Retouren kosten. Das weiß jeder, der im E-Commerce Margen rechnet. Was sich gerade verschiebt: Marktplätze behandeln Rücksendungen zunehmend nicht mehr als reinen Kostenblock, sondern als Rohstoffstrom – und koppeln das an Nachhaltigkeits-KPIs, die Investoren, Regulatoren und Kunden gleichzeitig bedienen sollen. Ob das Geschäftsmodell oder Greenwashing ist, hängt von einem einzigen Faktor ab: Prozesstiefe.

Das Problem mit Retouren: Kosten, Emissionen, und der blinde Fleck

Klartext: Eine Rücksendung im deutschen E-Commerce kostet Händler je nach Kategorie zwischen 10 und 25 Euro – Versand, Prüfung, Wiederaufbereitung, Wertverlust inklusive. Wer Fashionware verkauft, kennt Retourenquoten von 40 bis 50 Prozent. Das Problem dabei ist nicht nur die direkte Marge, sondern der oft unsichtbare CO₂-Rucksack. Zwei Transportwege, manchmal Verpackung für eine Neuauslieferung, dazu Energie für Lagerprüfung und Sortierung – das summiert sich in der Lieferkette zu einem ernsthaften Emissionsposten.

Lange war die Branchenantwort simpel: Retouren so günstig wie möglich abwickeln, notfalls vernichten. Die Händlerbund-Analyse zu Circular Commerce zeigt, dass sich dieses Denken gerade strukturell verschiebt. Ressourcen werden knapper, Retourenkosten steigen, und Kundenerwartungen an Transparenz in der Lieferkette nehmen zu. Das Ergebnis: Circular Commerce rückt von der Nischen-PR in operative Planungsprozesse.

Was genau ist Circular Commerce? Der Begriff beschreibt die Umsetzung von Kreislaufwirtschaftsprinzipien im Online-Handel. Produkte, Materialien und Ressourcen sollen möglichst lange im Wirtschaftskreislauf bleiben, statt nach einmaliger Nutzung zu verschwinden. Für die Retouren-Logistik heißt das konkret: Nicht Entsorgung oder Tiefstpreis-Liquidation als Standard, sondern Refurbishment, Wiederverkauf als B-Ware, Reparatur oder Materialrückführung.

Besonders deutlich wird der strukturelle Wandel beim Blick auf die regulatorische Seite: Die EU-Ökodesign-Verordnung zielt explizit auf Vernichtungsverbote für unverkaufte und zurückgegebene Waren ab. Was bisher freiwillig war, wird schrittweise zur Pflicht. Händler und Marktplätze, die Circular-Commerce-Prozesse bereits operativ verankert haben, stehen damit regulatorisch deutlich besser da als jene, die das Thema noch als Kommunikationsaufgabe behandeln.

Reverse Logistics: Was dahinter steckt, wenn Marktplätze es ernst meinen

Die Bundesvereinigung Logistik (BVL) definiert Reverse Logistics als Sammelbegriff für Retourenmanagement, Um- und Austauschlogistik, Reparaturen sowie die Rückführung von Mehrweggebinden. Das klingt technisch. In der Praxis bedeutet es: Ein zurückgeschicktes Produkt muss nach Eingang automatisiert bewertet, klassifiziert und einem Wiederverwendungspfad zugewiesen werden – sonst ist Circular Commerce nur ein Label auf dem Paketschein.

eBay arbeitet derzeit daran, genau diesen Klassifizierungsschritt mit KI-gestütztem Visual Condition Grading zu automatisieren. Der Ansatz: Algorithmen prüfen Zustand und Kategorie von Refurbished-Artikeln, bevor sie ins Listing gehen. Das senkt den manuellen Aufwand und erhöht die Datenkonsistenz – ein echter Hebel in der Wertschöpfungskette, nicht nur ein Kommunikationspunkt.

Das EHI Retail Institute beschreibt in seiner Studie „Versand-, Verpackungs- und Retourenmanagement 2025″, dass Händler verstärkt auf automatisierte Lager- und Retourenprozesse setzen, um Kosten und Komplexität zu senken. Interessant dabei: Planbare Lieferzeiten werden strategisch wichtiger eingestuft als teure Expressoptionen. Wer Lieferversprechen realistischer kommuniziert, reduziert gleichzeitig Fehlkäufe und damit Rücksendungen. Das ist Prozessoptimierung Logistik, die an der Kaufentscheidung ansetzt.

