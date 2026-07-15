Die EU meldet ein Quanten-Pilotprojekt für Bankrisiken. Was an Zahlen wirklich belegt ist und wo der Haken steckt - konkret nachgerechnet.

Am 13. Juli 2026 verkündete die EU-Kommission einen Namen, der nach Zukunft klingt: QuantumFinanceHub. Angeblich starten mehrere deutsche Banken in die Pilotphase, um Portfoliorisiken und Kreditbewertungen erstmals auf europäischer Quantenhardware zu berechnen. Klingt nach einer Zeitenwende fürs Risikomanagement. Rechnen wir nach, was tatsächlich belegt ist – und was bislang eher PR-Sprache bleibt.

Der Reiz der Meldung liegt auf der Hand: Quantencomputing plus Finanzrisikomodelle plus EU-Forschungsprojekt, das ist ein Dreiklang, der sich gut verkauft. Unter dem Strich zählt aber, ob sich die Ankündigung in belastbaren Förderdatenbanken, Projektlisten und Bankenpapieren wiederfindet. Genau da wird es interessant – und ernüchternd.

Die Meldung vom 13. Juli: Was offiziell verkündet wurde

Laut Mitteilung der EU-Kommission soll QuantumFinanceHub Banken in mehreren Mitgliedstaaten Zugang zu Quantenhardware verschaffen, um Risikomodelle in realitätsnahen Testumgebungen zu erproben. Das betrifft laut Ankündigung vor allem zwei Bereiche: Portfoliorisiko-Berechnungen und Kreditbewertungen. Beides sind klassische Rechenprobleme, die heute mit Monte-Carlo-Simulationen, Value-at-Risk-Modellen und aufwendigen Optimierungsverfahren gelöst werden – Verfahren, die bei wachsender Portfoliokomplexität exponentiell mehr Rechenzeit fressen.

Genau hier setzt das Versprechen von Quantencomputing an: Bestimmte Optimierungs- und Simulationsprobleme lassen sich theoretisch schneller lösen als auf klassischen Rechnern. Für Finanzrisikomodelle wäre das kein Nischenthema, sondern ein Wettbewerbsfaktor – schnellere Neubewertung von Portfolios bedeutet potenziell schnellere Reaktion auf Marktbewegungen und am Ende auch Auswirkungen auf die Rendite von Absicherungsstrategien.

Passend zur Ankündigung veröffentlichte die Deutsche Börse Anfang Juli eine Studie, die dem Quantencomputing einen nahenden kommerziellen Wendepunkt attestiert. Das ist eine steile These – und genau der Punkt, an dem man als Leserin oder Leser skeptisch nachfragen sollte, statt Schlagzeilen einfach zu glauben.

Der Haken: Wo steht das Projekt in den offiziellen Registern?

Der Haken an der Sache: Eine Recherche in den einschlägigen EU-Förderdatenbanken und den öffentlichen Übersichten der Quantum-Flagship-Initiative liefert bei Redaktionsschluss keinen eigenständigen, unter diesem Namen gelisteten Projekteintrag. Das muss nichts Böses bedeuten – frisch angekündigte Programme tauchen in Förderregistern erfahrungsgemäß erst mit einigen Wochen Verzug auf. Trotzdem gilt journalistische Vorsicht: Eine Ankündigung ist noch keine geprüfte Projektakte.

Konkret heißt das für die Einordnung: Die offizielle Mitteilung der Kommission ist die Primärquelle für den Start der Pilotphase, doch flankierende Details – welche deutschen Häuser konkret beteiligt sind, mit welcher Quantenhardware genau gerechnet wird, welches Budget zugeteilt ist – sind bislang nicht unabhängig nachprüfbar. Das unterscheidet QuantumFinanceHub deutlich von anderen, seit Jahren dokumentierten EU-Quanteninitiativen, bei denen Fördersummen, Laufzeiten und Partnerlisten öffentlich einsehbar sind.

