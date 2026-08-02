Ein Chatfenster kann harmlos aussehen. Eine Stimme am Telefon auch. Doch am 2. August 2026 kippt die Perspektive: AI Act Transparenzpflichten werden praktisch. Die EU-Kommission hat am 31. Juli angekündigt, dass ihr AI Office gemeinsam mit den nationalen Behörden die Durchsetzung des AI Act beginnt. Das ist keine Nachricht, die man zwischen zwei Meetings wegwischt. Für Teams, die KI kaufen, bauen oder in Abläufe hängen, beginnt damit der unangenehme Teil: Inventar statt Bauchgefühl.

Wir bei digital-magazin.de haben uns die Ankündigung und den Gesetzestext genauer angeschaut. Der Knackpunkt ist nicht, ob ein Unternehmen „irgendwas mit KI“ macht. Entscheidend ist, welche Rolle es hat, welche Ausgabe beim Menschen landet und ob sich dieser Mensch bewusst für eine Maschine oder für einen synthetischen Inhalt entscheidet. Genau dort sitzen die AI Act Transparenzpflichten.

AI Act Transparenzpflichten: Was am 2. August gilt

Die Verordnung (EU) 2024/1689 nennt den 2. August 2026 als allgemeinen Anwendungszeitpunkt. Das steht nicht in einer Pressemitteilung zwischen den Zeilen, sondern in Artikel 113 des AI Act im Amtsblatt der Europäischen Union. Verbote galten bereits früher; andere Fristen folgen später. Wer alles in einen Topf wirft, produziert schnell falsche Sicherheit.

Artikel 50 ist für viele Alltagsprodukte besonders sichtbar. Er betrifft unter anderem Systeme, die direkt mit Personen interagieren, bestimmte biometrische Kategorisierungen, Emotionserkennung sowie künstlich erzeugte oder manipulierte Bild-, Ton- und Videoinhalte. Für generative Texte gibt es ebenfalls Kennzeichnungspflichten auf Anbieter-Seite; die Anforderungen sind an die technische Erkennbarkeit und Lesbarkeit gebunden. Keine Panik. Aber bitte auch kein Schulterzucken.

Die Kommission formuliert es nüchtern: Ab dem Stichtag beginnt die Durchsetzung mit AI Office und nationalen Stellen. Daraus folgt nicht, dass jede KI-Anwendung über Nacht verboten wäre. Es folgt aber, dass Teams ihre Erklärungen, Übergaben und Lieferantenunterlagen vorzeigen können müssen. Ein Support-Chatbot ohne klare Identität ist plötzlich nicht bloß ein UX-Problem.

Die vier Fragen, die jedes Produktteam beantworten sollte

Erstens: Interagiert ein System direkt mit Menschen? Ein Chatbot im Kundenservice, ein Sprachassistent im Callcenter oder ein Avatar im Bewerbungsportal gehören auf die Liste. Menschen sollen erkennen können, dass sie mit einem KI-System sprechen, sofern die Ausnahme für offensichtlich künstliche Interaktion nicht greift. „Offensichtlich“ ist ein kleines Wort mit großer Sprengkraft. Ein Roboter-Icon genügt nicht immer, wenn Sprache, Name und Tonfall menschlich wirken.

Zweitens: Erzeugt oder verändert das System Bild, Audio oder Video? Deepfakes sind der plakative Fall. Praktischer sind oft Produktbilder, synthetische Sprecherstimmen und Clips für Social Media. Hier sollten Teams nicht nur die Datei markieren, sondern auch den Veröffentlichungskontext prüfen. Eine Kennzeichnung, die beim Export verschwindet, ist ungefähr so belastbar wie ein Post-it im Regen.

Drittens: Wird KI eingesetzt, um Emotionen oder biometrische Merkmale zu kategorisieren? Das ist kein Nebenschauplatz. Wer etwa Stimmung aus Stimme ableiten oder Gesichter sortieren will, muss die spezielle Regelung genau lesen und rechtlich prüfen lassen. Marketingversprechen von Software-Anbietenden ersetzen keine Einordnung.

Viertens: Wer ist Anbieter, wer Betreiber? Ein Unternehmen, das ein externes Modell in ein eigenes Portal einbettet, kann auf beiden Seiten Pflichten berühren. Vertraglich vereinbarte Zuständigkeiten helfen, sie zaubern Pflichten aber nicht weg. Hand aufs Herz: Liegt bei Ihnen eine Liste aller produktiven KI-Dienste vor – inklusive der kleinen Tools, die jemand mit Firmenkarte abonniert hat?