Nachhaltigkeits-KPIs: Was tatsächlich gemessen werden sollte

Hier wird es unbequem. Viele Marktplätze und Händler publizieren Nachhaltigkeitszahlen, die sich bei näherer Betrachtung als Kommunikationsprodukte entpuppen. CO₂-neutral bis 2030 klingt gut – aber welcher Scope, welche Methodik, welche Baseline? Ohne belastbare Nachhaltigkeits-KPIs ist jedes Green-Checkout-Badge Dekoration.

Was aussagekräftige Kennzahlen im Retourenkontext leisten müssen: erstens den CO₂-Ausstoß je Rücksendung im Vergleich zur Erstlieferung ausweisen, zweitens die Wiederverwertungsquote zurückgesendeter Produkte nach Kategorie aufzeigen, drittens den Anteil von B-Ware und Refurbished am Gesamtabsatz tracken. Wer diese drei Nachhaltigkeits-KPIs nicht liefert, misst das Falsche.

Der Bundesverband E-Commerce und Versandhandel (bevh) empfiehlt, CO₂-Informationen direkt zur Bestellung anzuzeigen, Kompensation an der Kasse anzubieten und Verpackungsgrößen konsequent an Produktgröße anzupassen. Das ist pragmatisch – und hat den Vorteil, dass es gleichzeitig Kosten senkt. Eine passgenauere Verpackung spart Material, Volumen und damit Transportgewicht. Nachhaltigkeits-KPIs, die sich in Einsparungen übersetzen, haben eine andere Halbwertszeit als Marketingstatements.

Meine Einschätzung: Wer im Jahr 2026 noch mit einem einzigen CO₂-Gesamtjahreswert für Nachhaltigkeit wirbt, ohne Retouren separat auszuweisen, hat das Thema nicht verstanden – oder will es nicht verstanden haben. Die EU-Regulierung wird das Ausweichen bald teurer machen als die Messung selbst.

Green Checkout Badges: Wem nützen sie wirklich?

Amazon testet derzeit Delivery Pace Discounts – Rabatte für bewusst langsame, gebündelte Lieferung. Das Prinzip ist einfach: Wer nicht auf 24-Stunden-Zustellung besteht, bekommt einen kleinen Preisnachlass und reduziert gleichzeitig Teillastfahrten. Aus Logistik-Emissionsperspektive ein klarer Gewinn. Das Problem dabei: Die Conversion-Auswirkungen sind noch nicht vollständig dokumentiert, und Händler im Marketplace-Modell tragen die Unsicherheit.

Green Checkout Badges – also kleine Nachhaltigkeitslabel am Kaufabschluss – funktionieren nach verfügbarer Forschung dann, wenn sie konkret und verständlich sind. „Diese Lieferung spart X% CO₂ durch Bündelung“ schlägt „Grüne Lieferung“ um Längen in der Kaufentscheidung. Der Mecalux-Überblick zur nachhaltigen Logistik zeigt: Alternative Zustelloptionen wie Abholstationen oder Filialabholung sind nicht nur grüner, sondern reduzieren auch Fehlzustellungen – und damit erneute Fahrten sowie einen Teil der Retouren durch falsche Adressen.

Für Shop-Betreiber auf Marktplätzen stellt sich die Frage konkret: Bringt ein Green-Badge Conversion oder kostet es sie? Ehrliche Antwort: Es hängt von der Zielgruppe ab. Im Fashion-Segment mit hoher Retourenquote sind Kunden mit aktivem Nachhaltigkeitsbewusstsein zugleich oft die, die weniger auf Verdacht bestellen. Das senkt Retouren strukturell. In anderen Kategorien ist der Effekt schwächer messbar. Wer Nachhaltigkeits-KPIs ernstnimmt, A/B-testet das.

Green Checkout Badges: Konkrete CO₂-Angaben schlagen pauschale Öko-Label in der Kaufentscheidung. (Symbolbild)

Circular Commerce in der Praxis: Drei Wege, wie Retouren Wert behalten

Refurbishment und B-Ware-Marktplätze

Der direkteste Weg: Zurückgesendete Ware wird geprüft, aufbereitet und als B-Ware oder Refurbished-Produkt weiterverkauft. Amazon Renewed, eBay Refurbished und Back Market zeigen, dass das Volumen funktioniert. Fiege beschreibt in seiner Circular-Economy-Praxis, dass Logistikdienstleister heute modulare Rückführungsprozesse anbieten – von der Eingangsprüfung über Aufbereitung bis zum Wiedereinlagerung in den Lagerbestand. Die Marge im Refurbished-Segment ist geringer als bei Neuware, aber höher als bei Liquidation oder Entsorgung. Für Elektronikartikel mit vergleichsweise geringem Verschleiß rechnet sich das besonders deutlich.

