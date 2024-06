Familien in Deutschland können ab sofort ihren neuen Wohnsitz digital ummelden, ohne persönlich zum Amt gehen zu müssen. Dieses neue Angebot entlastet sowohl die Bürgerinnen und Bürger als auch die Verwaltung und ist ein weiterer Schritt zur Digitalisierung der Verwaltungsprozesse.

Mit der Einführung der elektronischen Wohnsitzanmeldung im September 2022 in Hamburg wurde ein wichtiger Meilenstein zur Modernisierung der Verwaltungsprozesse gesetzt. Nun wurde der Service erweitert und steht auch Familien zur Verfügung. Diese Entwicklung ermöglicht es noch mehr Menschen, den Wohnsitzwechsel bequem online zu melden.

Vorteile der digitalen Wohnsitzanmeldung

Die elektronische Wohnsitzanmeldung erlaubt es Bürgerinnen und Bürgern, ihre neue Adresse innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen 14 Tage nach einem Umzug online mitzuteilen. Dieser digitale Prozess soll die Verwaltung entlasten und den Bürgerinnen und Bürgern Zeit und Mühe sparen.

Johann Saathoff, Parlamentarischer Staatssekretär bei der Bundesministerin des Innern und für Heimat, kommentierte: „Die Ausweitung der elektronischen Wohnsitzanmeldung auf Familien zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Der in Hamburg entwickelte Dienst kann in allen Kommunen in Deutschland nachgenutzt werden, wodurch wir das Leben der Bürgerinnen und Bürger leichter machen.“

Christian Pfromm, Chief Digital Officer der Freien und Hansestadt Hamburg, fügte hinzu:

„Die Elektronische Wohnsitzanmeldung leistet einen wichtigen Beitrag zur Verwaltungsmodernisierung in ganz Deutschland. Zahlreiche Städte und Kommunen nutzen den Online-Dienst bereits. Die aktuelle Erweiterung des Services zeigt, dass wir die rechtlichen und technischen Grundlagen erfolgreich implementiert haben. Jetzt können auch Familien in unterschiedlichsten Konstellationen von dem Angebot profitieren.“

Technische Voraussetzungen und Ablauf

Für die Nutzung der digitalen Wohnsitzanmeldung wird ein Personalausweis mit aktivierter Online-Ausweisfunktion benötigt, ein behördliches Nutzerkonto (z. B. die BundID) sowie ein Smartphone mit der AusweisApp. EU-Bürgerinnen und Bürger sowie Angehörige des europäischen Wirtschaftsraums können den Dienst mittels einer eID-Karte nutzen.

Der digitale Ummeldeprozess umfasst die Änderung der Adressdaten im Melderegister, die Aktualisierung des Personalausweises und des Reisepasses sowie das automatische Versenden von Adressaufklebern an die neue Meldeadresse. Weitere Details dazu finden sich auf der offiziellen Website.

Flächendeckende Einführung in Deutschland

Die digitale Wohnsitzanmeldung wird schrittweise in ganz Deutschland eingeführt. Derzeit ist der Service in folgenden Bundesländern und Städten verfügbar:

Hamburg

Bayern : München, Nürnberg, Augsburg

: München, Nürnberg, Augsburg Bremen

Niedersachsen : Hannover, Braunschweig, Osnabrück

: Hannover, Braunschweig, Osnabrück Nordrhein-Westfalen : Köln, Düsseldorf, Dortmund

: Köln, Düsseldorf, Dortmund Schleswig-Holstein: Kiel, Lübeck, Flensburg

Bis Ende des Jahres soll der Service in weiteren Bundesländern eingeführt werden, darunter:

Baden-Württemberg

Hessen

Sachsen-Anhalt

Rheinland-Pfalz

Berlin

Mecklenburg-Vorpommern

Der bundesweite Rollout soll dazu beitragen, die Effizienz und Benutzerfreundlichkeit des Ummeldeprozesses zu steigern.

Diese Erweiterung ist Teil eines länderübergreifenden Digitalisierungsprojekts der Senatskanzlei Hamburg und wird im Rahmen des Onlinezugangsgesetzes (OZG) gemeinsam mit dem Bundesministerium des Innern und für Heimat (BMI) umgesetzt. Das EfA-Prinzip (Einer-für-Alle) ermöglicht es, dass in Hamburg entwickelte digitale Lösungen in ganz Deutschland übernommen und genutzt werden können. Dieses Prinzip fördert die Einheitlichkeit und Effizienz in der Verwaltungspraxis. Weitere Informationen zum EfA-Prinzip gibt es auf digital.hamburg.de.

Fazit

Die digitale Wohnsitzanmeldung stellt eine erhebliche Erleichterung für Bürgerinnen und Bürger dar, insbesondere für Familien. Die flächendeckende Einführung in Deutschland wird den Ummeldeprozess effizienter gestalten und die Verwaltung entlasten. Dies ist ein weiterer Schritt in Richtung einer modernen und bürgerfreundlichen Verwaltung.