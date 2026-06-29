Spoiler: Meine erste Smartwatch hat mich 2019 davon überzeugt, ich sei kurz vor einem Herzinfarkt – tatsächlich hatte ich zu viel Kaffee getrunken. Was damals ein falscher Alarm mit rudimentärer Herzfrequenzmessung war, wird 2026 deutlich komplexer: Wearables sollen jetzt mit KI-gestützten Prognosen und offenen Health-APIs echte Gesundheitsaussagen liefern. Die Frage ist nur: Wann ist das hilfreich – und wann ist es gefährliches Halbwissen?

Von der Schrittzähler-Ära zur Gesundheits-Plattform

Es ist noch gar nicht so lange her, da war eine Smartwatch gut darin, Schritte zu zählen und zu erinnern, dass man sich mal bewegen sollte. Nerd-Alarm: Diese Phase ist endgültig vorbei. Aktuelle Wearables – von Apple Watch über Garmin bis Samsung Galaxy Watch – sammeln inzwischen Herzratenvariabilität, Hauttemperatur, Blutoxigenierung, Schlafphasen und in ersten Geräten sogar Blutdruckwerte ohne Manschette. Der entscheidende Sprung 2026 liegt aber nicht in den Sensoren allein, sondern in dem, was dahinter passiert: Health-APIs öffnen sich für Drittanbieter, und KI-Modelle verarbeiten die Datenlawine zu etwas, das wie Prognosen aussieht.

Die Geräte haben eine Persönlichkeit bekommen. Meine aktuelle Smartwatch fühlt sich nicht mehr an wie ein Fitnessprotokoll, sondern wie ein leicht überfürsorglicher Assistent, der permanent Notizen über mich macht. Das ist charmant und beunruhigend zugleich – je nachdem, was er mit den Notizen anstellt.

Dabei ist das Grundprinzip solide: Je mehr physiologische Daten ein Gerät kontinuierlich erhebt, desto besser kann ein KI-Modell individuelle Baseline-Werte lernen und Abweichungen erkennen. Das Fraunhofer-Institut beschreibt in seinem Projekt „maia“ genau diesen Ansatz: ein Sensorsystem, das physiologische Daten kabellos erfasst und daraus Diagnose- und Therapieempfehlungen ableiten soll. Klingt nach Science-Fiction, ist aber aktive Forschung.

Health-APIs: Wer öffnet was – und für wen?

Der Begriff „Health-API“ klingt nach trockenem Entwickler-Kram. Im Ernst: Er entscheidet darüber, ob Ihre Gesundheitsdaten in einem geschlossenen Hersteller-Silo verschwinden oder ob sie – mit Ihrer Einwilligung – für Ärzte, Therapeuten oder spezialisierte Apps nutzbar werden. Apples HealthKit, Googles Health Connect und Garmins Connect API sind die drei großen Plattformen, die heute den Großteil der Wearable-Daten kanalisieren.

Das Prinzip dahinter: Ein Drittanbieter – etwa eine Telemedizin-App oder ein ePA-System – kann über diese Schnittstellen strukturiert auf Gesundheitsdaten zugreifen, sofern Sie das erlauben. Was sich 2026 ändert, ist die Richtung: Weg von der reinen Fitness-Daten-Abfrage, hin zur Integration in medizinische Workflows. Elektronische Patientenakten und Telemedizin-Plattformen sollen Wearable-Daten direkt einlesen können – ein Trend, den mehrere Quellen als nächsten logischen Schritt in der Gesundheits-Digitalisierung beschreiben.

Wer profitiert davon am meisten? Kurzfristig: Drittanbieter-Apps, die KI-Prognosen als Service verkaufen. Mittel- bis langfristig: Präventionsmediziner und Telemedizin-Plattformen, die endlich strukturierte Verlaufsdaten bekommen, statt handgeschriebener Patientenberichte. Das klingt nach einem sauberen Win-win – ist es aber nur, wenn die Standardisierung mitspielt.

