Handelszeit an der Börse – Definition und Bedeutung

Sind Sie daran interessiert, in die Welt des Börsenhandels einzusteigen? Dann sollten Sie unbedingt die Bedeutung der Handelszeit verstehen. In diesem Blogbeitrag erfahren Sie, warum die Wahl des richtigen Zeitpunkts entscheidend für Ihren Investmenterfolg sein kann. Lassen Sie uns gemeinsam in die spannende Welt der Börsenhandelszeiten eintauchen!

Was bedeutet „Handelszeit“ an der Börse?

Eine Handelszeit oder Handelssitzung bezeichnet einen bestimmten Zeitraum, der den Hauptgeschäftszeiten eines bestimmten Gebiets entspricht. Dieser Begriff umfasst unterschiedliche Stunden, abhängig von den Märkten und Standorten, die besprochen werden. Im Allgemeinen bezieht sich eine Handelszeit auf einen einzigen Geschäftstag auf dem lokalen Finanzmarkt, beginnend mit der Eröffnungsglocke und endend mit der Schlussglocke, auf die sich einzelne Anleger oder Händler beziehen.

Die Märkte für Devisen, Futures, Aktien und Anleihen haben jeweils unterschiedliche Merkmale, die die Handelssitzungen für einen bestimmten Tag definieren. Die primären Handelszeiten variieren natürlich von Land zu Land aufgrund der verschiedenen Zeitzonen.

Wichtige Stichpunkte:

Eine Handelssitzung ist die Haupthandelszeit für einen bestimmten Vermögenswert und Standort.

Die reguläre Börsensitzung für US-Aktien ist die am klarsten definierte Handelssitzung. Die Handelszeiten der NYSE markieren den aktivsten Zeitraum für den Handel innerhalb eines 24-Stunden-Zeitraums.

Verschiedene Märkte können unterschiedliche Handelszeiten haben.

Wie funktioniert eine Handelssitzung?

Eine Handelssitzung ist ein bestimmter Zeitraum, in dem der Handel mit Wertpapieren und anderen Finanzinstrumenten an den Börsen stattfindet. Es gibt bestimmte Regeln und Handelszeiten, die je nach Land und Anlageklasse variieren können.

Reguläre Handelssitzungen

Die regulären Handelssitzungen variieren je nach Land und Anlageklasse. Zum Beispiel beginnt die reguläre Handelssitzung für US-Aktien um 9:30 Uhr und endet um 16:00 Uhr Eastern Time (ET) an Wochentagen, wobei Feiertage ausgenommen sind. Diese Zeiten orientieren sich hauptsächlich an den Arbeitszeiten der New Yorker Börse (NYSE). Der US-Anleihenmarkt hat einen regulären Handelstag von 8:00 bis 17:00 Uhr ET.

Abweichende Handelszeiten

An den Terminmärkten können die Handelszeiten je nach Börse und Art des gehandelten Rohstoffs variieren. Es ist wichtig, im Voraus die Handelszeiten für alle Wertpapiere und Derivate zu kennen, an denen man interessiert ist, um unerwartete Probleme zu vermeiden. Einige Märkte haben auch Handelssitzungen vor oder nach den regulären Handelszeiten, um den Händlern zusätzliche Handelsmöglichkeiten zu bieten. Es gibt sogar Märkte, die 24-Stunden-Handelssitzungen haben, was bedeutet, dass sie rund um die Uhr geöffnet sind.

Handelssitzungen außerhalb der regulären Handelszeiten

Neben den regulären Handelssitzungen gibt es auch Handelssitzungen vor oder nach den üblichen Handelszeiten. Die Pre-Market-Sitzung findet vor dem offiziellen Börsenöffnungssignal statt und ermöglicht den Händlern, vor der Eröffnung der regulären Handelssitzung auf bestimmte Wertpapiere zuzugreifen. Die After-Hours-Sitzung hingegen findet nach dem offiziellen Handelsschluss statt und ermöglicht den Händlern, auch außerhalb der regulären Handelszeiten Wertpapiere zu handeln.

Die Liquidität kann geringer sein und die Handelsgebühren können anders sein als während der regulären Handelszeiten. Händler sollten sich vor dem Handel außerhalb der regulären Handelssitzungen über die spezifischen Handelszeiten und Regeln informieren, um fundierte Entscheidungen treffen zu können.

