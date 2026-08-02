Eine Bank kann heute in Sekunden Kreditunterlagen sortieren, Auffälligkeiten markieren oder den Kundenservice entlasten. Ein einziges KI-Modell kann dabei aber auch zum gemeinsamen Engpass für viele Institute werden. Genau auf diese unbequeme Rechnung weisen die europäischen Finanzaufsichten seit dem 31. Juli hin: Frontier-Modelle schaffen nicht nur Tempo, sondern konzentrieren technische Risiken.

Frontier KI Banken ist deshalb kein Thema für eine hübsche Innovationsfolie. EBA, EIOPA und ESMA verlangen eine konsistente, risikobasierte Aufsicht über die ICT-Risiken großer KI-Modelle im Finanzsektor. Das klingt nach Brüsseler Aktenordner. Tatsächlich geht es um eine praktische Frage: Was passiert, wenn viele Häuser auf dieselbe Modellfamilie, denselben Cloud-Zugang oder denselben Datenweg setzen?

Frontier KI Banken: Was die Aufseher jetzt fordern

Die drei europäischen Aufsichtsbehörden EBA, EIOPA und ESMA haben in ihrer gemeinsamen Erklärung zu Frontier-KI-Modellen eine stärkere Governance und eine einheitliche Aufsicht angemahnt. Gemeint sind leistungsfähige Modelle, die in vielen Geschäftsprozessen zugleich auftauchen können: bei der Dokumentenanalyse, Betrugserkennung, Kommunikation, Programmierung oder Marktbeobachtung.

Wichtig ist die Wortwahl. Die Behörden sprechen nicht von einem Verbot und auch nicht von der Idee, jede neue Anwendung mit einem Gummistempel zu stoppen. Sie schauen auf ICT-Risiken: Abhängigkeiten, Ausfälle, Sicherheitsprobleme, fehlende Nachvollziehbarkeit und die Möglichkeit, dass ein Fehler nicht nur ein Institut trifft. Das ist der Knackpunkt.

Wer bei Frontier KI Banken nur an einen Chatbot auf der Website denkt, unterschätzt die Lage. Ein Modell kann in eine Lieferkette aus Cloud, Schnittstellen, Datenaufbereitung, Identitätsverwaltung und Fachsoftware eingebettet sein. Fällt an einer Stelle etwas aus oder wird manipuliert, hilft es wenig, dass der sichtbare Assistent freundlich antwortet.

Wir bei digital-magazin.de finden den Zeitpunkt der Erklärung bemerkenswert. Die Finanzbranche diskutiert KI oft als Wettbewerbsfrage: Wer automatisiert schneller, wer senkt Kosten, wer baut den besseren digitalen Kontakt? Die Aufsichten drehen die Perspektive um. Sie fragen, ob die technische Grundlage auch dann trägt, wenn es unangenehm wird.

Warum ein gemeinsames Modell zum gemeinsamen Risiko werden kann

Stellen Sie sich zehn Banken vor, die unabhängig voneinander dieselbe Modellplattform einkaufen. Auf den ersten Blick wirkt das effizient. Jede Bank verhandelt ihren Vertrag, schult ihr Team und baut eigene Prozesse. Hinter den Kulissen kann jedoch dieselbe Modellaktualisierung, dieselbe Cloud-Region oder derselbe API-Zugang stehen. Aus zehn Einzelentscheidungen wird eine konzentrierte Abhängigkeit.

Das ist nicht automatisch ein Fehler. Standardisierte Technik kann günstiger, besser gewartet und sicherer sein als zehn selbst gebaute Inseln. Problematisch wird es, wenn niemand die gemeinsame Kante erkennt. Ein fehlerhaftes Update, eine neue Zugriffsbeschränkung oder ein Angriff auf einen Zulieferer kann dann mehrere Häuser gleichzeitig treffen. Diversifikation klingt im Bankwesen vertraut. Für KI-Lieferketten gilt sie ebenso.

Die Aufseher verknüpfen ihre Aussage ausdrücklich mit bestehenden Anforderungen und dem europäischen Rahmen für digitale Resilienz. Das ist kein Zufall. Bei Finanztechnik zählt nicht nur, ob ein System eine plausible Antwort ausgibt. Es muss klar sein, wer bei einem Ausfall entscheidet, welche Prozesse weiterlaufen und wie ein Institut einen Dienst kontrolliert zurückfahren kann.

