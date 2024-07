KI optimiert Büronutzung durch intelligente Sensoren

Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz und modernen Sensortechnologien ermöglicht Unternehmen, ihre Büroflächen effizienter zu nutzen und gleichzeitig Energiekosten zu senken. Flexibles Arbeiten und Homeoffice sind auf dem Vormarsch, was neue Herausforderungen für die Nutzung von Büroräumen mit sich bringt.

Der Trend zu flexiblen Arbeitsmodellen

Die Auslastung von Büroräumen in Deutschland hat durch die zunehmende Beliebtheit von Homeoffice und flexiblen Arbeitsmodellen deutlich abgenommen. Laut einer aktuellen Analyse liegt die Auslastung nur noch bei rund 40 Prozent, verglichen mit 60 Prozent vor der Pandemie (Quelle). Diese Entwicklung bietet Unternehmen jedoch auch Einsparpotenziale. Experten sind überzeugt, dass Künstliche Intelligenz (KI) und moderne Technologien die Schlüssel zur effizienten Nutzung von Büroflächen sind.

Ein Beispiel für den Einsatz solcher Technologien ist die Zusammenarbeit zwischen dem Beleuchtungsunternehmen Waldmann und dem Softwareunternehmen LIZ Smart Office. Gemeinsam haben sie eine Sensortechnologie entwickelt, die es ermöglicht, Umgebungsparameter zu analysieren und die Nutzung von Büroflächen zu optimieren. Mithilfe dieser Technologie können Unternehmen in Echtzeit den Flächenbedarf ermitteln und die Bedürfnisse der Mitarbeiter hinsichtlich Temperatur, Luftqualität und Geräuschpegel anpassen. Dies trägt nicht nur zur effizienteren Nutzung von Büroräumen bei, sondern hilft auch, Energiekosten zu sparen.

Intelligente Sensortechnologie für moderne Büros

Die Sensorik spielt eine zentrale Rolle bei der Optimierung von Büroflächen. Unterschiedliche Sensoren erfassen eine Vielzahl von Umgebungsparametern, wie Manuel Weber, Produktmanager bei Waldmann, erläutert. PIR-Sensoren (Passive Infrared Sensors) an Arbeitsplätzen oder in Besprechungsräumen erkennen Bewegungen in Echtzeit, während VOC-Sensoren (Volatile Organic Compounds) die Luftqualität durch das Messen von flüchtigen organischen Verbindungen erfassen. Ergänzend dazu messen Schallsensoren den Lautstärkepegel.

Wenn einer dieser Faktoren außerhalb der vom Kunden festgelegten Grenzwerte liegt, informiert das System den Nutzer proaktiv. Intelligente Beleuchtungssysteme mit integrierter Sensorik helfen ebenfalls, die Energieeffizienz zu optimieren, wodurch Betriebskosten eingespart werden können. Die erfassten Nutzungsdaten werden in Echtzeit gesammelt und bieten somit eine zuverlässige Grundlage für die Analyse der Büroflächennutzung. (Quelle)

Virtuelle Zwillinge und KI in der Büroplanung

Ein weiterer innovativer Ansatz ist die Nutzung von virtuellen Zwillingen und Künstlicher Intelligenz. Diese Technologien ermöglichen es Unternehmen, verschiedene Szenarien zu simulieren und die Auswirkungen von Veränderungen in Echtzeit zu beobachten. Robert Dittrich, CEO von LIZ Smart Office, erklärt, dass durch die Kombination der Sensortechnologie von Waldmann und der Software von LIZ Smart Office ein intelligentes Raumbelegungssystem entstanden ist. Dieses System nutzt die Daten in Kombination mit KI, um den Belegungsstatus in Echtzeit zu überwachen und die Räume automatisch freizugeben.

Unternehmen können so die Buchungsdaten über einen Zeitraum von drei bis sechs Monaten analysieren und ihren Flächenbedarf präzise bestimmen. Dies ist besonders wichtig für die Planung und Optimierung der Büroflächennutzung. Die Nutzung digitaler Zwillinge ermöglicht es, physische Büroumgebungen virtuell nachzubilden und so eine bessere Planung und Verwaltung der Büroressourcen zu gewährleisten.

Die Integration neuer technologische Tools in bestehende Systeme stellt für viele Unternehmen eine Herausforderung dar. Laut einer Studie sind 91 Prozent der befragten Unternehmen der Meinung, dass die vorhandenen Tools nicht nahtlos in ihre Büroinfrastruktur integriert werden können. Diese fehlende Integration führt oft zu Frustration bei den Mitarbeitenden. Daher hat es sich LIZ Smart Office zum Ziel gesetzt, eine Software zu entwickeln, die sich problemlos in bestehende Unternehmenssoftware wie Microsoft Teams oder HR-Systeme integrieren lässt.

Um den Schutz und die Sicherheit der Daten zu gewährleisten, speichert LIZ Smart Office alle Daten ausschließlich auf Servern in Europa. Die Datenerhebung erfolgt datenschutzkonform und trägt somit zur Sicherheit und Vertrauenswürdigkeit der Technologie bei. Robert Dittrich betont abschließend, dass ohne die Unterstützung durch moderne Technologien, wie die Hightech-Sensoren, Büroflächen schnell zu ungenutzten Räumen werden können. Es sei daher unerlässlich, in intelligente Systeme zu investieren, um den Arbeitsplatz der Zukunft effektiv und im Sinne der Mitarbeiter zu gestalten.

Fazit

Die Nutzung von KI und Sensortechnologien bietet Unternehmen zahlreiche Vorteile bei der Verwaltung und Optimierung ihrer Büroflächen. Flexibles Arbeiten und Homeoffice stellen zwar neue Herausforderungen dar, eröffnen jedoch auch Potenziale für Effizienzsteigerungen und Kosteneinsparungen. Durch die Integration intelligenter Systeme können Unternehmen den Flächenbedarf in Echtzeit ermitteln, die Bedürfnisse der Mitarbeiter berücksichtigen und die Energiekosten senken. Die Kombination aus Sensortechnologie und Künstlicher Intelligenz ermöglicht eine datengestützte Planung und Optimierung der Büroflächennutzung, was langfristig zu einer besseren Arbeitsumgebung und höherer Mitarbeiterzufriedenheit führt.

FAQs

Wie hilft KI bei der Büroflächennutzung?

KI analysiert Sensordaten in Echtzeit, um den Flächenbedarf zu ermitteln und die Nutzung von Büros effizient zu gestalten.

Welche Sensoren werden zur Optimierung von Büroflächen verwendet?

Es werden verschiedene Sensoren wie PIR-Sensoren für Bewegungserkennung, VOC-Sensoren für Luftqualität und Schallsensoren für Lautstärkepegel eingesetzt.

LIZ Smart Office speichert alle Daten auf europäischen Servern und stellt sicher, dass die Datenerhebung datenschutzkonform erfolgt.

Durch die intelligente Nutzung von KI und Sensortechnologien können Unternehmen ihre Büroflächen effizienter verwalten und gleichzeitig die Bedürfnisse ihrer Mitarbeiter besser berücksichtigen.