Entscheidend für den wirtschaftlichen Erfolg des Refurbishment-Weges ist die Geschwindigkeit der Wiederzuführung. Jede Woche, die ein retournierter Artikel im Prüflager verbringt, erhöht den Wertverlust – gerade bei Elektronik und saisonaler Mode. Händler, die Retourenprüfung und Relisting-Prozess eng verzahnen und idealerweise mit automatisierten Zustandsklassifizierungen arbeiten, erzielen messbar höhere Erlöse im Zweitmarkt als jene, die Rücksendungen im Batch-Betrieb bearbeiten. Der Zeithorizont von Eingang bis Wiederlistung ist damit selbst ein relevanter Nachhaltigkeits-KPI.

Return by Design: Retouren vor dem Kauf verhindern

Apiando fasst es treffend zusammen: Retourenreduktion beginnt bei Produktdaten. Präzise Beschreibungen, Größentabellen, 360-Grad-Abbildungen und Kundenbewertungen mit Passformhinweisen senken Fehlkäufe messbar. Das ist keine neue Erkenntnis, wird aber noch immer systematisch unterschätzt. Wer im Supply Chain Management die Produktdatenqualität als Retourenhebel begreift, setzt früher an als jede Rücksendegebühr. Und ohne Conversion zu riskieren.

Rücksende-Gebühren sind der andere Hebel. Sie verschieben den Anreiz im Kaufprozess, haben aber nachweislich Auswirkungen auf die Kaufbereitschaft – besonders in Kategorien wie Mode, wo Kunden mehrere Größen bestellen, um zu probieren. Das Problem dabei: Ohne Gebühren steigt die Retourenquote, mit Gebühren sinkt die Conversion. Es gibt keinen kostenlosen Ausweg, nur besser informierte Abwägungen.

Mehrwegverpackungen und Verpackungskreisläufe

Mehrwegverpackungen für den E-Commerce-Versand sind technisch möglich, logistisch aber anspruchsvoll. Ohne Rückführungsinfrastruktur bleibt Mehrweg ein Nischenkonzept. Pilotprojekte einzelner Marktplätze zeigen, dass es vor allem im B2B-Segment oder bei Eigenmarken mit hohem Wiederkaufsvolumen funktioniert. Im breiten B2C-Marktplatz-Betrieb ist die Skalierung das eigentliche Problem. Recycelbare Materialien und passgenaue Verpackungsgrößen sind kurzfristig der realistische Weg – die bevh-Empfehlungen zeigen hier den pragmatischen Korridor.

Lieferketten-Transparenz: Was Marktplätze tatsächlich offenlegen

Transparenz in der Lieferkette ist 2026 kein freiwilliger Bonus mehr. Die EU-Lieferkettenrichtlinie (CSDDD) und flankierende Berichtspflichten erhöhen den Druck auf große Plattformen, Emissionen und soziale Standards entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu dokumentieren. Für Marktplätze heißt das: Nicht nur der eigene Betrieb, sondern auch die angebundenen Händler und Logistikdienstleister kommen in den Scope.

Das Problem dabei: Datenqualität entlang fragmentierter Lieferketten ist schwach. Viele Marktplatzhändler – gerade kleine und mittlere Anbieter – führen keine systematischen CO₂-Bilanzen. Wer als Plattform für Scope-3-Emissionen haftet, hat ein Interesse daran, seinen Händlern Reporting-Tools bereitzustellen. Das ist kein Altruismus, sondern Risikomanagement.

Interessant ist die Temu-Überproduktionsdebatte in diesem Kontext. Plattformen mit extrem niedrigen Preisen und hohem Warenvolumen aus Fernostproduktion stehen unter zunehmendem Druck, Überproduktions- und Entsorgungspraktiken transparent zu machen. Die EU-Ökodesign-Verordnung, die auf Vernichtungsverbote für zurückgezogene Waren zielt, wird diesen Druck mittelfristig erhöhen. Was das für die Retouren-Logistik solcher Plattformen bedeutet, ist noch nicht abschließend reguliert – aber die Richtung ist eindeutig.

