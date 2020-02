Nachhaltiger E-Commerce – E-Shopper Barometer 2019

Das E-Shopper Barometer 2019 zeigt deutlich, dass die Zahl umweltbewusster Onlinekäufer zunimmt. Diese Käufer achten auf nachhaltige Herstellungsprozesse und sind bereit, für umweltfreundliche Produkte mehr auszugeben. Aber auch sie legen auf Versand an die Haustür und praktische Retouren-Optionen großen Wert. Das Einkaufserlebnis bewerten die Befragten hierbei mehrheitlich als positiv.

Das E-Shopper Barometer 2019

Wie ist es aktuell um den E-Commerce bestellt? Dieser Frage ging das E-Shopper Barometer 2019 im Rahmen einer weltweit durchgeführten Studie nach. 23.000 Menschen in 21 Ländern nahmen an der Studie teil, davon 1.509 aus Deutschland. Bei der Untersuchung wurden ganz unterschiedliche Facetten des Onlinehandels beleuchtet. Hierzu gehören unter anderem die Lieferoptionen, das Retouren-Verhalten, die beliebtesten Kategorien und eben auch die Nachhaltigkeit.

Die Studie zeigt, dass die Konsumenten in Deutschland verstärkt Wert auf nachhaltig produzierte Erzeugnisse legen. 66% der Befragten gaben an, bewusst bei Händlern und Firmen einzukaufen, die ihrer Verantwortung in Sachen Nachhaltigkeit nachweislich gerecht werden. 69% dieser umweltbewussten Käufer sind zudem bereit, für ökologisch einwandfreie Produkte mehr zu bezahlen. Bei anderen Käufergruppen liegt dieser Wert lediglich bei 46%.

Umweltbewusste Käufer verlangen ähnliche Leistungen wie andere Zielgruppen

Grundsätzlich zeigen aber auch die umweltbewussten Konsumenten im E-Commerce ähnliche Interessen und Vorlieben wie andere Käuferschichten. Durchschnittlich kaufen ökologisch denkende Käufer 4,1 Pakete im Monat online, wohingegen die pragmatischen Käufer 4,2 Pakete im Monat online bestellen. Lediglich die Heavy-Käufer bestellen mit 10 Paketen pro Monat deutlich mehr.

Allen drei Käuferarten ist es wichtig, dass sie ihre Pakete bis an die Haustür geliefert bekommen. Gerade einmal für 12% der umweltbewussten Konsumenten ist es eine Option, sich die Pakete an eine Packstation in der Nähe liefern zu lassen. Das ist umso erstaunlicher, als durch die Lieferung an Packstationen sehr viel CO2 auf der sogenannten „letzten Meile“ eingespart werden könnte.

Hinzu kommt, dass allen deutschen Studienteilnehmern ein funktionierendes Retourenmanagement wichtig ist. 10% aller Bestellungen gehen nämlich wieder zurück an die Händler. Grundsätzlich sind die Befragten mit den Retouren-Optionen im E-Commerce zufrieden. Sie empfinden den Rückgabeprozess als einfach, sodass hier keine Anpassungen und Verbesserungen notwendig sind.

Das Einkaufserlebnis im Onlinehandel empfinden die Befragten als gut

Umweltbewusste Käufer sind beim Shoppen im E-Commerce vor allem an der Kategorie Mode interessiert. Während im Gesamtdurchschnitt nur 43% der Befragten Artikel aus diesem Bereich einkaufen, sind es bei den Umweltbewussten ganze 62%. Mit 48% kaufen zudem deutlich mehr umweltbewusste Konsumenten Bücher ein als der Durchschnitt. Hier liegt der Wert bei 38%. 71% der ökologisch orientierten Konsumenten bestellen bei einem günstigen Angebot auch schon einmal ein Produkt im Ausland. Von allen Befragten haben das erst 52% schon einmal getan.

Unabhängig von der Käuferart empfinden die deutschen Studienteilnehmer den Lieferprozess im E-Commerce mit 87% als einfach und bequem. In Bezug auf den Bestellvorgang liegt dieser Wert mit 78% etwas niedriger. Hierbei legen die Käufer großen Wert auf Lieferoptionen, eine zuverlässige Sendungsverfolgung und Lieferungen von einem Tag auf den anderen.

Die wachsende Beliebtheit des E-Commerce zeigt sich auch an anderen Zahlen: So kaufen etwa 50% aller Deutschen monatlich im Onlinehandel ein, wodurch bereits 16,8% aller Bestellungen online erledigt werden. Nur in wenigen anderen europäischen Ländern sind diese Werte höher. Außerdem begeistern sich immer mehr Menschen für das mobile Shopping. 59% der Befragten gaben an, regelmäßig Bestellungen mit ihrem Smartphone vorzunehmen.