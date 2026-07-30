Keychron öffnet mit ZGM erstmals die Firmware einer Gaming-Maus. Was das für Modder bedeutet und warum der Launch erst 2027 kommt.

Erinnern Sie sich noch an den Moment, als Ihre erste Custom-Tastatur mit QMK-Firmware lief und Sie plötzlich jede Taste frei belegen konnten? Bei Mäusen war das bisher Zukunftsmusik. Klicks, Sensor-Tuning, Polling-Rate – alles hinter proprietären Treibern verschlossen, gesteuert von Herstellern wie Logitech oder Razer, die ihre Firmware hüten wie ein Familienrezept. Keychron will das jetzt aufbrechen. Mit ZGM kündigt der Hersteller die erste Open-Source-Firmware für Gaming-Mäuse an, verfügbar soll sie ab 2027 sein. Klingt nach einem Bastelprojekt mit Ansage, und genau danach fühlt es sich beim Blick ins Repository auch an.

Was ZGM technisch eigentlich ist

ZGM steht für „Zephyr Gaming Mouse“ und ist, wie der Name andeutet, auf Zephyr RTOS aufgebaut – einem Open-Source-Echtzeitbetriebssystem, das in der Embedded-Welt längst etabliert ist. Keychron positioniert ZGM bewusst als Schwesterprojekt zu QMK, der bekannten Firmware für kabelgebundene Tastaturen, und ZMK, der Variante für drahtlose Boards. Drei Buchstabenkombinationen, ein Gedanke: Wer heute eine Custom-Tastatur mit QMK oder ZMK flasht, soll morgen dieselbe Freiheit bei der Maus haben.

Lizenziert ist ZGM unter GPL-3.0. Das ist relevant, weil es Forks, Modifikationen und sogar kommerzielle Nutzung erlaubt, solange die GPL-Pflichten eingehalten werden – etwa die Offenlegung des Quellcodes bei Weiterverbreitung. Im Ernst: Das ist eine deutlich freiere Lizenz, als man sie von Gaming-Peripherie gewohnt ist. Die Projektziele, die Keychron auf GitHub und der zugehörigen Website formuliert, lesen sich wie eine Wunschliste jedes Maus-Nerds: niedrige Eingabelatenz für kabelgebundene und drahtlose Verbindungen, hohe Polling-Raten, volle Anpassbarkeit von Buttons, Sensor-Parametern, Scrollrad-Verhalten und Beleuchtung, dazu eine modulare Treiber-Architektur für unterschiedliche Sensoren, Mikrocontroller und Funk-Stacks.

Der Zeitplan: Ankündigung jetzt, Firmware erst 2027

Wichtig für die Einordnung: ZGM ist kein fertiges Produkt, das Sie diese Woche flashen können. Das GitHub-Repository von Keychron ist seit April 2026 öffentlich, enthält bislang aber vor allem Projekt-Scaffolding, Policy-Dateien und eine erste Website – die eigentlichen Firmware-Quellen, Board-Support-Pakete und Flash-Anleitungen fehlen noch. PC Gamer berichtete zur Ankündigung, dass Keychron einen offiziellen Launch für das erste Quartal 2027 anpeilt.

Diese Verzögerung ist keine Enttäuschung, sondern ehrlich. Wer schon mal versucht hat, eine Embedded-Firmware für neue Hardware von null zu bauen, weiß: Zwischen „wir haben eine Vision“ und „das läuft stabil auf echten Platinen“ liegen Monate voller Debugging, Sensor-Kalibrierung und Treiber-Frust. Spoiler: Genau das passiert bei ZGM gerade hinter den Kulissen. Auch Digital Foundry ordnete die Ankündigung entsprechend vorsichtig ein: ZGM sei ein früher, aber ambitionierter Schritt in Richtung offener Maus-Firmware, dessen praktische Wirkung sich erst mit den ersten fertigen Builds zeigen wird.

