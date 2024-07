Jedes Jahr das gleiche Spiel: dieselbe langweilige Location, das übliche Buffet, endlose Reden des Managements und die Alkohol-Eskapaden der üblichen Verdächtigen. Die Firmenweihnachtsfeier wird zur Bühne für Selbstbeweihräucherung und peinliche Momente, die am nächsten Tag niemand mehr ansprechen möchte. Kein Wunder, dass die Begeisterung vieler Mitarbeiter zunehmend schwindet. Haben traditionelle Weihnachtsfeiern ihren Reiz verloren?

Jährliche Monotonie: wenn die Firmenweihnachtsfeier zur Routine wird

Das Problem betrifft Unternehmen aus allen Branchen – ob Großkonzern, KMU oder Startup. Der Gedanke, eine Weihnachtsfeier auszurichten, ist grundsätzlich gut gemeint. Sie soll den Jahresabschluss feiern, das Team zusammenbringen und eine Wertschätzung für die geleistete Arbeit ausdrücken.

Doch oft scheitert es an der Umsetzung. Jedes Jahr dieselbe Location, dieselben Abläufe und dieselben Aktivitäten. Diese Vorhersehbarkeit führt dazu, dass Mitarbeiter die Veranstaltung als Pflicht und nicht als Kür empfinden. Anstatt sich auf ein besonderes Ereignis zu freuen, nehmen viele nur widerwillig teil und zählen die Minuten, bis sie gehen können.

Diese Monotonie hat sich vor allem während der Corona-Pandemie gezeigt. Virtuelle Weihnachtsfeiern wurden zur Notlösung, die anfängliche Begeisterung für Online-Events wich schnell der Ernüchterung1. Der fehlende persönliche Kontakt und die oft einfallslosen digitalen Formate verstärkten das Gefühl der Pflichtveranstaltung noch mehr. Die Pandemie hat die Schwächen traditioneller Weihnachtsfeiern deutlich gemacht und gezeigt, dass es dringend an der Zeit ist, neue, kreative Ansätze zu finden, um die Begeisterung der Mitarbeiter zurückzugewinnen und die Feier wieder zu einem echten Highlight zu machen.

Mitarbeiterfrust statt Feierlaune

Der Frust wird durch die Selbstbeweihräucherung des Managements und peinliche Alkohol-Eskapaden nur noch verstärkt. Endlose Reden über Unternehmens-Erfolge, die kaum jemand hören will, sind weit entfernt von einer gesunden Mitarbeiterpflege.

Laut einer aktuellen YouGov-Umfrage2 halten es 55 % der Deutschen für die peinlichste Situation, wenn auf einer Firmenweihnachtsfeier maßlos Alkohol getrunken wird. Schlägereien (48 %) und Intimitäten mit Arbeitskollegen (39 %) folgen. Interessanterweise empfinden jüngere Befragte (18- bis 24-Jährige) überschwänglichen Alkoholkonsum als weniger peinlich als ältere (über 55 Jahre). Die Generation Z schämt sich nach peinlichen Ereignissen häufiger, ins Büro zurückzukehren.

Solche Vorfälle lassen Mitarbeiter unverstanden und demotiviert zurück, was zu schwindender Teilnahmebereitschaft und zunehmender Distanz zum Unternehmen führt. Nachhaltiges Employer Branding geht anders! Um echte Feierlaune zu erzeugen und Frust zu vermeiden, braucht es innovative Ideen und ein Verständnis dafür, was die Belegschaft wirklich motiviert und begeistert.

Abwechslung und Innovation: Schlüssel zur erfolgreichen Firmenweihnachtsfeier

Die Bedeutung von Innovation bei Firmenweihnachtsfeiern kann nicht genug betont werden. Einfallsreiche Events bieten den Mitarbeitern die Möglichkeit, sich auf neue Weise zu vernetzen und erleichtern beispielsweise den Onboarding-Prozess. Sie brechen die eintönigen Muster, die viele traditionelle Feiern prägen, und schaffen somit eine positivere und aufregendere Atmosphäre.

Kreative Ideen wie Themenpartys, interaktive Spiele oder ungewöhnliche Locations können das Erlebnis erheblich aufwerten und die Mitarbeiter begeistern. Alternativen zur herkömmlichen Weihnachtsfeier umfassen beispielsweise Outdoor-Aktivitäten, Escape Rooms, Kochkurse oder winterliche Betriebsausflüge.