Vorbörsliche und nachbörsliche Handelszeiten

Der vorbörsliche Handel, auch bekannt als Pre-Market-Handel, ermöglicht den Händlern, vor der offiziellen Börseneröffnung mit bestimmten Wertpapieren zu handeln. In den USA findet der vorbörsliche Handel an Werktagen zwischen 4:00 Uhr und 9:30 Uhr Eastern Time (ET) statt. Dieser Zeitraum ermöglicht es den Händlern, auf wichtige Nachrichten oder Ankündigungen zu reagieren, die außerhalb der regulären Handelszeiten veröffentlicht wurden. Beispielsweise könnten Unternehmensergebnisse oder wirtschaftliche Daten veröffentlicht werden, die erhebliche Auswirkungen auf den Aktienkurs haben können. Durch den vorbörslichen Handel können Händler frühzeitig Positionen eingehen und von den erwarteten Marktbewegungen profitieren.

Der nachbörsliche Handel, auch bekannt als After-Hours-Handel, findet nach dem offiziellen Handelsschluss statt. In den USA erstreckt sich dieser Zeitraum an Werktagen in der Regel von 16:00 Uhr bis 20:00 Uhr ET, obwohl diese Zeiten leicht von Börse zu Börse variieren können. Der nachbörsliche Handel ermöglicht es den Händlern, auch außerhalb der regulären Handelszeiten Wertpapiere zu handeln und auf wichtige Ereignisse zu reagieren, die nach Börsenschluss bekannt gegeben werden. Dies kann etwa eine unerwartete Unternehmensnachricht oder eine Ankündigung eines politischen Ereignisses sein. Durch den nachbörslichen Handel können Händler ihre Handelsstrategien an die neuesten Informationen anpassen und auf mögliche Kursveränderungen reagieren.

Es ist wichtig zu beachten, dass der vorbörsliche und nachbörsliche Handel im Vergleich zur regulären Handelssitzung mit bestimmten Risiken verbunden ist. Die Liquidität kann geringer sein, was zu größeren Preisbewegungen führen kann. Weiterhin können die Handelsgebühren während dieser außergewöhnlichen Handelssitzungen anders sein als während der regulären Handelszeiten. Händler sollten daher vor der Teilnahme am vor- oder nachbörslichen Handel die entsprechenden Regeln und Risiken kennen, um fundierte Entscheidungen zu treffen.

Risiken beim Handel außerhalb der regulären Handelszeiten

Der Handel außerhalb der regulären Handelszeiten birgt einige Risikofaktoren, die Anleger beachten sollten:

Keine Einsicht in oder Einflussnahme auf Notierungen: Einige Broker ermöglichen Anlegern nur den Zugriff auf Notierungen aus ihrem eigenen Handelssystem und nicht von anderen elektronischen Kommunikationsnetzwerken (ECNs), was die Transparenz einschränken kann. Mangelnde Liquidität: Der Handel nach Geschäftsschluss hat in der Regel weniger Händler, wodurch die Liquidität im Vergleich zu regulären Handelssitzungen deutlich geringer ist. Dadurch kann es schwieriger sein, zu den gewünschten Preisen Aufträge auszuführen. Größere Kursspreads: Weniger Handelsaktivität führt oft zu größeren Kursunterschieden zwischen Kauf- und Verkaufspreisen, was die Ausführung von Aufträgen erschweren kann. Händler sollten daher darauf vorbereitet sein, dass die Kursstellung möglicherweise nicht so eng ist wie während der regulären Handelszeiten. Preisvolatilität: Es kann während der Handelszeit außerhalb der regulären Stunden größere Kursschwankungen geben, insbesondere wenn wichtige Marktnachrichten veröffentlicht werden. Diese erhöhte Volatilität kann zu unvorhersehbaren Preisbewegungen führen, die das Risiko von Verlusten oder unerwarteten Gewinnen erhöhen. Unsichere Preise: Die Preise von Aktien, die nach Geschäftsschluss gehandelt werden, können von den Preisen abweichen, zu denen sie während der regulären Handelszeiten gehandelt wurden. Dies liegt daran, dass der Handel außerhalb der regulären Handelszeiten auf ECNs stattfindet, die möglicherweise unterschiedliche Preise und Liquidität bieten. Begrenzter Einsatz von Limit-Orders: Viele ECNs akzeptieren außerhalb der regulären Handelssitzungen nur Limit-Orders anstelle von Markt-Orders. Dies bedeutet, dass Händler ihre Aufträge möglicherweise zu bestimmten Preisgrenzen platzieren müssen, was die Ausführung ihrer Trades einschränken kann. Wettbewerb mit professionellen Händlern: Viele Händler nach Geschäftsschluss sind Profis mit großen Institutionen, die Zugang zu umfangreicheren Informationen haben. Dieser Wettbewerb mit erfahrenen Marktteilnehmern kann für Privatanleger eine Herausforderung darstellen. Computerverzögerungen: Während der Handelssitzungen vor dem Markt oder nach Geschäftsschluss steht weniger technische Unterstützung zur Verfügung, was zu Verzögerungen bei der Ausführung von Trades führen kann. Es ist wichtig, auf mögliche technische Probleme vorbereitet zu sein und sicherzustellen, dass die Handelsplattform reibungslos funktioniert.

