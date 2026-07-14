Kann ein Notizbuch, eine Powerbank oder eine Trinkflasche wirklich darüber mitentscheiden, welcher Anbieter am Ende den Zuschlag erhält? Kein Werbeartikel unterschreibt einen Vertrag. Doch er verändert die Bedingungen, unter denen Entscheidungen fallen: Ein Unternehmen bleibt präsent, wirkt aufmerksamer und schafft einen positiven Kontaktpunkt, während Angebote intern geprüft und Wettbewerber verglichen werden.

Die aktuelle internationale Ad Impressions Study des Advertising Specialty Institute liefert dafür eine bemerkenswerte Zahl: 92 Prozent der Befragten gaben an, nach Erhalt eines Werbeartikels eher mit dem werbenden Unternehmen Geschäfte machen zu wollen. 95 Prozent bewerteten den Absender positiver. Untersucht wurden Konsumenten in 21 europäischen Ländern und Mexiko. Das ist kein isolierter Nachweis für eine höhere B2B-Abschlussquote, aber ein starkes Signal dafür, wie haptische Werbung die Bereitschaft zur Geschäftsbeziehung beeinflusst.

Der Moment zwischen Angebot und Entscheidung

B2B-Vertrieb besteht selten aus einem einzigen Gespräch. Zwischen Erstkontakt, Präsentation, Angebot, Rückfragen und Freigabe können Wochen liegen. In dieser Phase konkurriert der Anbieter nicht nur über Preis und Leistung, sondern auch um Erinnerung. Eine weitere Follow-up-Mail verschwindet schnell im Postfach. Ein nützlicher Gegenstand bleibt auf dem Schreibtisch, begleitet auf Reisen oder wird täglich im Büro verwendet. Genau darin liegt seine Stärke: Der Werbeartikel drängt sich nicht auf, ist aber da. Peter Schwerin, Marketing-Manager für Deutschland bei Gift Campaign, bezeichnet ihn treffend als Markenführung zum Anfassen.

Vier Anlässe, an denen Werbeartikel im B2B besonders wirken

1. Nach dem Angebot

Üblich: Eine Mail mit der Frage, ob bereits entschieden wurde. Mit Werbeartikel: Ein hochwertiges Notizbuch, Ladegerät oder Büro-Tool bringt den Anbieter zurück auf den Schreibtisch. Das Nachfassen wirkt nicht wie Druck, sondern wie durchdachte Aufmerksamkeit.

2. Nach Messe, Pitch oder Erstgespräch

Üblich: Kontaktdaten wandern ins CRM, anschließend startet dieselbe E-Mail-Strecke wie bei allen Wettbewerbern. Mit Werbeartikel: Ein Gegenstand, der zur Branche oder zum Gespräch passt, sorgt dafür, dass die Begegnung länger im Gedächtnis bleibt.

3. Zum Start der Zusammenarbeit

Üblich: Nach der Unterschrift folgen Zugänge, Termine und Projektpläne. Mit Werbeartikel: Ein Welcome-Set mit Trinkflasche, Tasche oder Textilien macht aus einem administrativen Beginn einen wertschätzenden Moment und bestätigt den Kunden in seiner Entscheidung.

4. Beim Onboarding und nach Teamerfolgen

Üblich: Neue Mitarbeitende erhalten Laptop und Zugangsdaten; Erfolge werden per Rundmail erwähnt. Mit Werbeartikel: Hochwertige Hoodies, Shirts oder individuelle Sets schaffen Zugehörigkeit. Ein dezenter Aufdruck wie „Projekt abgeschlossen“ macht Jubiläen, Expansionen oder erreichte Meilensteine dauerhaft sichtbar.

Nützlichkeit im Alltag schlägt den schnellen Logo-Effekt

Der alte Karton voller Kugelschreiber ist kein Konzept. Entscheidend ist nicht, dass ein Logo irgendwo aufgedruckt wird, sondern ob der Empfänger den Artikel freiwillig behält. In der ASI-Erhebung war Nützlichkeit in jedem untersuchten Land der wichtigste Aufbewahrungsgrund. Qualität beeinflusste die Kaufbereitschaft für Merchandising deutlich stärker als das Design. Besonders gefragt waren T-Shirts, mobile Powerbanks, Taschen und Notizbücher.

