Google startet Android Tap to Share: Zwei Geräte tauschen durch Antippen Kontaktdaten, Fotos und Videos aus, zunächst auf Pixel- und bald auf Galaxy-Z-Fold8-Geräten.

Google hat am 12. August 2026 mit Android Tap to Share eine Funktion vorgestellt, die Kontaktdaten, Fotos und Videos zwischen kompatiblen Android-Geräten per Antippen überträgt. Der Rollout startet bei Pixel 6 und neueren Modellen, Samsungs Galaxy Z Fold8 Ultra, Fold8 und Flip8 sollen in Kürze folgen, während Details zu Reichweite und Verschlüsselung offen bleiben.

Google hat Android Tap to Share am 12. August 2026 offiziell vorgestellt: Zwei kompatible Geräte tauschen durch Antippen Kontaktdaten, Fotos und Videos aus.

Der Kontaktaustausch läuft laut Google besonders einfach ab und löst auf dem Homescreen einen sofortigen, beidseitigen Datenaustausch aus.

Fotos und Videos erfordern zusätzlich die bewusste Auswahl im Share Sheet, bevor die Geräte für die Übertragung zusammengetippt werden.

Der Rollout beginnt bei Pixel 6 und neueren Pixel-Modellen; Samsungs Galaxy Z Fold8 Ultra, Fold8 und Flip8 folgen laut Google in Kürze.

Google nennt weder eine feste Geräteliste für die für Ende des Jahres angekündigte Ausweitung noch technische Details zu Reichweite oder Verschlüsselung.

Ein Antippen ersetzt den Teilen-Dialog

Google hat am 12. August 2026 eine neue Funktion für Android vorgestellt: Android Tap to Share lässt zwei kompatible Smartphones durch bloßes Aneinanderhalten Kontaktdaten, Fotos und Videos austauschen. Im offiziellen Blogpost beschreibt Google die Funktion als nächsten Schritt, um das Teilen zwischen Android-Geräten einfacher zu machen, und startet sie zunächst bei den eigenen Pixel-Modellen.

Bisher lief ein einfacher Kontaktaustausch meist über den umständlichen Teilen-Dialog, ein zusätzlich installiertes Messenger-Fenster oder einen mühsam vorgelesenen QR-Code. Android Tap to Share verspricht genau hier eine Abkürzung: Zwei Geräte werden zusammengehalten, das System erkennt die Nähe und übernimmt den Rest.

Für Sie als Nutzerin oder Nutzer heißt das im Alltag vor allem eines: Der Austausch von Kontaktdaten auf einer Konferenz, im Café oder direkt nach dem Kennenlernen eines neuen Kollegen wird nicht mehr zur kleinen Verhandlung über die richtige App. Genau dafür hat Google die Funktion offenbar entwickelt.

Die Idee, Geräte durch physische Nähe zu koppeln, ist nicht neu. Google experimentierte bereits mit Nearby Share und später mit dessen Nachfolger Quick Share, bislang aber ohne die direkte Antipp-Geste. Android Tap to Share setzt genau an dieser fehlenden Reibungsfreiheit an und macht aus zwei Klicks eine einzige Bewegung.

Interessant ist der Zeitpunkt der Ankündigung: Google platziert die Funktion mitten im Sommer, fernab der großen I/O-Bühne, und behandelt sie eher als leises Alltags-Update denn als Hauptact. Genau solche kleinen, aber praktischen Neuerungen prägen jedoch oft stärker, wie sich ein Smartphone im täglichen Gebrauch anfühlt, als jede große Keynote-Ankündigung.

Die konkrete Frage: Android Tap to Share technisch liefert

Technisch baut Android Tap to Share auf der bestehenden Quick-Share-Infrastruktur auf. Berechtigte Geräte nutzen Quick Share und übertragen Inhalte laut Google direkt per Antippen, ohne dass Nutzer vorher eine Freigabe in einer separaten App bestätigen müssen.

Bei Kontaktdaten fällt der Aufwand laut Google besonders gering aus. Google beschreibt die Bedienung im eigenen Blogpost ausdrücklich als unkompliziert, gerade wenn es um den Austausch von Kontaktinformationen geht, und verzichtet dabei bewusst auf zusätzliche Bestätigungsschritte.

Wer auf dem Homescreen steht und ein zweites kompatibles Android-Gerät nah heranbringt, löst laut Google einen sofortigen, beidseitigen Austausch aus. Beide Geräte tauschen die Informationen in diesem Moment gleichzeitig, nicht nacheinander in zwei getrennten Schritten.

Das unterscheidet die Funktion von klassischen Bluetooth-Pairing-Vorgängen, bei denen ein Gerät erst sichtbar geschaltet und dann manuell ausgewählt werden muss. Android Tap to Share verzichtet auf diese Zwischenschritte komplett und verlässt sich stattdessen auf die kurze, bewusste Geste des Zusammenhaltens.

