2,78 Milliarden Euro brutto in einem einzigen Monat: Der deutsche Werbemarkt wirkt im Juni auf den ersten Blick erstaunlich munter. Aber genau dieser erste Blick täuscht ein bisschen. Denn unter der Oberfläche sortieren sich die Budgets neu, und das nicht gerade zaghaft.

Laut einem aktuellen Nielsen-Insight, der digital-magazin.de per Presseinformation vorliegt, lagen die Brutto-Werbeinvestitionen im Juni um rund 4,1 Prozent über dem Vorjahresmonat. Nach dem kräftigen Mai war der Markt zwar saisonal etwas ruhiger, doch von einem Einbruch kann keine Rede sein. Spannender ist ohnehin nicht die Gesamtzahl, sondern die Verteilung: Online-Werbung wächst kräftig, Radio dreht auf, Außenwerbung legt weiter zu, während TV trotz Fußball-WM im Monatsvergleich klar nachgibt.

Das klingt nach Zahlensalat. Ist es aber nicht. Für Unternehmen, Agenturen und Medienhäuser steckt darin ein ziemlich klares Signal: Wer seine Mediapläne noch wie vor fünf Jahren baut, plant an der Realität vorbei. Nicht komplett. Aber gefährlich oft.

Werbemarkt im Juni: Wachstum mit eingebauter Warnlampe

Der Juni bringt laut Nielsen 2,78 Milliarden Euro Brutto-Werbeaufkommen. Das Plus von 4,1 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat sieht solide aus, gerade weil der Mai mit 3,03 Milliarden Euro noch deutlich höher lag. Der Rückgang zum Vormonat ist also kein Drama, sondern saisonal plausibel. Viele Kampagnen laufen vor Pfingsten, vor Ferienbeginn oder entlang großer Handelspulse stärker. Danach wird sortiert.

Interessant ist die Gleichzeitigkeit: Der Markt wächst, aber nicht breit und gleichmäßig. Online kommt auf 515,4 Millionen Euro und liegt damit 7,7 Prozent über dem Mai sowie 25,8 Prozent über dem Vorjahresmonat. Außenwerbung steigt auf 362,3 Millionen Euro. Radio erreicht 169,9 Millionen Euro und wächst laut Nielsen um 17,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. TV bleibt mit 1,1 Milliarden Euro zwar die investitionsstärkste Mediengattung, verliert gegenüber Mai aber 21,3 Prozent und gegenüber dem Vorjahresmonat 7,2 Prozent.

Mal ehrlich: Wenn der größte Kanal schwächelt und der Gesamtmarkt trotzdem wächst, dann passiert mehr als nur eine normale Monatsbewegung. Budgets wandern. Oder genauer: Sie werden härter nach Wirkung, Messbarkeit, Verfügbarkeit und situativer Aufmerksamkeit verteilt.

Das passt zu dem, was der öffentliche Nielsen-Werbetrend für die Vormonate als Brutto-Werbeaufkommen nach Medienklassen bereits zeigt: TV bleibt groß, Online und Out-of-Home bewegen sich aber dynamischer. Die offiziellen Nielsen-Daten auf der Website standen zum Abrufzeitpunkt noch auf Mai; die Juni-Werte stammen aus der aktuellen Nielsen-PR-Auswertung mit Stand 16. Juli.

Online-Werbung zieht davon, aber nicht jede Digitalwette gewinnt

Online-Werbung ist der auffälligste Gewinner im Juni. 515,4 Millionen Euro brutto sind nicht nur ein Monatsplus, sondern ein Sprung gegenüber dem Vorjahr. Der Reflex wäre jetzt: Digital gewinnt, fertig. Zu einfach.

