Google baut mit dem Universal Cart an einer neuen Einkaufslogik: Produkte sollen nicht mehr nur in einzelnen Shops liegen, sondern in Search, Gemini, später YouTube und Gmail in einem gemeinsamen Warenkorb landen. Für Händler ist das mehr als eine Checkout-Funktion. Es verschiebt Sichtbarkeit, Produktdaten, Payment und Kundenbeziehung in Richtung KI-gesteuerter Einkaufsassistenten.

Der Universal Cart ist Googles bisher konkretester Schritt vom Produktsuchmaschinen-Geschäft in Richtung agentischer Commerce. Nutzerinnen und Nutzer sollen Produkte über verschiedene Google-Oberflächen hinweg sammeln, vergleichen und kaufen können. Der Warenkorb hängt dann nicht mehr an einem einzelnen Shop, sondern an Google-Diensten wie der Suche, Gemini und später auch YouTube oder Gmail.

Google beschreibt die Funktion als intelligenten Einkaufswagen, der Produkte über Händlergrenzen hinweg organisiert. Die Grundlage bilden der Shopping Graph, Google Wallet, Google Pay und das neue Universal Checkout Protocol, kurz UCP. Für Kundinnen und Kunden klingt das nach weniger Reibung. Für Händler bedeutet es: Produktdaten, Verfügbarkeit, Preislogik und Checkout-Fähigkeit werden noch wichtiger als die klassische Shop-Startseite.

Die Ankündigung passt zu einer Entwicklung, die sich im E-Commerce bereits abzeichnet. KI-Assistenten übernehmen nicht nur die Suche, sondern zunehmend auch Vorauswahl, Vergleich und Kaufentscheidung. Genau diesen Wandel haben wir bereits im Beitrag zu Shopify und KI-Shopping beschrieben: Wenn der Einstieg in den Kaufdialog nicht mehr über Google-Suchergebnisse oder Shop-Kategorien läuft, sondern über Chat- und Agentensysteme, verändert sich die gesamte Customer Journey.

Was Google unter Universal Cart versteht

Nach Googles eigener Darstellung soll der Universal Cart Produkte aus unterschiedlichen Google-Diensten zusammenführen. Wer in Search ein Produkt findet, in Gemini nach Alternativen fragt oder später über ein YouTube-Video auf ein Angebot stößt, soll diese Artikel in einem gemeinsamen Warenkorb verwalten können. Google spricht dabei nicht von einem einzelnen neuen Shop, sondern von einer Infrastruktur, die vorhandene Händlerangebote leichter kaufbar macht.

Die offizielle Ankündigung nennt mehrere Kernfunktionen: Der Universal Cart soll Angebote finden, Preisverläufe berücksichtigen, Nutzerinnen und Nutzer bei wieder verfügbaren Produkten informieren und mit Gemini-Reasoning komplexere Entscheidungen unterstützen. Als Beispiel nennt Google einen Warenkorb für PC-Komponenten. Wenn Teile nicht zusammenpassen, soll das System den Konflikt erkennen und bessere Alternativen vorschlagen können.

Das ist wichtig, weil Google den Warenkorb nicht nur als Ablage für Produkte versteht. Der Universal Cart soll ein Entscheidungssystem werden. Er prüft Kontext, Verfügbarkeit, Preisentwicklung und Zahlungsoptionen. Damit rückt Google näher an die Stelle, an der im klassischen Onlinehandel Shop-Suche, Produktberatung und Checkout getrennte Schritte waren.

Google verweist in der Produktankündigung zum Universal Cart auf mehr als eine Milliarde Shopping-Interaktionen pro Tag und mehr als 60 Milliarden Produkteinträge im Shopping Graph. Diese Zahlen zeigen, warum Google das Thema ernst nimmt. Der Konzern verfügt bereits über die Produktdatenbasis, die Suchintentionen und die Oberflächen. Neu ist der Versuch, daraus einen durchgehenden Einkaufspfad zu machen.

