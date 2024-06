Grammarly erweitert Sicherheits- und Kontrollfunktionen für Unternehmen

Grammarly hat seine KI-basierte Kommunikationsassistenz mit neuen Funktionen erweitert, die speziell auf die Sicherheits- und Kontrollbedürfnisse von Unternehmen abzielen. Angesichts der weitverbreiteten Sicherheitsbedenken bei der Nutzung von KI-Tools bietet Grammarly nun Lösungen wie Bring Your Own Key (BYOK), Session Timeout und ein Figma-Plugin an, um Unternehmen ein höheres Maß an Sicherheit und Flexibilität zu gewährleisten.

Sicherheitsaspekte und der Einsatz von KI in Unternehmen

Die zunehmende Integration von KI in den Arbeitsalltag hat die Kommunikation in Unternehmen intensiviert. Studien zeigen, dass deutsche Angestellte bereits 75 % ihrer Arbeitszeit mit Kommunikation verbringen. Trotz der erkennbaren Produktivitätsvorteile gibt es immer noch erhebliche Bedenken hinsichtlich der Sicherheit. Laut einer aktuellen Umfrage sind 42 % der deutschen Führungskräfte besorgt über die Sicherheit von KI-Tools.

Grammarly hat darauf reagiert und bietet nun erweiterte Sicherheitsfunktionen, die es Unternehmen ermöglichen, die Vorteile der KI zu nutzen und gleichzeitig hohe Sicherheitsstandards einzuhalten. Neue Funktionen wie BYOK und Session Timeout sollen dabei helfen, die Kontrolle über den Datenzugriff zu stärken und die Informationssicherheit zu erhöhen.

Die neuen Funktionen im Überblick

Grammarly hat seine Plattform um mehrere neue Funktionen erweitert, die auf die spezifischen Bedürfnisse von Unternehmensanwendern zugeschnitten sind. Diese Funktionen zielen darauf ab, die Sicherheits- und Kontrollmechanismen zu stärken und gleichzeitig die Benutzerfreundlichkeit zu erhöhen.

Bring Your Own Key (BYOK) und Session Timeout

Mit der BYOK-Funktion können Unternehmen ihre eigenen Verschlüsselungsschlüssel verwenden, um die Kontrolle über ihre Daten zu behalten. Session Timeout ermöglicht es, die Sitzungsdauer zu begrenzen, um unbefugten Zugriff zu verhindern. Diese Funktionen bieten zusätzliche Sicherheit und Kontrolle, was besonders für Unternehmen mit hohen Sicherheitsanforderungen wichtig ist.

Integration mit Figma

Eine weitere bedeutende Erweiterung ist das neue Figma-Plugin, das es Teams ermöglicht, direkt im Design-Tool von Grammarly unterstützt zu werden. Dies erleichtert die markenkonforme Kommunikation und erweitert die bestehende Unterstützung von Grammarly, die bereits in über 500.000 Apps und Websites verfügbar ist.

Vorteile für Unternehmen durch den Einsatz von KI

Grammarly hat sich in den letzten 15 Jahren darauf spezialisiert, die Kommunikation in Unternehmen durch KI zu optimieren. Die neuen Funktionen sollen dazu beitragen, die Produktivität weiter zu steigern und die Konsistenz in der Unternehmenskommunikation zu gewährleisten.

Konsistente Kommunikation und Compliance

Funktionen wie Style Guides, Brand Tone Profile und angepasste Text-Snippets helfen dabei, eine einheitliche Markenstimme zu bewahren und die Einhaltung von Compliance-Richtlinien zu sichern. Darüber hinaus unterstützen Enterprise-spezifische generative KI-Funktionen die Teams dabei, effizienter über verschiedene Anwendungen hinweg zu kommunizieren.

Produktivitätssteigerung

Unternehmen, die Grammarly einsetzen, berichten von erheblichen Produktivitätssteigerungen. Die Nutzung der Software spart durchschnittlich 19 Arbeitstage pro Mitarbeiter und Jahr. Dies ermöglicht es großen Organisationen, unzählige Arbeitsstunden in geschäftsrelevante Aktivitäten zu reinvestieren.

Debbie Cotton, Senior Manager of Culture and Internal Communication bei HackerOne, hebt hervor, dass Grammarly ein entscheidender Faktor für die Steigerung der Produktivität und Qualität der Inhalte war. Die neuen Funktionen stärken das Vertrauen in die Plattform und unterstützen das Wachstum der Unternehmen.

Verfügbarkeit der neuen Funktionen

Die neuen Funktionen sind ab sofort in Grammarly for Enterprise verfügbar. Session Timeout, benutzerdefinierte Rollen und Sicherheitskontrollen auf Gruppenebene sind bereits implementiert, während BYOK und die Enterprise-Kostenstellenübersicht in den kommenden Wochen eingeführt werden. Das Figma-Plugin steht allen Grammarly-Kunden zur Verfügung, einschließlich Einzelpersonen, Unternehmen und Bildungseinrichtungen.

FAQ

Welche neuen Funktionen bietet Grammarly?

Die neuen Funktionen umfassen:

Bring Your Own Key (BYOK)

Session Timeout

benutzerdefinierte Rollen

Sicherheitskontrollen auf Gruppenebene

Figma-Plugin

Warum sind diese Funktionen wichtig?

Sie bieten erweiterte Sicherheit und Flexibilität, indem sie den Kunden die volle Kontrolle über den Zugriff und die Verschlüsselung geben und somit zusätzlichen Schutz vor unbefugtem Zugriff bieten.

Wer kann das neue Figma-Plugin nutzen?

Das Figma-Plugin steht allen Grammarly-Kunden, einschließlich Einzelpersonen, Unternehmen und Bildungseinrichtungen, zur Verfügung.

Wie helfen diese Funktionen Unternehmen?

Sie ermöglichen es Unternehmen, die KI-gestützte Kommunikationsassistenz sicher und effizient zu nutzen, wodurch die Produktivität und die Konsistenz der Markenkommunikation verbessert werden.