Denn Online ist längst kein einzelner Kanal mehr. Display, Video, Retail Media, Programmatic, Native Advertising, Search-nahe Umfelder, Mobile-Formate, Newsletter, Streaming-Inventar und Social-nahe Buchungslogiken werden im Alltag oft unter dem gleichen Dach verhandelt, obwohl sie völlig unterschiedlich funktionieren. Wer im Controlling nur „Digital“ sieht, sieht fast nichts.

Wir bei digital-magazin.de würden deshalb vor allem auf drei Fragen schauen: Welche digitalen Kontakte sind wirklich inkrementell? Welche Kampagnen verschieben nur bestehende Nachfrage? Und welche Formate liefern zwar schöne Dashboards, aber kaum belastbare Wirkung jenseits des letzten Klicks?

Genau an dieser Stelle wird Programmatic Advertising als Kompetenzfeld im Marketing wichtiger. Nicht, weil Automatisierung magisch bessere Werbung baut. Sondern weil die operative Komplexität ohne saubere Rollen, Datenlogik und Qualitätskontrolle schnell aus dem Ruder läuft. Eine Kampagne kann technisch glänzen und strategisch trotzdem danebenliegen.

Der Branchenkontext stützt den Trend. Der Online-Vermarkterkreis im BVDW erwartet für den deutschen Online-Display- und Videowerbemarkt einen Anstieg auf 8,2 Milliarden Euro, nach mehr als 7,5 Milliarden Euro im Vorjahr. Laut OVK-Prognose wächst der digitale Display- und Videomarkt um 8,7 Prozent. Online-Video soll dabei erstmals mehr Umsatz bringen als Display.

Das ist ein ziemlich kräftiger Hinweis: Digitale Budgets wachsen nicht nur, weil alles „online“ wird. Sie wachsen, weil Bewegtbild, mobile Nutzung, datenbasierte Buchung und messbare Zielgruppenlogik zusammenrücken. Die unbequeme Wahrheit lautet aber auch: Messbarkeit ersetzt keine Marke. Sie kann sogar zur Falle werden, wenn kurzfristige Kennzahlen alle anderen Ziele verdrängen.

TV bleibt groß, aber Größe schützt nicht vor Budgetdruck

TV ist mit 1,1 Milliarden Euro weiterhin die größte Mediengattung im Juni. Das sollte man nicht kleinreden. Fernsehen erreicht breite Zielgruppen, schafft schnelle Bekanntheit und bleibt für große Markenstarts schwer zu ersetzen. Wer nur auf Performance-Daten schaut, unterschätzt diesen Hebel gern.

Doch das Minus von 7,2 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat fällt auf. Noch auffälliger ist der Rückgang gegenüber Mai. Selbst der WM-Kontext hat offenbar nicht gereicht, um TV stärker zu tragen. Auch HORIZONT ordnet den Juni als positiven Gesamtmonat mit schwächerer TV-Dynamik ein, verweist im frei sichtbaren Anreißer aber ebenfalls auf die Nielsen-Zahlen hinter einer Bezahlschranke.

Warum ist das wichtig? Weil TV-Budgets in vielen Unternehmen immer noch einen besonderen Status haben. Sie werden oft nicht nur als Mediaausgabe verstanden, sondern als Sichtbarkeitsbeweis: Wenn die Marke im Fernsehen läuft, dann passiert etwas. Das stimmt manchmal. Aber eben nicht automatisch.

Die Fragmentierung der Nutzung kratzt an dieser Logik. Streaming, YouTube, Mediatheken, Social Video und Connected TV verteilen Aufmerksamkeit auf mehr Orte. Klassisches TV muss seine Stärke heute stärker beweisen, nicht nur behaupten. Für Werbungtreibende heißt das: Reichweite allein ist zu wenig, wenn Frequenz, Zielgruppenpassung und Anschlusskommunikation nicht sitzen.

Ich finde diesen Punkt zentral: TV verliert nicht, weil es plötzlich irrelevant wäre. TV verliert, wenn es wie ein Pflichttermin behandelt wird. Als Teil einer klugen Bewegtbildstrategie kann es stark bleiben. Als Gewohnheitsbuchung wird es teuer.

