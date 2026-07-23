Samsung Galaxy Z Fold 8: Auf dem Galaxy-Unpacked-Event enthüllt Samsung sein neues Foldable – und die Reaktionen in der Tech-Szene sind gespalten. Mal ehrlich: Das Gerät sieht beeindruckend aus. Aber 50 Euro mehr als beim Vorgänger für eine flachere Watch Ultra2? Das müssen Samsung-Fans jetzt schlucken.

Galaxy Unpacked 2026 war kein ruhiges Event. Samsung hat am Mittwoch nicht nur das Galaxy Z Fold 8 gezeigt, sondern gleich eine ganze Gerätefamilie vorgestellt: Die Foldable-Reihe bekommt ein breiteres Format, ein Ultra-Modell gesellt sich dazu, und das Galaxy Z Flip 8 wird leichter. Wearables-seitig wartet die Galaxy Watch Ultra2 – stärker und flacher als ihr Vorgänger, aber auch teurer. Wer hätte das gedacht?

Galaxy Z Fold 8: Das neue Breitformat-Flaggschiff

Das Samsung Galaxy Z Fold 8 kommt laut Samsung in einem kompakteren Formfaktor, der das Gerät gegenüber dem Vorgänger breiter und weniger buchähnlich macht. Die Verarbeitung wirkt auf den ersten Fotos solide, der Bildschirm im aufgeklappten Zustand größer.

Das ist der springende Punkt: Samsung reagiert damit auf Kritik, die Foldables seien zu schmal und damit in der Praxis unkomfortabel. Mit dem breiteren Format nähert sich das Z Fold 8 dem klassischen Tablet-Erlebnis ein Stück mehr an – ohne den Flip-Mechanismus aufzugeben. Das klingt nach einem kleinen Schritt, ist technisch aber nicht trivial. Ein breiteres Scharnier, eine anders ausgerichtete Displayhälftenverteilung – das erfordert neue Engineering-Entscheidungen, die sich auch auf Haltbarkeit und Gewicht auswirken.

Dazu kommt ein Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, das Samsung als Flaggschiff für Power-User positioniert. Details zu Prozessor und Kamera wurden auf dem Event präsentiert, sind aber wie bei Samsung-Launches üblich erst bei echten Praxistests wirklich zu bewerten. Auf der Bühne sieht alles toll aus – im Alltag wird sich zeigen, ob das Versprechen hält. Das Team von digital-magazin.de schaut sich solche Ankündigungen gerne genau an, meistens klaffen Marketingversprechen und Alltag spürbar auseinander.

Samsung Galaxy Z Fold 8: Display, Kamera und Prozessor

Samsung setzt beim Z Fold 8 auf das aktuelle Exynos-/Snapdragon-Gespann – je nach Markt. In Deutschland landet üblicherweise die Exynos-Variante, was für manche Nutzende nach wie vor ein Diskussionspunkt ist. Die Kameraplattform ist deutlich aufgewertet: Die Rückkamera profitiert von den neuesten Sensor-Generationen aus dem Galaxy S26, das Selfie-Erlebnis auf dem Außenbildschirm soll verbessert sein.

Das Display selbst – sowohl das äußere 6,3-Zoll-Cover-Display als auch das 7,6-Zoll-Faltdisplay innen – soll eine noch hellere Spitzenhelligkeit bieten und gleichzeitig effizienter sein. Das war beim Z Fold 7 noch ein Schwachpunkt: Der Akku litt stark unter dem großen Bildschirm. Ob Samsung das dieses Jahr wirklich in den Griff bekommt, bleibt abzuwarten.

Spannend ist der unter-Display-Fingerabdrucksensor: Samsung hat ihn laut ersten Berichten weiter verbessert. Das klingt nach einem Detail, ist aber im Alltag ein echter Komfortfaktor – besonders bei einem Gerät, das so viel kostet.

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra: Für wen ist das Modell gedacht?