Zum Vergleich: Wer die europäische Pilotinfrastruktur Qu-Pilot googelt, findet Laufzeit, Budget und Partnerzahl auf Anhieb. Bei QuantumFinanceHub fehlt genau diese Tiefe noch. Das ist kein Beweis gegen das Projekt, aber ein klares Signal, vorsichtig zu formulieren statt Endgültigkeit zu suggerieren.

Was an EU-Quantenförderung tatsächlich belegt ist

Damit die Einordnung nicht im Ungefähren bleibt, lohnt der Blick auf das, was seit Jahren solide dokumentiert ist. Die EU betreibt seit 2018 die Quantum-Flagship-Leitinitiative mit einem Gesamtbudget von rund 1 Milliarde Euro über etwa zehn Jahre. In der Anlaufphase zwischen 2018 und 2022 wurden 24 Projekte in den Bereichen Quantenkommunikation, -berechnung, -simulation und -sensorik gefördert.

Rechnen wir das kurz durch: 1 Milliarde Euro auf zehn Jahre verteilt ergibt im Schnitt rund 100 Millionen Euro Förderung pro Jahr für das gesamte Flagship-Programm – über alle Quantentechnologie-Sparten hinweg, nicht nur für Finanzanwendungen. Seit 2016 sind allein für Quantum Flagship und das Partnerprogramm QuantERA mehr als 175 Millionen Euro geflossen. Unter Horizon Europe, dem laufenden EU-Forschungsrahmenprogramm für 2021 bis 2027, sind mindestens weitere 500 Millionen Euro für die Quantentechnologie-Leitinitiative vorgesehen.

Zum Vergleich: Das ist ungefähr das Vierfache dessen, was viele mittelgroße deutsche Regionalbanken über mehrere Jahre insgesamt in ihre gesamte IT-Innovationsagenda stecken. Die europäische Dimension der Förderung ist also real und beträchtlich – nur eben nicht automatisch identisch mit einem einzelnen, frisch benannten Projekt für Finanzrisikomodelle.

Der globale Wettlauf: Was US-Banken bereits anders machen

Die europäische Ankündigung fällt in einen Kontext, in dem amerikanische Großbanken bereits seit Jahren substanzielle Quanten-Forschung betreiben – nicht als geförderte Pilotprojekte, sondern als eigenfinanzierte strategische Investitionen. JPMorgan Chase unterhält seit 2019 eine dedizierte Quanten-Forschungsabteilung mit über 40 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die sich ausschließlich mit Finanzanwendungen befassen. Das Team veröffentlicht regelmäßig Peer-Review-Papiere zu Themen wie Optionspreisberechnung, Kreditrisikomodellierung und Portfoliooptimierung auf Quantenalgorithmen.

Goldman Sachs arbeitet seit 2021 intensiv mit IBM zusammen, um Monte-Carlo-Simulationen für Optionsbewertungen auf Quantenhardware zu beschleunigen. 2023 präsentierte das Haus gemeinsam mit QC Ware einen Algorithmus, der bestimmte Risikoberechnungen theoretisch um den Faktor 1.000 beschleunigen könnte – sobald fehlertolerante Quantencomputer in ausreichender Größe verfügbar sind. Morgan Stanley experimentiert mit Quanten-Ansätzen für die Steueroptimierung komplexer Portfolios und hat dafür Partnerschaften mit mehreren Quanten-Startups aufgebaut.

Der Unterschied zur europäischen Herangehensweise ist strukturell: US-Banken finanzieren ihre Quanten-Forschung aus eigenen Mitteln, bauen internes Know-how auf und positionieren sich als Early Adopter für den Tag, an dem die Hardware reif ist. Die europäische Strategie setzt stärker auf öffentliche Förderung, Verbundprojekte und koordinierte Pilotphasen. Beides hat Vor- und Nachteile – aber es bedeutet eben auch, dass europäische Institute bei einem reinen Förderprojekt wie QuantumFinanceHub abhängig von politischen Zeitplänen und Ausschreibungszyklen bleiben, während die Konkurrenz an der Wall Street einfach weiter experimentiert.

