Was jetzt im Büro konkret passieren sollte

Der Punkt ist: Hitze im Büro lässt sich selten mit einem einzigen Trick lösen. Es ist die Summe kleiner Entscheidungen. Morgens lüften. Sonne früh blocken. Geräte abschalten. Pausen ernst nehmen. Pflanzen sinnvoll pflegen. Den Bürohund schützen. Klingt unspektakulär, funktioniert aber.

Für Unternehmen lohnt sich eine kurze Sommer-Checkliste, die nicht erst bei 32 Grad Raumtemperatur ausgedruckt wird. Wer ist morgens für Lüften und Beschattung zuständig? Welche Räume bleiben am längsten kühl? Welche Technik kann ausgeschaltet werden? Wo gibt es Wasser? Welche Aufgaben werden bei Hitze verschoben? Was gilt für Tiere im Büro?

Das Team von digital-magazin.de sieht hier auch eine Führungsfrage. Gute Arbeit entsteht nicht dadurch, dass alle tapfer schwitzen. Sie entsteht, wenn Rahmenbedingungen stimmen und Menschen handlungsfähig bleiben. Gerade moderne Büros mit Sensorik, flexibler Belegung und hybriden Arbeitsmodellen könnten hier viel genauer werden. Intelligente Sensoren für Büronutzung zeigen bereits, wie Temperatur, Belegung und Raumdaten zusammengedacht werden können.

Bis dahin reicht oft gesunder Menschenverstand. Wenn ein Raum zu warm ist, ist er zu warm. Wenn Konzentration sinkt, muss Arbeit anders organisiert werden. Und wenn der Hund nur noch hechelt, ist nicht die nächste Mail wichtig, sondern Schatten und Wasser.