Google Android soll sich für ChatGPT, Claude & Co. öffnen. Die EU setzt eine Frist – mit Bußgeldern, die richtig weh tun würden.

Neulich wollte ich meinem Handy sagen: „Hey Google, ruf ein Taxi.“ Und dann dachte ich: Moment mal, warum eigentlich nicht „Hey ChatGPT“? Genau diese Frage beschäftigt jetzt auch die EU-Kommission. Und die Antwort könnte das Android-Ökosystem ziemlich krass verändern.

Die EU-Kommission hat Google verbindliche Vorgaben gemacht: Das Android-System soll sich für konkurrierende KI-Assistenten öffnen. Nicht als freundliche Bitte, sondern als klare Anweisung mit Frist. Wer bisher dachte, Gemini bleibt für immer der einzige Assistent mit Systemzugriff, muss jetzt umdenken. Tatsächlich geht es um nichts Kleineres als die Frage, wer künftig die zentrale Schnittstelle zum Smartphone kontrolliert.

Was die EU-Kommission konkret verlangt

Der Auslöser ist das europäische Wettbewerbsrecht, genauer: der Digital Markets Act, kurz DMA. Google gilt darunter als sogenannter Gatekeeper, also als Torwächter mit besonderer Marktmacht. Und Torwächter müssen laut EU-Wettbewerbsrecht ihre Tore für andere öffnen, statt sie zuzusperren.

Die Kommission hat Google deshalb angewiesen, Android und Suchdaten für konkurrierende KI-Assistenten zugänglich zu machen. Gemeint sind Dienste wie ChatGPT, Claude oder Mistral, die bislang nur als normale Apps auf dem Homescreen landen, ohne tiefen Systemzugriff. Google Android soll künftig so gebaut sein, dass auch fremde Assistenten Sprachbefehle empfangen, Nachrichten verschicken oder ein Taxi bestellen können. Laut Berichten von chip.de hat Google dafür sechs Monate Zeit, um konkrete Regeln auszuarbeiten und umzusetzen. Danach drohen formelle Verfahren.

Doch was bedeutet „Zugang zu Systemressourcen“ in der Praxis? Technisch gesehen verlangt die EU von Google, sogenannte Intents und System-APIs freizugeben, die bisher exklusiv für Gemini reserviert waren. Wenn Sie heute eine Nachricht per Sprache diktieren oder einen Wecker stellen, läuft das über tief im Betriebssystem verankerte Dienste. Künftig muss Google ein standardisiertes Framework schaffen, das es Drittanbietern erlaubt, diese Funktionen ohne Umwege über die oft fehleranfälligen Accessibility-APIs zu nutzen. Das ist ein massiver ingenieurstechnischer Aufwand, der weit über das bloße Anpassen einer Benutzeroberfläche hinausgeht und die Architektur von Android an seinen Kernstellen betrifft.

Bußgelder, die richtig weh tun

Okay, reden wir über Zahlen. Der DMA erlaubt Strafen von bis zu zehn Prozent des weltweiten Jahresumsatzes, bei wiederholten Verstößen sogar bis zu zwanzig Prozent. Für einen Konzern wie Google wäre das ein Bußgeld im zweistelligen Milliardenbereich. Das ist keine Portokasse, das ist eine Ansage.

Genau deshalb ist die aktuelle Anweisung anders zu bewerten als frühere, eher weiche Vorschläge. Im Frühjahr 2026 hatte die EU-Kommission bereits erste Ideen präsentiert, wie Android für mehr KI-Vielfalt geöffnet werden könnte, berichtete damals die Zeit. Das war noch unverbindlich. Jetzt ist daraus eine feste Verpflichtung geworden, mit Frist und Sanktionsdrohung im Rücken. Das Handelsblatt ordnet die Maßnahme entsprechend als deutlichen Einschnitt in Googles bisherige Kontrolle über sein eigenes Betriebssystem ein.

Zum Vergleich: Im Jahr 2018 verhängte die EU-Kommission bereits eine Rekordstrafe von 4,34 Milliarden Euro gegen Google wegen illegaler Absprachen im Android-Ökosystem. Die jetzige DMA-Regulierung geht jedoch einen entscheidenden Schritt weiter. Es geht nicht mehr nur um nachträgliche Bestrafungen für vergangenes Verhalten, sondern um präventive Marktgestaltung. Wenn Google die Interoperabilität nicht innerhalb der gesetzten Frist liefert, können Zwangsgelder verhängt werden, die sich auf bis zu fünf Prozent des durchschnittlichen täglichen weltweiten Umsatzes belaufen. Das erzeugt einen enormen, kontinuierlichen finanziellen Druck auf den Konzern, die Tore tatsächlich zu öffnen.