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Der Universal Cart ist damit eng mit Googles AI Mode verbunden. Wenn klassische Trefferlisten durch KI-Antworten ersetzt werden, verschiebt sich auch der Moment, in dem Händler sichtbar werden. Wer bisher SEO, Google Shopping und Produktfeed getrennt gedacht hat, muss künftig stärker prüfen, wie diese Signale in einer KI-Oberfläche zusammenwirken.

Welche Dienste zuerst eingebunden werden

Zum Start nennt Google vor allem Search und die Gemini App. Der Rollout ist zunächst für die USA vorgesehen. YouTube und Gmail sollen später folgen. Genau diese Reihenfolge ist aufschlussreich: Google beginnt bei den Diensten, in denen Menschen ohnehin Such- und Kaufintentionen ausdrücken, und erweitert danach auf Medien- und Kommunikationsumfelder.

Bei YouTube liegt der Commerce-Bezug nahe. Produktvideos, Reviews, Unboxings und Creator-Empfehlungen beeinflussen Kaufentscheidungen schon heute. Ein Universal Cart könnte diese Inspiration näher an den Checkout bringen. Aus einem Video würde dann nicht nur ein Traffic-Lieferant, sondern ein direkter Einstieg in einen Google-verwalteten Einkaufsprozess.

Gmail ist aus anderer Richtung interessant. Rechnungen, Versandinformationen, Angebote und Händlernewsletter liefern Google bereits Kaufsignale, wenn Nutzerinnen und Nutzer entsprechende Funktionen verwenden. Ein Warenkorb, der auch Gmail berücksichtigt, könnte Kaufabsichten aus E-Mails strukturieren: ein Rabatt aus dem Newsletter, eine Preiswarnung aus Search und eine Produktempfehlung aus Gemini landen dann in derselben Einkaufslogik.

Für Europa und Deutschland gibt es noch keinen offiziellen Starttermin. Google nennt zuerst die USA, bei einzelnen Checkout-Komponenten auch Kanada, Australien und später Großbritannien. Das spricht für einen vorsichtigen Rollout, bei dem regulatorische Fragen, Händleranbindung, Payment-Verfügbarkeit und Verbraucherschutzregeln eine Rolle spielen.

Wie der Checkout funktionieren soll

Der Universal Cart ist nicht nur eine Merkliste. Google will den Kaufabschluss an den Warenkorb anbinden. Bei teilnehmenden Händlern soll der Checkout über Google Pay in wenigen Schritten möglich sein. Alternativ können Nutzerinnen und Nutzer zur Händlerseite wechseln und dort abschließen. Google betont dabei, dass der Händler Merchant of Record bleibt. Er verkauft also rechtlich weiterhin selbst und behält die Kundenbeziehung im Kern.

Das klingt beruhigend, löst aber nicht alle Fragen. Wenn Produktauswahl, Vergleich, Warenkorb und Zahlungsimpuls in Google-Oberflächen stattfinden, verschiebt sich trotzdem Macht. Händler bleiben Verkäufer, aber Google kontrolliert stärker den Moment vor dem Kauf. Wer in diesem Moment nicht auftaucht, verliert Sichtbarkeit. Wer auftaucht, muss mit weniger Spielraum für eigene Beratung, Markeninszenierung und Cross-Selling rechnen.

Die Payment-Seite ist eng mit Google Wallet verknüpft. Google will Vorteile von Zahlungsarten, Loyalty-Programme und Händlerangebote berücksichtigen. Für Kundinnen und Kunden kann das komfortabel sein: Das System kennt Zahlungsmittel, Rabatte und Kundenkarten. Für Händler heißt es aber auch, dass Checkout-Daten und Vorteilslogik maschinenlesbar und zuverlässig gepflegt sein müssen.

Der Trend passt zu dem, was wir im Artikel über Mobile Wallet Commerce mit Apple Pay und Google Pay beschrieben haben. Wallets werden nicht mehr nur am Ende eines Kaufs relevant. Sie rücken früher in die Entscheidung, weil sie Rabatte, Identität, Loyalty und Zahlbarkeit bündeln können.