Neben dem regulären Fold 8 gibt es jetzt ein „Ultra“-Modell – Samsungs Antwort auf den Wunsch von Business-Nutzenden nach noch mehr Display-Real-Estate und Productivity-Features. Das Ultra bekommt einen S Pen-Slot, stärkere Titan-Rahmen und offenbar eine verbesserte Kamera-Optik mit einem größeren Hauptsensor.

Der Preis? Noch nicht offiziell kommuniziert. Aber wenn das reguläre Fold 8 irgendwo über 1.799 Euro landen wird, dürfte das Ultra leicht über 2.000 Euro rangieren. Das ist keine Massenware. Das ist ein Statement-Device für Menschen, die beruflich viel unterwegs sind und ein Tablet-Ersatz-Smartphone wirklich nutzen – und nicht nur zum Angeben.

Als jemand, der Foldables seit der ersten Generation beobachtet: Das Ultra-Konzept ist schlüssig. Wer ein Fold kauft, kauft kein Mainstream-Smartphone. Der S Pen als Differenzierungsmerkmal gegenüber Apple und Google ist ein echter Vorteil – zumindest für alle, die handschriftliche Notizen und PDF-Annotation nutzen.

Galaxy Z Flip 8: Leichter, aber wozu?

Neben dem Fold-Flaggschiff gab es auch den Galaxy Z Flip 8. Samsung betont das geringere Gewicht – ein klarer Versuch, das Gerät für jüngere Nutzende attraktiver zu machen. Spannend wird es bei der Frage, ob das verringerte Gewicht auf Kosten der Akkulaufzeit geht. Auf dem Event war das noch kein Thema, aber erfahrungsgemäß folgen solche Details in den Tagen nach dem Launch.

Das klassische Clamshell-Design bleibt erhalten, die KI-Features wie Live Translate und kreative Schreibassistenz kommen natürlich mit an Bord. Galaxy AI ist mittlerweile in allen Samsung-Geräten Pflichtbestandteil – das ist keine Besonderheit mehr, sondern Standard. Das Cover-Display des Flip 8 wurde offenbar weiter ausgebaut und soll mehr Interaktionsmöglichkeiten bieten, ohne das Gerät zu öffnen.

Was das Flip 8 besonders interessant macht: Es spricht eine andere Zielgruppe als das Fold. Jüngere Käufende, die ein auffälliges, kompaktes Gerät wollen, das sich platzsparend verstauen lässt. Die echte Frage ist: Wie oft öffnet man so ein Gerät tatsächlich noch? Erste Nutzungsdaten von Flip-Besitzenden zeigen, dass viele gar nicht so oft aufklappen, wie sie gedacht hatten.

Die flachere Premium-Smartwatch im echten Trainingsalltag (Symbolbild)

Galaxy Watch Ultra2: Stärker, flacher – und teurer

Jetzt zum ungemütlichen Teil: Die Galaxy Watch Ultra2 wird laut Heise Online stärker, flacher – und teurer. Samsung schraubt dabei sowohl an den technischen Spezifikationen als auch am Preis. Das Gerät bekommt einen leistungsfähigeren Prozessor, ein verbessertes Display und eine optimierte Akkulaufzeit.

Flacher ist die Watch Ultra2 definitiv – das spürt man am Handgelenk sofort. Das flachere Profil macht das Tragen deutlich angenehmer, besonders beim Sport. Stärker auch: Samsung verspricht bessere Sporttracking-Features, eine verbesserte Herzfrequenz-/EKG-Erkennung und einen neuen Temperatursensor, der akkuratere Körpertemperaturmessungen liefern soll.

Aber der Preisaufschlag sorgt dafür, dass die Watch Ultra2 noch stärker in Apple-Watch-Ultra-Territorium vordringt – und dort kämpft Samsung schon eine Weile. Als jemand, der beide Geräte getestet hat: Die Watch Ultra der ersten Generation war ein ordentlicher Schritt nach vorne, aber der Preis ließ sich nur rechtfertigen, wenn man wirklich sportlich aktiv ist. Das dürfte bei Version 2 ähnlich sein.