Was sich für Smartphone-Nutzer wirklich ändert

Kurzfristig: kaum etwas. Viele Details sind noch Entwürfe, Gemini bleibt vorerst der voreingestellte Assistent auf den meisten Android-Geräten. Wer heute „Hey Google“ sagt, bekommt weiterhin Gemini. Das ändert sich nicht über Nacht.

Mittelfristig aber, wenn Google die EU-Vorgaben tatsächlich umsetzt, könnte es easy werden, den Standard-KI-Assistenten frei zu wählen. Ähnlich wie bei der Wahl der Standardsuchmaschine oder des Standardbrowsers, die es unter EU-Wettbewerbsrecht ja bereits gibt. Nutzer sollen dann selbst entscheiden, welcher Chatbot als primäre Schnittstelle fungiert, statt automatisch bei Gemini zu landen.

Und das betrifft nicht nur Chat-Fenster. Konkurrierende KI-Assistenten sollen systemweite Aktionen ausführen dürfen: E-Mails schreiben, Fotos teilen, Essen bestellen, Termine eintragen. Also genau die Dinge, die Gemini heute schon kann, weil es tief im System verankert ist. Wenn das kommt, würde sich der Alltag am Smartphone tatsächlich verändern, nicht nur die Optik einer App.

Stellen Sie sich ein konkretes Praxis-Szenario vor: Sie planen eine Reise. Mit dem heutigen Gemini können Sie Flüge suchen und Hotels finden. Wenn Sie in Zukunft aber einen spezialisierten Reise-KI-Assistenten eines Drittanbieters als Standard festlegen, könnte dieser direkt auf Ihre Kalenderdaten zugreifen, freie Termine erkennen, Buchungen im Hintergrund über standardisierte Schnittstellen abwickeln und die Bestätigungen automatisch in Ihrem Postfach ablegen – alles, ohne dass Sie die App des Anbieters jemals manuell öffnen müssen. Die KI agiert dann als persönlicher Sekretär auf Systemebene, der unsichtbar, aber allgegenwärtig im Hintergrund arbeitet.

„Hey Google“ bekommt Konkurrenz

Ein Detail finde ich persönlich besonders spannend: die Sprachaktivierung. Bisher ist „Hey Google“ oder „Ok Google“ der feste Trigger für Gemini auf Android. Laut den EU-Vorschlägen sollen Nutzer künftig einen eigenen Aktivierungsbefehl wählen können, um andere KI-Dienste zu starten. Theoretisch also „Hey ChatGPT“ statt „Hey Google“, wobei die genaue Umsetzung noch offen ist und von Google sowie den jeweiligen Anbietern abhängt.

Auch dedizierte Hardware-Tasten, wie man sie von manchen Smartphones für den Assistenten kennt, sollen nicht länger exklusiv für Gemini reserviert bleiben. Klingt nach einem Detail, ist aber in Wahrheit ein ziemlich großer Hebel. Wer die Aktivierung kontrolliert, kontrolliert den ersten Kontaktpunkt zur KI. Und der erste Kontaktpunkt entscheidet oft, welcher Dienst im Alltag überhaupt genutzt wird.

Ein oft übersehenes technisches Detail bei der Sprachaktivierung ist der Energieverbrauch. Die ständige Bereitschaft, auf ein Wake-Word zu hören, erfordert hochoptimierte, energiesparende Co-Prozessoren auf dem Smartphone-Chip. Bisher ist diese Hardware-Software-Symbiose exakt auf die Phonetik von „Hey Google“ trainiert. Wenn künftig mehrere Assistenten parallel auf demselben Low-Power-Core lauschen sollen, stellt das Smartphone-Hersteller und Chipdesigner vor neue Herausforderungen. Es bleibt abzuwarten, ob dies zulasten der Akkulaufzeit geht oder ob neue KI-Chips (NPUs) diese Last problemlos und effizient stemmen können.