Transparenz wird im Produkt entschieden: Hinweis, Kontext und dokumentierte Zuständigkeit müssen zusammenpassen.

Vom Hinweis zur belastbaren Umsetzung

Der brauchbare Start ist ein KI-Register. Keine Doktorarbeit, sondern eine Tabelle mit Systemname, Zweck, Schnittstelle, betroffener Zielgruppe, Modell- oder Dienstleistungsanbieter, Verantwortlichkeit und Kennzeichnungsentscheidung. Ergänzen Sie einen Link auf die konkrete Nutzeroberfläche oder den Prozessschritt. Dann lässt sich testen, ob der Hinweis wirklich auftaucht.

Bei Dialogsystemen sollte der Hinweis früh stehen: vor oder spätestens beim ersten Austausch, gut lesbar und in derselben Sprache wie die Oberfläche. Verstecken Sie ihn nicht im Footer. Bei synthetischen Medien gehört die Prüfung in den Freigabeprozess: Was ist maschinell erstellt oder wesentlich bearbeitet? Wo erscheint die Information? Was bleibt nach dem Upload auf Plattformen erhalten? Das sind Fragen für Redaktion, Recht und Technik zusammen.

Ich finde, die Debatte wird zu oft auf Wasserzeichen reduziert. Wasserzeichen können nützlich sein, aber sie sind kein Ersatz für verständliche Kommunikation. Das europäische Gesetz spricht bei manchen Pflichten ausdrücklich von maschinenlesbarer Kennzeichnung; die Sichtbarkeit für Menschen ist eine andere Ebene. Wer beides verwechselt, baut eine Lücke mit Ansage.

Auch Beschaffungsteams sind dran. Fordern Sie von Dienstleistenden eine Beschreibung der Kennzeichnungsfunktionen, Exportgrenzen, API-Optionen und Nachweise an. Fragen Sie, ob Metadaten beim Zuschneiden, Komprimieren oder Plattform-Upload verschwinden. Bitten Sie um eine Testdatei. Drei Minuten Test sparen später viele Seiten Erklärung.

Was Artikel 50 konkret nicht sagt

Die AI Act Transparenzpflichten sind kein Universalstempel für jede rechtliche Frage. Datenschutzrecht, Urheberrecht, Wettbewerbsrecht und Regeln für Plattformen bleiben daneben bestehen. Ein sauber gelabelter KI-Clip darf trotzdem keine Rechte verletzen. Ein transparent angekündigter Chatbot darf trotzdem keine unzulässigen Daten sammeln.

Ebenso wichtig: Nicht jeder automatisch erzeugte Text braucht dieselbe Behandlung. Der Gesetzestext unterscheidet Rollen, Risiken und Kontexte. Bei Text, der zur Information über Angelegenheiten von öffentlichem Interesse veröffentlicht wird, gelten besondere Transparenzregeln, wenn er künstlich erzeugt oder manipuliert wurde. Redaktionelle Kontrolle kann dabei relevant sein. Das ist kein Freifahrtschein für „KI hat’s geschrieben“, sondern ein Grund, Prozesse zu dokumentieren.

Die EU-Kommission verweist in ihrer Mitteilung zum Start der Durchsetzung auf neue Transparenzanforderungen. Nach unserer Recherche bei digital-magazin.de ist der praktische Fehler meist banal: Niemand hat eine Person bestimmt, die den Hinweis in der echten Oberfläche abnimmt. Deshalb bleibt er im Ticket, nicht im Produkt.

Ein 30-Tage-Plan ohne Compliance-Theater

Tag eins bis fünf: Sammeln Sie alle Systeme ein. Fragen Sie Produkt, Vertrieb, HR, Kundenservice, Kommunikation und IT separat. Gerade die letzte Meile wird gern vergessen: ein KI-Avatar im Lernportal, eine automatische Gesprächszusammenfassung oder ein Generator für Anzeigenvarianten.

Tag sechs bis zehn: Sortieren Sie die Fälle nach direkter Interaktion, synthetischen Medien und biometrischen oder emotionalen Funktionen. Markieren Sie Unklarheiten gelb statt sie mit Vermutungen grün zu färben. Holen Sie bei Grenzfällen fachkundige Rechtsberatung dazu. Das kostet, ja. Ein ungeprüftes Risiko kostet häufig mehr.