Die zentrale Auswahlfrage lautet daher nicht: „Was ist am billigsten?“ Sondern: „Was passt zum Empfänger, zur Situation und zu unserer Marke?“ Qualität zeigt sich in Funktion, Verarbeitung, Material, Veredelung und einer Gestaltung, die nicht wie Restpostenwerbung aussieht.

Werbeartikel im B2B-Vertrieb: Team prüft gebrandete Produkte im Büro (Symbolbild)

Gift Campaign macht aus Auswahl einen skalierbaren Prozess

Bei Werbeartikeln entscheidet der Stückpreis schnell darüber, ob eine Idee klein bleibt oder viele Empfänger erreicht. Genau hier spielt Gift Campaign seine europäische Größe aus. Das 2014 in Barcelona gegründete Unternehmen ist mit eigenen Onlineshops in sieben Märkten aktiv. Mehr als 65.000 Produkte, über 37.000 Kunden und mehr als 41.000 Bestellungen pro Jahr schaffen Einkaufsvolumen und ermöglichen häufig besonders wettbewerbsfähige Staffelpreise.

Für deutsche Geschäftskunden heißt das: mehr Reichweite fürs Budget oder mehr Qualität pro Artikel. Der kostenlose Versand verbessert die Gesamtkalkulation zusätzlich. Gleichzeitig bleibt die Bestellung kontrollierbar: Günstigen Werbeartikel zu Top-Preisen wählen, Logo hochladen, virtuelle Druckvorschau prüfen und erst danach die Produktion freigeben. Persönliche Beratung ergänzt den digitalen Ablauf. So wird ein großes Sortiment nicht zum Beschaffungsproblem, sondern zur schnell kalkulierbaren Kampagne.

Nachhaltigkeit muss belegbar sein

Ein Werbeartikel bleibt oft monatelang sichtbar. Seine Herkunft wirkt deshalb immer auf die Marke des Absenders zurück. Gift Campaign macht die Auswahl leichter: Bei geeigneten Produkten weist der Shop Materialien und Nachweise wie FSC, GRS oder OEKO-TEX aus. So erkennen Einkäufer schneller, ob ein Artikel nur grün aussieht oder überprüfbare Kriterien erfüllt.

Auch das Unternehmen selbst liefert Substanz: EcoVadis bewertete Gift Campaign mit Silber und 76 von 100 Punkten. Hinzu kommen die ISO-14001-Zertifizierung und die Teilnahme am UN Global Compact.

Der Werbeartikel gehört in die Abschlusslogik

Wer im B2B nur über Preis, Präsentationen und Follow-up-Mails verkauft, lässt einen wirksamen Kontaktpunkt ungenutzt. Ein passender Werbeartikel hält das Angebot präsent, schafft Sympathie und wirkt genau dann, wenn intern verglichen und entschieden wird.

Gift Campaign macht diesen Hebel planbar: mit großer Auswahl, attraktiven Staffelpreisen, Beratung und digitaler Druckfreigabe. So wird aus einem austauschbaren Nachfassen ein Kontakt, der bleibt, und aus einem vermeintlich alten Werbemittel ein moderner Baustein für mehr Abschlusschancen.

FAQs: Häufige Fragen zur Bestellung bei Gift Campaign

Sind die Werbeartikel bei Gift Campaign besonders günstig?

Ja. Gift Campaign arbeitet mit klaren Staffelpreisen: Je größer die Bestellmenge, desto niedriger fällt der Stückpreis aus. Der konkrete Endpreis wird vor der Bestellung vollständig angezeigt.

Kommen zum angezeigten Preis noch weitere Kosten hinzu?

Alle Kosten für Artikel, Bedruckung und gewählte Versandart werden vor dem Kauf ausgewiesen. Nach dem Checkout gibt es keine versteckten Zusatzkosten.

Wie früh sollten bedruckte Werbeartikel bestellt werden?

Die reguläre Lieferung dauert meist sieben bis zehn Werktage ab Freigabe der Druckvorlage. Für einen festen Termin sollte die Bestellung daher etwa zwei bis drei Wochen vorher angestoßen werden.

Sind auch kurzfristige Lieferungen möglich?

Ja. Gift Campaign bietet für ausgewählte Produkte einen kostenpflichtigen Expressversand an und kennzeichnet besonders schnell lieferbare Artikel im Shop.

Wird vor dem Druck geprüft, wie das Logo auf dem Artikel aussieht?

Ja. Vor Produktionsbeginn erhält der Kunde eine digitale Druckvorlage und gibt sie ausdrücklich frei. Erst danach startet die Bedruckung.