Wichtig für das Verständnis: Google spricht ausdrücklich von einem zweiseitigen Austausch beim Kontaktszenario, nicht von einer einseitigen Übertragung wie beim klassischen Teilen einer Datei. Beide Gesprächspartner erhalten also gleichzeitig die Kontaktdaten des jeweils anderen, ohne dass jemand zuerst senden und der andere danach separat antworten muss.

Der Grund: NFC-Nahfeld hier den Unterschied macht

Für Fotos und Videos läuft der Ablauf laut Google leicht anders: Nutzer öffnen zunächst die Share Sheet-Funktion des Smartphones und tippen die Geräte danach zusammen, um den ausgewählten Inhalt zu übertragen. Der Unterschied zum reinen Kontaktaustausch liegt darin, dass hier eine bewusste Auswahl vorausgeht.

Diese Nahfeld-Logik erklärt, warum Google die Funktion so stark auf physische Nähe setzt statt auf Cloud-Links oder Bluetooth-Kopplungen mit langen Wartezeiten. Ein NFC-nahes Antippen liefert eine eindeutige, kaum zu verwechselnde Geste: Nur wer die Geräte tatsächlich zusammenbringt, startet die Übertragung.

Für Menschen, die regelmäßig auf Messen, in Meetings oder beim Sport Kontakte austauschen, dürfte genau dieser Unterschied zählen. Ein Link muss nicht mehr kopiert, eine Nummer nicht mehr abgetippt werden. Die räumliche Nähe selbst wird zum Auslöser.

Wer schon einmal mit einem iPhone in der Nähe stand, kennt ein ähnliches Prinzip von AirDrop. Google positioniert Android Tap to Share erkennbar als eigenständige Antwort im eigenen Ökosystem, bleibt dabei aber konsequent auf den Austausch zwischen zwei Android-Geräten beschränkt. Eine geräteübergreifende Brücke zu anderen Betriebssystemen erwähnt der Blogpost nicht.

Ob Google künftig auch eine Bluetooth-Rückfalloption für Momente ohne funktionierendes NFC anbietet, lässt der Blogpost offen. Für den Start scheint die Antipp-Geste bewusst als alleiniger Auslöser gedacht zu sein, nicht als eine von mehreren gleichwertigen Varianten.

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Kontakte, Fotos und Videos in der Praxis

Im Alltag dürfte der Kontaktaustausch über Android Tap to Share der Anwendungsfall mit dem größten sofortigen Nutzen sein. Statt eine Nummer zu diktieren oder eine visuelle Karte zu zeigen, halten Sie Ihr Smartphone einfach neben das eines Gegenübers, und beide Adressbücher aktualisieren sich synchron.

Beim Teilen von Fotos oder Videos bleibt die Auswahl bewusst in Ihrer Hand: Sie entscheiden im Share Sheet, welches Bild oder Video übertragen wird, bevor die Geräte zusammenkommen. Das schützt vor versehentlichen Übertragungen ganzer Alben, wie sie bei manchen Nahfeld-Lösungen früher vorkamen.

Wer zusätzliche Details zur Bedienung braucht, verweist Google im Blogpost auf ein eigenes Hilfe-Center-Dokument. Dort dürften vor allem Detailfragen zu Geräteanforderungen und Fehlerfällen landen, die im kurzen Ankündigungstext selbst keinen Platz fanden.

Denkbar ist auch der umgekehrte Fall: ein versehentliches Antippen in einer vollen U-Bahn oder an einem Messestand. Weil die Kontaktfreigabe laut Google an die aktive Share-Sheet-Auswahl beziehungsweise den Homescreen-Kontext gebunden bleibt, dürfte ein zufälliges Anstoßen zweier Taschen allein noch keine Übertragung auslösen. Wie robust dieser Schutz im Gedränge tatsächlich ist, lässt sich erst nach breiterer Nutzung beurteilen.

Rollout-Fahrplan: Pixel zuerst, Galaxy-Falter folgen

Beim Rollout bleibt Google konkret: Die Funktion startet laut Ankündigung ab sofort auf Pixel 6 und neueren Pixel-Modellen. Wer ein älteres Pixel-Gerät besitzt, muss demnach vorerst weiterhin auf den klassischen Teilen-Dialog zurückgreifen.

Kurz danach soll Android Tap to Share auch auf Samsungs Falt-Flaggschiffen ankommen: Google nennt explizit den Galaxy Z Fold8 Ultra, den Fold8 und den Flip8 als kommende Zielgeräte. Damit ist die Funktion von Anfang an nicht auf Pixel-Hardware beschränkt.