Christoph Scheunemann, Inhaber der Eventagentur younited®, betont: „Innovative Konzepte und abwechslungsreiche Programme sind der Schlüssel zu erfolgreichen Firmenveranstaltungen. Eine gut durchdachte Weihnachtsfeier kann das Teamgefühl stärken und die Mitarbeitermotivation erheblich steigern.“

Unternehmen sparen jedoch oft an der falschen Stelle, obwohl es einen Steuerfreibetrag für solche Firmenveranstaltungen gibt und die Ausgaben in den meisten Fällen als Betriebsausgaben absetzbar sind. Scheunemann empfiehlt Techniken wie Mitarbeiterbefragungen, zum Beispiel anonyme Umfragen oder Fokusgruppen, um Wünsche und Erwartungen der Belegschaft vorab zu ermitteln.3 Auch die Nutzung interner Kommunikationsplattformen zur Ideenfindung und Abstimmung kann hilfreich sein.

Wie man die Weihnachtsfeier neu gestalten kann

Angesichts der wachsenden Unzufriedenheit mit klassischen Weihnachtsfeiern ist es an der Zeit, innovative Rahmenprogramme zu entwickeln, die Mitarbeiter begeistern und motivieren. Hier sind einige konkrete Schritte, um Ihre Feier 2024 neu zu gestalten:

Mitarbeiter aktiv in die Planung einbinden : Verwenden Sie Umfragen, um die Wünsche und Erwartungen der Mitarbeiter im Vorfeld zu ermitteln. Fragen Sie gezielt nach bevorzugten Aktivitäten, Themen und Veranstaltungsorten für die Weihnachtsfeier.

: Verwenden Sie Umfragen, um die Wünsche und Erwartungen der Mitarbeiter im Vorfeld zu ermitteln. Fragen Sie gezielt nach bevorzugten Aktivitäten, Themen und Veranstaltungsorten für die Weihnachtsfeier. Kreative eigene Ideen entwickeln : Themenpartys wie ein 80er-Jahre-Motto oder ein Maskenball sind eine willkommene Abwechslung zum alteingesessenen Weihnachtsbrunch im Büro. Auch interaktive Teamevents wie Challenges, Quizshows oder ein Escape Room setzen neue Impulse.

: Themenpartys wie ein 80er-Jahre-Motto oder ein Maskenball sind eine willkommene Abwechslung zum alteingesessenen Weihnachtsbrunch im Büro. Auch interaktive Teamevents wie Challenges, Quizshows oder ein Escape Room setzen neue Impulse. Ungewöhnliche Locations auswählen : Ob In- oder Outdoor – planen Sie einen tollen Veranstaltungsort für Ihre Weihnachtsfeier ein. Eine Winterwanderung durch die Natur kann ebenso positiv wahrgenommen werden, wie eine Feier an kulturellen Orten wie einem Theater oder Museum.

: Ob In- oder Outdoor – planen Sie einen tollen Veranstaltungsort für Ihre Weihnachtsfeier ein. Eine Winterwanderung durch die Natur kann ebenso positiv wahrgenommen werden, wie eine Feier an kulturellen Orten wie einem Theater oder Museum. Virtuelle und hybride Lösungen einbeziehen : Bieten Sie Ihren ortsunabhängigen Teams und digitalen Nomaden virtuelle Aktivitäten wie Online-Cook-Alongs oder digitale Escape-Rooms als Alternative zu Onsite-Events an.

: Bieten Sie Ihren ortsunabhängigen Teams und digitalen Nomaden virtuelle Aktivitäten wie Online-Cook-Alongs oder digitale Escape-Rooms als Alternative zu Onsite-Events an. Budget klug einsetzen: Nutzen Sie Steuerfreibeträge und machen Sie die Ausgaben als Betriebsausgaben geltend. Investieren Sie in hochwertige Erlebnisse, die einen bleibenden Eindruck hinterlassen.

7 moderne Ideen für Ihre diesjährige Firmenweihnachtsfeier

Genug der Theorie, hier sind einige konkrete Ideen, um Ihre diesjährige Firmenweihnachtsfeier unvergesslich zu machen:

1. Lebkuchenhausbau

Eine besonders kreative Aktivität ist der gemeinsame Lebkuchenhausbau. Mitarbeiter bilden kleinere Teams und treten dann gegeneinander an, um das schönste Lebkuchenhaus zu bauen. Die Idee können Sie entweder selbst realisieren oder den Planungsaufwand an einen externen Eventplaner abgeben.

2. Virtueller Cocktailkurs

Als virtuelle Alternative für hybride oder remote Teams bietet sich ein Online-Cocktailkurs an. Buchen Sie hierzu einen Barkeeper, der den Mitarbeitern im Rahmen einer professionellen Videokonferenz beibringt, wie man Cocktails mixt.

