Salesforce legt Plattformdaten zur Nutzung von KI-Agenten vor. Der Index zeigt Wachstum, aber auch klare Grenzen für produktive Rollouts.

Salesforce berichtet im Agentic Enterprise Index 2026 stark wachsende Agentforce-Nutzung, kürzere Erstellungszeiten und branchenspezifische Rollout-Muster. Für Unternehmen zählt daran nicht der Hype, sondern ob Agenten mit klaren Rollen, Messwerten und Übergaben in echte Arbeitsprozesse passen.

Salesforce meldet fast dreimal so viele aktivierte Agenten je Organisation wie im Vorjahr.

Die durchschnittliche Erstellungszeit sank laut Salesforce um 53 Prozent.

Agenten können ihre Skill-Zahl in Spitzenzeiten laut Index um bis zu 350 Prozent ausweiten.

Retail-Zahlen zeigen laut Salesforce vierfach höheres Online-Umsatzwachstum bei Agenteneinsatz.

Die Daten stammen aus Agentforce-Nutzung und müssen als Anbieterperspektive eingeordnet werden.

Der Index macht Agentenarbeit messbar

Salesforce legt mit dem Agentic Enterprise Index 2026 einen Datensatz vor, der weniger nach Zukunftsfolie klingt als nach Betriebsbericht. Der Anbieter wertet aggregierte Agentforce-Nutzungsdaten aus und beschreibt, wie Unternehmen Agenten aktivieren, welche Aufgaben sie ihnen geben und wo die Systeme im Arbeitsalltag ankommen. Genau dort wird der Befund spannend: Nicht die Existenz eines neuen KI-Werkzeugs zählt, sondern die Frage, ob Agenten Arbeitseinheiten übernehmen, ohne dass jedes Team seinen Prozess neu erfinden muss.

Der Index meldet, dass die durchschnittliche Zahl aktivierter Agenten je Organisation im vergangenen Jahr fast verdreifacht wurde. Gleichzeitig sei die durchschnittliche Erstellungszeit um 53 Prozent gesunken. Diese beiden Werte gehören zusammen. Mehr Agenten allein wären nur Flottenwachstum. Kürzere Erstellung deutet darauf hin, dass Unternehmen Vorlagen, Rollen und Plattformroutinen wiederverwenden. Für Entscheider ist das die wichtigere Spur: Agenten werden nicht mehr nur gebaut, sondern offenbar standardisiert in bestehende Abläufe geschoben.

Damit bleibt Salesforce allerdings Partei. Die Zahlen stammen aus der eigenen Plattform, nicht aus einer unabhängigen Marktstudie. Wer sie liest, sollte sie als Nutzungsbeleg für Agentforce verstehen und nicht als allgemeine Prognose für jede Branche. Genau diese Grenze macht den Index brauchbar. Er zeigt nicht, dass Agenten überall funktionieren. Er zeigt, welche Muster ein großer Plattformanbieter in seiner produktiven Kundenbasis beobachtet.

Vier Kennzahlen gegen die große Agenten-Erzählung

Neben der fast verdreifachten Aktivierung nennt Salesforce eine mögliche Skill-Erweiterung von bis zu 350 Prozent in Spitzenzeiten. Gemeint ist: Agenten bleiben nicht bei einem engen Einzweckprofil, sondern können bei Lastspitzen mehr Aktionen oder komplexere Aufgaben ausführen. Das ist ein harter Kontrast zur simplen Erzählung vom Chatfenster als Assistent. In der Praxis geht es um Ketten aus Berechtigungen, Datenzugriffen, Prozessschritten und Übergaben.

Der Index nennt außerdem ein vierfach höheres Online-Umsatzwachstum im Handel bei Unternehmen, die Agenten einsetzen. Diese Zahl ist stark, aber sie braucht Vorsicht. Umsatzwachstum entsteht nicht allein durch einen Agenten. Sortiment, Traffic, Preise, Kampagnen, Lieferfähigkeit und Supportqualität wirken mit. Als Signal ist der Wert dennoch relevant, weil er Agenteneinsatz nicht nur mit Effizienz, sondern mit Kundentransaktionen verbindet.