Tag elf bis zwanzig: Schreiben und bauen Sie Hinweise. Testen Sie sie mit Personen, die nicht am Projekt arbeiten. Versteht jemand ohne Vorwissen, dass ein System KI nutzt? Weiß die Person, woher ein Bild oder Audio stammt? Kann sie die Information auf Mobilgeräten lesen? Kurz. Klar. Nicht hinter fünf Klicks.

Tag einundzwanzig bis dreißig: Legen Sie Nachweise ab. Screenshots mit Datum, Versionsnummern, Abnahmeprotokolle und Lieferantenauskünfte sind keine schöne Lektüre, aber sie machen Entscheidungen später nachvollziehbar. Das Team von digital-magazin.de testet regelmäßig, wie schnell sich Produktoberflächen ändern; Dokumentation ist dabei kein Verwaltungsritual, sondern das Gedächtnis des Produkts.

Wo Unternehmen jetzt besonders stolpern

Der erste Stolperstein heißt Shadow AI. Ein Fachbereich startet ein Tool, weil die Demo überzeugt, und die zentrale Stelle erfährt es erst nach dem Launch. Der zweite heißt Lokalisierung: Der Hinweis existiert auf Deutsch, fehlt aber in einer englischen Landingpage. Der dritte heißt Medienbruch: Die Kennzeichnung ist im Tool sichtbar, aber nicht in der exportierten Datei oder im eingebetteten Player.

Und dann ist da die Verwechslung von Marketing und Offenheit. „Mit AI powered“ klingt nett, beantwortet aber nicht zwingend die Frage, ob gerade eine Maschine antwortet oder ob dieses Video synthetisch ist. Transparenz darf nicht zum Werbespruch schrumpfen. Sie soll eine informierte Entscheidung erlauben.

Besonders bei externen Plattformen wird es knifflig. Ein Unternehmen kann seine eigene Kennzeichnung setzen, kontrolliert aber nicht jede Darstellung nach dem Teilen. Deshalb gehören Plattform-Tests und eine klare interne Regel in den Ablauf: Welche Formate dürfen veröffentlicht werden, welche Metadaten werden geprüft, wer gibt frei? Das ist handwerkliche Arbeit. Genau darin liegt ihre Stärke.

Ein Beispiel aus dem Alltag: der Kundenservice

Stellen Sie sich einen Shop vor, dessen Hilfe-Button nachts und am Wochenende von einem Sprachmodell beantwortet wird. Der Bot kann Bestellungen erklären, Rückgaben anstoßen und bei komplizierten Fällen an Menschen übergeben. Der technische Aufwand für einen klaren Hinweis ist gering. Trotzdem wird er oft vertagt, weil das Team erst die Tonalität, dann die Conversion und irgendwann die Rechtslage besprechen will. Die Reihenfolge sollte andersherum sein: Erst Klarheit über die Interaktion, dann der freundliche Ton.

Ein guter Hinweis muss nicht klingen, als hätte ihn eine Behörde diktiert. „Sie chatten mit unserem KI-Assistenten. Bei komplexen Fragen übernimmt unser Team.“ Das ist verständlich und schafft eine Erwartung. Ergänzen Sie Kontaktwege, wenn sie zum Einsatz passen. Prüfen Sie außerdem, was im Übergabeprotokoll landet. Wenn Mitarbeitende die Unterhaltung übernehmen, sollten sie erkennen, welche Antwort von der KI stammt und welche Information von der anfragenden Person kam.

Bei einem Telefonbot wird die Sache akustisch. Die Ansage muss vor der eigentlichen Interaktion ankommen und auch dann nachvollziehbar bleiben, wenn ein Gespräch weitergeleitet wird. Wer ein KI-generiertes Sprecherprofil einsetzt, sollte nicht hoffen, dass die ungewöhnlich glatte Stimme die Aufklärung ersetzt. Sie tut es nicht. Gerade weil synthetische Stimmen immer natürlicher werden, ist der klare Satz wichtiger geworden.

Generative Inhalte: Kennzeichnung beginnt vor dem Export

Viele Teams denken bei synthetischen Medien an einen spektakulären Deepfake. Im Alltag sind die Fälle kleiner und häufiger: ein KI-generiertes Headerbild, ein nachvertontes Tutorial, ein Clip mit künstlicher Moderation oder ein Produktfoto, das mit generativen Werkzeugen ergänzt wurde. Für jeden Fall braucht es eine Entscheidung, keine Floskel. Ist der Inhalt künstlich erzeugt oder manipuliert? In welchem Kontext wird er veröffentlicht? Welche Kennzeichnung verlangt das Gesetz, welche zusätzliche Information ist fair gegenüber dem Publikum?

