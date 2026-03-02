MWC 2026: Die 7 aufregendsten Smartphone-Neuheiten aus Barcelona

Xiaomi 17 Ultra, Nothing Phone 4a, Honors Roboter-Handy und ein faltbares Motorola – der Mobile World Congress 2026 liefert dieses Jahr richtig ab. Wir haben uns die Highlights angeschaut.

Ich hab letzte Woche mein Handy fallen lassen. Display heile, Hülle kaputt. Und während ich auf Amazon nach einer neuen Hülle gesucht habe, dachte ich: Eigentlich könnte ich auch gleich ein neues Smartphone kaufen. Okay, vielleicht etwas voreilig. Aber dann habe ich die Ankündigungen zum MWC 2026 gesehen – und jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher, ob das wirklich voreilig war.

Der Mobile World Congress in Barcelona (2. bis 5. März 2026) ist die größte Mobilfunkmesse der Welt. Und dieses Jahr? Liefern die Hersteller richtig ab. Von Kamera-Boliden über modulare Konzept-Phones bis hin zu einem Handy, das buchstäblich auf Beinen steht. Kein Witz.

Wir bei digital-magazin.de haben uns durch die Ankündigungen gewühlt und die sieben aufregendsten Neuheiten zusammengestellt. Spoiler: Es wird wild.

Xiaomi 17 Ultra – das Kamera-Monster aus China kommt nach Europa

Moment mal. 200 Megapixel Periskop-Linse. On-Device-KI statt Cloud-Verarbeitung. Und eine Kameraqualität, die laut ersten Tests locker mit Sonys Alpha-Reihe mithalten kann. Das Xiaomi 17 Ultra war in China schon ein Hit – jetzt bringt Xiaomi es nach Europa.

Und das ist der Punkt, der mich tatsächlich begeistert: Während Apple und Samsung beim Thema Kamera eher auf sichere Iterationen setzen (bisschen mehr Zoom hier, etwas bessere Nachtfotografie da), geht Xiaomi einfach aufs Ganze. Die Kamera-Expertise, die ZDNET-Testende dem Vorgänger bescheinigt haben, war schon damals beeindruckend. Das 17 Ultra legt nochmal eine Schippe drauf.

Was Sie wissen müssen: Die globale Version könnte sich in einigen Spezifikationen von der chinesischen unterscheiden. Das passiert bei Xiaomi regelmäßig – andere Frequenzbänder, angepasste Software, manchmal sogar leicht veränderte Kameras. Trotzdem: Wenn Sie ernsthaft fotografieren und kein Vermögen für eine Profi-Kamera ausgeben wollen, merken Sie sich dieses Gerät vor.

Der Preis? Noch nicht offiziell. Aber in China liegt das 17 Ultra bei umgerechnet etwa 750 Euro. In Europa wird es erfahrungsgemäß etwas teurer.

Nothing Phone 4a – das Mittelklasse-Handy, auf das alle warten

Okay, Nothing hat sich dieses Mal nicht gerade bemüht, irgendetwas geheim zu halten. Das komplette Design ist schon durchgesickert – oder besser gesagt: Nothing hat es selbst veröffentlicht. Am 5. März wird das Phone 4a in London offiziell vorgestellt.

Und was wir sehen? Pastell-Farben. Richtig hübsche, sogar. Nothing setzt darauf, dass das Phone 4a vor allem durch seinen Look besticht. Klingt oberflächlich? Vielleicht. Aber ehrlich: Bei einem Mittelklasse-Handy, wo sich die technischen Daten kaum noch unterscheiden, macht genau DAS den Unterschied.

Was mich persönlich bei Nothing immer am meisten überzeugt hat, ist die Software. Das Glyph-Interface, die cleane Oberfläche, die kleinen Überraschungen im Alltag. Beim Phone 4a steckt – wenn unsere Erfahrungen mit bisherigen Nothing-Geräten ein Indikator sind – der Teufel im Detail. Und genau da wird es ziemlich krass.

Der London-Launch am 5. März wird zeigen, was Nothing drauf hat. Ich bin ehrlich: Ich fiebere dem mehr entgegen als mancher Flagship-Vorstellung.

Honor Robot Phone – das Handy auf Beinen (ja, wirklich)

Stellen Sie sich vor: Ihr Smartphone steht auf Ihrem Schreibtisch. Auf kleinen Beinen. Und dreht sich zu Ihnen um, wenn Sie es ansprechen.

