Seit dem 30. Dezember 2024 gilt MiCA vollständig – und europäische Neo-Broker merken das konkret in der GuV. Rechnen wir nach: Wer heute noch ein unkuratiertes Einzelcoin-Sortiment betreibt, zahlt Compliance-Aufschläge für Whitepaper-Pflichten, Custody-Anforderungen und CASP-Zulassung, die sich schnell auf sechsstellige Jahresbeträge summieren können. Die Antwort vieler Plattformen ist strategisch, nicht idealistisch – der Schwenk zum regulierten Krypto-ETF. Was das für Ihr Portfolio bedeutet, erklärt dieser Praxistest.

Es gibt regulatorische Ankündigungen – und dann gibt es Daten, die tatsächlich Geld kosten. Bei der Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA) sind es konkret zwei: Der erste Block, der Asset-referenced Tokens und E-Money Tokens betrifft, wurde am 30. Juni 2024 anwendbar. Der Rest – und damit der komplette Rahmen für Krypto-Dienstleister – folgte am 30. Dezember 2024. MiCA ist EU-Verordnung, keine Richtlinie. Das bedeutet: keine nationale Umsetzung, kein Spielraum, direkter Geltungsvorrang in allen 27 Mitgliedstaaten.

Der Haken für viele Neo-Broker war der Zeitplan. Während traditionelle Banken sich jahrelang auf MiFID II eingestellt haben, hatten Krypto-native Plattformen teils weniger als 18 Monate, um eine vollständige CASP-Zulassung (Crypto-Asset Service Provider) zu beantragen, ihre Governance-Struktur EU-konform aufzustellen und Whitepaper-Pflichten für jedes angebotene Asset zu erfüllen. Wer das unterschätzt hat, sitzt heute entweder vor einem drastisch ausgedünnten Coin-Angebot oder vor einer laufenden Compliance-Baustelle.

Konkret verlangt MiCA von CASPs: einen EU-Sitz mit tatsächlichem Management, Governance-Strukturen, Eigenmittelanforderungen, Interessenkonflikt-Regelungen und umfassende Kundenschutzpflichten. Für jedes Krypto-Asset, das öffentlich angeboten wird, greift außerdem eine Whitepaper-Pflicht mit vorgeschriebenem Inhalt. Das ist kein bürokratischer Kleinkram. Das sind operative Kosten, die das Einzel-Coin-Modell systematisch unter Druck setzen.

Was MiCA reguliert – und was nicht (der entscheidende Unterschied)

Hier liegt das größte Missverständnis im Markt, und ich finde es bemerkenswert, wie oft selbst Fachmedien diesen Punkt verwischen: MiCA reguliert keine Krypto-ETFs oder börsengehandelten Krypto-Produkte als solche. Wer einen physisch besicherten Bitcoin-ETF kauft, handelt ein Wertpapier nach Kapitalmarkt- oder Fondsrecht – MiFID II, UCITS, AIFMD, je nach Struktur. MiCA greift in diesem Setup nicht als Primärproduktrecht.

Was MiCA sehr wohl reguliert, ist die Infrastruktur drumherum: die Verwahrung der Underlying-Assets beim Custodian, die Vertriebsplattform, den Handel auf der Krypto-Seite der Wertschöpfungskette. Ein Neo-Broker, der sowohl ETFs als auch direkte Coins anbietet, hat damit zwei parallele Regulierungsregime auf dem Tisch – Wertpapierrecht für die ETF-Seite, MiCA für die Krypto-Service-Seite. Das ist operativ deutlich aufwendiger, als es klingt.

Zum Vergleich: Ein reiner Aktien-Broker braucht eine MiFID-Zulassung und fertig. Ein Neo-Broker mit vollständigem Krypto-Sortiment braucht MiFID-Lizenz plus CASP-Zulassung plus – je nach Markt – zusätzliche nationale Anforderungen, solange MiCA-Übergangsregelungen laufen. Nicht erfasst von MiCA bleiben übrigens Security Tokens, wenn sie bereits als Finanzinstrument unter MiFID fallen, sowie echte NFTs in einzigartiger Form und vollständig dezentralisierte Protokolle ohne erkennbaren Intermediär.

Anfang Juni 2026 meldete ein großer europäischer ETF-Anbieter die Zulassung eines neuen physisch besicherten Krypto-ETFs, der Bitcoin direkt hinterlegt – nicht als Derivat, nicht als synthetisches Produkt, sondern mit tatsächlicher Coin-Verwahrung. Gleichzeitig veröffentlichten mehrere europäische Neo-Broker in den letzten 48 Stunden Blog-Updates zu ihren aktualisierten KYC- und AML-Architekturen, explizit als Reaktion auf die vollständige MiCA-Anwendbarkeit.