Wearables 2026: Gesundheit als Differenzierungsmerkmal

Samsung positioniert die Watch Ultra2 nicht nur als Sport-Companion, sondern zunehmend als Gesundheitsmonitor. Das ist eine branchenweite Strategie: Apple, Google (mit Pixel Watch) und Garmin kämpfen alle darum, wer die glaubwürdigste Gesundheitsplattform am Handgelenk bietet.

Samsung hat dabei einen Vorteil: Das Galaxy Health-Ökosystem ist eng mit der Galaxy-Smartphone-Familie verzahnt. EKG-Daten, Schlaftracking, Menstruationskalender – all das landet direkt in einer einzigen App. Der Nachteil: Wer kein Samsung-Smartphone hat, kriegt das nicht so einfach hin.

Wer sich fragt, ob die Wearables-Entwicklung wirklich bei nutzbaren Gesundheitsfunktionen angekommen ist, findet in unserem Bericht zu Health-APIs und KI-Prognosen bei modernen Smartwatches eine nüchterne Einschätzung. Spoiler: Es ist komplizierter als Samsung behauptet.

Was Galaxy AI in 2026 wirklich kann

Was Samsung bei Unpacked 2026 wirklich promotet, ist nicht Hardware – es ist KI. Galaxy AI ist in allen neuen Geräten tief verankert: Live Translate, Bildbearbeitung, erweiterte Sprachassistenz, Circle to Search. Das sind keine Gimmicks mehr – wir bei digital-magazin.de haben festgestellt, dass Circle to Search tatsächlich regelmäßig genutzt wird, sobald man es einmal entdeckt hat.

Das Spannende an Samsungs KI-Strategie ist, dass Samsung hier zunehmend eigene Modelle einsetzt, statt ausschließlich auf Google-Dienste zu setzen. Das hat strategische Gründe: Wer KI-Features kontrolliert, hat mehr Hebel bei Nutzerdaten und Plattformbindung. Gleichzeitig – und das fällt auf Unpacked-Events selten auf – wird dabei eine Menge an persönlichen Daten verarbeitet.

On-Device-KI ist hier das Zauberwort. Je mehr KI-Prozessierung direkt auf dem Gerät stattfindet, statt in der Cloud zu landen, desto besser für Datenschutz und Reaktionsgeschwindigkeit. Samsung betont diesen Punkt – in der Praxis passiert aber mehr Cloud-Processing als kommuniziert wird. Das ist kein Samsung-spezifisches Problem: Apple, Google und alle anderen machen das genauso. Transparenz ist in der KI-Branche noch immer die Ausnahme.

Samsung Galaxy Z Fold 8 vs. Apple: Wer profitiert wirklich?

Die eigentliche Frage bei Foldables bleibt, ob sie sich für die Breite der Nutzenden wirklich rechnen. Mal ehrlich: Ein Gerät, das doppelt so teuer ist wie ein normales Flaggschiff-Smartphone, muss in der täglichen Nutzung auch doppelt so gut sein – oder zumindest doppelt so viel Freude machen.

Die Realität? Foldables sind nach wie vor Nischenprodukte für Tech-Enthusiasten und Berufstätige, die auf dem Display echte Mehrbildschirm-Arbeit machen. Die Gefahr eines Displaybruchs ist zwar kleiner geworden, aber nicht verschwunden. Und der Aufschlag von einem regulären Galaxy S26 Ultra zum Z Fold 8 ist erheblich.

Apple zeigt unterdessen mit iOS 27 Beta und macOS 27 eine konsequente KI-Integration in das bestehende Ökosystem – ohne ein Foldable anzufassen. Das Apple-Modell: Alles besser machen, was bereits da ist. Samsungs Modell: Neues Formfaktor-Territorium erschließen. Beide Strategien haben ihre Berechtigung.