Klingt nach einem Science-Fiction-Film aus den 90ern? Ist aber Honors neuestes Konzept. Das Robot Phone, das auf der CES im Januar erstmals gezeigt wurde, soll auf dem MWC 2026 ausführlicher präsentiert werden. Honor verspricht dabei nicht nur ein Phone-Konzept, sondern einen kompletten Schwenk in Richtung humanoide Robotik.

Jetzt mal Klartext: Wird das ein Produkt, das Sie tatsächlich kaufen können? Wahrscheinlich nicht so bald. Konzept-Phones sind nun mal Konzept-Phones – sie zeigen, wohin die Reise gehen könnte, nicht wohin sie morgen geht. Aber tatsächlich finde ich den Ansatz ziemlich faszinierend. Ein Smartphone, das nicht einfach nur ein flaches Stück Glas ist, sondern sich physisch mit Ihnen interagiert? Da steckt eine Idee dahinter, die über bloßen Marketing-Gag hinausgeht.

Neben dem Robot Phone bringt Honor aber auch handfeste Produkte mit: das Magic V6 Foldable, das MagicPad 4 (angeblich das dünnste Android-Tablet der Welt mit 4,8 Millimetern) und das MagicBook Pro 14. Alle drei sollen plattformübergreifend zusammenarbeiten – sogar mit Apple-Geräten. Das wäre ziemlich easy, wenn es wirklich funktioniert.

Faltbare Smartphones gehören zu den großen Trends auf dem MWC 2026

Tecno – das modulare Smartphone mit Magnet-System

Modulare Smartphones. Jedes Jahr erfindet jemand das Konzept neu. Dieses Mal ist Tecno dran.

Das Konzept: Ein Basis-Phone, an das Sie magnetisch verschiedene Module andocken – eine Powerbank, ein Teleobjektiv oder sogar eine Action-Kamera. Und bevor Sie jetzt sagen „Das hatten wir doch schon bei Motorola und LG“: Ja. Stimmt. Und es hat nie richtig funktioniert.

Aber. Es gibt ein Aber. Die Magnet-Technologie hat sich weiterentwickelt (danke, MagSafe), und die Module sind deutlich kompakter als bei früheren Versuchen. The Verge berichtet, dass Tecno das Konzept auf dem MWC 2026 live vorführen wird. Ob daraus ein echtes Produkt wird? Abwarten.

Ich persönlich finde: Die Idee ist richtig. Ein Phone, das sich an verschiedene Situationen anpasst, statt drei Geräte mitzuschleppen. Die Umsetzung war bisher immer das Problem. Vielleicht – vielleicht – ist 2026 das Jahr, in dem es endlich klappt.

Motorola Razr Fold – vom Klapp-Handy zum Tablet

Motorola hat auf der CES im Januar etwas gezeigt, das ziemlich Aufsehen erregt hat: das erste Phone-to-Tablet-Foldable der Marke. Kein reines Klapp-Handy mehr wie das klassische Razr, sondern ein Gerät, das sich vom Smartphone zum Tablet entfalten lässt.

Details waren damals noch dünn. Die Software war in einem frühen Stadium, und Motorola hielt sich bei den Spezifikationen bedeckt. Aber die Richtung war klar: Motorola will bei den großen Foldables mitspielen – nicht nur bei den kompakten Klappern.

Auf dem MWC 2026 dürfte Motorola mehr verraten. Preis, Verfügbarkeit, finale Specs. Und vielleicht – Motorola ist bekannt für Überraschungen – noch etwas ganz anderes. Wir sind gespannt.

Was die Technologie-Branche insgesamt zeigt: Faltbare Geräte werden langsam erwachsen. Samsung hat seinen Galaxy Z TriFold in ersten Märkten gestartet, und der MWC könnte der Ort für den globalen Rollout werden.

Samsung Galaxy Z TriFold – drei Falten für die Welt

Apropos Samsung: Der Galaxy Z TriFold könnte auf dem MWC seinen großen Auftritt bekommen. Bisher ist das dreifach faltbare Gerät nur in ausgewählten Märkten verfügbar. Barcelona wäre die perfekte Bühne für eine globale Ankündigung.