Das Timing ist kein Zufall. Physisch besicherte Produkte brauchen einen lizenzierten Custodian, der unter MiCA als CASP eingestuft sein kann, soweit er Krypto-Verwahrung als Dienstleistung erbringt. Neo-Broker, die solche Produkte vertreiben, müssen sicherstellen, dass die gesamte Vertriebskette MiCA-konform ist – von der Produktauswahl über die Kundenkommunikation bis zur Transaktionsüberwachung. Wer das als Fleißarbeit abtut, versteht das Geschäftsmodell nicht.

Rechnen wir nach, was ein solches Update kostet: Allein die technische Anpassung eines KYC-Systems auf erweiterte AML-Anforderungen nach MiCA-Standard kann, je nach Plattformgröße und bestehender Infrastruktur, in einem Bereich von einigen Hunderttausend Euro liegen – und das sind laufende Kosten, nicht einmalige Investitionen. Für kleine Neo-Broker mit engem Margin-Geschäft ist das eine existenzielle Kalkulation.

Geschäftsmodell-Shift: Warum Einzelcoins teurer werden als Krypto-ETFs

Die eigentlich interessante Frage ist nicht, ob MiCA gilt. Sie gilt. Die Frage ist, wie Plattformen unter diesem Regelwerk noch profitabel wirtschaften. Und hier zeigt sich ein klarer Trend, der nicht aus Idealismus entsteht, sondern aus schlichter Kostenrechnung.

Ein direktes Einzelcoin-Angebot erzeugt für jeden gelisteten Token separate Compliance-Aufwände: Whitepaper-Prüfung, laufendes Monitoring, Liquiditätssicherstellung, Custody-Arrangements, ggf. Markt-Manipulation-Überwachung. Bei 50 oder 100 Coins multipliziert sich das entsprechend. Zum Vergleich: Ein Krypto-ETF auf denselben Basiswert bündelt diesen Aufwand beim Emittenten. Der Neo-Broker vertreibt ein Wertpapier nach bekanntem Wertpapierrecht und vermeidet den direkten CASP-Pflichtenkatalog für genau dieses Produkt.

Unter dem Strich ist das Kalkül eindeutig: Ein ETF auf Bitcoin oder Ethereum kostet den Broker operativ weniger als die direkte Coin-Verwahrung mit allem Drum und Dran. Die Marge pro Trade ist ähnlich, der Compliance-Overhead deutlich geringer. Das erklärt, warum mehrere Plattformen ihr Einzelcoin-Sortiment seit Ende 2024 spürbar reduziert haben und gleichzeitig ihre ETF-Produktpalette ausgebaut haben.

Praxis-Szenario: Wie eine Plattform-Migration konkret aussieht

Um greifbar zu machen, was der Geschäftsmodell-Shift in der Praxis bedeutet, hilft ein vorsichtiges Szenario: Stellen Sie sich einen mittelgroßen europäischen Neo-Broker vor, der Ende 2023 noch rund 80 verschiedene Krypto-Assets direkt angeboten hat – von Bitcoin und Ethereum bis hin zu kleineren Altcoins mit begrenzter Liquidität. Die CASP-Zulassung ist beantragt, aber noch nicht abgeschlossen. Die Whitepaper-Pflichten für alle 80 Assets sind technisch erfüllbar, aber jedes einzelne Whitepaper muss inhaltlich korrekt, aktuell gehalten und bei der zuständigen nationalen Behörde hinterlegt sein.

In diesem Szenario ist die rationale Entscheidung nicht, alle 80 Assets durchzuziehen. Es ist, das Angebot auf die zehn bis fünfzehn liquidesten und relevantesten Assets zu reduzieren, für die sich Compliance-Aufwand und Umsatz tatsächlich rechnen, und parallel das ETF-Sortiment auszubauen. Altcoins mit geringem Handelsvolumen fliegen raus – nicht weil sie verboten wären, sondern weil sich die Infrastrukturkosten nicht amortisieren. Für Nutzer, die auf Nischen-Coins gesetzt haben, ist das schmerzhaft. Für die Stabilität der Plattform ist es folgerichtig.

Dieses Muster lässt sich bei mehreren europäischen Plattformen seit dem zweiten Halbjahr 2024 beobachten, auch wenn die konkreten Entscheidungen im Einzelfall naturgemäß nicht öffentlich kommuniziert werden. Die Richtung ist eindeutig: Konsolidierung des Direktangebots, Ausbau der regulierten Produktpalette.