Was das für Google und die Konkurrenz bedeutet

Für Google bedeutet die Anweisung vor allem Umbauarbeit. Google Android muss so verändert werden, dass konkurrierende KI-Assistenten gleichberechtigten Zugriff auf Systemressourcen bekommen: Sprachaktivierung, systemweite Suche, Kommunikation mit anderen Apps, beschleunigte Systemaufrufe, die bislang wohl vor allem Gemini vorbehalten waren.

Für Anbieter wie OpenAI, Anthropic oder Mistral öffnet sich dagegen eine Tür, die bisher fest verschlossen war. Ihre Assistenten könnten künftig genauso tief ins System greifen wie Gemini selbst, statt nur als eine App unter vielen im App-Drawer zu liegen. Das ist ein Unterschied wie zwischen Gast und Mitbewohner. Ein Gast darf sich im Wohnzimmer aufhalten, ein Mitbewohner hat einen eigenen Schlüssel.

Zusätzlich soll Google anonymisierte Suchdaten mit Wettbewerbern teilen, also Rankings, Suchanfragen und Klickinformationen ohne Personenbezug. Das klingt technisch, hat aber wirtschaftlich enormes Gewicht: Suchdaten sind die Grundlage, auf der KI-gestützte Suche überhaupt gut wird. Wer keinen Zugang zu diesen Daten hat, tut sich schwer, eine konkurrenzfähige KI-Suche zu bauen. Wichtig dabei: Es geht laut den bisherigen Berichten um anonymisierte Daten, nicht um persönliche Suchverläufe einzelner Nutzer.

Vom Sprachbefehl zum autonomen Web-Agenten

Die Debatte konzentriert sich oft auf Sprache, doch die wahre Revolution liegt in der autonomen Interaktion mit dem Bildschirm. Wir bewegen uns weg von reinen Chatbots hin zu Systemen, die Apps visuell „sehen“ und bedienen können. Wenn Android seine Barrieren senkt, profitieren davon nicht nur klassische Assistenten, sondern auch komplexe Agenten-Netzwerke. Genau hier zeigt sich, wie wichtig die Entwicklung mobiler Web-Agenten für den Arbeitsalltag wird. Diese Agenten können nicht nur Fragen beantworten, sondern mehrstufige Workflows auf dem Smartphone eigenständig abarbeiten, indem sie Schaltflächen erkennen, Formulare ausfüllen und zwischen Anwendungen wechseln.

Wenn ein KI-Assistent von Anthropic oder OpenAI tiefen Systemzugriff erhält, könnte er beispielsweise eine E-Mail lesen, den darin enthaltenen Link zu einem verspäteten Paket verfolgen, sich auf der Webseite des Logistikdienstleisters einloggen und direkt eine Neubestellung oder Reklamation auslösen. Das erfordert ein Maß an Interoperabilität und Vertrauen in die KI, das über einfache API-Aufrufe weit hinausgeht. Google muss hier Sicherheits-Sandboxen entwickeln, die dem Nutzer jederzeit die Kontrolle über solche autonomen Aktionen lassen, bevor sensible Transaktionen final ausgeführt werden.

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Das Smart Home als Schlachtfeld der Assistenten

Android ist nicht nur ein Telefon-Betriebssystem, es ist das Nervenzentrum des vernetzten Zuhauses. Wer den Standard-Assistenten auf dem Smartphone kontrolliert, kontrolliert oft auch das Smart Home. Wenn Nutzer künftig ChatGPT oder einen anderen Dienst als primären Assistenten wählen, muss dieser auch mit smarten Glühbirnen, Thermostaten und Kameras kommunizieren können. Google Home und die Matter-Protokolle spielen hierbei eine zentrale Rolle.

Allerdings ist die Integration von Drittanbietern in komplexe Automatisierungen nicht trivial. Wer bereits heute versucht, eigene Skripte und Automationen im Smart Home zu erstellen, kennt die Limitationen und die oft spärliche Dokumentation der Schnittstellen. Die EU-Kommission wird Google vermutlich zwingen müssen, auch diese Smart-Home-APIs vollständig und diskriminierungsfrei zu dokumentieren. Nur so kann ein konkurrierender KI-Assistent zuverlässig das Licht im Wohnzimmer dimmen oder die Heizung herunterregeln, ohne auf inoffizielle Workarounds angewiesen zu sein.