Für Nutzer, die bereits mit offenen Firmware-Projekten im Alltag zu tun haben, ist dieser lange Vorlauf keine Überraschung. Ähnliche Muster kennt man aus anderen Bereichen der offenen Firmware-Welt, etwa wenn Hersteller experimentelle Zweige veröffentlichen, bevor die finale Version breit ausgerollt wird – ein Vorgehen, das man zuletzt bei der FRITZ!Box-Labor-Firmware mit automatischer Netzwerk-Optimierung beobachten konnte, wo neue Funktionen ebenfalls erst in einer Testphase reifen durften, bevor sie in den stabilen Zweig wanderten.

Die erste Maus: G6 HE als angekündigter Logitech-Herausforderer

Konkret wird es bei der Keychron G6 HE, der Gaming-Maus, die als erstes Modell serienmäßig auf ZGM setzen soll. Notebookcheck beschreibt die G6 HE als direkten Konkurrenten zur Logitech G Pro X2 Superlight und hebt hervor, dass Keychron dabei auf magnetisch-optische Schalter (MagOpt-Switches) und hohe Polling-Raten setzt. Ob die G6 HE tatsächlich zum „Logitech-Killer“ wird, wie es in manchen Schlagzeilen heißt, ist eine Einschätzung – keine belegte Tatsache. Aber die Kombination aus offener Firmware und neuem Switch-Konzept ist zumindest ein ungewöhnlicher Ansatz für ein Segment, das sich sonst über Millisekunden-Werbeversprechen definiert.

Was für bestehende Keychron-Mäuse wie die G1, G2 oder G4 gilt, ist offen. Auf der allgemeinen Firmware-Downloadseite von Keychron taucht ZGM aktuell noch nicht als Flash-Option auf, und im Repository fehlen die nötigen Board-Support-Pakete für ältere Modelle. Wer also hofft, seine vorhandene Maus in den nächsten Wochen mit offener Firmware zu bespielen, wird enttäuscht – zumindest vorerst.

Was Modder von ZGM wirklich erwarten dürfen

Nerd-Alarm: Genau hier wird es für die Bastel-Community interessant. Die Projektziele von ZGM lesen sich wie eine Einladung an alle, die an ihrer Maus schrauben wollen, statt sie nur zu benutzen. Granulares DPI- und Sensortuning, eigene Makro-Logik jenseits herstellereigener Software, frei definierbare Beleuchtung ohne Zusatz-Tool, und experimentelle Latenz- beziehungsweise Polling-Optimierungen gehören zu den formulierten Zielen. Wichtig dabei: Das sind angekündigte Ziele, keine bereits getesteten Features fertiger Builds. Konkrete Zahlen zu Polling-Raten – etwa ob alle ZGM-Mäuse künftig mit besonders hohen Werten laufen – finden sich weder im Repository noch in offiziellen Statements. Wer solche Zahlen liest, sollte sie als Spekulation einordnen, nicht als Spezifikation.

Realistischer ist der Blick auf die modulare Treiber-Architektur. Sie soll es erlauben, unterschiedliche Sensor-Chips, Mikrocontroller und Funk-Stacks anzusprechen – theoretisch auch auf Nicht-Keychron-Hardware, sofern die GPL-Pflichten eingehalten werden. Für die Custom-Keyboard-Szene, die seit Jahren eigene Platinen mit QMK oder ZMK bestückt, wäre das ein logischer nächster Schritt: eigene Maus-PCBs, kombiniert mit frei wählbaren Sensoren und einer Firmware, die nicht an ein einzelnes Unternehmen gebunden ist. Ob es tatsächlich so kommt, hängt davon ab, wie vollständig und dokumentiert die ersten ZGM-Releases 2027 tatsächlich ausfallen.