Travel-Rule-Compliance und On-Chain-Monitoring: Das Backend-Update hinter den Blog-Posts. (Symbolbild)

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KYC/AML-Architektur: Was sich konkret im Backend ändert

Die Blog-Updates der Neo-Broker klingen harmlos, sind aber technisch substanziell. MiCA schreibt für CASPs deutlich schärfere AML-Pflichten vor als das bisherige Flickwerk nationaler Umsetzungen der EU-Geldwäscherichtlinien. Das betrifft konkret: erweiterte Transaction-Monitoring-Systeme, die Krypto-Transaktionen auf Wallet-Ebene analysieren, Travel-Rule-Compliance für Transfers über bestimmte Schwellenwerte, sowie verstärkte Know-Your-Customer-Prozesse bei höheren Transaktionsvolumina.

Was das technisch bedeutet: Wer bisher ein einfaches Onboarding-Formular mit Ausweiskopie hatte, braucht jetzt eine Infrastruktur, die On-Chain-Daten, Transaktionshistorie und Risikoklassifizierung in Echtzeit verknüpft. Das sind keine trivialen Anpassungen. Die Compliance-Anforderungen von MiCA im AML-Bereich gelten dabei als unter den schärfsten für Retail-Plattformen im EU-Finanzmarkt – schärfer als für viele traditionelle Wertpapierdienstleister, weil Krypto-Transaktionen auf der Blockchain transparent, aber anonym nachvollziehbar sind.

Für Retail-Nutzer bedeutet das konkret: häufigere Verifizierungsanfragen, Transaktionslimits bis zur vollständigen Verifizierung, und in einigen Fällen Anfragen zur Herkunft von Mitteln bei größeren Einzahlungen. Was im ersten Moment nervt, ist unter dem Strich der Preis für eine Plattform, die noch in drei Jahren eine gültige EU-Lizenz hat.

Die Rendite-Perspektive: Was Anleger wirklich vergleichen sollten

Kommen wir zum Eingemachten. Was bringt der Umstieg von direktem Coin-Kauf zu einem Krypto-ETF für die Rendite? Hier muss man ehrlich rechnen. Ein physisch besicherter Bitcoin-ETF bildet den Bitcoin-Kurs ab – minus laufende Kosten (Total Expense Ratio), die bei etablierten europäischen Krypto-ETPs typischerweise zwischen 0,5 und 2,5 Prozent pro Jahr liegen, je nach Anbieter und Produkt. Direkter Coin-Kauf auf einem Neo-Broker kostet Spread und ggf. Transaktionsgebühr, aber keine laufende Management-Fee.

Zum Vergleich: Bei einem Investment von 5.000 Euro in Bitcoin über einen ETF mit einer TER von 1,5 Prozent entstehen allein durch die laufenden Kosten im ersten Jahr 75 Euro Rendite-Drag. Direkt gehaltene Coins auf einer regulierten Plattform kosten beim Kauf vielleicht 1,0 Prozent Transaktionsgebühr – also 50 Euro einmalig. Langfristig, über mehrere Jahre, kann das relevant werden.

Der Haken dabei: Direkter Coin-Besitz bedeutet auch Custody-Verantwortung, Steuerdokumentation, und – das ist der Punkt, den viele Einsteiger unterschätzen – das volle Gegenpartei-Risiko bei der Plattform. Ein Krypto-ETF, der als Wertpapier verwahrt wird, fällt in die übliche Einlagensicherungslogik für Wertpapiere, nicht in die Krypto-spezifische Insolvenzrisikozone. Stablecoins und neue Euro-Coin-Konzepte, die gerade im europäischen Markt entstehen, spielen dabei eine eigene Rolle als Zahlungsschicht – die Entwicklung regulierter Euro-Stablecoins unter MiCA zeigt, wie sich dieser Bereich parallel zum ETF-Markt herausbildet, aber das ist ein separates Kapitel.

Gegenargument: Verliert der Krypto-Markt seine Eigenständigkeit?

Es wäre unvollständig, die Regulierungsdynamik ohne Gegenargument zu lassen. Ein berechtigter Einwand lautet: Wenn Krypto-ETFs die dominante Zugangsmöglichkeit für Retail-Investoren werden und Einzelcoin-Angebote systematisch schrumpfen, verändert das den Charakter des Marktes. Krypto war ursprünglich als dezentrales, zensurresistentes Wertübertragungssystem konzipiert. Ein ETF ist das Gegenteil: ein verwaltetes Vehikel mit Intermediären, Gegenparteirisiken und Handelszeiten, die an klassische Börsenstrukturen gebunden sind.