Das Standardisierungs-Problem: Kein einheitliches Format in Sicht

Hier kommt das eigentliche Bastelprojekt ins Spiel. Es gibt 2026 keinen einzelnen, dominierenden Gesundheitsdaten-Standard für Wearables. Apple, Google und Garmin sprechen zwar alle von „offenen APIs“, aber ihre Datenformate, Sampling-Raten und Kategorien sind nicht kompatibel. Eine Herzfrequenz-Messung aus der Apple Watch kommt in einem anderen Datenformat an als dieselbe Messung von einer Garmin Forerunner – auch wenn die Zahl auf dem Display gleich aussieht.

Was fehlt, ist ein universelles Datenmodell ähnlich wie FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources) im klinischen Umfeld. HL7 FHIR ist der internationale Standard für elektronische Gesundheitsdaten im klinischen Bereich – Wearable-Daten werden dort bisher nur fragmentarisch abgebildet. Initiativen, diese Lücke zu schließen, laufen, aber ein flächendeckender 2026-Standard ist in den verfügbaren Quellen nicht belegt. Der ehrlichere Befund: Es gibt Beschleunigung, keine Revolution.

Das hat praktische Konsequenzen für jeden, der ernsthaft mit Wearable-Daten im Gesundheitskontext arbeiten will. Wer heute eine App entwickelt, die Daten aus Apple Watch und Garmin und Samsung zusammenführen soll, braucht Adapter-Schichten und Normalisierungslogik. Das ist teuer, fehleranfällig und ein Einfallstor für Datenqualitätsprobleme – genau die Datenqualität, auf der KI-Prognosen aufbauen sollen.

KI-Prognosen: Was wirklich möglich ist – und was Hype bleibt

KI-gestützte Gesundheitsprognosen aus Wearables – das klingt nach der Verheißung, Krankheiten vor den ersten Symptomen zu erkennen. Diese Formulierung ist in vielen Presseberichten zu lesen. Im Ernst: Sie ist meistens überzogen. Was seriöse Quellen wie das Fraunhofer-Institut beschreiben, ist präziser: Wearables können Warnzeichen bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen frühzeitig erkennen – nicht dieselben Erkrankungen sicher vorhersagen.

Der Unterschied ist entscheidend. Warnzeichen-Erkennung bedeutet: Das Modell lernt, wie Ihre persönliche Herzratenvariabilität normalerweise aussieht, und schlägt Alarm, wenn sie signifikant abweicht. Das ist wertvoll – aber es ist kein Diagnoseinstrument und kein Ersatz für klinische Untersuchungen. Fraunhofer verweist auf den Kontext: Weltweit sterben jährlich mehr als neun Millionen Menschen an Herzerkrankungen; in Deutschland ist fast ein Drittel aller Todesfälle auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen zurückzuführen. Wenn Wearables hier auch nur einen Teil dieser Fälle früher sichtbar machen, ist das ein echter Fortschritt.

Ein konkretes Beispiel für den Fortschritt in der Praxis: Samsung hat Ende März 2026 in den USA eine klinisch validierte Blutdruckmessung auf Galaxy Watches ausgerollt, verfügbar ab der Galaxy Watch 4 über den BioActive Sensor. Das ist kein Gimmick – klinische Validierung bedeutet, dass das Feature gegen Referenzmessungen geprüft wurde. Gleichzeitig ist „klinisch validiert“ nicht dasselbe wie „medizinisch gleichwertig zur klassischen Manschettenmessung“. Diese Nuance verschwindet in vielen Berichten. Auf der Computex 2026 wurden weitere Geräte mit manschettenloser Blutdruckmessung als Trend präsentiert – wie gut diese im klinischen Vergleich abschneiden, ist in den vorliegenden Berichten nicht unabhängig belegt.

Auch interessant Künstliche Intelligenz Shadow-KI-Audits: So machen Sie unkontrollierte KI bis August 2026 compliant

Wo KI-Modelle an Grenzen stoßen: Fehlalarme, Bias und blinde Flecken

Mein eingangs beschriebener Kaffee-Infarkt von 2019 war harmlos. Aber was passiert, wenn ein KI-Modell 2026 auf Basis von Wearable-Daten einen ernsthafteren Alarm ausgibt – und dieser Alarm falsch ist? Fehlalarme sind kein Randproblem. Studien aus dem klinischen Umfeld zeigen konsistent, dass zu viele falsch-positive Warnmeldungen das Vertrauen in ein System schnell erodieren lassen. Nutzer gewöhnen sich ans Wegwischen von Benachrichtigungen, bis die eine echte Warnung übersehen wird.