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Außenwerbung profitiert von Bewegung im Alltag

Out-of-Home kommt im Juni laut Nielsen auf 362,3 Millionen Euro. Gegenüber Mai sind das rund 31,8 Millionen Euro mehr. Das ist kein kleiner Nebenschauplatz, sondern ein Muster, das schon länger sichtbar ist: Außenwerbung arbeitet mit Alltagswegen, Pendelroutinen, Innenstädten, Bahnhöfen, Flughäfen, Einkaufsumfeldern und digitalen Screens, die nicht erst geöffnet oder aktiviert werden müssen.

Das hat Charme. Ein Plakat fragt nicht nach Cookies. Ein digitaler Screen am Bahnhof muss nicht durch einen Consent-Banner. Und eine Kampagne im öffentlichen Raum kann in wenigen Sekunden Wiedererkennung erzeugen, wenn Motiv und Botschaft sitzen. Natürlich ist auch OOH nicht automatisch wirksam. Schlechte Kreation bleibt schlechte Kreation, nur größer.

Trotzdem passt der Juni-Wert zur Marktlage. Viele Marken suchen Reichweite außerhalb der Plattformlogiken. Sie wollen sichtbar sein, ohne vollständig von Auktionen, Targeting-Regeln und algorithmischen Ausspielungen abhängig zu werden. Außenwerbung ist dabei keine nostalgische Rückkehr zur alten Reklamewelt, sondern zunehmend ein digital buchbarer, datenunterstützter Kanal.

Der ZAW beschreibt das Wachstum der Werbewirtschaft als stark von digitalen Segmenten getragen, weist aber auch darauf hin, dass Außenwerbung 2025 weiter auf Wachstumskurs blieb. Genau diese Mischung macht OOH spannend: physische Sichtbarkeit, digitale Buchbarkeit, wenig Reibung im Kontakt.

Außenwerbung, Smartphone-Nutzung und Audio-Konsum treffen im Alltag aufeinander. (Symbolbild)

Für lokale und regionale Anbieter kann das ebenfalls relevant werden. Nicht jede Marke braucht bundesweite Megaflächen. Manchmal reicht eine sauber geplante Präsenz entlang einer Pendelstrecke, an einem Campus, in einem Einkaufsgebiet oder rund um ein Event. Der Punkt ist: OOH zwingt Marketingteams dazu, wieder über Orte nachzudenken. Nicht nur über Zielgruppenprofile.

Radio überrascht, weil Aufmerksamkeit nicht nur visuell ist

Radio erreicht im Juni 169,9 Millionen Euro und liegt laut Nielsen 17,0 Prozent über dem Vorjahresmonat. Das ist die Zahl, die in vielen Marketingrunden vermutlich am meisten Stirnrunzeln auslöst. Radio? Ausgerechnet Radio?

Ja. Und es ist weniger kurios, als es klingt. Audio begleitet Situationen, in denen Display-Anzeigen nicht stattfinden: Autofahrten, Küche, Büro, Werkstatt, Einkaufsvorbereitung, Sport, Haushalt. Dazu kommen Streaming-Audio, Podcasts und digitale Audiovermarktung, die klassische Reichweite mit feineren Zielgruppenlogiken verbinden. Nicht jede Audioausspielung ist Radio im alten Küchenempfänger-Sinn.

Der Juni-Wert sagt deshalb nicht: Alle zurück zum 30-Sekunden-Spot. Er sagt eher: Auditive Aufmerksamkeit ist wieder auf dem Radar. In einer Welt voller Screens kann eine gut gemachte Audiobotschaft überraschend wenig Konkurrenz haben. Sie muss nur schnell verstanden werden. Radio verzeiht keine langen Produktromane.