Wer Bitcoin direkt hält, kann rund um die Uhr transferieren, braucht kein Konto und ist keiner Plattform-Insolvenz ausgesetzt – zumindest solange die eigene Verwahrung sicher ist. Wer einen Bitcoin-ETF hält, ist abhängig von Emittent, Custodian und Handelsplatz. Das ist keine neutrale Verschiebung. Es ist eine Transformation der Asset-Klasse in Richtung klassischer Finanzprodukte – mit allen Vor- und Nachteilen, die das mit sich bringt.

MiCA beschleunigt diesen Prozess. Ob das als Reifung oder als Domestizierung einer disruptiven Technologie zu bewerten ist, hängt davon ab, welchen Wert man dem ursprünglichen dezentralen Versprechen beimisst. Für viele institutionelle Anleger und regulierungsbewusste Retail-Nutzer ist die ETF-Route die rationellere Wahl. Für Überzeugungstäter, die Krypto als Alternative zum Finanzsystem und nicht als Teil davon sehen, ist jede Regulierungszunahme ein Schritt in die falsche Richtung.

Wettbewerbsdynamik: Wer profitiert, wer verliert

MiCA trennt den Markt sauberer, als es sich viele erhofft haben. Auf der einen Seite stehen Anbieter mit vollständiger CASP-Zulassung, solider EU-Governance und der technischen Infrastruktur für MiCA-konformes AML. Auf der anderen Seite stehen Plattformen, die noch im Übergangsstatus operieren oder ihr Angebot drastisch eingeschränkt haben, um Compliance-Risiken zu vermeiden.

Für Retail-Investoren entsteht dadurch paradoxerweise mehr Klarheit: Ein Broker, der explizit MiCA-konform kommuniziert, hat nachweislich eine Behörde durchlaufen. Das ist kein Marketing-Versprechen, sondern ein juristisches Faktum. Der MiCA-Tracker von Latham & Watkins gibt einen laufend aktualisierten Überblick darüber, welche Jurisdiktionen Übergangsregelungen nutzen und wo die Vollbewerbung läuft – für alle, die genauer hinschauen wollen.

Für die Branche insgesamt gilt: Der Wettbewerb verlagert sich von „wer hat die meisten Coins“ zu „wer hat die stärkste Compliance-Infrastruktur und das überzeugendste Produktangebot im regulierten Rahmen“. Das klingt nüchtern, ist es auch. Tokenisierte Anleihen und andere Strukturen, die DLT mit regulierten Wertpapierprozessen verbinden, deuten in dieselbe Richtung – der regulatorische Rahmen formt das Produktangebot stärker als es umgekehrt der Fall ist.

Was bleibt: Drei Fragen für Ihre nächste Krypto-Investitionsentscheidung

Meine persönliche Einschätzung: MiCA ist keine Bürde, die man bedauert – es ist der Filter, der den europäischen Krypto-Markt mittelfristig von Plattformen mit dünner Substanz bereinigt. Das ist für seriöse Anbieter keine schlechte Nachricht. Wer als Neo-Broker heute in KYC/AML-Infrastruktur und CASP-Zulassung investiert, baut einen Burggraben, den kleinere Wettbewerber nicht ohne weiteres überspringen.

Für Anlegerinnen und Anleger bedeutet das konkret drei Dinge: Erstens, prüfen Sie, ob Ihr Broker eine aktive oder beantragte CASP-Zulassung hat – das ist keine Zusatzinformation, sondern ein Qualitätsmerkmal. Zweitens, rechnen Sie die TER eines Krypto-ETFs gegen Ihre tatsächlichen Transaktionskosten bei direktem Coin-Kauf, bezogen auf Ihre reale Haltedauer. Drittens, und das ist meine persönliche Überzeugung: Die Compliance-Reife einer Plattform ist selbst eine Art Risikoindikator – und im Krypto-Markt, wo Plattform-Insolvenzen keine Fußnote sind, sollte das in jede Anbieter-Entscheidung einfließen.

Was bleibt, ist eine offene Frage: Wenn Krypto-ETFs die regulatorisch bequemere Option werden und Einzelcoins durch steigenden Compliance-Aufwand teurer, verändert das langfristig das Risikoprofil der gesamten Asset-Klasse – oder schafft MiCA am Ende nur eine neue, regulierte Kulisse für dieselbe Volatilität? Das werden die nächsten Quartale zeigen.