Dass gerade die Falt-Modelle früh folgen, passt zur Zielgruppe: Wer ein größeres, teureres Gerät wie den Fold8 Ultra nutzt, tauscht im Berufsalltag tendenziell häufiger Kontakte und Dateien aus als jemand mit einem reinen Einsteigergerät. Google und Samsung kooperieren bei Android-Funktionen seit Jahren enger, als es viele Nutzer wahrnehmen.

Wer sich fragt, wie das mit der ohnehin schon vollen Geräteverwaltung zusammenpasst, findet in unserem Ratgeber zu Android-Leistungsproblemen ergänzende Praxistipps, wie sich neue Systemfunktionen ohne spürbaren Mehraufwand ins Alltagsgerät einfügen lassen.

Für Fans anderer Android-Hersteller bleibt vorerst nur das Warten. Google verspricht zwar eine breitere Geräteliste im Laufe des Jahres, verweist aber nicht auf konkrete Partnerschaften mit Herstellern wie Xiaomi, OnePlus oder Motorola, wie es sie beim ursprünglichen Nearby Share bereits gab.

Die Lücken in Googles eigener Darstellung

Google kündigt zudem an, die Funktion bis Ende des Jahres auf weitere Android-Geräte auszuweiten, nennt dafür aber weder eine konkrete Geräteliste noch einen genauen Zeitpunkt. Für Besitzer anderer Android-Marken bleibt vorerst offen, wann und ob ihr Modell folgt.

Auch zur genauen Reichweite bleibt der Ankündigungstext knapp: Wie groß die Distanz zwischen den Geräten maximal sein darf, welche Android-Version mindestens erforderlich ist und ob die Übertragung verschlüsselt erfolgt, verrät Google im Blogpost nicht im Detail.

Diese fehlenden Angaben sind kein Beinbruch, aber sie zeigen die Grenzen einer Herstellerankündigung: Google beschreibt, was die Funktion leisten soll, nicht zwingend jede technische Randbedingung, die für den täglichen Gebrauch am Ende doch relevant wird.

Unabhängige Tests zur Übertragungsgeschwindigkeit oder zur Zuverlässigkeit bei schwacher Verbindung liegen bislang nicht vor, schlicht weil die Funktion gerade erst ausgerollt wird. Erste verlässliche Erfahrungswerte dürften sich frühestens zeigen, sobald eine größere Zahl an Pixel-Besitzern das Update tatsächlich erhalten hat.

Auch zur Frage, ob Tap to Share bestehende Datenschutzeinstellungen respektiert oder eigene Freigaben erfordert, äußert sich der Blogpost nicht im Detail. Wer besonders sensibel mit Kontaktdaten umgeht, sollte die App-Berechtigungen nach dem ersten Test lieber einmal zusätzlich prüfen, statt sich allein auf die Standardeinstellung zu verlassen.

So probieren Sie Tap to Share direkt aus

Besitzen Sie ein Pixel 6 oder ein neueres Modell, lohnt sich ein Blick in die Systemeinstellungen: Android Tap to Share sollte dort bereits als Option für den nächsten Kontaktaustausch auftauchen, sobald das Update auf Ihrem Gerät angekommen ist.

Praktisch wird die Funktion vor allem dann, wenn Sie regelmäßig neue Kontakte sammeln, etwa auf Branchentreffen oder im Freundeskreis. Ein kurzer Test beim nächsten Treffen zeigt schneller als jede Beschreibung, wie zuverlässig das Antippen im eigenen Alltag funktioniert.

Nutzer von Samsungs kommenden Falt-Modellen müssen sich dagegen noch etwas gedulden. Bis der angekündigte Rollout für Galaxy Z Fold8 Ultra, Fold8 und Flip8 startet, bleibt der bekannte Teilen-Dialog für sie weiterhin die zuverlässigste Option, auch wenn er einen Klick mehr kostet.

Wer parallel am Akku seines Smartphones spart, findet zusätzliche Einstellungstipps in unserem Beitrag zu schnellem Akkuverbrauch bei Android, denn neue Nahfeld-Funktionen laufen im Hintergrund nicht völlig ohne zusätzlichen Stromverbrauch.

Sollte die Option in Ihren Einstellungen noch fehlen, hilft meist ein einfacher Systemupdate-Check, bevor Sie nach einem versteckten Menüpunkt suchen. Google rollt neue Android-Funktionen erfahrungsgemäß gestaffelt aus, sodass ein paar Tage Geduld zwischen Ankündigung und tatsächlicher Verfügbarkeit auf dem eigenen Gerät durchaus normal sind.

Am Ende bleibt es eine kleine, aber alltagsnahe Neuerung: Wer viel unterwegs Kontakte tauscht, dürfte den Unterschied schneller merken als bei manch größerer Systemumstellung der letzten Android-Versionen. Ein kurzer Test beim nächsten Networking-Termin genügt, um sich selbst ein Bild zu machen.