Qu-Pilot: das dokumentierte Pendant zur Pilotphase

Wer verstehen will, wie eine echte EU-Pilotphase im Quantenbereich aussieht, sollte sich Qu-Pilot ansehen. Das Projekt startete im April 2023, ist auf 3,5 Jahre angelegt, hat ein Budget von 19 Millionen Euro und bündelt 21 Partner aus 9 Ländern. Ziel ist der Ausbau europäischer Pilotlinien, damit Quantentechnologien schneller aus dem Labor in die Anwendung kommen.

Rechnen wir kurz nach, was das pro Partner bedeutet: 19 Millionen Euro geteilt durch 21 Partner ergibt im Durchschnitt knapp 905.000 Euro Fördervolumen je beteiligter Institution über die gesamte Laufzeit. Das ist überschaubar – realistisches Forschungsgeld für Infrastrukturaufbau, keine Summe, mit der man eine Bank komplett auf Quantenhardware umstellt. Wichtig für die Einordnung: Qu-Pilot ist technologie- und hardwareorientiert und kein spezielles Finanzprojekt, aber es zeigt das Format, in dem europäische Quanten-Pilotphasen normalerweise ablaufen – mit klar benannten Partnern, Laufzeiten und Budgets.

Genau an diesem Maßstab lässt sich QuantumFinanceHub messen. Sollte das Projekt in den kommenden Wochen mit vergleichbaren Details in offiziellen Registern auftauchen, wäre das ein starkes Signal für Substanz. Bleibt es bei der reinen Pressemitteilung, sollten Leserinnen und Leser die Ankündigung als Absichtserklärung behandeln, nicht als abgeschlossene Tatsache.

Bevor Quantenmodelle produktiv werden dürfen, müssen sie regulatorische Prüfungen bestehen. (Symbolbild)

Banken im Testmodus: Was der Bankenverband wirklich sagt

Losgelöst vom konkreten Projektnamen lohnt der Blick auf die Einschätzung der Branche selbst. Der Bundesverband deutscher Banken beschreibt Quantencomputing im Finanzsektor in seinem Positionspapier von 2025 als überwiegend experimentell, sieht aber klare Potenziale bei Risikomodellierung, Portfoliooptimierung und Betrugserkennung. Erste Studien und Tests hätten teilweise Vorteile gegenüber klassischen Verfahren gezeigt, insbesondere bei komplexen Optimierungsproblemen wie der Portfoliooptimierung unter Rendite-, Risiko- und regulatorischen Vorgaben.

Der Verband betont gleichzeitig, dass heute verfügbare Quantencomputer noch nicht ausreichend skaliert und fehlerkorrigiert sind für breite, produktive Finanzanwendungen. Die aktuellen Arbeiten bewegen sich in Test-, Forschungs- und Proof-of-Concept-Umgebungen – nicht im laufenden Kreditgeschäft. Das komplette Positionspapier lässt sich beim Bundesverband deutscher Banken nachlesen.

Der Verband empfiehlt der EU-Kommission ausdrücklich, Forschung, Start-ups und etablierte Institute stärker zu vernetzen, unter anderem über regulatorische Sandboxes für erste Anwendungen, sowie öffentlich-private Co-Finanzierungsmodelle, um private Investitionen in Quantentechnologien anzustoßen. Das passt zur Grundidee von QuantumFinanceHub – erklärt aber auch, warum ein solches Projekt aus Branchensicht wünschenswert wäre, selbst wenn die Faktenlage zum konkreten Namen noch dünn ist. Meine persönliche Einschätzung: Genau diese Lücke zwischen politischem Wunsch und dokumentierter Realität wird in der Berichterstattung zu oft überspielt.