Die Schnittstelle zu Messaging-Diensten

Ein weiterer kritischer Punkt ist die Kommunikation. Ein echter digitaler Assistent muss in der Lage sein, nicht nur E-Mails zu verfassen, sondern auch Nachrichten über WhatsApp, Signal oder Telegram zu senden und zu empfangen. Bisher schotten Messaging-Plattformen ihre APIs aus Sicherheits- und Datenschutzgründen streng ab. Die DMA-Regulierung könnte jedoch eine Kaskade auslösen, die auch Messenger zur Interoperabilität zwingt.

Wenn Android als Betriebssystem die Brücke baut, müssen Entwickler von KI-Assistenten standardisierte Wege finden, um Nachrichten zu parsen und zu beantworten. Die technischen und rechtlichen Hürden für solche API-Integrationen zwischen KI-Anbietern und Messenger-Apps sind gewaltig. Ende-zu-Ende-Verschlüsselung macht es für das Betriebssystem schwer, den Kontext einer Nachricht an einen Dritt-Assistenten weiterzugeben, ohne die Sicherheit zu kompromittieren. Hier werden in den nächsten Monaten noch intensive Verhandlungen zwischen Tech-Konzernen, Datenschützern und der EU-Kommission notwendig sein.

Künftig könnten Nutzer den Aktivierungsbefehl für ihren KI-Assistenten selbst festlegen. (Symbolbild)

Meine Einschätzung: Chance mit Risiko

Ich finde die Öffnung grundsätzlich richtig. Ein Konzern, der sowohl das Betriebssystem als auch den Standard-Assistenten und die Suchmaschine kontrolliert, hat einen strukturellen Vorteil, den kein Wettbewerber aufholen kann, egal wie gut dessen KI-Modell ist. Das ist keine Verschwörungstheorie, das ist einfach Marktmacht in Reinform.

Gleichzeitig sehe ich ein Risiko, das in der Debatte oft untergeht: Fragmentierung. Wenn jeder Hersteller, jede App, jeder Assistent eigene Sprachbefehle und eigene Systemintegration mitbringt, wird das Nutzererlebnis schnell chaotisch. Stellen Sie sich vor, drei verschiedene KI-Assistenten hören gleichzeitig mit, weil jeder auf einen anderen Trigger reagiert. Das wäre technisch schwierig und aus Datenschutzsicht ziemlich unangenehm.

Hinzu kommt das Risiko des „Assistenten-Spams“. Wenn Apps und Dienste künftig über standardisierte Schnittstellen von KIs ausgelesen und gesteuert werden können, könnten aggressive Marketing-Strategien entstehen. Stellen Sie sich vor, eine KI bucht nicht nur das Taxi, das Sie angefordert haben, sondern schlägt Ihnen im selben Atemzug „Partner-Angebote“ vor, weil der Drittanbieter-Assistent durch Provisionen finanziert wird. Die Neutralität des Assistenten wird zu einem der wichtigsten Güter im neuen KI-Zeitalter. Die EU wird hier vermutlich noch nachregulieren müssen, um Dark Patterns auf Systemebene zu verhindern.

Offene Fragen, die noch niemand beantwortet hat

Kann Gemini eigentlich komplett deaktiviert werden, oder bleibt er als Grundoption immer im Hintergrund? Die EU spricht von freier Wahl des Assistenten, nicht ausdrücklich vom vollständigen Entfernen. Das ist ein feiner, aber wichtiger Unterschied.

Eine weitere Frage: Gelten die neuen Regeln nur für Android-Nutzer in der EU, oder rollt Google die Öffnung global aus? Historisch hat Google bei ähnlichen EU-Vorgaben, etwa der Browserwahl, teilweise auch außerhalb Europas nachgezogen, weil separate Software-Versionen für einzelne Regionen aufwendig und teuer sind. Ob das hier genauso passiert, ist aber eine Prognose, keine Gewissheit.

Und dann ist da noch die Sicherheitsfrage. Systemweiter Zugriff für mehrere KI-Assistenten bedeutet auch mehr potenzielle Angriffsfläche. Wer garantiert, dass ein Dritt-Assistent mit Zugriff auf Kalender, Mail und Standortdaten genauso sorgfältig gebaut ist wie Googles eigene Lösung? Diese Frage wird die Kommission bei der Ausarbeitung der konkreten Regeln beantworten müssen, sonst bleibt die Öffnung Stückwerk.