Stellen Sie sich ein realistisches, aber vorsichtig formuliertes Szenario vor: Ein Modder kauft sich Anfang 2027 eine G6 HE, findet im Repository eine erste stabile Firmware-Version samt Dokumentation und beginnt, die Sensor-Parameter für seinen bevorzugten Shooter-Titel anzupassen. Er speichert sein Profil nicht in einer Cloud-App, sondern lokal, exportiert die Konfiguration als Textdatei und teilt sie in einem Forum. Genau dieses Muster – lokale Kontrolle statt Cloud-Zwang – ist es, das die QMK- und ZMK-Community seit Jahren antreibt, und es wäre der eigentliche Kulturwandel, den ZGM für Mäuse bringen könnte, sofern die Community sich in ähnlichem Umfang engagiert wie bei Tastaturen.

Noch Baustelle: Das ZGM-Repository zeigt frühe Projektstrukturen statt fertiger Flash-Anleitungen. (Symbolbild)

Open-Source-Hardware und Open-Source-Firmware sind zwei verschiedene Baustellen

Ein Missverständnis, das sich in der Berichterstattung bereits eingeschlichen hat, sollte man vorab ausräumen: Keychron hat 2026 zusätzlich Hardware-Design-Dateien für über 135 Keyboard-Modelle veröffentlicht. Das klingt nach derselben Öffnung wie bei ZGM, ist es aber nicht. Die Hardware-Dateien stehen unter deutlich restriktiveren Bedingungen – keine kommerzielle Vollproduktion kompletter Keychron-Klone, wie in Diskussionen der Custom-Keyboard-Community auf Reddit herausgearbeitet wurde. ZGM als Firmware dagegen läuft unter der freieren GPL-3.0-Lizenz, ohne diese Klon-Beschränkung.

Wer also schreibt, Keychron mache „seine Mäuse komplett Open-Source, jeder darf sie nachbauen“, vermischt zwei unterschiedliche Lizenzmodelle. Die Firmware ist offen im klassischen GPL-Sinn. Die Hardware ist offen einsehbar, aber nicht frei kommerziell kopierbar. Diese Unterscheidung ist kein Kleinkram, sondern entscheidet darüber, was Modder tatsächlich dürfen und was rechtlich heikel würde.

Gegenargumente: Warum Logitech und Razer nicht sofort nachziehen werden

Bei aller Euphorie für offene Firmware lohnt sich auch der Blick auf die Gegenseite. Große Hersteller wie Logitech oder Razer haben wirtschaftlich wenig Anreiz, ihre Firmware offenzulegen. Proprietäre Software-Ökosysteme binden Nutzer an eigene Konfigurator-Apps, erzeugen Wiedererkennungswert und erlauben es, Premium-Features exklusiv an teurere Modelle zu koppeln. Wer einmal Stunden in die Personalisierung seiner Maus-Software investiert hat, wechselt seltener zur Konkurrenz – ein klassischer Lock-in-Effekt, den Unternehmen ungern aufgeben.

Hinzu kommt ein technisches Argument: Offene Firmware bedeutet auch offene Angriffsfläche. Sensor-Treiber, Funkprotokolle und Update-Mechanismen, die öffentlich einsehbar sind, lassen sich leichter analysieren – im positiven Sinn für Transparenz und Sicherheit, aber auch im negativen Sinn, falls Schwachstellen nicht zügig geschlossen werden. Genau diese Abwägung zwischen Transparenz und Angriffsfläche wird derzeit auch in anderen Open-Source-Firmware-Communities diskutiert, etwa wenn es um Sicherheitsupdates bei Router-Firmware geht, wie zuletzt bei der Debatte rund um ein OpenWrt-Sicherheitsupdate und die Frage, was hinter der Meldung wirklich steckt. Für ZGM bedeutet das: Sollte das Projekt tatsächlich eine aktive Community anziehen, wird sie sich früher oder später auch mit Sicherheitslücken und deren zügiger Behebung auseinandersetzen müssen – ein Lackmustest, den viele Open-Source-Projekte erst nach dem Hype-Moment wirklich bestehen.