Für Unternehmen, die bisher stark visuell planen, ist das eine nützliche Erinnerung. Wenn Kundschaft im Auto oder während der Arbeit erreichbar ist, kann Audio eine Lücke schließen. Besonders dann, wenn Kampagnen nicht allein auf Abverkauf, sondern auf mentale Verfügbarkeit setzen. Das klingt nach Markenlehrbuch, ist aber im Alltag ziemlich praktisch: Menschen kaufen eher, was ihnen im passenden Moment einfällt.

Print bleibt groß, aber die Richtung ist unbequem

Zeitungen kommen im Juni laut Nielsen auf 633,5 Millionen Euro. Publikumszeitschriften erreichen 170,9 Millionen Euro und liegen damit leicht unter dem Vorjahresniveau. Print ist also keineswegs verschwunden. Wer das behauptet, verwechselt eigene Mediennutzung mit Marktgröße.

Gleichzeitig ist die strukturelle Lage schwierig. Print hat weiterhin starke Umfelder: lokale Vertrauensmarken, Special-Interest-Titel, hohe Aufmerksamkeit in bestimmten Lesesituationen, Zielgruppen mit klaren Interessen. Aber die Wachstumsfantasie liegt selten im Papier selbst. Sie liegt in Kombinationen aus Print, Digital, Newsletter, Events, Datenprodukten und Community-Formaten.

Das klingt abstrakt, wird aber schnell konkret. Ein Fachverlag verkauft heute nicht nur Anzeigenplätze, sondern Zielgruppenzugang. Ein regionales Medium verkauft nicht nur Reichweite, sondern Nähe. Ein Special-Interest-Titel verkauft nicht nur Seiten, sondern Glaubwürdigkeit. Genau deshalb ist die alte Trennung zwischen „klassisch“ und „digital“ oft unbrauchbar.

Wer Print im Mediaplan komplett streicht, kann Chancen liegen lassen. Wer Print aber ohne digitale Anschlusslogik bucht, zahlt oft für Gewohnheit. Die sinnvolle Frage lautet nicht: Print ja oder nein? Sondern: Welche Rolle spielt dieses Umfeld in der gesamten Kontaktstrecke?

Was die Juni-Zahlen für Mediapläne bedeuten

Die Nielsen-Zahlen liefern keine fertige Handlungsanweisung. Sie sind Brutto-Werte, keine Netto-Erlöse, keine ROI-Analyse und kein Beweis dafür, dass ein Kanal für jedes Unternehmen besser funktioniert. Genau das wird in Debatten über Werbemärkte gerne vergessen.

Brutto-Werbeaufkommen zeigt, wo Geld sichtbar eingeplant wird. Es sagt weniger darüber, welche Rabatte verhandelt wurden, welche Kampagnen besonders profitabel waren oder ob die Zielgruppen wirklich erreicht wurden. Wer aus Bruttodaten direkte Performance-Schlüsse zieht, baut sich eine hübsche Fehlinterpretation.

Trotzdem sind die Trends wertvoll. Sie zeigen, welche Kanäle gerade Vertrauen bekommen. Sie zeigen, wo Werbungtreibende Reichweite, Aufmerksamkeit oder Messbarkeit erwarten. Und sie zeigen, wo alte Gewissheiten bröckeln.

Für Marketingteams ergibt sich daraus eine einfache, aber unangenehme Checkliste. Erstens: Budgets sollten nicht nach Kanaltradition verteilt werden. Zweitens: Digitale Kampagnen brauchen Qualitätskontrolle, sonst kaufen sie nur Inventar, aber keine Wirkung. Drittens: TV gehört geprüft, nicht reflexhaft gekürzt. Viertens: OOH und Audio verdienen in vielen Plänen mehr als eine Fußnote.