Ein weiteres ungelöstes Problem ist die Haftung. Wenn ein Dritt-Assistent aufgrund einer Fehlinterpretation eines Sprachbefehls eine teure Bestellung auslöst oder sensible Daten an den falschen Kontakt sendet, wer haftet dann? Der Nutzer, der den Befehl gegeben hat? Der Hersteller des Smartphones, der die Systemöffnung ermöglicht hat? Oder der Entwickler der KI, die den Fehler gemacht hat? Das aktuelle Haftungsrecht ist auf solche autonomen, systemweiten KI-Interaktionen noch nicht ausreichend vorbereitet. Juristen und Tech-Experten warnen bereits vor einer Klagewelle, sobald die ersten Massen-Adoptionen stattfinden.

Was Anbieter jetzt konkret tun sollten

Für kleinere KI-Anbieter lohnt sich jetzt schon die Vorbereitung. Wer plant, in den europäischen Markt vorzudringen, sollte sich frühzeitig mit den technischen Schnittstellen beschäftigen, die im Rahmen der Öffnung entstehen. Das betrifft Sprachaktivierung, App-Kommunikation und die Frage, wie ein Assistent systemweit angesprochen werden kann, ohne dass Nutzer umständliche Einstellungen ändern müssen.

Für etablierte Player wie OpenAI oder Anthropic ergibt sich zudem eine strategische Chance: Wer als Erster eine reibungslose, tief integrierte Android-Erfahrung anbietet, könnte sich einen spürbaren Vorteil gegenüber anderen Herausforderern sichern. Der Wettlauf um die beste Systemintegration hat quasi schon begonnen, auch wenn die technischen Details noch nicht final feststehen.

Besonders spannend wird es für Nischen-Anbieter. Denken Sie an KI-Assistenten, die speziell auf juristische Beratung, medizinische Symptom-Checks oder lokale Behördengänge spezialisiert sind. Wenn diese Dienste Zugriff auf die Kalender-, Standort- und Dokumenten-APIs von Android erhalten, können sie einen Mehrwert bieten, den ein universeller Assistent wie Gemini kaum leisten kann. Die Demokratisierung der Systemzugriffe könnte zu einer echten Blütezeit für spezialisierte Vertical-AI-Lösungen führen, die tief in den Alltag der Nutzer eingreifen.

Was Nutzer jetzt schon tun können

Auch wenn die große Öffnung noch nicht vollständig da ist: Es lohnt sich, die eigenen Assistenten-Einstellungen unter Android regelmäßig zu prüfen. Wer mehrere KI-Apps installiert hat, sollte kontrollieren, welche davon Zugriff auf Kalender, Kontakte oder Nachrichten besitzt. Das ist unabhängig von der EU-Regel schon jetzt eine sinnvolle Gewohnheit.

Wer neugierig auf Alternativen zu Gemini ist, kann schon heute testen, wie gut andere KI-Assistenten als App funktionieren, auch ohne tiefe Systemintegration. Das gibt ein Gefühl dafür, welchen Assistenten man später als Standard wählen möchte, sobald die Wahlfreiheit tatsächlich kommt.

Zudem sollten Nutzer beginnen, ihre digitalen Abhängigkeiten zu hinterfragen. Wer heute schon testet, welche Aufgaben sich mit alternativen KIs lösen lassen, baut sich ein mentales Modell für die Zukunft auf. Probieren Sie aus, wie gut OpenAI oder Mistral Ihre E-Mails zusammenfassen oder Termine koordinieren, selbst wenn Sie die Ergebnisse aktuell noch manuell in Ihre Apps übertragen müssen. Dieser „Dry Run“ bereitet Sie optimal auf den Moment vor, in dem die technische Barriere durch die EU-Regulierung endgültig fällt.

Was bleibt?

Die EU zieht wieder die Zügel an, und Google muss liefern, ob es will oder nicht. Sechs Monate sind nicht viel Zeit für einen derart tiefen Umbau eines Systems, das auf Milliarden Geräten läuft. Bleibt die Frage, ob echte Wahlfreiheit am Ende Nutzern hilft oder einfach neue Verwirrung stiftet. Was meinen Sie: Würden Sie Gemini gegen einen anderen KI-Assistenten tauschen, wenn Sie könnten?