Ein weiteres Gegenargument betrifft die Zielgruppe. Kompetitive Gamer, die im Millisekundenbereich um Reaktionszeiten konkurrieren, vertrauen oft lieber auf zertifizierte, herstellergeprüfte Firmware als auf Community-Builds, die theoretisch von jedem modifiziert werden können. Für den E-Sport-Bereich könnte offene Firmware daher eher ein Nischenphänomen unter Enthusiasten bleiben, während der breite Massenmarkt weiterhin auf geschlossene, aber „einfach funktionierende“ Lösungen setzt. Diese Skepsis ist nicht unbegründet, denn Stabilität und Reproduzierbarkeit sind im Wettkampfumfeld oft wichtiger als maximale Anpassbarkeit.

Risiken, offene Fragen und der Realitätscheck

Im Ernst: Ein Repository mit Scaffolding und Policy-Dateien ist noch keine Revolution. Bevor Sie sich Hoffnungen auf ein fertiges Community-Ökosystem machen, lohnt der Blick auf das, was fehlt. Es gibt aktuell keine vollständigen Build-Anleitungen, keine offiziellen Flash-Guides und keine bestätigte Liste kompatibler Mäuse jenseits der G6 HE. Ohne diese Dokumentation ist das Risiko real, sich beim Experimentieren die Hardware zu zerschießen – ein Problem, das jeder kennt, der schon mal voreilig eine halbfertige Firmware auf ein Gerät geflasht hat, das danach nur noch als Briefgewicht taugte.

Auch ein GUI-Konfigurationstool, wie man es von manchen QMK- oder ZMK-Ablegern kennt, ist bislang nicht offiziell angekündigt. Es ist plausibel, dass sich mittelfristig Community-Tools entwickeln, ähnlich wie bei den Tastatur-Firmwares – aber das bleibt vorerst eine Erwartung, keine Zusage. Und die konkrete Zephyr-Version, auf der ZGM aufbaut, ist im aktuellen Repository-Stand nicht explizit dokumentiert, was für technisch interessierte Nutzer durchaus relevant wäre, um Kompatibilität und Update-Zyklen einzuschätzen.

Meine persönliche Einschätzung: Der Zeitplan bis 2027 ist ehrlicher als viele PR-Ankündigungen, die „bald verfügbar“ versprechen und dann Jahre auf sich warten lassen. Dass Keychron offen zugibt, sich noch in einer frühen Phase zu befinden, spricht eher für als gegen das Projekt.

Handlungsschritte für alle, die jetzt schon mitverfolgen wollen

Wer sich für ZGM interessiert, muss nicht passiv auf 2027 warten. Sinnvoll ist es, das GitHub-Repository regelmäßig zu beobachten, insbesondere die Commit-Historie und offene Issues – dort zeigt sich meist früher als in offiziellen Pressemitteilungen, wie ernst ein Projekt intern vorangetrieben wird. Wer selbst Embedded-Erfahrung mit Zephyr RTOS hat, kann theoretisch schon jetzt versuchen, sich mit der Codebasis vertraut zu machen, auch wenn lauffähige Builds fehlen. Für alle anderen gilt: Geduld ist die günstigste Strategie. Wer aktuell eine neue Gaming-Maus benötigt, sollte die Kaufentscheidung nicht von einer 2027 erwarteten Firmware abhängig machen, sondern nach den heute verfügbaren Kriterien wie Sensorqualität, Ergonomie und Preis entscheiden.

Für Modder, die bereits mit QMK oder ZMK experimentieren, lohnt sich außerdem ein Blick auf die eigene Werkzeugkiste: Wer Erfahrung mit dem Flashen von Custom-Tastaturen hat, wird die Grundprinzipien von ZGM schneller verstehen als jemand, der zum ersten Mal mit offener Firmware in Kontakt kommt. Genau diese Übertragbarkeit von Wissen ist einer der stillen Vorteile, den Keychron mit der bewussten Anlehnung an QMK und ZMK einkalkuliert haben dürfte – neue Nutzer aus einer bereits bestehenden, erfahrenen Community abzuholen, statt bei null anzufangen.