UCP: Das Protokoll hinter dem Warenkorb

Damit Händler nicht für jede Oberfläche eigene Sonderlösungen bauen müssen, führt Google das Universal Checkout Protocol ein. UCP soll laut Google Developers als offener Standard für agentischen Commerce dienen. Die Idee: KI-Agenten, Suchsysteme und Händler-Backends sprechen über ein gemeinsames Protokoll, wenn es um Warenkorb, Verfügbarkeit, Checkout und spätere Serviceprozesse geht.

Google beschreibt UCP als kompatibel mit Agent Payments Protocol, Agent2Agent und dem Model Context Protocol. Das ist ein deutlicher Hinweis, wohin die Reise geht. Es geht nicht nur um einen Google-Warenkorb, sondern um Schnittstellen, über die KI-Agenten zuverlässig einkaufen können. Ein Händler soll nicht nur eine schöne Produktseite haben, sondern eine maschinenlesbare Handelsfähigkeit: Produkt finden, Varianten verstehen, Bestand prüfen, Versandoptionen anzeigen, Zahlung auslösen, Retoure oder Tracking abwickeln.

UCP unterscheidet zwischen Native Checkout und Embedded Checkout. Beim Native Checkout wird der Kaufprozess über die Händlerseite oder die eigene Infrastruktur des Händlers abgewickelt, während Google den Einstieg liefert. Embedded Checkout geht weiter und bringt den Kauf stärker in die Google-Oberfläche. Für letzteren Weg braucht es laut Google eine Freigabe für geeignete Händler.

In der Roadmap nennt Google Funktionen wie Warenkörbe mit mehreren Produkten, Account-Verknüpfungen für Loyalty-Programme sowie Support nach dem Kauf, etwa Tracking und Retouren. Genau dort wird sichtbar, dass Universal Cart nicht bei „Produkt in den Warenkorb legen“ endet. Das System soll den gesamten Kaufzyklus erfassen.

Warum Händler das Thema ernst nehmen sollten

Für Händler ist Universal Cart kein isoliertes Google-Feature. Es ist ein Signal für den nächsten Wettbewerb im E-Commerce: Nicht mehr nur die beste Kategorie-Seite, der schnellste Shop oder die höchste Anzeigenposition entscheiden. Entscheidend wird, ob Produkt- und Checkout-Daten so strukturiert sind, dass KI-Systeme sie zuverlässig verstehen und nutzen können.

Das betrifft Produktfeeds, Preislogik, Varianten, Lieferzeiten, Rückgaberegeln, Zahlungsoptionen und Kundenkarten. Je stärker ein KI-Assistent die Auswahl übernimmt, desto weniger Geduld hat er für unklare Daten. Ein Mensch kann einen schlecht gepflegten Variantentext noch interpretieren. Ein Agent sortiert das Angebot im Zweifel aus oder zeigt einen Wettbewerber mit klareren Signalen.

Gleichzeitig kann Universal Cart Conversion-Hürden senken. Wenn Kundinnen und Kunden nicht mehr zwischen mehreren Shops, Logins und Zahlungsformularen springen müssen, sinkt die Abbruchquote. Gerade für Händler mit bekannten Produkten, guter Verfügbarkeit und wettbewerbsfähigen Preisen kann das ein zusätzlicher Absatzkanal werden.

Das Problem liegt in der Abhängigkeit. Wer den Kaufabschluss näher an Google bringt, gibt einen Teil der eigenen Steuerung ab. Empfehlungen, Sortierung, Zahlungsdarstellung und Kontext liegen dann stärker bei der Plattform. Retail Dive weist in der Analyse zum Start des Cross-Retailer-Carts genau auf diese Machtverschiebung hin: Wer den Agenten kontrolliert, kontrolliert auch einen wachsenden Teil der Kaufentscheidung.

Die große offene Frage: Wem gehört die Kundenbeziehung?

Google betont, dass Händler Merchant of Record bleiben. Das ist rechtlich und operativ wichtig, weil es Verantwortung, Abrechnung und Kundendaten berührt. Trotzdem entsteht ein Spannungsfeld. Die Beziehung beginnt nicht zwingend im Shop, sondern in Google Search, Gemini, YouTube oder Gmail. Der Händler bekommt den Kauf, aber womöglich weniger Kontext über den Weg dorthin.