Für die Einordnung hilft ein Vergleich mit früheren Agenten-Diskussionen im Digital-Magazin. Unsere Analyse zur Gartner-Prognose zu agentischen Enterprise-Workflows behandelte vor allem Erwartung und Zeitachse. Der Salesforce-Index liefert nun eine Plattformperspektive aus laufender Nutzung. Das ersetzt keine neutrale Messung, aber es macht die Debatte konkreter.

Agentic Enterprise Index 2026 Vier Kennzahlen aus der Agentforce-Nutzung Die von Salesforce aggregierten Plattformdaten zeigen Aktivierung, Erstellung, Skills und Handelswirkung. 3x mehr aktivierte Agenten

53 % kürzere durchschnittliche Erstellungszeit

350 % mögliche Skill-Erweiterung in Spitzenzeiten

4x höheres Online-Umsatzwachstum im Retail

Retail braucht Tempo, Regulierung braucht Tiefe

Salesforce beschreibt zwei unterschiedliche Rollout-Muster. In verbrauchernahen Bereichen dominieren laut Index eher hochvolumige, auf konkrete Aufgaben zugeschnittene Agenten. Sie sollen schnell reagieren, viele ähnliche Fälle bearbeiten und bei saisonalem Druck ihre Fähigkeiten ausweiten. Wer im Weihnachtsgeschäft, bei Retouren oder bei Servicewellen arbeitet, erkennt den Reiz: Ein Agent muss nicht alles können, sondern den wiederkehrenden Engpass zuverlässig bedienen.

Anders sieht es in komplexeren und stärker regulierten Bereichen aus. Dort betont Salesforce vielseitige, mehrstufige Agenten, die bereichsübergreifende Geschäftslogik abbilden. Fertigung, öffentlicher Sektor und Finanzdienstleistungen brauchen keine schnellen Einweg-Bots, sondern kontrollierte Prozessketten. Ein Agent, der dort einen falschen Schritt ausführt, erzeugt nicht nur Supportaufwand, sondern Compliance-Risiko.

Gerade der Finanzsektor wird im Index als Mischung aus hoher Komplexität und großem Volumen beschrieben. Das ist der interessante Reibungspunkt. Agenten müssen dort schnell genug für Spitzenzeiten sein und zugleich mit Regeln, Prüfpfaden und Nachvollziehbarkeit umgehen. Wer Agenten einführt, sollte deshalb nicht beim Modell anfangen, sondern bei der Frage, welche Entscheidung überhaupt automatisiert werden darf.

Dieses Bild wurde komplett mit KI generiert Provider higgsfield Modell seedream_v4_5; quality=high; 5120x2880 Prompt Several compact robotic tools each carry one practical object across separate workstations, revealing specialization instead of one universal machine. A tight documentary composition emphasizes hands-on consequences in a fully text-free scene with blank surfaces and no legible markings. Photorealistic style image. Mood: practical, focused, and investigative. Avoid: watermark, signature, blurry, low quality, distorted, deformed. Die getrennten Werkzeuge zeigen den Kern der Indexdaten: Agenten werden je nach Aufgabe, Branche und Lastspitze unterschiedlich eingesetzt.

Vertrauen zeigt sich nicht in Demos

Salesforce schreibt, die wöchentliche Nutzung durch Beschäftigte habe sich verdreifacht, während Eskalationsraten bei Kunden stabil geblieben seien. Falls sich diese Plattformbeobachtung in einzelnen Unternehmen bestätigt, wäre das der stärkere Befund als jede Demo. Vertrauen entsteht nicht, weil ein Agent souverän klingt. Es entsteht, wenn Nutzer ihn wiederholt einsetzen und die Fehler nicht im gleichen Maß mitwachsen.

Doch auch hier gilt: Eine stabile Eskalationsrate kann viele Gründe haben. Vielleicht sind die Agenten gut begrenzt. Vielleicht werden riskante Fälle weiterhin früh an Menschen übergeben. Vielleicht misst Salesforce nur bestimmte Eskalationspfade. Der Index beantwortet diese Detailfragen nicht vollständig. Für Unternehmen heißt das: Sie brauchen eigene Qualitätsmetriken, bevor sie interne Agenten als produktiv bewerten.