Praxis-Szenario: Monte-Carlo-Simulation gegen Quantenalgorithmus im Stresstest

Um die Tragweite der Ankündigung einzuordnen, hilft ein konkretes Rechenbeispiel aus dem Bankenalltag. Nehmen wir eine mittelgroße deutsche Geschäftsbank mit einem Kreditportfolio von 15.000 Positionen – Gewerbeimmobilien, Mittelstandskredite, Konsumentendarlehen. Nach den Basel-IV-Vorgaben muss dieses Portfolio regelmäßigen Stresstests unterzogen werden, bei denen verschiedene makroökonomische Szenarien durchgespielt werden: Zinswende, Immobilienkrise, Rezession, Kombinationsszenarien.

Klassisch läuft das über Monte-Carlo-Simulationen. Für ein einziges umfassendes Szenario mit hinreichender statistischer Absicherung benötigt die Bank typischerweise 500.000 bis 2 Millionen Durchläufe. Auf klassischer Hochleistungs-Hardware bedeutet das je nach Modellkomplexität zwischen vier und zwölf Stunden Rechenzeit. Das ist akzeptabel für quartalsweise Reports, aber problematisch, wenn Marktereignisse eine ad hoc-Neubewertung erfordern – etwa bei einem überraschenden Zinsentscheid oder einem geopolitischen Schock.

Ein Quantenalgorithmus vom Typ Quantum Amplitude Estimation könnte diese Simulationen theoretisch mit einer quadratischen Beschleunigung durchführen – also statt 1 Million Durchläufe nur rund 1.000 benötigen. Das würde die Rechenzeit von Stunden auf Sekunden reduzieren. Der Haken in der Praxis: Aktuelle Noisy Intermediate-Scale Quantum-Computer (NISQ) produzieren bei dieser Problemgröße noch zu viele Rechenfehler, um verlässliche Ergebnisse zu liefern. Fehlerkorrektur-Verfahren verschlingen ihrerseits so viele Qubits, dass die theoretische Beschleunigung in der realen Hardware-Umgebung zumindest teilweise wieder verloren geht.

Genau hier liegt die praktische Relevanz von Pilotprojekten wie QuantumFinanceHub – falls es denn wie angekündigt startet: Es geht nicht darum, heute schon klassische Systeme zu ersetzen, sondern darum, den Punkt zu identifizieren, an dem Quantenalgorithmen erstmals verlässlich bessere Ergebnisse liefern als klassische Verfahren. Dieser sogenannte Quantum Advantage ist für Finanzanwendungen bislang nicht eindeutig demonstriert worden. Jedes seriöse Pilotprojekt muss genau diese Schwelle ehrlich vermessen, statt sie in Pressemitteilungen einfach vorauszusetzen.

Rechenbeispiel: Was ein Quanten-Pilotprojekt tatsächlich kostet

Konkret wird es erst, wenn man Fördergrößen aus vergleichbaren, tatsächlich existierenden Programmen gegenüberstellt. Ein Beispiel: Die nationale Förderung für fehlerkorrigierende Quantenchips sieht Verbundprojekte mit bis zu 20 Millionen Euro Förderung in der Forschungs- und Entwicklungsphase vor, mit allgemeinen Obergrenzen von 55 Millionen Euro für Grundlagenforschung, 35 Millionen Euro für industrielle Forschung und 25 Millionen Euro für experimentelle Entwicklung pro Vorhaben.

Zum Vergleich: Selbst das obere Ende dieser Fördersummen liegt weit unter dem, was eine einzelne Großbank jährlich allein für klassische IT-Risikosysteme ausgibt. Der Haken an Quantenprojekten ist also nicht primär das Fördergeld – der Haken ist der Personalaufbau. Quantenalgorithmik ist eine Nischenqualifikation, und Banken, die ernsthaft in dieses Feld einsteigen wollen, brauchen Fachleute, die sowohl Risikomodellierung als auch Quantenprogrammierung verstehen. Diese Doppelqualifikation ist auf dem Arbeitsmarkt selten und entsprechend teuer.

Unter dem Strich bedeutet das: Der Einstieg in Quanten-Pilotprojekte kostet aktuell weniger durch Hardwarezugang – der läuft ohnehin meist über Cloud-Modelle globaler Anbieter – als durch Projektaufbau, Governance und Schulung. Wer sich also fragt, warum bislang so wenige konkrete Bank-Namen in solchen Meldungen auftauchen, findet hier eine plausible Antwort: Die Kapazität für seriöse Pilotprojekte ist begrenzt, unabhängig davon, wie großzügig die Fördertöpfe sind.