Ein genauer Blick auf die Frage nach Software-Lieferketten hilft dabei, obwohl eine KI-Plattform anders funktioniert als eine klassische Bibliothek. In beiden Fällen reicht es nicht, den Namen des Anbieters zu kennen. Relevant sind Unterauftragnehmende, Schnittstellen, Datenflüsse, Aktualisierungen und die Frage, wie schnell ein Team reagieren kann.

Fünf Fragen, die jedes Institut vor dem Produktivstart klären sollte

1. Welcher Prozess hängt wirklich am Modell?

Beginnen Sie nicht mit dem Anbieterprospekt, sondern mit dem Prozess. Sortiert das Modell nur interne Entwürfe vor? Unterstützt es Mitarbeitende bei einer Recherche? Oder beeinflusst es Kreditentscheidungen, Geldwäscheprüfungen, Handelsabläufe oder die Kommunikation mit Kundschaft? Je näher die Anwendung an einer regulierten Entscheidung liegt, desto weniger taugt ein allgemeines „wird schon passen“ als Steuerung.

Gerade im Finanzsektor kann ein kurzer Prompt mehr verraten als seine Länge vermuten lässt. Kontodetails, Zahlungszwecke, Vertragsdaten oder interne Risikoeinschätzungen gehören nicht versehentlich in einen unklaren Datenpfad. Dokumentieren Sie, welche Datenklassen erlaubt sind, welche technisch gesperrt werden und wo Protokolle entstehen. Das ist keine Pedanterie, sondern Arbeitsgrundlage.

3. Wer darf das Modell verändern?

Ein Modellanbieter aktualisiert Funktionen, Sicherheitsmechanismen oder Nutzungsbedingungen. Die eigene Fachabteilung verändert Prompts, Rollen oder angebundene Datenquellen. Beides kann Ergebnisse verschieben. Deshalb braucht Frontier KI Banken einen klaren Änderungsprozess: Wer erfährt von Updates? Wer testet? Wer gibt eine produktive Anwendung wieder frei? Und wer zieht die Bremse, falls ein Ergebnis plötzlich aus dem Rahmen fällt?

4. Gibt es einen brauchbaren Ausweichweg?

Ein Fallback ist kein PDF in einem Ordner, den im Ernstfall niemand findet. Für kritische Abläufe muss klar sein, ob Mitarbeitende zeitweise manuell arbeiten können, ob ein zweiter Dienst verfügbar ist und welche Daten dafür benötigt werden. Nicht jeder Prozess braucht eine doppelte KI. Aber jeder kritische Prozess braucht eine ehrliche Antwort auf die Ausfallfrage.

5. Wie wird der Einsatz überwacht?

Wer nur auf fehlerhafte Antworten schaut, sieht zu wenig. Beobachtet werden sollten auch Zugriffsrechte, ungewöhnliche Abfragen, Antwortzeiten, Ausfälle, Kosten und Veränderungen nach Updates. Ein System kann fachlich plausibel wirken und trotzdem Daten an der falschen Stelle verarbeiten. Mal ehrlich: Das passiert selten mit Sirene und rotem Blinklicht.

Das Team von digital-magazin.de testet regelmäßig, wie schnell aus einer harmlosen KI-Pilotidee ein echter Systemzugang wird. Der Übergang kommt oft nicht mit einem großen Projektbeschluss. Erst wird ein Dokument zusammengefasst, dann ein internes Wissenssystem angebunden, später übernimmt das Tool einen Teil der Fallbearbeitung. Governance muss diesen Weg begleiten, nicht erst am Ziel auftauchen.

Ein Fallback-Test macht aus einem Notfallplan einen prüfbaren Ablauf (Symbolbild)

Ein Stresstest für die Lieferkette, nicht nur für das Modell

Ein guter Kontrolllauf beginnt mit einem Szenario, das nicht aus dem Lehrbuch stammt. Der bevorzugte Modellzugang ist für einen Arbeitstag nicht erreichbar. Gleichzeitig kommt eine Sicherheitswarnung für eine wichtige Schnittstelle. Welche Fachprozesse bleiben arbeitsfähig? Wer informiert die betroffenen Teams? Und welche Entscheidung darf keinesfalls aus einer improvisierten Ersatzlösung heraus getroffen werden?

Solche Übungen wirken zunächst sperrig, weil sie Zeit fressen und unangenehme Lücken sichtbar machen. Gerade deshalb sind sie wertvoll. Ein Institut entdeckt dabei etwa, dass ein manueller Ablauf zwar existiert, aber nur zwei Personen ihn kennen. Oder dass der angebliche Alternativdienst dieselbe Cloud-Region nutzt wie der erste. Das ist keine theoretische Spitzfindigkeit, sondern eine Abhängigkeit mit anderem Etikett.