Im letzten Jahr hat Samsung auf dem MWC das damals noch unveröffentlichte Galaxy S25 Edge gezeigt – und damit ordentlich Eindruck gemacht. Dieses Jahr könnte der TriFold diese Rolle übernehmen. Drei Displays, die sich zusammenfalten lassen. Ein Tablet, das in die Hosentasche passt. Zumindest theoretisch.

Wir bei digital-magazin.de haben uns natürlich gefragt: Braucht man das? Die ehrliche Antwort: Wahrscheinlich nicht sofort. Aber die Technologie dahinter ist beeindruckend, und wenn Samsung den Preis einigermaßen in den Griff bekommt, könnte das TriFold-Format die nächste große Smartphone-Kategorie werden.

Daneben zeigt Samsung auf dem MWC auch die neue Galaxy S26 Serie, die stark auf KI-Funktionen setzt. On-Device-KI ist das Buzzword der Stunde – und Samsung investiert kräftig.

TCL Nxtpaper – Augen schonen statt Augen blenden

Und dann ist da noch TCL. Nicht das lauteste Unternehmen auf dem MWC, aber vielleicht das klügste.

Die Nxtpaper-Technologie – ein Display, das Ihre Augen deutlich weniger belastet als herkömmliche Bildschirme – hat mich schon auf der CES überzeugt. Das TCL Note A1, das dort vorgestellt wurde, ist ein Tablet mit einer Bildschirmtechnologie, die sich anfühlt wie ein Mittelding zwischen E-Reader und normalem Display.

Klingt unspektakulär? Okay, fair. Keine Roboter-Beine, keine 200-Megapixel-Kamera. Aber wenn Sie abends regelmäßig mit brennenden Augen ins Bett gehen, weil Sie drei Stunden auf Ihr Handy gestarrt haben (ja, ich auch), dann ist das tatsächlich ziemlich relevant.

Auf dem MWC 2026 wird TCL weitere Geräte mit Nxtpaper-Technologie vorstellen – Tablets und Smartphones. Budget-freundlich, augenschonend, und mit einer KI-gestützten Helligkeitsanpassung, die den Blaulichtanteil automatisch reguliert.

Was der MWC 2026 über die Zukunft verrät

Nach unserer Recherche bei digital-magazin.de zeichnen sich drei klare Trends ab:

1. On-Device-KI wird Standard. Xiaomi, Samsung, Honor – alle setzen auf KI-Verarbeitung direkt auf dem Gerät statt in der Cloud. Das bedeutet: schnellere Reaktionszeiten, besserer Datenschutz, weniger Abhängigkeit von einer Internetverbindung. Für Sie konkret: Ihr nächstes Smartphone wird deutlich schlauer sein als Ihr aktuelles.

2. Faltbare Geräte diversifizieren sich. Es geht nicht mehr nur um „klappt auf, klappt zu“. Samsung testet Tri-Fold, Motorola bringt Phone-to-Tablet, Honor baut das dünnste Foldable. Die Frage ist nicht mehr ob, sondern wie sich faltbare Displays durchsetzen.

3. Design schlägt Specs. Nothing hat es vorgemacht, und andere ziehen nach: In der Mittelklasse, wo sich Prozessoren und Kameras kaum noch unterscheiden, gewinnt das schönere, eigenständigere Gerät. Pastell-Farben, transparente Rückseiten, modulare Systeme – die Smartphones werden wieder individueller.

Und jetzt? Kaufen oder warten?

Hand aufs Herz: Wenn Ihr aktuelles Smartphone noch einwandfrei funktioniert, müssen Sie jetzt nicht losrennen. Die meisten MWC-Neuheiten kommen erst im Laufe des Frühlings in den Handel.

Aber wenn Sie ohnehin über ein Upgrade nachdenken? Dann lohnt sich das Warten auf die MWC-Geräte. Besonders das Xiaomi 17 Ultra (für Foto-Fans), das Nothing Phone 4a (für Design-Liebhabende unter 400 Euro) und das Honor Magic V6 (für Foldable-Neugierige) stehen auf unserer Beobachtungsliste ganz oben.

Der MWC 2026 zeigt: Die Smartphone-Branche ist lebendiger als ihr Ruf. Ja, die jährlichen Upgrades fühlen sich manchmal klein an. Aber wenn ein Handy auf Roboterbeinen über den Messestand läuft, dann – okay, dann ist das tatsächlich noch aufregend.

Wir berichten die ganze Woche aus Barcelona. Bleiben Sie dran.