Für Marken ist das heikel. Viele Shops investieren in Content, Beratung, Newsletter, Kundenkonten und Personalisierung, um Kundinnen und Kunden langfristig zu binden. Wenn ein Universal Cart die Entscheidung stärker kanalisiert, schrumpft die Fläche für eigene Differenzierung. Preis, Verfügbarkeit, Bewertungen, Lieferbarkeit und einfache Kaufbarkeit können wichtiger werden als die Markenwelt im Shop.

Mirakl beschreibt diese Entwicklung in einer Einordnung zur Universal-Cart-Ära als Verlagerung von Discovery, Entscheidung und Transaktion in die KI-Schicht. Der Hinweis ist berechtigt: Wenn KI-Systeme die Navigation übernehmen, wird der eigene Shop nicht verschwinden, aber er verliert bei vielen Käufen die Rolle als erster Kontaktpunkt.

Für Händler folgt daraus eine klare Aufgabe. Sie müssen ihre Datenqualität so verbessern, dass sie in agentischen Systemen vorkommen, ohne ihre eigene Kundenbeziehung komplett aus der Hand zu geben. Das kann bedeuten: bessere Produktfeeds, klarere Verfügbarkeitsdaten, saubere strukturierte Daten, konsistente Preise, zuverlässige Versandversprechen und ein Checkout, der auch außerhalb der eigenen Shop-Oberfläche funktioniert.

Was Universal Cart mit Agentic Commerce zu tun hat

Universal Cart ist ein praktisches Beispiel für Agentic Commerce. Der Begriff meint Handel, bei dem KI-Systeme nicht nur Informationen liefern, sondern Aufgaben übernehmen: recherchieren, vergleichen, Optionen eingrenzen, Rückfragen stellen und am Ende einen Kauf vorbereiten oder auslösen. Google positioniert Gemini genau in dieser Rolle.

Der Unterschied zu klassischen Preisvergleichern ist die Tiefe der Entscheidung. Ein Preisvergleich listet Angebote. Ein KI-Agent kann Bedürfnisse interpretieren: „Ich brauche einen leisen Mini-PC für Videoschnitt“, „Ich suche ein Geschenk für jemanden mit Allergien“, „Welche Ersatzteile passen zu diesem Gerät?“ Wenn der Agent anschließend passende Produkte in einen Universal Cart legt, wird aus Beratung direkt Commerce.

Für Shops verändert das auch SEO. Klassische Rankings bleiben wichtig, aber sie sind nicht mehr die einzige Eintrittskarte. Ein Agent bewertet Angebote nach Datenkonsistenz, Kontextpassung, Verfügbarkeit, Vertrauen und Ausführbarkeit. Der Beitrag über Googles AI Mode und das Verschwinden blauer Links zeigt bereits, wie stark sich die Suchoberfläche verschiebt. Universal Cart ist die Einkaufsseite derselben Bewegung.

Deutschsprachige Einordnung zur Google-I/O-Ankündigung liefert auch die #heiseshow. Universal Cart kommt dort etwa ab Minute 17 zur Sprache:

Welche Rolle YouTube spielen könnte

YouTube ist für Universal Cart besonders spannend, weil die Plattform Kaufentscheidungen emotional und praktisch vorbereitet. Menschen schauen Reviews, Vergleiche, Tutorials und Produktvorstellungen. Der nächste Schritt wäre, dass Produkte aus einem Video direkt im Google-Warenkorb landen. Für Creator und Händler kann das neue Erlösmodelle schaffen, aber auch neue Abhängigkeiten.

Für Händler stellt sich die Frage, wie Produktdaten mit Video-Inhalten verbunden werden. Wenn ein Video ein Produkt empfiehlt, muss das System Varianten, Preise, Verfügbarkeit und seriöse Händler erkennen. Fehler können teuer werden: falsche Varianten, inkompatibles Zubehör oder nicht lieferbare Produkte zerstören Vertrauen schneller als eine unvollständige klassische Suchergebnisseite.

