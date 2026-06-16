Dieser Beitrag zeigt, wo die eigentlichen Engpässe entstehen, welche Rolle KI-gestützte Dokumentenverarbeitung dabei spielen kann und worauf Unternehmen bei der Einführung achten sollten.

Rebecca Ströher ist Mitgründerin und Corporate Secretary der BinaryBrains Ltd. mit Sitz in Paphos, Zypern. Das Unternehmen spezialisiert sich auf KI-gestützte Dokumentenanalyse, Prozessautomatisierung und die Entwicklung individueller Softwarelösungen für digitale Geschäftsprozesse. Mit ihrem Hintergrund als Master Professional of Technical Management (IHK) verbindet sie betriebswirtschaftliches Verständnis mit technischer Praxis.

Viele Unternehmen haben ihre Kernprozesse in den vergangenen Jahren konsequent digitalisiert. Dennoch bleibt ein zentraler Bereich häufig auf dem Stand von vor zehn Jahren: die Verarbeitung eingehender Dokumente. Rechnungen, Lieferscheine, Prüfberichte und Wartungsprotokolle werden täglich manuell geöffnet, geprüft, weitergeleitet und archiviert. Was im Einzelfall nur wenige Minuten dauert, summiert sich über Wochen und Monate zu einem erheblichen organisatorischen Aufwand – und zu versteckten Kosten, die im Tagesgeschäft selten sichtbar werden.

Die stille Herausforderung hinter digitalisierten Prozessen

Ein typisches mittelständisches Unternehmen verarbeitet täglich Dokumente aus unterschiedlichsten Quellen: E-Mail-Anhänge, eingescannte Papierbelege, Dateien aus Kundenportalen, automatisch generierte Exporte aus ERP-Systemen. Die Formate variieren, die Absender wechseln, und die Inhalte müssen dennoch zuverlässig dem richtigen Empfänger und dem richtigen Prozess zugeordnet werden.

In der Praxis übernehmen diese Zuordnung häufig Mitarbeiter – mit entsprechendem Zeitaufwand und unvermeidlichem Fehlerrisiko. Ein Lieferschein muss zur Logistik, ein Prüfbericht ins Qualitätsmanagement, ein Wartungsprotokoll zum technischen Service und eine Rechnung in den Freigabeprozess. Solange die Dokumentenmengen überschaubar bleiben, funktioniert dieses Modell. Mit wachsendem Volumen jedoch entstehen Verzögerungen, Rückfragen und Abhängigkeiten von einzelnen Personen.

Besonders kritisch wird es, wenn Schlüsselpersonen durch Urlaub, Krankheit oder Stellenwechsel ausfallen. Dann geraten Abläufe ins Stocken – nicht weil der eigentliche Fachprozess stockt, sondern weil die Dokumentenweiterleitung davon abhängt, dass eine bestimmte Person verfügbar ist.

Hinzu kommt das Problem der Mehrfacherfassung: Daten werden aus PDFs abgetippt, per E-Mail weitergeleitet und in verschiedenen Systemen manuell abgelegt. Jeder zusätzliche Schritt erhöht die Fehleranfälligkeit und bindet Ressourcen, die an anderer Stelle produktiver eingesetzt werden könnten.

Warum die E-Rechnungspflicht nur der Anfang ist

Die schrittweise Einführung der E-Rechnungspflicht in Deutschland hat vielen Unternehmen erstmals konkret vor Augen geführt, welches Potenzial in strukturierten, digitalen Dokumentenformaten steckt. Eingangsrechnungen im ZUGFeRD- oder XRechnung-Format lassen sich automatisch auslesen, prüfen und weiterverarbeiten – ohne manuelle Dateneingabe, ohne Medienbrüche.

Doch die Entwicklung endet nicht bei Rechnungen. Immer mehr Geschäftsunterlagen liegen heute digital vor: Lieferscheine kommen als PDF, technische Datenblätter als strukturierte Dateien, Wartungsprotokolle aus mobilen Erfassungssystemen. Überall dort, wo Dokumente bereits digital vorliegen, entsteht die Möglichkeit, ihre Inhalte automatisiert zu verarbeiten und direkt in bestehende Geschäftsprozesse einzubinden.