3. Weihnachtliche Kettenreaktion

Die „weihnachtliche Kettenreaktion“ ist ein Weihnachtsfeier-Spiel, das an den Gedanken des Domino-Days anknüpft: das Büro verwandelt sich dabei kurzerhand in eine Großbaustelle, auf der mithilfe unterschiedlichster Gegenstände eine beeindruckende Kettenreaktion erstellt wird. Da das Spiel viel Kommunikation erfordert, dürften vor allem eingespielte Teams, aber auch solche, die es noch werden wollen, ihren Spaß daran haben.

4. Winter-Wunderland Teamrallye

Eine Winter-Wunderland Teamrallye ist perfekt für alle, die sich auch bei kühleren Temperaturen nicht davor scheuen, vor die Tür zu gehen. Organisieren Sie eine Rallye durch eine eingeschneite Altstadt und spicken Sie den Weg mit verschiedenen Aufgaben und Rätseln. Die Aktivität stärkt den Zusammenhalt im Team und im Netz finden sich viele tolle Ideen zur Umsetzung.

5. Weihnachtsmarkt-Schnipseljagd

Für diejenigen, die das Abenteuer suchen, ist die Schnipseljagd über den Weihnachtsmarkt ideal. Planen Sie hierzu eine Tour über den lokalen Weihnachtsmarkt (oder lassen Sie diese planen). Ihre Mitarbeiter suchen dabei nach Hinweisen und müssen Aufgaben erledigen, um ein beliebiges „höheres Ziel“ zu erreichen.

6. Weihnachtlicher Escape Room

Rätsel-Fans kommen bei weihnachtlichen Escape Rooms auf ihre Kosten. Mieten Sie einen solchen Escape Room für den Tag Ihrer Weihnachtsfeier an oder gestalten Sie einen eigenen in Ihren Firmenräumen. Ihrer Kreativität sind hierbei keine Grenzen gesetzt.

7. Charity-Event

Bild von willian_2000 auf PixabayAMZcare hat es in der Vergangeheit bereits vorgemacht: Schließlich können Sie auch ein Charity-Event organisieren. Gemeinsame Aktionen für einen guten Zweck, wie das Packen von Geschenkpaketen für Bedürftige oder eine Spendenaktion, stärken den Gemeinschaftssinn und bringen Freude in die Weihnachtszeit. Daneben können Sie Ihre Firmenweihnachtsfeier auf diese Weise auch öffentlichkeitswirksam präsentieren, was die Wahrnehmung Ihrer Corporate Brand verbessern wird.

Kurz & knapp zusammengefasst

Wir hoffen, Ihnen einige wertvolle Tipps für die Planung Ihrer nächsten Weihnachtsfeier gegeben zu haben. Damit Ihre Veranstaltung nicht zu monoton wird, lassen sich zusammenfassend hauptsächlich die folgenden Punkte festhalten:

Abwechslung und Innovation einbringen: Frische und kreative Ideen machen die Feier spannend und einzigartig. Nutzen Sie ungewöhnliche Aktivitäten wie Lebkuchenhausbau, weihnachtliche Kettenreaktionen oder eine Weihnachtsmarkt-Schnipseljagd. Mitarbeiter einbeziehen: Durch Umfragen und Feedbackrunden können Sie die Wünsche und Erwartungen der Belegschaft berücksichtigen und so eine Feier gestalten, die allen gefällt. Professionelle Unterstützung in Betracht ziehen: Überlegen Sie, ob es sinnvoll ist, die Planung einer Eventagentur zu übergeben. Dadurch entfällt nicht nur der Planungsstress, sondern es lassen sich auch aufwendigere Veranstaltungskonzepte ohne Mehraufwand realisieren.

Und damit viel Erfolg bei der Planung Ihrer nächsten Firmenweihnachtsfeier!

Weiterführende Informationen

1 „Kein klares Ja zu Weihnachtsfeiern“ unter https://www.food-service.de/maerkte/news/yougov-umfrage-kein-klares-ja-zu-weihnachtsfeiern-49795

2 „Umfrage zu peinlichem Verhalten auf einer Weihnachtsfeier bei der Arbeit 2022“ unter https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1351488/umfrage/umfrage-zu-peinlichem-verhalten-auf-einer-weihnachtsfeier-bei-der-arbeit/

3 „Weihnachtsfeier: Ideen für ein stimmungsvolles Fest in der Firma“ unter https://www.younited.de/weihnachtsfeier.html