Gleichzeitig könnte YouTube den Universal Cart für erklärungsbedürftige Produkte stärken. Bei Elektronik, DIY, Fitnessgeräten, Kosmetik oder Haushaltsprodukten reicht ein Preis allein selten. Ein Video liefert Kontext, Gemini beantwortet Rückfragen, der Universal Cart sammelt passende Optionen. Das ist eine mächtige Kombination, wenn sie sauber funktioniert.

Der größte strategische Nachteil liegt in der möglichen Austauschbarkeit. Wenn Google für Nutzerinnen und Nutzer den besten Kaufpfad zusammenstellt, kann der Händler zur austauschbaren Erfüllungsstelle werden. Dann entscheidet nicht mehr, wer die überzeugendste Shop-Erfahrung bietet, sondern wer vom System als passend, verfügbar, günstig, vertrauenswürdig und schnell erkannt wird.

Das kann Preisdruck verstärken. Wenn der Universal Cart ähnliche Produkte nebeneinanderlegt und KI aktiv Alternativen vorschlägt, wird Differenzierung schwieriger. Händler ohne klare Marke, exklusive Sortimente oder starke Serviceversprechen geraten schneller in einen Vergleich, den sie nur über Preis und Liefergeschwindigkeit gewinnen können.

Ein zweites Risiko betrifft Daten. Händler brauchen First-Party-Daten, um Kundenbindung, Personalisierung und Wiederkäufe aufzubauen. Wenn der Erstkontakt in Google-Oberflächen stattfindet, muss klar sein, welche Daten der Händler tatsächlich erhält und wie gut er sie nutzen darf. Google sagt zwar, Händler behielten die Beziehung. Wie viel Beziehung übrig bleibt, hängt aber an der konkreten Umsetzung.

Für Händler wird strukturierte Produkt- und Checkout-Datenqualität zur Eintrittskarte in agentische Einkaufssysteme. (Symbolbild)

Chancen: Weniger Reibung, neue Nachfrage, bessere Beratung

Universal Cart ist nicht nur Bedrohung. Für viele Händler kann ein agentischer Warenkorb zusätzliche Nachfrage erschließen. Wenn Google Kaufabsichten früher erkennt und passende Angebote präsentiert, können Händler in Situationen sichtbar werden, in denen Nutzerinnen und Nutzer sonst gar nicht aktiv einen Shop besucht hätten.

Besonders relevant ist das bei komplexen Käufen. Ein KI-System kann Produkte bündeln, Zubehör vorschlagen, Kompatibilität prüfen und Alternativen erklären. Händler, die ihre Sortimente sauber modellieren, könnten davon profitieren. Wer etwa Ersatzteile, Möbelsets, Elektronikzubehör oder Beauty-Routinen verkauft, kann über strukturierte Daten und klare Regeln in bessere Empfehlungen gelangen.

Auch für kleinere Händler kann das interessant sein, wenn Google die Anbindung über Shopify und andere Plattformen vereinfacht. In der Ankündigung nennt Google neben großen Marken und Händlern auch Shopify-Merchants. Das zeigt, dass Universal Cart nicht nur für Konzerne gedacht ist. Die Eintrittshürde dürfte aber trotzdem anspruchsvoll bleiben: Produktdaten, Checkout, Payment und Fulfillment müssen zuverlässig sein.

Der Zusammenhang mit Unified Commerce ist deutlich. Wer Warenbestand, Preise, Kundenprogramme und Checkout über Kanäle hinweg nicht sauber synchronisiert, wird in einem Universal Cart schnell Probleme bekommen. Genau solche Defizite haben viele Händler bereits heute, wie unser Beitrag über Unified-Commerce-Lücken im Einzelhandel zeigt.

Was Händler jetzt konkret prüfen sollten

Auch ohne Deutschland-Start lohnt sich eine Bestandsaufnahme. Der erste Schritt ist der Produktfeed. Titel, Varianten, Bilder, Preise, Attribute, Verfügbarkeit und Versandinformationen müssen konsistent sein. Fehler, die im Shop nur unschön wirken, können in agentischen Systemen zum Ausschlussgrund werden.