Genau hier setzt das sogenannte Beleg-Routing an: Eingehende Dokumente werden automatisch erkannt, klassifiziert und ohne manuellen Eingriff an den richtigen Empfänger oder Prozess weitergeleitet. Unternehmen, die diesen Schritt konsequent umsetzen, schaffen damit die Grundlage für deutlich höhere Skalierbarkeit und Transparenz – in nahezu allen Unternehmensbereichen.

Wie KI Dokumente automatisch versteht

Moderne KI-Systeme können Dokumente heute nicht nur lesen, sondern auch inhaltlich einordnen. Sie erkennen, ob es sich um einen Lieferschein, einen Prüfbericht, eine Rechnung oder eine technische Dokumentation handelt – und extrahieren anschließend die relevanten Informationen für die Weiterverarbeitung.

Technisch betrachtet kombinieren solche Systeme mehrere Verfahren: Optische Zeichenerkennung (OCR) macht gescannte Dokumente maschinenlesbar. KI-Modelle klassifizieren den Inhalt und extrahieren strukturierte Daten. Regelwerke und lernfähige Algorithmen sorgen dafür, dass das System mit zunehmender Erfahrung zuverlässiger wird – und auch unbekannte Dokumenttypen zunehmend korrekt einordnet.

Das Ergebnis: Mitarbeiter müssen Dokumente nicht mehr manuell sortieren oder an verschiedene Abteilungen weiterleiten. Sie greifen nur noch dann ein, wenn Entscheidungen getroffen oder Sonderfälle bearbeitet werden müssen. Der Verwaltungsaufwand sinkt erheblich, während gleichzeitig Transparenz und Nachvollziehbarkeit steigen – denn jederzeit ist erkennbar, wo sich ein Dokument befindet und welcher Bearbeitungsschritt bereits erfolgt ist.

Besonders interessant ist dieser Ansatz für Unternehmen mit wachsenden Dokumentenmengen. Während manuelle Prozesse zusätzlichen Personalaufwand verursachen, lassen sich automatisierte Abläufe deutlich einfacher skalieren – ohne proportional steigende Kosten.

Praxisbeispiel: Dokumentenverarbeitung im Mittelstand

Ein mittelständisches Industrieunternehmen verarbeitet täglich Dokumente aus Einkauf, Produktion, Service und Verwaltung: Eingangsrechnungen, Lieferscheine, technische Spezifikationen, Wartungsprotokolle und Qualitätsnachweise – in unterschiedlichen Formaten, aus unterschiedlichen Quellen.

Früher wurden diese Unterlagen manuell gesichtet, geprüft und den jeweiligen Fachbereichen zugeordnet. Das führte regelmäßig zu Verzögerungen, Rückfragen und einem hohen organisatorischen Aufwand – insbesondere dann, wenn mehrere Dokumente gleichzeitig eingingen oder eine verantwortliche Person nicht verfügbar war.

Nach der Einführung einer automatisierten Dokumentenverarbeitung gelangen Rechnungen direkt in den Freigabeprozess, Lieferscheine in die Logistik, Prüfberichte ins Qualitätsmanagement und technische Dokumentationen in die entsprechenden Fachabteilungen. Die Mitarbeiter behalten die volle Kontrolle über die Prozesse, müssen jedoch deutlich weniger Zeit für organisatorische Routineaufgaben aufwenden.

Ein weiterer Effekt: Die Transparenz steigt. Zu jedem Zeitpunkt ist nachvollziehbar, wo sich ein Dokument im Prozess befindet und welche Schritte bereits erfolgt sind – unabhängig davon, ob der zuständige Mitarbeiter gerade erreichbar ist oder nicht.

