Blog-Marketing: Bloggerkommunikation für Unternehmen

Sind Blogger Journalisten?

Im Gegensatz zu der herkömmlichen Werbung, die manipulativ ist, darf man von einem Blogger erwarten, dass er die Wahrheit sagt, was von den Unternehmen im gewissen Maße natürlich auch gewünscht wird. Schwer bleibt jedoch die Frage zu beantworten, auf welche Weise die interessierten Unternehmen eine wohl funktionierende Kommunikation mit den Bloggern aufbauen können, die zielführend für ein Unternehmen ist. Hier muss grundsätzlich in Betracht gezogen werden, dass die Blogger in der Regel keine Journalisten sind. Sie schreiben nicht berufsmäßig über Themen und können nicht immer termingerecht arbeiten. Oft fehlt auch das Know How, wie man professionell recherchiert.

Sind Blogger zuverlässig?

Die meisten Beschwerden der Unternehmen richten sich dahingehend, dass Blogger unzuverlässig sind. Natürlich wird dabei schnell verallgemeinert. Auch Blogger die schnell regieren, werden da gern mit in einen Topf geworfen. Unternehmen oder Agenturen laden beispielsweise zu einem Event, wie einer Produktvorstellung ein. Dabei werden heute auch immer mehr Blogger eingeladen. Doch während die Unternehmensführung dann in den nächsten Tagen begierig ist, die Blogartikel zu sehen, lassen sich die Blogger mit dem Schreiben Zeit. Einige schreiben gar nicht und andere veröffentlichen oft erst Wochen später einen Artikel.

Ich selbst wurde einmal zu einem solchen Event eingeladen. Ich durfte dabei einige Vorzüge genießen, wie ein tolles Catering oder das Sammeln von Punkten mit einer App, die dann gegen Gutscheine für eine Elektronik-Handelskette eingetauscht werden konnten. Das Produkt, um das es ging, wurde hier auf digital-magazin.de nie erwähnt, weil es mich nicht überzeugt hatte. Hätte ich darüber berichtet, wäre der Artikel wohl negativ für das Produkt ausgefallen. Andere Event-Teilnehmer mochten das Produkt, womit es wohl seine Daseinsberechtigung hatte.

Somit müssen Unternehmen heute neue Strategien entwickeln, die zu einer effizienten Kommunikation mit den Bloggern führen. So kann es zum Beispiel eine sehr wertvolle Hilfe sein, die Blogger schon vor dem Event für das Angebot zu interessieren. Blogger schreiben aus Überzeugung und Leidenschaft und wenn sie sich von einer Thematik angesprochen fühlen, darf man auch auf Resultate rechnen.

Die Blogger haben heute ein großes Potenzial, da sie in den Social Media Kanälen gründlich vernetzt sind und eine große Reichweite haben.

Konzept für „Blogger Relations“

Zunächst empfiehlt es sich für die Unternehmen ein Blogger-Beziehungs-Konzept zu definieren. Dazu sollte man entscheiden, ob man bestimmte Informationen speziell für Blogger bereitstellen kann, die diesen unter Umständen auch schon im Vorfeld zugänglich gemacht werden können. Zudem kann man überlegen, ob man die Blogger zu einer normalen Pressekonferenz oder ähnlichem Event einladen möchte. Auf speziellen Blogger-Events kann man besser auf die Informationsbedürfnisse der Blogger eingehen.

Blogs lesen und nach Themenrelevanz sondieren

Es ist wichtig, genau die Blogger anzusprechen, die für ein Unternehmen relevant sind. Hat ein Blogger eine Marke einmal in einem Artikel erwähnt, so heißt das noch lange nicht, dass auch in Zukunft Artikel mit News zu dem Unternehmen auf den Blog passen. Deshalb sollte es für jeden, der erfolgreich mit Bloggern kommunizieren will, erste Pflicht sein, die Blogs auch tatsächlich zu lesen. Auf diese Weise kann man die Blogger ansprechen, die sich für ein bestimmtes Themenfeld interessieren und findet die passenden Blogs.

Passende Blogs finden

Die Blogger kann man relativ leicht finden. Zunächst einmal kann man natürlich über Google suchen. Blogger sind aber auch bei Twitter, Instagram oder Facebook zu finden.