Einordnung im größeren Firmware-Ökosystem

Für alle, die bereits mit offener Firmware experimentieren, ist ZGM keine völlig neue Idee, sondern die logische Fortsetzung eines Weges, der mit QMK und ZMK bei Tastaturen begann. Wer heute schon eine Bluetooth-Verbindung zu einer Custom-Tastatur einrichtet oder eine Konfigurator-Software für individuelle Tastenbelegungen nutzt, kennt das Prinzip: Offenheit erzeugt Community-Ökosysteme, die weit über das hinausgehen, was ein einzelner Hersteller allein bauen könnte. Bei Tastaturen hat das zu einer eigenen Szene aus Custom-Layouts, alternativen Switches und unzähligen Firmware-Forks geführt.

Ob sich dieser Effekt eins zu eins auf Mäuse übertragen lässt, ist eine offene Frage – Mäuse sind mechanisch simpler, aber sensortechnisch komplexer, und die Fehlertoleranz bei Latenz ist im Gaming-Kontext geringer als bei einer Tastenbelegung. Trotzdem: Sollte ZGM tatsächlich 2027 mit vollständiger Dokumentation, Board-Support und vielleicht sogar einem GUI-Tool starten, wäre das ein Präzedenzfall, den auch andere Hersteller schwer ignorieren könnten. Der Druck auf geschlossene Ökosysteme wächst, wenn zumindest eine Firma zeigt, dass Transparenz und Wettbewerbsfähigkeit sich nicht ausschließen.

Interessant ist auch der Blick über den reinen Peripherie-Markt hinaus. Die generelle Bewegung hin zu offener, anpassbarer Software zeigt sich derzeit in vielen Ecken der Tech-Welt gleichzeitig, etwa wenn Linux-Distributionen gezielt für Gaming optimiert werden, wie es zuletzt bei einem Fedora-Remix mit frischem Kernel für Gaming-Zwecke zu beobachten war. Solche Projekte und ZGM verfolgen zwar unterschiedliche Ziele, teilen aber denselben Grundgedanken: Nutzer sollen tiefer in die Hardware und Software eingreifen können, statt auf vorgegebene, geschlossene Lösungen beschränkt zu bleiben. Diese Parallelentwicklung macht deutlich, dass Keychrons Vorstoß kein isoliertes Nischenexperiment ist, sondern Teil eines größeren Trends, der Gaming-Hardware und -Software zunehmend offener gestalten will.

Was bleibt?

Bis zum angepeilten Launch-Fenster 2027 bleibt ZGM ein Versprechen mit GitHub-Repository statt ein fertiges Bastelprojekt zum Nachbauen. Die Richtung ist klar formuliert, die technische Basis auf Zephyr solide gewählt, und die GPL-3.0-Lizenz lässt tatsächlich viel Spielraum für Modder. Was fehlt, ist der Beweis in Form von lauffähigem Code, echten Build-Anleitungen und einer Maus, die Sie in der Hand halten und flashen können. Bleibt die Frage, ob Keychron den eigenen Zeitplan hält oder ob sich 2027 zu 2028 verschiebt – ein Schicksal, das offene Hardware-Projekte gerne mal teilen. Wer die Entwicklung mit gesundem Realismus verfolgt, wird weder von einer plötzlichen Verzögerung überrascht noch von fehlenden Features enttäuscht sein, sondern kann die kommenden Monate als das nehmen, was sie sind: eine Phase, in der aus einer Ankündigung langsam ein funktionierendes Produkt werden muss. Behalten Sie das Repository im Blick, wenn Sie mitbasteln wollen; mehr als Geduld braucht es aktuell nicht.