YouTube ist die beliebteste Plattform zum Ansehen, Teilen und hochladen von Videos. Nutzer können Videos auch liken und kommentieren. Sie können von Desktop-PCs, Tablets, Mobiltelefonen und Laptops auf die Videos zugreifen. Das herunterladen von YouTube-Videos ist allerdings keine Standard-Funktion von YouTube. Dazu benötigen Sie YouTube Premium oder einen YouTube Downloader. Wir stellen die fünf besten vor.

Sie können YouTube-Video-Downloader Apps verwenden, um Videos in zahlreichen Formaten herunterzuladen. Die Wichtigsten sind dabei wohl MP3 und MP4. Die verschiedenen Downloader-Apps unterstützen dabei meist eine hohe oder niedrige Qualität, um die YouTube-Inhalte zu speichern – je nachdem, was Sie benötigen.

Nachfolgend finden Sie eine Liste der besten YouTube Video Download Tools für Android, MacOS & Windows, mit ihren Funktionen und Download-Links. Diese Liste enthält sowohl kostenlose als auch kommerzielle (kostenpflichtige) Software zum Herunterladen von Videos auf YouTube.

iTubeGO

Mit iTubeGo YouTube Downloader können Sie Videos von YouTube, Facebook, Instagram, Dailymotion, Vimeo, TikTok, Pornhub, Xvideos, SpankBang, xHamster und anderen Websites herunterladen. iTubeGo bietet verschiedene SD- und UHD-Videoqualitätsoptionen, einschließlich 480p, 720, 1080p, 2K, 4K, 8K usw.

Neben dem Herunterladen von Videos kann iTubeGo auch Audio aus Videos extrahieren und im hochwertigen 320kbps MP3-Format speichern. Es unterstützt den mp3-Download von den meisten Musikseiten.

Vorteile iTubeGo unterstützt das Herunterladen von 4K- und 8K-Videos.

Die Desktop-Version unterstützt Batch-Downloads.

Sie können Videos von über 1.000 Online-Videoplattformen herunterladen.

Sie können in der App einen Proxy einrichten, um Websites oder Videos herunterzuladen, die in Ihrer Region gesperrt sind.

Sie können Videos mühelos in das MP4- oder MP3-Format konvertieren.

Android-App verfügbar Nachteile In der kostenlosen Version wird der Download von Videos nicht angeboten.

Aktuell gibt es den YouTube Downloader iTubeGo besonders günstig:

Download: https://itubego.com/4k-youtube-video-downloader64/

By Click Downloader

„By Click Downloader“ ist bei Vielen beliebt geworden, weil er ein recht einfacher YouTube Downloader ist, um Videos herunterzuladen, aber dennoch erweiterte Funktionen wie das Herunterladen von Wiedergabelisten, Live-Videos, Untertiteln usw. bietet. Das Download-Tool unterstützt dabei die meisten Social-Media- und Video-Plattformen

Laden Sie Videos in 720p, 1080p, 4K und 8K herunter und konvertieren Sie sie zu MP3, MP4, AVI, FLV, WMV, 3GP, WEBM, MKV, WAV, AAC, M4A. Mit der YouTube-Video-Downloader-App „By Click Downloader“ ist dies alles möglich – allerdings nur in der Premium-Version, die es aktuell mit 50% Rabatt gibt.

Vorteile Es bietet eine Funktion zum Herunterladen von YouTube-Playlists und -Kanälen.

Sie können Videos in 720p, 1080p, 4K und 8K herunterladen.

Konvertiert zu MP3, MP4, AVI, FLV, WMV, 3GP, WEBM, MKV, WAV, AAC, and M4A. Nachteile Unterstützt keine Mac- und Linux-Plattformen.

Die meisten Vorteile gibt es nur in der Premium-Version

Download: https://www.byclickdownloader.com/

HitPaw Video Converter

HitPaw Video Converter ist ein leistungsstarker YouTube Video Downloader, der YouTube Videos in MP4, MP3, MOV speichern und in mehr als 1.000 weitere Formate konvertieren kann. Ein intelligentes Herunterladen von Untertiteln zusammen mit YouTube-Videos rundet die Software ab. Sie kann YouTube Playlists mit „UltraFast Download Funktion“ herunterladen. Abgesehen von YouTube-Videos können Sie mit HitPaw Video Converter auch YouTube-Musik in MP3/WAV/OGG mit 320kbps herunterladen.

Vorteile Batch-Konvertierung von Videos, Audio, DVDs und Bildern ohne Qualitätsverlust

Hochgeschwindigkeits-Videodownloader von über 10.000 Websites zur Offline-Ansicht

Kostenloses Herunterladen und Konvertieren von Spotify Musik, Wiedergabelisten oder Alben in MP3

AI Vocal Remover zum Entfernen von Gesang aus jedem Song

Apple Music verlustfrei in DRM-freie Formate konvertieren (Windows-Version)

schneiden, Wasserzeichen, komprimieren, Effekte, Untertitel hinzufügen, usw.

kostenlose Testversion verfügbar Nachteile Unterstützt keine Linux-Plattform

Download: https://www.hitpaw.com/video-converter.html

Free YouTube Download

Free YouTube Download ist ein einfach zu bedienendes Tool, um hochwertige Videos von YouTube herunterzuladen und sie in MP4, AVI, MOV und MP3 zu konvertieren. Die App hat eine mehrsprachige Benutzeroberfläche und bietet Ihnen erweiterte Funktionen wie das Herunterladen von Wiedergabelisten, Kanälen, YouTube Shorts, Untertiteln usw. Sie können auch YouTube-Inhalte direkt in Ihre iTunes-Wiedergabeliste übertragen.

Unterstützung für VP9-Videocodierung: Der VP9-Codec bietet eine viel höhere Bildqualität als AVC (auch bekannt als Advanced Video Coding). Free YouTube Download erkennt und speichert diesen Stream für hochauflösende Videos automatisch.

Vorteile Laden Sie YouTube-Videos in Full HD, 4K und 8K herunter

Konvertierung in MP4, AVI, MOV und MP3

YouTube-Inhalte direkt auf iTunes übertragen

Videos mit Untertiteln herunterladen Nachteile Läd Videos nur von YouTube herunter

Download: https://www.dvdvideosoft.com/products/dvd/Free-YouTube-Download-en6.htm

TubeMate

TubeMate ist eine kostenlose YouTube Downloader App für Android, mit dem Sie YouTube-Videos herunterladen können. Bei diesem YouTube Downloader für Ihr Smartphone, können Sie selbst bestimmen in welchen Ordner Sie Ihre Videos speichern und können sogar die Download-Geschwindigkeit einstellen.

Da YouTube und andere Plattformen es nicht besonders mögen, wenn Sie eine YouTube Downloader App verwenden, werden Sie TubeMate auch nicht im offiziellen Google Play Store finden, sondern müssen die App von alternativen Quellen herunterladen und manuell installieren.

Vorteile Integrierte Suche zum Auffinden von Videos.

Videovorschau vor dem Herunterladen von Videos.

Video-Audio-Konverter (MP3)

Bietet eine Autovervollständigungsfunktion beim Hinzufügen von Text für Musikalben.

Bietet einen schnellen Download-Modus, der mehrere Netzwerkverbindungen nutzt.

In 75 Sprachen verfügbar Nachteile Nicht verfügbar für Apple-Smartphones.

Nicht über den offiziellen Google Play Store verfügbar.

Download: https://www.apkmirror.com/apk/devian-studio/tubemate-youtube-downloader-v3-3-4-9-6-android-apk-download/