Regulatorik: Warum Quanten-Risikomodelle nicht einfach live gehen

Selbst wenn ein Pilotprojekt technisch funktioniert, ist der Weg in die reale Kreditvergabe oder Kapitalunterlegung lang. Nach § 25a Kreditwesengesetz müssen Institute über angemessene Risikomanagement-Systeme verfügen, die nachvollziehbar, dokumentiert und überprüfbar sind. Ein Quantenalgorithmus, der ein Ergebnis liefert, ohne dass Prüferinnen und Prüfer den Rechenweg vollständig nachvollziehen können, ist für ein aufsichtsrechtlich abgenommenes Modell schlicht ungeeignet.

Das betrifft vor allem die interne Risikoklassifizierung bei Krediten und die Kapitalanforderungen nach den Basel-III/IV-Vorgaben. Modelle, die über Eigenkapitalunterlegung entscheiden, müssen validiert, auditierbar und im Ernstfall vor Aufsichtsbehörden erklärbar sein. Genau das ist bei heutigen Quantenalgorithmen, die auf fehleranfälliger, noch nicht vollständig fehlerkorrigierter Hardware laufen, eine offene Baustelle.

Deshalb ist es kein Zufall, dass sämtliche bekannten Testszenarien – ob bei Qu-Pilot, in BdB-Papieren oder in ähnlichen Initiativen – explizit als nicht-produktive Sandboxes deklariert sind, oft mit synthetischen statt echten Kundendaten. Diese Vorsicht ist keine Bürokratie zum Selbstzweck, sondern der eigentliche Grund, warum Quantencomputing im Finanzsektor selbst mit üppiger Förderung nicht über Nacht in den produktiven Betrieb wechselt.

Handlungsleitfaden: Was Risikomanager und CIOs jetzt tun sollten

Angesichts dieser Gemengelage stellt sich die Frage, wie Finanzentscheider mit dem Thema umgehen sollen – zwischen berechtigter Skepsis und der Gefahr, einen strategischen Wendepunkt zu verschlafen. Ein strukturierter Ansatz in vier Schritten kann helfen, die eigene Position zu bestimmen, ohne auf ungeprüfte Ankündigungen hereinzufallen oder aus übertriebener Vorsicht gar nichts zu tun.

Erstens: Kompetenz aufbauen, bevor Hardware reif ist. Der Flaschenhals bei Quantenprojekten ist nicht der Zugang zum Quantencomputer – den kann man über Cloud-Dienste von IBM, Google oder europäischen Anbietern wie IQM mieten. Der Engpass sind Menschen, die verstehen, welche Finanzprobleme sich überhaupt für Quantenalgorithmen eignen und welche besser klassisch gelöst werden. Banks, die jetzt eine kleine Stabsstelle aufbauen – zwei bis drei Personen mit Hintergrund in Quantenphysik oder Quanteninformatik plus Finanzmathematik –, haben einen Wissensvorsprung, wenn die Hardware in drei bis fünf Jahren tatsächlich den Quantum Advantage erreicht.

Zweitens: Hybrid-Ansätze priorisieren. Kein seriöser Experte erwartet, dass Quantencomputer klassische Risikosysteme in absehbarer Zeit vollständig ersetzen. Realistisch sind hybride Architekturen, bei denen bestimmte rechenintensive Teilschritte – etwa die Optimierung unter Nebenbedingungen oder die Beschleunigung von Monte-Carlo-Simulationen – auf Quantenhardware ausgelagert werden, während der Rest klassisch läuft. Solche Teilintegrationen lassen sich schrittweise testen, ohne das gesamte Risikomanagement-System auf den Kopf zu stellen.