Gegenargumente und Grenzen des Circular-Commerce-Modells

So überzeugend das Konzept klingt, gibt es gewichtige Gegenargumente, die im Diskurs oft zu kurz kommen. Erstens ist der Aufbau einer funktionierenden Reverse-Logistics-Infrastruktur für viele mittelgroße Händler schlicht zu kostspielig. Die Investitionen in automatisierte Eingangsprüfung, Zustandsklassifizierung und separaten Zweitmarkt-Kanal rechnen sich erst ab einem Retourenvolumen, das nur wenige Händler außerhalb des Massenmarktes erreichen.

Zweitens birgt Refurbishment ein Qualitätsrisiko: Schlechte Aufbereitung oder irreführende Zustandsangaben beschädigen das Vertrauen in B-Ware-Segmente insgesamt – und erhöhen paradoxerweise die Retourenquote im Zweitmarkt. Drittens sollte man die Nachfragewirkung nicht überschätzen: Nicht jedes zurückgesendete Produkt findet im Refurbished-Kanal einen Käufer. Saisonware, Hygieneartikel und stark personalisierte Produkte scheiden für den Wiederverkauf häufig aus. Circular Commerce löst das Retourenproblem nicht vollständig – er verschiebt und verkleinert es dort, wo die Voraussetzungen stimmen.

Das bedeutet nicht, dass der Ansatz falsch ist. Es bedeutet, dass Händler realistisch einschätzen müssen, welche Produktkategorien und welche Volumen einen Circular-Commerce-Prozess überhaupt wirtschaftlich tragen. Ein selektiver Einstieg – zunächst in der umsatzstärksten Retourenkategorie – ist oft wirksamer als ein breit angelegtes Programm, das an Komplexität scheitert.

Was das für Händler auf Marktplätzen bedeutet

Meine pragmatische Einschätzung: Wer heute im Marktplatz-Business nur auf Preis und Liefergeschwindigkeit optimiert, ohne Retouren-Logistik und Nachhaltigkeits-KPIs zu strukturieren, wird in drei Jahren eine schlechtere Ausgangslage haben – regulatorisch und gegenüber Plattform-Algorithmen, die nachhaltige Kennzahlen zunehmend in Rankings einbeziehen.

Handlungsschritte, die sich sofort umsetzen lassen: Retourenquote nach Produktkategorie tracken und mit Produktdatenqualität korrelieren, Wiederverwertungsquote zurückgesendeter Waren messen, alternative Zustelloptionen wie Abholstationen aktiv anbieten und im Checkout kommunizieren. Wer Fulfillment-Dienstleister einsetzt, sollte jetzt prüfen, ob deren Retourenmanagement Circular-Commerce-Prozesse abbildet oder nur klassische Lagerlogistik.

Sinnvoll ist außerdem, die eigenen Retourendaten regelmäßig nach Rücksendegrund aufzuschlüsseln. „Artikel entspricht nicht der Beschreibung“ und „Falsche Größe“ sind Signale, die direkt auf Produktdatenlücken hinweisen und sich ohne technische Investitionen beheben lassen. Wer diese Kategorien nicht systematisch auswertet, bezahlt Retouren, ohne aus ihnen zu lernen.

Der bevh gibt auf seiner Nachhaltigkeitsseite konkrete Handlungsempfehlungen für Händler, die Versandkommunikation und Checkout nachhaltiger gestalten wollen – von CO₂-Anzeige bis Mehrwegoption. Das sind keine visionären Konzepte, sondern operativ umsetzbare Maßnahmen.

Was bleibt – und was offen ist

Circular Commerce und Retouren-Logistik entwickeln sich gerade von der Pressemitteilung zur Prozessanforderung. Die Frage ist nicht mehr, ob Marktplätze und Händler das angehen müssen, sondern in welchem Tempo und mit welchen Kennzahlen. Wer Nachhaltigkeits-KPIs nur für den CSR-Report erhebt, verschenkt den operativen Hebel. Wer sie in Einkauf, Fulfillment und Produktdaten integriert, senkt gleichzeitig Kosten und Emissionen.

Was bleibt unklar: Wie schnell EU-Regulierung die Messmethodik für Retouren-Emissionen vereinheitlicht und damit Vergleichbarkeit erzwingt. Und ob Green-Checkout-Badges tatsächlich Conversion verschieben oder nur Gewissen beruhigen. Wer das jetzt testet und misst, hat in zwei Jahren Daten. Alle anderen haben dann noch immer Meinungen.

Welche Nachhaltigkeits-KPIs messen Sie in Ihrer Retouren-Logistik bereits – und welche fehlen Ihnen noch?