Viele Unternehmen haben heute sogenannte Markenbotschafter. Dies sind Personen, die dem Unternehmen in ihren Blogs und den sozialen Netzwerken eine Präsenz gewähren. Diese Personen können als Kontakt mit weiteren Bloggern fungieren und auch dazu beitragen, die besten Blogger für das Unternehmen ausfindig zu machen.

Die Kommunikation mit den Bloggern kann über soziale Netzwerke oft wesentlich erfolgreicher gestaltet werden, als mit herkömmlichen Methoden, wie Telefon oder E-Mail. Die meisten Blogger bewegen sich Tag täglich auf den Seiten der Social Media Kanäle, sodass die Kommunikation über diese Medien für sie sehr viel einfacher ist.

Blogs über eine Blog-Marketing-Agentur finden

Über eine Blogger-Agentur kommt man sehr schnell an passende Blogger und Influencer, die zu Kooperationen bereit sind. Eine gute Blog-Marketing-Agentur hat in der Regel ein großes Portfolio an Bloggern, die zu jedem Themenbereich passen. Der große Vorteil für Unternehmen ist hier, dass eine Blogger-Agentur bereits den entsprechenden Blogger Outreach erledigt und somit alle Konditionen verhandelt hat. Dabei darf man natürlich nicht vergessen, dass alle Seiten, also Agentur, Blogger und Unternehmen Geld verdienen wollen. Es gilt also abzuwägen, ob man den Outreach an eine Agentur abgibt oder ihn selbst durchführt.

Erstkontakt: den Blogger richtig ansprechen

Der erste Kontakt mit dem Blogger ist von großer Wichtigkeit. Hier sollte man ruhig einmal zum Telefon greifen, um einen gegenseitigen ersten Eindruck zu ermöglichen und erst einmal zu erforschen, ob bei dem Blogger Interesse für Informationen des Unternehmens vorliegt. Für jeden Blogger sollte man eine Karteikarte (z.B. Ihrem CRM) anlegen, um die Kommunikation zu erleichtern, ähnlich wie man es mit einem Journalisten tun würde. Auch hier ist die Verwaltung der Kontakte von großer Wichtigkeit. Man kann die bevorzugte Kommunikationsmethode vermerken, als auch andere Vorlieben des Bloggers, sodass die Kommunikation zum Erfolg führt.

Prinzipiell unterscheidet sich die Kommunikation mit den Bloggern wenig von der hergebrachten Pressearbeit. Der Unterschied besteht hauptsächlich darin, dass ein Blogger über ein Thema aus Leidenschaft schreibt und es recht schwer sein kann, das zu beeinflussen, was er tatsächlich über das Unternehmen schreiben wird. Auf jeden Fall sollte man darauf Wert legen, die Kommunikation von Anfang an offen und ehrlich zu gestalten, sodass der Blogger zu den übermittelten Informationen Vertrauen haben kann.

Ein Unternehmen, das diesen neuen Trend schon lange erkannt hat, ist BMW. Die bayerische Automarke pflegt bereits seit Jahren Kontakt mit zahlreichen Bloggern. Das Unternehmen konnte damit wertvolle Kanäle aufbauen, die sich nicht nur auf Deutschland beschränken, sondern BMW auch auf internationalen Blogs repräsentieren. Auch in der Modebranche findet man ein harmonisches Miteinander von Bloggern und Unternehmen. Hier hat sich im Laufe der Zeit ein regelrechtes Influencer Marketing etabliert.

Transparenz ist wichtig im Blog Marketing

Wie wichtig die Transparenz bei Blogging ist, wurde durch den Fall Walmart und Edelmann klar. Das Unternehmen Walmart dachte sich einen Blog-Post mit hochwertigem Content aus, um seinen schlechten Ruf im Bezug auf die Behandlung seiner Angestellten zu verbessern. Edelmann lieferte dazu Blogbeiträge, in denen angebliche Urlauber, auf Reisen durch die Vereinigten Staaten, in verschiedenen Städten Gespräche mit zufriedenen Walmart Angestellten führten. Als es schließlich aufflog, dass es sich hierbei keinesfalls und einen authentischen Urlauberblog handelte, sondern vielmehr um eine von Walmart gesteuerte Inbound-Marketing-Kampagne, musste der Blog offline genommen werden.