Samsung Galaxy Z Fold 8: Preise und Verfügbarkeit

Samsung hat die genauen Preise für den deutschen Markt noch nicht final kommuniziert. Das ist typisch für Unpacked-Events: Die großen Zahlen kommen später, kurz vor dem Vorverkaufsstart. Auf Basis der internationalen Presseberichte und früherer Preismodelle ist davon auszugehen, dass das Galaxy Z Fold 8 in Deutschland ab rund 1.799 Euro erhältlich sein wird – der genaue Preis steht noch aus.

Galaxy Watch Ultra2 dürfte den Vorgänger preislich übertreffen – also irgendwo über 649 Euro starten. Wer sich bereits ein Gerät aus der Galaxy-Reihe sichert, bekommt üblicherweise Trade-in-Boni, mit denen Samsung die echten Endpreise attraktiver macht.

Die Geräte sollen noch im Sommer 2026 in den Handel kommen. Das passt zu Samsungs bewährtem Muster: Unpacked im Juli, Vorbestellungsstart kurz danach, Verkaufsstart Anfang August. Wer plant, eines der Geräte zu kaufen, sollte jetzt schon die Trade-in-Konditionen prüfen – die sind oft nur in den ersten Wochen nach dem Launch verfügbar.

Samsung Galaxy Z Fold 8: Was von Unpacked 2026 bleibt

Ein Unpacked-Event lässt sich immer auch am Grundrauschen der Community messen. Und das Grundrauschen 2026 ist: solide, aber keine Euphorie. Samsung-Fans freuen sich über die Verbesserungen, aber niemand springt von der Couch. Das war bei früheren Events anders – beim ersten Fold war die Aufregung echt. Jetzt ist Foldable-Normalität eingekehrt.

Das ist kein schlechtes Zeichen. Normalität bedeutet: Foldables funktionieren. Sie zerbrechen nicht mehr bei leichtem Druck. Sie sind keine Beta-Produkte mehr. Und das ist der eigentliche Fortschritt, den Samsung in den letzten drei Jahren gemacht hat – nicht die Specs, sondern die Zuverlässigkeit.

Was bleibt: Wer in diesem Sommer ein neues Android-Flaggschiff kaufen will, kommt an Samsung kaum vorbei. Das Z Fold 8 ist das bemerkenswerteste Gerät der Saison – auch wenn es berechenbar bemerkenswert ist. Die Watch Ultra2 gehört zu den besten Android-Smartwatches auf dem Markt. Und das Flip 8 ist für Menschen, die ein Foldable wollen, aber kein Tablet, eine ernsthafte Option.

Die nächsten Wochen werden zeigen, ob Samsung die Preise für den deutschen Markt tatsächlich so setzt wie erwartet – oder ob es Überraschungen gibt. Dann schauen wir uns das auch direkt an.

Samsung Galaxy Unpacked 2026 liefert das, was man erwartet: bessere Hardware, mehr KI, höhere Preise. Das Galaxy Z Fold 8 macht Foldables ein Stück zugänglicher, ohne sie massentauglich zu machen. Die Galaxy Watch Ultra2 ist eine konsequente Weiterentwicklung – aber kein Muss.

Wer bereits ein Z Fold 7 oder eine Watch Ultra hat: Es gibt wenig Grund zu wechseln. Wer neu einsteigt und 1.800 Euro nicht zu viel findet, bekommt ein bemerkenswertes Stück Technik. Das ist Samsung 2026 in einem Satz: bemerkenswert, aber berechenbar.

Weitere Details zu den genauen Specs, Praxistests und deutschen Preisen folgen, sobald Samsung die finalen Informationen veröffentlicht. Quelle: heise online, Meldungen vom 22./23.07.2026.