Auswirkungen auf den Arbeitsalltag

Die Einführung intelligenter Dokumentenprozesse bedeutet nicht, dass Mitarbeiter ersetzt werden. Vielmehr verschiebt sich der Schwerpunkt ihrer Arbeit. Anstelle monotoner Datenerfassung und organisatorischer Routinen treten Aufgaben, die Erfahrung, Fachwissen und menschliches Urteilsvermögen erfordern: Qualitätskontrolle, Prozessüberwachung, Ausnahmebehandlung und Entscheidungsfindung.

Gerade vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels gewinnt dieser Aspekt zunehmend an Bedeutung. Unternehmen, die vorhandene Ressourcen gezielt entlasten, können diese für wertschöpfendere Aufgaben einsetzen und gleichzeitig die Attraktivität administrativer Arbeitsplätze erhöhen. Wer weniger Zeit mit dem Weiterleiten von E-Mails und dem manuellen Abtippen von Belegen verbringt, hat mehr Kapazität für Tätigkeiten, die tatsächlich einen Unterschied machen.

Typische Fehler bei der Einführung

Automatisierung beginnt nicht mit Software, sondern mit Prozessverständnis. Ein häufiger Fehler besteht darin, bestehende Abläufe unverändert zu digitalisieren. Wenn Prozesse bereits manuell ineffizient sind, werden sie durch Technologie allein nicht automatisch besser – im Gegenteil, ineffiziente Abläufe können sich durch Automatisierung sogar verfestigen.

Ebenso problematisch ist der Versuch, sämtliche Dokumentenprozesse auf einmal automatisieren zu wollen. Erfolgreiche Projekte beginnen meist mit klar abgegrenzten Anwendungsfällen – etwa der automatischen Verarbeitung von Eingangsrechnungen – und werden anschließend schrittweise auf weitere Dokumenttypen ausgeweitet.

Wichtig ist außerdem, die späteren Anwender frühzeitig einzubeziehen. Akzeptanz entsteht dort, wo Mitarbeiter konkrete Entlastungen im Arbeitsalltag erleben – und nicht dort, wo Technologie als Kontrollinstrument wahrgenommen wird. Nicht zuletzt sollte ausreichend Zeit in die Analyse bestehender Abläufe investiert werden. Transparenz zuerst schaffen, dann gezielt automatisieren.

Checkliste: Welche Prozesse eignen sich für die Automatisierung?

Besonders großes Potenzial besteht, wenn mehrere der folgenden Punkte zutreffen:

Hohe Anzahl wiederkehrender Dokumente

Regelmäßige manuelle Datenerfassung

Wiederkehrende Freigabe- oder Prüfprozesse

Hoher Zeitaufwand bei der Bearbeitung

Häufige Rückfragen oder Nacharbeiten

Abhängigkeit von einzelnen Mitarbeitern

Klare Prozessregeln und Zuständigkeiten

Medienbrüche zwischen E-Mail, Papier und Fachanwendungen

Treffen mehrere dieser Kriterien zu, lassen sich häufig bereits mit überschaubarem Aufwand deutliche Effizienzgewinne erzielen.

Fazit

Die Digitalisierung von Dokumentenprozessen ist längst kein reines IT-Thema mehr. Sie beeinflusst nahezu jeden Geschäftsbereich und entscheidet zunehmend darüber, wie schnell Informationen verarbeitet und Entscheidungen getroffen werden können.

Die E-Rechnungspflicht zeigt exemplarisch, wohin die Entwicklung geht: Dokumente werden digitaler, Prozesse automatisierter, und Unternehmen müssen ihre Informationsflüsse neu denken. Wer eingehende Belege automatisch erkennt, klassifiziert und weiterleitet – also konsequentes Beleg-Routing einsetzt – reduziert nicht nur den Verwaltungsaufwand. Gleichzeitig entstehen transparentere Prozesse, kürzere Reaktionszeiten und eine deutlich höhere Skalierbarkeit.

Die eigentliche Frage lautet daher nicht mehr, ob Dokumentenprozesse automatisiert werden sollten, sondern welche Potenziale Unternehmen heute noch ungenutzt lassen – und wie lange sie sich das leisten können.