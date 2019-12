Was sind digitale Nomaden und wie leben und arbeiten sie?

Was ist ein digitaler Nomade?

Digitale Nomaden sind Menschen, die ortsunabhängig sind und Technologie zur Erfüllung ihrer Aufgaben einsetzen. Digitale Nomaden arbeiten per Remote, Telearbeit und sind nicht physisch in der Zentrale oder im Büro eines Unternehmens präsent. Der digitale Nomadenlebensstil wurde durch eine Reihe von digitaler Innovationen ermöglicht, darunter Content Management Software, günstiger und schneller Internetzugang über WiFi, Smartphones und Voice over Internet Protocol (VoIP), um mit Kunden und Arbeitgebern in Kontakt zu bleiben.

Das Wichtigste kurz zusammengefasst:

Ein digitaler Nomade bezieht sich auf eine Personen, die mithilfe der Informations- und Kommunikationstechnologie aus der Ferne arbeitet.

So kann ein digitaler Nomade in Cafés, an Stränden oder in Hotelzimmern arbeiten, da er nicht an einen bestimmten Ort gebunden ist.

Digitale Nomaden sind in der Regel jünger, technikbegeistert und ehrgeizig und arbeiten hauptsächlich in den Bereichen IT, Kreativität oder Wissensgesellschaft.

Digitale Nomaden verstehen

- Anzeige -

Digitale Nomaden arbeiten auf der ganzen Welt. Dazu gehören Cafés in Frankreich, Bibliotheken in Argentinien, Strandhütten in Thailand, Netzcafés in Tokio und CoWorking-Spaces in Australien. Obwohl es attraktiv klingt, ein digitaler Nomade zu sein, gibt es auch Nachteile.

Während es sicher Traumhaft an Thailands Stränden ist, kann die Auftragslage oder die Einkommensmöglichkeiten hier eventuell nicht so gut sein, wie beispielsweise in Tokyo. Um den Lebensstil eines digitalen Nomaden aufrechtzuerhalten, kann es also sein, dass Sie im Vergleich zu einem traditionellen Bürojob härter für weniger Geld arbeiten müssen.

Es gibt jedoch einige Möglichkeiten, den digitalen Nomadenlebensstil zu erleichtern. Einerseits kann man ständig versuchen, den bestbezahlten Job und die meisten Aufträge zu erhalten, doch es gibt auch innovativere Wege, um einem Leben als digitaler Nomade näherzukommen. So lässt sich zum Beispiel in Wohngemeinschaften oder Gastfamilien wohnen, um Kosten zu sparen. Wer eher seine Ruhe braucht und es etwas komfortabler haben möchte, sich aber vor den Kosten eines längeren Hotelaufenthalts scheut, kann ja mal nach „serviced apartments“ googeln. Hier finden digitale Nomaden komplett ausgestattete Wohnungen inkl. schnellem Internetanschluss.

Serviced Apartments findet man mittlerweile auf der ganzen Welt – ideal für digitale Normaden

Der beste Weg, um das Leben eines digitalen Nomaden zur Realität werden zu lassen, ist jedoch, über einen Strom von passiven Einkommens zu verfügen, um die Vertragsarbeit zu ergänzen, die Sie auf Ihren Reisen aufnehmen werden. Dadurch wird ein Teil des finanziellen Drucks abgebaut, sodass Sie nicht Ihre gesamte Zeit im Ausland damit verbringen, Ihren Bildschirm anzustarren. Neun weitere Möglichkeiten, um als digitaler Nomade Geld zu verdienen, hat onlinemarketing.de hier aufgelistet.

Wer sind die digitalen Nomaden?

Digitale Nomaden sind in der Regel jüngere Menschen, die nach der New Work Definition arbeiten und das meistens in den Branchen der Wissenswirtschaft: Marketing, Design, IT, Schreiben, Medien, Nachhilfe und Beratung. Sie können entweder entfernte Mitarbeiter oder Mitarbeiter sein, die den Wissensprozess auslagern. Obwohl die meisten Telearbeiter und Freiberufler technisch digitale Nomaden sind, wird der Begriff am häufigsten für Menschen verwendet, die während der Arbeit im Ausland leben oder viel reisen müssen – oder wollen. Einige digitale Nomaden haben ein recht breites Kundenspektrum und leben von der Kombination von mehreren Jobs, während andere formelle Vereinbarungen mit Kunden haben, die einen bestimmten Arbeitsaufwand oder abrechenbare Stunden garantieren.

Wenn sich digitale Nomaden niederlassen

Viele digitale Nomaden sind in ihren Heimbüros verwurzelt. Wenn das Wandern vorbei ist, stellt das Kundenportfolio eines digitalen Nomaden oft den Übergang zum Vollzeit-Freelancer dar, unabhängig davon, für welchen Standort er oder sie sich entscheidet. Wenn ein digitaler Nomade strategisch über den Standort entscheidet, kann er Währungs- und Lebenshaltungsunterschiede nutzen, um viel mehr Geld zu verdienen, als man aufbringen muss, um seinen Job als digitaler Nomade auszuführen.