Ein zweites Problem betrifft Bias in Trainingsdaten. KI-Modelle lernen an den Daten, mit denen sie trainiert wurden. Wenn diese Daten bestimmte Bevölkerungsgruppen überrepräsentieren – zum Beispiel jüngere, sportlich aktive Männer aus Industrieländern, die besonders häufig Wearables tragen – dann sind die resultierenden Modelle für andere Gruppen weniger zuverlässig. Ältere Menschen, Personen mit chronischen Erkrankungen oder dunkleren Hautfarben, die die Lichtsensor-Messgenauigkeit beeinflussen können, sind in vielen Consumer-Datensätzen strukturell unterrepräsentiert. Das ist kein akademisches Problem, sondern ein reales Qualitätsproblem, das sich direkt in der Verlässlichkeit von Prognosen niederschlägt.

Ein drittes Thema ist die sogenannte Kontextsensitivität. Ein Wearable misst, was am Handgelenk passiert – es weiß nicht, ob der Nutzer gerade Kaffee getrunken hat, unter Prüfungsstress steht oder einen anstrengenden Arbeitstag hinter sich hat. Kontextfreie Abweichungen von Baseline-Werten als Warnsignal zu interpretieren, erzeugt genau die Rauschproblematik, die das System unbrauchbar macht. Seriöse Ansätze versuchen, Kontext über Nutzereingaben oder zusätzliche Sensordaten einzubeziehen – aber das ist technisch aufwändig und in der Praxis noch selten konsequent umgesetzt.

Ringe, Patches und smarte Textilien: Die Sensoren kommen näher an den Körper – und liefern neue Datenpunkte für KI-Modelle. (Symbolbild)

Privacy by Design trifft auf KI-Prognosen: Wer hat die Kontrolle?

Hier wird es politisch. KI-Prognosen aus Gesundheitsdaten brauchen Daten – viele davon, kontinuierlich, am besten über Jahre. Das steht in direktem Spannungsverhältnis zu Datenschutz und informationeller Selbstbestimmung. Die naheliegende Antwort der Gerätehersteller ist On-Device-Processing: Das Modell läuft direkt auf der Uhr oder dem Smartphone, die Rohdaten verlassen das Gerät nicht.

Das ist eine saubere Lösung für personenbezogene Prognosen – aber sie hat Grenzen. Für KI-Modelle, die wirklich klinische Qualität erreichen sollen, braucht man große, diverse Trainingsdatensätze. Die entstehen nicht auf einzelnen Geräten, sondern in aggregierten, anonymisierten Datenpools. Wie diese Pools aufgebaut werden, wer Zugang hat und wie die Einwilligung gestaltet ist, ist 2026 noch weitgehend ungeklärt – oder zumindest nicht transparent geregelt.

Die Datenschutz-Grundverordnung gilt für Gesundheitsdaten als besondere Kategorie personenbezogener Daten. Das bedeutet: Strengere Einwilligungsanforderungen, eingeschränkte Zweckbindung, erhöhte Anforderungen an technische Schutzmaßnahmen. Wer als Nutzer seine Wearable-Daten für KI-Prognosen öffnet, sollte genau prüfen, ob das in einem geschlossenen Ökosystem passiert oder ob eine Drittanbieter-App die Daten in die Cloud schickt. Der AI Act, der seit 2026 schrittweise in Kraft tritt, ordnet KI-Systeme mit Risikobewertung im Gesundheitsbereich als Hochrisiko-Systeme ein – das hat direkte Folgen für Zertifizierungs- und Transparenzanforderungen. Ingenieur.de gibt einen soliden Überblick über die aktuellen Wearable-Trends 2026, inklusive regulatorischer Einordnung.

Die Smartwatch ist das prominenteste Wearable, aber nicht das einzige. 2026 rücken weitere Formfaktoren ins Scheinwerferlicht: Smarte Ringe wie der Oura Ring oder Samsung Galaxy Ring messen Schlaf, Herzrate und Temperatur mit vergleichbar hoher Präzision, aber deutlich weniger Bildschirmablenkung. Intelligente Textilien – Shirts mit integrierten EKG-Elektroden, Socken mit Drucksensoren – versprechen kontinuierliches Monitoring in natürlicheren Tragesituationen.