Der Arbeitsablauf sollte die Entscheidung speichern. Legen Sie im Asset-System ein Feld für Herkunft und Bearbeitung an. Lassen Sie bei Exporten nicht nur Dateinamen sprechen, sondern protokollieren Sie Quelle, Tool, Version und Freigabe. Wer später einen Clip austauschen muss, findet dann nicht nur die Datei, sondern auch den Grund für die damalige Einordnung. Das klingt trocken. Es verhindert aber die klassische Suche nach der einen Person, die „damals irgendwas dazu wusste“.

Auch Agenturen und Creator-Teams brauchen klare Übergaben. Ein Vertrag kann festhalten, welche Angaben beim Material mitgeliefert werden und wer sie auf der Zielplattform veröffentlicht. Wichtig ist die praktische Probe: Laden Sie ein Muster hoch, prüfen Sie die sichtbare Erklärung und sehen Sie nach, ob technische Informationen erhalten bleiben. Wenn ein Kanal sie entfernt, dokumentieren Sie das und wählen Sie gegebenenfalls eine zusätzliche sichtbare Lösung.

Governance ohne Bremsklotz

Manche Verantwortliche reagieren auf neue Regeln mit einem zentralen Freigabegremium für jeden Prompt. Das wirkt ordentlich, erstickt aber oft die nützlichen kleinen Anwendungen. Besser ist ein abgestuftes Modell: Niedrige Risiken mit einer klaren Standardregel, mittlere Fälle mit einem kurzen Check und sensible Anwendungen mit fachlicher Prüfung. Entscheidend ist, dass Beschäftigte wissen, wann sie aus der schnellen Spur herausmüssen.

Eine Seite interne Leitlinie kann mehr bewirken als ein 80-seitiges PDF, das niemand öffnet. Darin stehen erlaubte Dienste, verbotene Daten, Pflichtangaben für KI-Interaktionen, der Weg für Ausnahmen und eine Kontaktadresse. Ergänzen Sie kurze Beispiele aus dem eigenen Haus. Wenn der Vertrieb einen Avatar nutzt und das Recruiting eine Vorauswahl testet, sind das zwei verschiedene Risiken; genau diese Unterschiedlichkeit muss die Leitlinie abbilden.

Der Punkt ist: Transparenz und gutes Produktdesign sind keine Gegner. Nutzende schätzen es, wenn ein System ehrlich sagt, was es kann und wo ein Mensch übernimmt. Eine verständliche Kennzeichnung reduziert auch interne Missverständnisse. Sie zwingt Teams, den Einsatz so genau zu beschreiben, dass sie ihn selbst erklären können. Das ist eine erstaunlich wirksame Qualitätskontrolle.

Was bleibt?

AI Act Transparenzpflichten sind kein Grund, KI-Projekte einzufrieren. Sie sind ein Grund, sie erwachsener zu betreiben. Wer heute ein Inventar anlegt, Hinweise in echten Oberflächen prüft und Verantwortlichkeiten sauber verteilt, gewinnt etwas Seltenes: die Fähigkeit, auf eine einfache Frage eine klare Antwort zu geben. Spricht hier ein Mensch? Ist dieses Bild echt? Wer hat entschieden, dass das so veröffentlicht wird?

Mal ehrlich: Das sind keine bürokratischen Luxusfragen. Sie entscheiden darüber, ob Menschen einem digitalen Angebot vertrauen. Der 2. August 2026 ist daher weniger Ziellinie als Startschuss. Machen Sie aus Transparenz keinen Pflichtsatz. Machen Sie sie sichtbar.

Wer die praktische Seite künstlicher Inhalte weiter verfolgen möchte, findet bei digital-magazin.de Beispiele dazu, wie Herkunftshinweise bei Bildern funktionieren, warum klare Kontrollwege für KI-Systeme zählen und was der Einsatz von KI-Agenten im Mittelstand organisatorisch verlangt.

Prüfen Sie den nächsten KI-Start nicht erst nach der Kampagne. Öffnen Sie ihn, lesen Sie ihn als Kundschaft und dokumentieren Sie die Antwort.