Lisa Hartmanns Blick darauf: Die spannendste Kennzahl ist nicht die Zahl der KI-Demos im Quartal. Sie lautet: Wie lange kann ein kritischer Prozess ohne diesen einen Dienst sauber weiterlaufen? Wer diese Antwort nicht kennt, hat keine Resilienz geplant, sondern Hoffnung verwaltet.

Praktisch hilft eine kurze Übung in drei Schritten. Erst wird ein realistischer Ausfall festgelegt. Dann spielt das zuständige Team die Kommunikation, Berechtigungen und Übergabe an einen manuellen Prozess durch. Am Ende dokumentiert es nicht nur Fehler, sondern auch die Entscheidung, welche Lücke bis wann geschlossen wird. Ein Test ohne Nacharbeit ist nur Theater mit Protokoll.

Das gilt ebenfalls für Modelländerungen. Ein Update kann Antwortformate verschieben, Schutzmechanismen verändern oder Zugriffe auf Funktionen neu sortieren. Ein kleiner Testkatalog mit echten, aber datensparsam aufbereiteten Fällen zeigt schneller als jede Produktpräsentation, ob ein Workflow noch innerhalb seiner Grenzen arbeitet. Wer dabei Abweichungen sieht, braucht eine Stop-Entscheidung, keine PowerPoint-Folie.

DORA, AI Act und die Versuchung der doppelten Checkliste

Die gemeinsame Erklärung verweist auf bestehende europäische Regeln und nimmt auch die europäische Initiative zu Cybersecurity und KI in den Blick. Für Institute ist das wichtig, weil sich die Pflichten nicht wie saubere Schubladen verhalten. DORA behandelt digitale operationelle Resilienz, der AI Act setzt eigene Anforderungen für KI-Systeme. Datenschutz, Auslagerungsmanagement und sektorspezifische Regeln kommen hinzu.

Der falsche Reflex wäre, für jedes Regelwerk eine eigene Tabelle zu bauen und diese Tabellen dann nie wieder zusammenzubringen. Besser ist ein gemeinsames Bild: Anwendung, Verantwortlichkeit, Datenarten, Lieferkette, Kritikalität, Tests, Änderungen, Notfallweg. Daraus lassen sich Nachweise für mehrere Anforderungen ableiten, ohne dass ein Team dieselbe Frage viermal beantwortet.

Die Informationen der Europäischen Kommission zum AI Act machen deutlich, dass der Rechtsrahmen risikobasiert gedacht ist. Die neue Aufsichtserklärung ersetzt ihn nicht. Sie legt aber den Finger auf eine Lücke, die in vielen Projekten zu klein wirkt: Selbst ein sorgfältig eingeordnetes KI-System kann ein Betriebsproblem werden, wenn sein technisches Umfeld zu einseitig ist.

Auch die EBA-Übersicht zu DORA ist mehr als Pflichtlektüre für Compliance-Abteilungen. Sie erinnert daran, dass ein Dienstleistender nicht außerhalb der eigenen Verantwortung steht. Ein Vertrag überträgt eine Aufgabe, aber nicht die Rechenschaftspflicht. Das klingt trocken. Im Störfall ist es sehr konkret.

Die Aufsicht will keine KI-Bremse sein

Es wäre bequem, die Erklärung als Signal gegen KI zu lesen. Das trifft sie nicht. Finanzunternehmen sollen Technologie nutzen können, solange sie Risiken bewusst steuern. Gerade für kleinere Institute kann ein externer Dienst sinnvoller sein als eine Eigenentwicklung, die zwar unabhängig klingt, aber kaum gepflegt wird. Die Frage lautet nicht „Cloud oder nicht?“, sondern: Welche Abhängigkeit gehen Sie ein und wie beherrschen Sie sie?

Diese Differenzierung ist wichtig, weil ein pauschales Verbot die falsche Sicherheit erzeugen würde. Auch ein hausintern betriebenes Modell braucht Strom, Hardware, Daten, Fachwissen und Sicherheitsupdates. Es kann ebenso fehlerhaft konfiguriert sein. Bei einem großen externen Anbieter liegen andere Vorteile und andere Risiken vor. Ein guter Risikoentscheid vergleicht beides ehrlich.