Patches, die direkt auf der Haut kleben und über Tage hinweg Biosignale erfassen, sind im klinischen Bereich schon länger im Einsatz – im Consumer-Markt kommen sie gerade erst an. Das Fraunhofer-Projekt „maia“ arbeitet mit genau diesem Ansatz: kabellose Sensoren, die physiologische Daten in Echtzeit erfassen, ohne dass der Nutzer aktiv etwas tun muss. Das ist der Charme dieser Formfaktoren: passives Monitoring ohne tägliches Anlegen und Laden.

Für KI-Prognosen sind diese neuen Formfaktoren interessant, weil sie andere Datenpunkte liefern als eine Uhr am Handgelenk. Hauttemperatur gemessen am Oberkörper, Atemfrequenz aus einer EKG-fähigen Sportweste, Gangbild aus Druck-sensitiven Einlegesohlen – all das könnte in ein gemeinsames Gesundheitsmodell einfließen. Wenn die Health-APIs dabei wären. Was sie, wie oben beschrieben, eben noch nicht vollständig sind.

Was Drittanbieter jetzt tun können – und sollten

Für Entwickler und Unternehmen, die auf den Wearable-Health-Zug aufspringen wollen, gibt es 2026 drei realistische Handlungsfelder. Erstens: Apple HealthKit und Google Health Connect als Datenbasis nutzen, aber nie nur eine Plattform. Eine Normalisierungsschicht für Daten aus verschiedenen Quellen ist kein optionales Feature, sondern Grundvoraussetzung für seriöse Gesundheitsanwendungen.

Zweitens: KI-Modelle on-device trainieren oder zumindest inferieren lassen, wo immer es geht. Das reduziert Datenschutzrisiken, verbessert die Akzeptanz bei Nutzern und macht die Anwendung weniger abhängig von Cloud-Verfügbarkeit. Das ist kein einfaches Bastelprojekt – Modellkompression und Edge-Deployment sind ernstzunehmende Engineering-Herausforderungen – aber der Aufwand zahlt sich aus.

Drittens: Regulatorische Anforderungen früh einplanen. Wer ein KI-System entwickelt, das Gesundheitsrisiken bewertet, bewegt sich nach aktuellem AI-Act-Stand in der Hochrisiko-Kategorie. Das bedeutet Dokumentationspflichten, Transparenzanforderungen und im Zweifel eine Zertifizierung, die Zeit und Geld kostet. Wer das erst kurz vor dem Launch herausfindet, hat ein Problem. Die Debatte um unkontrolliert eingesetzte KI-Systeme in Unternehmen zeigt, dass Shadow-KI-Audits ein wachsendes Thema in der Compliance-Praxis sind – was für interne Unternehmenstools gilt, trifft auf medizinnahe Wearable-Anwendungen mit noch höherem Nachdruck zu.

Was bleibt – und was als nächstes kommt

Wearables sind 2026 weder das allheilende Gesundheitsorakel, als das sie manchmal verkauft werden, noch bloße Fitness-Gadgets mit ein bisschen KI-Sticker drauf. Sie befinden sich in einem ernstzunehmenden Übergang: von isolierten Datenquellen zu Bausteinen einer vernetzten Präventionsinfrastruktur. Ob dieser Übergang funktioniert, hängt davon ab, ob Standardisierung und regulatorische Klarheit mit der Produktentwicklung Schritt halten – und ob Nutzer verstehen, was mit ihren Daten passiert.

Meine persönliche Einschätzung: Die Hardware ist schon jetzt weiter als die Dateninfrastruktur. Sensoren können Dinge messen, die vor fünf Jahren undenkbar waren. Aber ein Messwert ohne validierten Kontext ist eben nur eine Zahl. Ob KI-gestützte Prognosen aus Wearables bis 2028 wirklich in der klinischen Routine ankommen, hängt weniger an der KI als an den Menschen, die sich auf Standardisierungskomitees und Zertifizierungsverfahren einigen müssen.

Was denken Sie: Würden Sie Ihre Wearable-Daten einem KI-Modell öffnen, wenn das Ergebnis direkt in Ihre elektronische Patientenakte fließt – oder ist das der Punkt, an dem die Uhr wieder zum Fitnessgerät werden sollte?