Zweitens sollten Händler prüfen, wie robust ihr Checkout ist. Unterstützt er moderne Wallets? Sind Versandkosten früh sichtbar? Gibt es klare Rückgaberegeln? Funktionieren Gastkäufe? Je stärker Google und andere Agentensysteme Checkout-Prozesse ansteuern, desto weniger tolerant wird der Markt gegenüber Reibung.

Drittens gehört die eigene Datenstrategie auf den Prüfstand. Händler sollten nicht nur überlegen, wie sie in Universal Cart sichtbar werden, sondern auch, wie sie Kundinnen und Kunden danach sinnvoll in eigene Beziehungen überführen: Kundenkonto, Service, Newsletter, Loyalty, Support und Wiederkauf müssen überzeugend sein. Wer nur den Erstkauf gewinnt, aber keine Bindung schafft, bleibt abhängig von der Plattform.

Viertens braucht es eine realistische Kanalstrategie. Universal Cart ersetzt nicht sofort den eigenen Shop, Google Shopping, SEO, Marktplätze oder Social Commerce. Er wird aber ein zusätzlicher Layer, der diese Kanäle verbindet. Händler sollten deshalb nicht auf eine einzelne Plattform setzen, sondern ihre Commerce-Infrastruktur so bauen, dass sie mit mehreren Agenten, Wallets und Checkout-Systemen umgehen kann.

Warum das offene Web unter Druck gerät

Universal Cart steht auch für eine größere Verschiebung: Das offene Web verliert an direktem Traffic, wenn Antworten, Empfehlungen und Käufe in geschlossenen Oberflächen stattfinden. Für Nutzerinnen und Nutzer ist das bequem. Für Publisher, Händler und Marken ist es ambivalent, weil weniger Besuche auf eigenen Seiten landen können.

Google steht dabei in einem Zielkonflikt. Der Konzern will Händler nicht abschrecken, weil er ihre Produktdaten, Angebote und Verfügbarkeit braucht. Gleichzeitig stärkt jede zusätzliche Einkaufsfunktion die eigene Plattform. Je besser Universal Cart funktioniert, desto weniger Grund gibt es für Nutzerinnen und Nutzer, den Google-Kontext zu verlassen.

Für Händler heißt das: Sichtbarkeit muss nicht mehr zwingend Besuch bedeuten. Ein Angebot kann erfolgreich sein, obwohl die Kundin den Shop erst spät oder gar nicht bewusst wahrnimmt. Das verändert Kennzahlen. Traffic, Sitzungen und klassische Conversion-Rates erzählen dann weniger über die tatsächliche Nachfrage. Wichtiger werden Feed-Performance, agentische Sichtbarkeit, Checkout-Erfolg und Wiederkaufsignale.

Einordnung: Kein fertiger Markt, aber ein klares Signal

Universal Cart ist noch kein global ausgerolltes Standardsystem. Viele Details sind offen: Start außerhalb der USA, Händleranforderungen, Datenschutz, Datenweitergabe, Reklamationen, Haftung bei Agentenfehlern und die konkrete Rolle von YouTube oder Gmail. Trotzdem ist die Richtung eindeutig. Google will Shopping stärker in KI-Oberflächen integrieren und den Warenkorb als verbindendes Element nutzen.

Für Händler ist das der richtige Zeitpunkt, um Grundlagen zu verbessern. Wer erst reagiert, wenn Universal Cart in Deutschland startet, wird bei Produktdaten, Checkout und Kanalstrategie hinterherlaufen. Wer jetzt strukturiert arbeitet, profitiert auch unabhängig von Google: bessere Feeds, schnellere Checkouts, klare Verfügbarkeiten und saubere Wallet-Anbindung verbessern den Onlinehandel bereits heute.

Der Universal Cart ist deshalb weniger ein einzelnes Feature als ein Warnsignal. Der Einkauf der nächsten Jahre wird stärker von Assistenten, Wallets und strukturierten Schnittstellen geprägt. Händler, die in dieser Welt sichtbar bleiben wollen, müssen für Menschen gut verkaufen und für Maschinen eindeutig lesbar sein.