Transparenz und Offenheit mit Bloggern können in unserer immer stärker vernetzten Gesellschaft ein Unternehmen schnell bekannt machen. Natürlich muss man darauf gefasst sein, dass es von Seiten der Blogger auch schon einmal zu Kritik kommt. Darauf muss das Unternehmen natürlich reagieren. Stellt man fest, dass der Blogger einfach über falsche Information verfügt, kann man versuchen, mit der richtigen Information die Dinge klarzustellen. Natürlich kann man auch offen zu der Kritik Stellung nehmen. Wichtig ist hierbei, dass ein Unternehmen auf Kritik in einer positiven Weise reagiert, sodass kein Schaden an PR Kampagnen entsteht.

Der Blogger selbst entscheidet,

was über ein Unternehmen geschrieben wird.

Die richtige Vorgehensweise sollte man dabei von Fall zu Fall individuell entscheiden. Es gilt keine Angst vor Trollen zu haben – die gibt es immer. Wenn Ihr Blogger-Netzwerk gut funktioniert, ist es nicht selten das jene Blogger für Sie Partei ergreifen. Verstehen Sie Kritik als Chance Ihr Angebot zu verbessern, oftmals sind Blogger eine gute Feedback- und Innovationsquelle, für deren Rat Sie weniger Aufwand und Kosten haben als bei vielen Unternehmensberatungen. 😉

Ist Blog-Marketing = Content-Marketing = Linkbuilding = Social-Media-Marketing?

Ganz klar: Jein! Blog Marketing kann nur ein Teil Ihrer Content-Marketing-Strategie sein. Für Unternehmen, die auf Ihren Corporate Blogs schon eine Content-Marketing-Strategie fahren und diese durch gezieltes Blog-Marketing unterstützen möchten, ist das grundsätzlich eine gute Idee. Blogger können dazu animiert werden in Ihren Blogbeiträgen über die Inhalte auf Corporate Blogs zu schreiben und diese zu verlinken. Das erzeugt aber nicht nur qualifizierten Traffic, der durch die Reichweite des Bloggers entsteht.

Blog-Marketing und Linkbuilding

Ein sehr wichtiger SEO-relevanter Nebeneffekt dabei ist der Aufbau von Backlinks. Backlinks sind, neben hochwertigem Content, der wohl größte Einzel-Faktor für ein gutes Ranking bei Google. Durch das entstehende Linkbuilding erhöht sich die SEO-Reichweite des eigenen Corporate Blogs.

Sehr wichtig hierbei ist, dass der Content auf dem Corporate Blog absolut nicht werblich ist. Er muss seine Hochwertigkeit dadurch beweisen, dass er dem Leser den viel gepriesenen Mehrwert in Form von neutralen Informationen bietet. Kein Blogger wird Werbetexte oder Produkt-Landingpages freiwillig verlinken. Links müssen nützlich sein und ihre Daseinsberechtigung haben. Alles andere wirkt unnatürlich, wie Spam und wird früher oder später von Google abgestraft.

Blog-Marketing als Teil des Social-Media-Marketings

Wie oben schon geschrieben, sind Blogger stark in sozialen Medien aktiv. Nicht selten sind diese die wichtigsten Traffic-Quellen für ihren Blog-Content. Somit ist Blog-Marketing auch ein wichtiger Teil des Social-Media-Marketings. Durch das Erwähnen der Unternehmen (Mentions) in den Kanälen bei Facebook, Twitter und Co., können Unternehmen auch Ziele wie eine Erhöhung der Kundenbindung und der Steigerung der Bekanntheit erreichen. Sogar eine direkte Umsatzsteigerung oder Personal-Gewinnung sind möglich.

Fazit:

Blog-Marketing war und ist eine hervorragende Möglichkeit, um die eigenen Marketing-Ziele zu erreichen. Der ganze Bereich ist in den letzten Jahren immer professioneller geworden und kann mit guter Qualität überzeugen. Blogger haben bei Ihrer Zielgruppe eine hohe Glaubwürdigkeit und können dadurch auch „Trust“ an die Marken von Unternehmen weitergeben. Blog-Marketing unterstützt die Disziplinen Social-Media-Marketing, Content-Marketing und Linkbuilding auf eine natürlich wirkende Art und Weise.

Der Aufwand für den Blogger Outreach ist allerdings hoch. Blog-Marketing-Agenturen können hier helfen – entsprechendes Budget vorausgesetzt. PR-Kampagnen lassen sich nur bedingt steuern. Der Blogger selbst entscheidet, was über ein Unternehmen geschrieben wird.