Gerade im Mittelstand ist das relevant. Viele Unternehmen springen zwischen zwei Extremen: Entweder sie halten an alten Kanälen fest, weil „das schon immer funktioniert hat“, oder sie werfen alles in Performance-Kanäle, weil dort Zahlen schneller sichtbar werden. Beides kann teuer werden. Sinnvoller ist eine Medialogik, die Aufgabe, Zielgruppe, Zeitpunkt und Messbarkeit gemeinsam betrachtet.

Wer dafür Wettbewerbsdaten nutzt, sollte zudem nicht nur auf Spendings schauen. In einer guten Mitbewerberanalyse für die digitale Marketingstrategie geht es auch darum, welche Botschaften Konkurrenzmarken setzen, welche Zielgruppen sie ansprechen und welche Kanäle sie sichtbar meiden. Manchmal ist genau die Lücke interessanter als der lauteste Kanal.

Warum der Werbemarkt nicht automatisch gesund ist

Ein Plus von 4,1 Prozent klingt nach Entwarnung. Ich wäre vorsichtig. Der ZAW warnt in seiner Jahresbilanz ausdrücklich davor, aus positiver Gesamtentwicklung eine strukturelle Entspannung abzuleiten. Das digitale Wachstum konzentriert sich stark auf wenige Plattformökosysteme, während viele klassische Mediengattungen unter Druck stehen. Genau diese Spaltung ist auch im Juni spürbar.

Für die Medienvielfalt ist das kein akademisches Problem. Wenn Werbegeld in immer weniger Ökosysteme fließt, verlieren publizistische Angebote außerhalb dieser Plattformen Finanzierungsspielraum. Gleichzeitig brauchen Marken verlässliche Umfelder, glaubwürdige Reichweiten und Alternativen zu reinen Auktionssystemen. Das ist kein romantischer Medienappell, sondern handfeste Marktlogik.

Auch Datenschutz und Regulierung spielen hinein. Datenbasierte Werbung bleibt Wachstumstreiber, steht aber unter größerer Beobachtung. Personalisierung kann nützlich sein, schnell aber auch übergriffig wirken. Wir haben das bei digital-magazin.de schon öfter diskutiert: maßgeschneiderte Werbung braucht eine Balance zwischen Ansprache und Datenschutzbedenken. Wer diese Balance ignoriert, riskiert nicht nur rechtliche Probleme, sondern auch Markenvertrauen.

Das macht den Juni so interessant. Online wächst stark. OOH wächst. Radio wächst. TV bleibt groß, schwächelt aber. Print hält Volumen, kämpft aber mit strukturellen Fragen. Der Markt ist also nicht krank. Er ist unruhig. Und Unruhe belohnt diejenigen, die genauer hinsehen.

Der Punkt ist: Reichweite allein reicht nicht mehr

Wenn man die Juni-Zahlen auf eine Formel bringen will, dann vielleicht so: Der deutsche Werbemarkt wächst, aber die alte Rangordnung wird poröser. TV bleibt Schwergewicht, Online setzt das Tempo, Außenwerbung gewinnt als sichtbare Alternative, Audio meldet sich lauter zurück. Keine Revolution. Eher ein Umbau bei laufendem Betrieb.

Für Werbungtreibende ist das eine gute Nachricht, wenn sie ihre Planung ernst nehmen. Es gibt mehr Werkzeuge, mehr Kombinationsmöglichkeiten und mehr Chancen, Zielgruppen in unterschiedlichen Situationen zu erreichen. Für alle, die nur nach Gewohnheit buchen, ist es eine schlechte Nachricht. Der Markt verzeiht Trägheit immer seltener.

Die sinnvollste Reaktion ist deshalb nicht Panik, sondern Inventur. Welche Kanäle tragen Bekanntheit? Welche liefern Nachfrage? Welche stützen Vertrauen? Welche werden nur gebucht, weil sie im letzten Jahr im Plan standen? Diese Fragen sind unbequem. Genau deshalb sind sie nützlich.

Der Juni zeigt: Wachstum ist da. Aber es gehört nicht automatisch allen.