24-Stunden-Handelssitzungen

Einige Märkte haben 24-Stunden-Handelszeiten, was bedeutet, dass der Handel rund um die Uhr stattfindet. Der bemerkenswerteste Markt mit einer solchen 24-Stunden-Handelssitzung ist der globale Devisenmarkt, auch bekannt als Forex-Markt. Auf diesem Markt werden Währungen gehandelt und er gilt als der größte und liquideste Markt der Welt. Im Gegensatz zum Aktienmarkt gibt es beim Forex-Markt keinen physischen Austausch. Stattdessen handelt es sich um einen dezentralen Markt, der von einer Reihe großer Banken und Maklerfirmen betrieben wird, die Währungen untereinander handeln.

Der Forex-Markt zeichnet sich durch seine flexiblen Öffnungszeiten aus. Er ist von Sonntagabend bis Freitagabend rund um die Uhr geöffnet. Dies bedeutet, dass Händler an fünf Tagen pro Woche zu jeder Tages- und Nachtzeit Zugang zum Markt haben. Die 24-Stunden-Handelssitzung des Forex-Marktes wird durch die verschiedenen Handelszeiten in verschiedenen Ländern ermöglicht. Wenn der Handel in einer Region endet, beginnt er in einer anderen Region. Dieses fortlaufende Handelssystem ermöglicht Händlern aus verschiedenen Zeitzonen, zu ihren bevorzugten Zeiten am Markt teilzunehmen.

Die 24-Stunden-Handelssitzung des Forex-Marktes hat sowohl Vor- als auch Nachteile. Einer der Vorteile ist die Flexibilität, die sie den Händlern bietet. Sie können zu den Zeiten handeln, die am besten zu ihrem Zeitplan passen, ohne auf bestimmte Handelszeiten beschränkt zu sein. Dies ermöglicht es Händlern, auf globale wirtschaftliche Ereignisse und Nachrichten rund um die Uhr zu reagieren.

Allerdings kann der 24-Stunden-Handel auch zu einer gewissen Erschöpfung führen, da Händler möglicherweise Schwierigkeiten haben, eine angemessene Work-Life-Balance aufrechtzuerhalten. Die ständige Verfügbarkeit des Marktes kann zu einer Sucht nach dem Handel führen, was zu übermäßigem Handeln und schlechten Entscheidungen führen kann.

Es ist wichtig zu beachten, dass der Forex-Markt nicht der einzige Markt mit 24-Stunden-Handelssitzungen ist. Es gibt auch andere Märkte wie den Kryptowährungsmarkt, der ebenfalls rund um die Uhr geöffnet ist. Händler sollten sich bewusst sein, dass der Handel außerhalb der regulären Handelszeiten bestimmte Risiken mit sich bringen kann, einschließlich geringerer Liquidität und erhöhter Volatilität. Daher ist es wichtig, sorgfältig zu planen und angemessene Risikomanagementstrategien zu verwenden, wenn man außerhalb der regulären Handelszeiten handelt.

Fazit

Handelszeiten sind die definierten Zeitperioden, in denen der Handel an den Finanzmärkten stattfindet. Die Handelszeiten variieren je nach Markt, Anlageklasse und geografischem Standort. Es gibt reguläre Handelssitzungen während der Arbeitszeiten der Börsen, vor- und nachbörslichen Handel sowie 24-Stunden-Handelssitzungen für bestimmte Märkte wie den Forex-Markt.

Beim Handel außerhalb der regulären Handelszeiten sollten Anleger die Risiken in Bezug auf Liquidität, Preisvolatilität und begrenzte Orderarten berücksichtigen. Es ist wichtig, die Handelszeiten zu kennen und sich über die spezifischen Eigenschaften der jeweiligen Märkte zu informieren, um fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.