Für Entscheidungstragende bedeutet das: Nicht jeder Proof of Concept muss gleich durch alle Gremien. Aber ein Pilot ohne Grenzen wird schnell zum Schattenprodukt. Legen Sie Datenräume, erlaubte Zwecke, Verantwortliche und ein Ablaufdatum fest. Prüfen Sie danach, ob der Nutzen wirklich da ist. Wenn nicht, darf ein Projekt auch verschwinden. Das ist keine Niederlage, sondern ordentliches Finanzhandwerk.

Wer sich mit Deepfake-Betrug und digitalen Angriffswegen beschäftigt, kennt die andere Seite der Medaille: KI kann Prozesse verbessern, aber sie senkt auch die Hürde für Täuschung und Automatisierung auf Angreiferseite. Deshalb gehören Modellrisiko, Zugriffsrisiko und Betrugsrisiko auf denselben Tisch, selbst wenn unterschiedliche Teams dafür zuständig sind.

Was jetzt auf die To-do-Liste gehört

Der pragmatische Start ist eine Inventur. Listen Sie produktive KI-Anwendungen und ernsthafte Piloten auf. Notieren Sie Fachbereich, Zweck, Modell- oder Plattformanbieter, Datenarten, angebundene Systeme, zuständige Personen und den Weg zurück zum manuellen Prozess. Das dauert länger als ein halbstündiges Management-Meeting, ist aber die Basis für jede spätere Priorisierung.

Danach folgt die unbequeme Frage nach Konzentration. Nutzen mehrere Anwendungen denselben Dienst? Hängen sie an derselben Cloud-Region, demselben Identitätsanbieter oder derselben Schnittstelle? Gibt es einen kritischen Prozess ohne getesteten Ausweichweg? Solche Befunde sind kein Grund für hektische Stilllegungen. Sie helfen, den nächsten Test und die nächste Beschaffung klüger zu planen.

Ein sinnvoller Termin dafür ist kein endloses Programm, sondern ein zweiwöchiger Kontrolllauf mit IT, Risikomanagement, Informationssicherheit, Datenschutz und dem jeweiligen Fachbereich. Ein Team sammelt die Fakten, ein anderes prüft die kritischen Annahmen. Danach gibt es drei Ergebnisse: Anwendungen, die unverändert weiterlaufen; Anwendungen mit konkreten Nacharbeiten; und Anwendungen, die vorerst nicht produktiv sein sollten. Das schafft Klarheit statt KI-Theater.

Hilfreich ist dabei eine Karte, die nicht bei Modellnamen stehen bleibt. Sie verbindet die fachliche Aufgabe mit Identitäten, Datenquellen, Protokollen, Cloud-Standort, Unterauftragnehmenden und dem verantwortlichen Gremium. Erst auf dieser Karte wird sichtbar, ob zwei scheinbar getrennte Anwendungen bei demselben Engpass zusammenlaufen. Wer die Karte quartalsweise aktualisiert, merkt auch, wenn ein kleiner Pilot still und leise zu einem tragenden Baustein geworden ist.

Ein zweiter, oft unterschätzter Punkt: Nachweise müssen im Alltag auffindbar sein. Wenn eine Revision, ein Vorfallsteam oder eine Aufsicht nach der Freigabe fragt, darf die Antwort nicht aus verstreuten Chat-Verläufen zusammengesucht werden. Eine knappe Entscheidungsvorlage mit Zweck, Risiko, Teststand und Ausstiegsweg spart später Nerven. Papier ist geduldig; unauffindbare Dokumentation ist es leider auch.

Für den Austausch mit Liefernden lohnt sich eine knappe, feste Fragenliste. Welche Unterauftragnehmenden verarbeiten Daten? Wie werden Modelländerungen angekündigt? Welche Logs stehen dem Institut zur Verfügung? Wo endet der Dienstvertrag, und was passiert mit Daten und Konfiguration bei einem Wechsel? Wer diese Punkte früh klärt, verhandelt später nicht aus einer Störung heraus. Das ist im Übrigen dieselbe Logik wie bei Digitalisierungsprojekten im Mittelstand: Technik beschleunigt nur, wenn Zuständigkeiten nicht im Nebel liegen.

Der Punkt ist: Frontier KI Banken wird nicht durch die größte Modell-Demo entschieden. Entscheidend ist, ob ein Institut seine Abhängigkeiten sieht, Änderungen kontrolliert und im Störfall handlungsfähig bleibt. Die europäischen Aufseher haben die Richtung klar markiert. Wer jetzt seine Karten auf den Tisch legt, muss später nicht überrascht feststellen, dass die vermeintlich clevere Abkürzung nur eine schlecht beleuchtete Seitentür war.