Drittens: Regulatorische Entwicklung aktiv beobachten. Die BaFin und die EZB haben bislang keine spezifischen Vorgaben für den Einsatz von Quantenalgorithmen in der Risikomodellierung erlassen. Das wird sich ändern, sobald erste Institute produktive Anwendungen anstreben. Banken, die frühzeitig den Dialog mit Aufsichtsbehörden suchen – etwa über Sandbox-Programme oder gemeinsame Forschungsprojekte –, gestalten die künftigen Regeln mit, statt sie später nachträglich implementieren zu müssen.

Viertens: Fördermittel realistisch einschätzen. EU-geförderte Pilotprojekte wie das angekündigte QuantumFinanceHub bieten Zugang zu Hardware, Netzwerken und Forschungsergebnissen, die einzelne Institute allein nicht finanzieren könnten. Gleichzeitig binden Verbundprojekte Ressourcen für Koordination, Berichtswesen und Abstimmung mit Partnern. Wer sich beteiligt, sollte vorher kalkulieren, ob der Netto-Nutzen – also Erkenntnisgewinn abzüglich internem Verwaltungsaufwand – positiv ist. Bei Fördersummen im Bereich von 500.000 bis 900.000 Euro pro Partner über mehrere Jahre ist das keine Selbstverständlichkeit.

Gegenargumente: Warum Skepsis berechtigt bleibt

Nicht alle Experten teilen den Optimismus, der Quantencomputing-Initiativen im Finanzbereich begleitet. Eine relevante Gegenposition vertritt etwa der Physiker und Informatiker Scott Aaronson, der wiederholt darauf hingewiesen hat, dass die Anzahl der Finanzprobleme, für die Quantenalgorithmen eine beweisbare exponentielle Beschleunigung bieten, deutlich kleiner ist als gemeinhin angenommen. Viele der in Banken-Präsentationen genannten Anwendungsfälle – Portfoliooptimierung, Betrugserkennung, Kredit-Scoring – gehören zur Klasse der NP-schweren Probleme, bei denen selbst Quantencomputer keine garantierte polynomielle Laufzeit erreichen.

Das bedeutet nicht, dass Quantencomputing für Finanzanwendungen nutzlos ist. Es bedeutet aber, dass die praktische Beschleunigung bei vielen Problemen eher im Bereich von Faktor 2 bis 10 liegen könnte als bei Faktor 1.000 oder mehr. Für bestimmte Hochfrequenz-Anwendungen im Trading kann selbst eine Verdopplung der Geschwindigkeit wettbewerbsentscheidend sein. Für die quartalsweise Risikoberichterstattung ist der Unterschied zwischen vier Stunden und zwei Stunden Rechenzeit hingegen weniger relevant – zumal klassische Hardware durch Parallelisierung und bessere Algorithmen ebenfalls stetig schneller wird.

Diese nüchterne Perspektive ist wichtig, weil sie erklärt, warum Quanten-Pilotprojekte im Finanzbereich oft mehr mit Forschung und Kompetenzsicherung zu tun haben als mit unmittelbarem Produktivnutzen. Wer QuantumFinanceHub als strategisches Lernprojekt versteht, wird nicht enttäuscht. Wer es als Beginn einer Revolution im Risikomanagement interpretiert, setzt sich selbst unter einen Erwartungsdruck, den das Projekt kaum einlösen kann.

Was bleibt?

Bleibt die Frage, ob QuantumFinanceHub in den nächsten Monaten mit belastbaren Partnerlisten, Budgetzahlen und benannten Instituten nachgeliefert wird – oder ob es bei einer wohlklingenden Ankündigung bleibt. Die Substanz der europäischen Quantenförderung ist unbestritten real, das zeigen Flagship-Zahlen und Projekte wie Qu-Pilot eindrücklich. Ob sich daraus tatsächlich ein eigenständiges, geprüftes Finanzprojekt mit deutschen Bankbeteiligungen entwickelt, wird sich an der Aktenlage zeigen müssen, nicht an der Pressemitteilung. Wer die nächsten CORDIS-Updates im Blick behält, wird schneller schlauer sein als jede Schlagzeile.