Das betrifft besonders Teams, die Agenten mit Kundendaten, Vertragsinformationen oder Bestellhistorien verbinden. Ein produktiver Agent ist nicht derjenige mit der längsten Funktionsliste. Produktiv ist er, wenn seine Übergaben, Ablehnungen und Fehlerzustände messbar sind. Ohne diese Messung bleibt der Rollout eine Glaubensfrage.

Die konkrete Frage: Unternehmen aus den Zahlen lernen können

Der praktische Wert des Index liegt nicht in einem einzelnen Prozentwert. Er liegt in der Reihenfolge, die sich daraus ableiten lässt. Zuerst muss ein Unternehmen die passende Agentenklasse bestimmen: hoher Durchsatz für standardisierte Fälle oder vielseitige Prozesslogik für komplexere Abläufe. Danach kommen Datenzugriff, Berechtigungen, Protokolle, Abbruchregeln und erst zuletzt die Modellwahl.

Die zweite Lehre betrifft Wiederverwendung. Wenn die Erstellung von Agenten im Schnitt deutlich schneller wird, dann nicht durch Zauberei, sondern durch Muster. Unternehmen sollten daher nicht jedes Team isoliert experimentieren lassen. Besser ist ein interner Baukasten mit geprüften Skills, Rollen, Systemzugriffen und Testfällen. Genau dort trennt sich eine Plattformstrategie vom Wildwuchs.

Passend dazu lohnt der Blick auf unsere Einordnung zur Operationalisierung von Agenten im Mittelstand. Dort geht es weniger um spektakuläre Plattformzahlen als um Verantwortung im Alltag. Beide Perspektiven gehören zusammen: Salesforce zeigt Nutzungsdruck, Unternehmen müssen daraus kontrollierte Betriebsroutinen machen.

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Der nüchterne Prüfplan für Agentforce-Projekte

Für ein Agentforce-Projekt reicht es nicht, den Index als Verkaufsargument in eine Roadmap zu kopieren. Ein brauchbarer Prüfplan beginnt mit fünf Fragen: Welche Arbeitseinheit soll der Agent übernehmen? Welche Daten darf er lesen? Welche Aktion darf er selbst ausführen? Wann muss er an einen Menschen übergeben? Und welcher Messwert beweist nach vier Wochen, dass der Prozess besser läuft?

Gerade die von Salesforce genannten Branchenunterschiede sprechen gegen pauschale Rollouts. Ein Retail-Agent für Servicewellen braucht andere Grenzen als ein Agent im Finanzprozess. Ein Agent für interne Auskünfte braucht andere Nachweise als ein Agent, der Kundenvorgänge verändert. Wer diese Unterschiede ignoriert, bekommt viele aktivierte Agenten und wenig belastbare Automatisierung.

Der Index ist damit weder Entwarnung noch Hype-Futter. Er ist ein nützlicher Realitätscheck aus einer großen Plattform: Agenten werden mehr, sie werden schneller erstellt, ihre Fähigkeiten wachsen in Spitzenzeiten. Ob daraus bessere Arbeit wird, entscheidet sich aber an den langweiligen Stellen – Berechtigungen, Tests, Eskalationen und sauberer Verantwortung.

Der belastbare nächste Schritt

Der nächste Schritt ist kein groß angelegtes Agentenprogramm, sondern ein enger Produktivtest mit klarer Buchführung. Ein Unternehmen wählt einen Prozess, der häufig genug vorkommt, aber nicht geschäftskritisch blind automatisiert werden darf. Dazu gehören etwa Statusauskünfte, interne Wissensabfragen, einfache Servicefälle oder vorbereitende Analysen für ein Team. Der Agent bekommt eine begrenzte Aufgabe, eine dokumentierte Datenbasis und eine harte Übergaberegel.

Für diesen Test sollten drei Messwerte genügen: Wie oft erledigt der Agent den Fall ohne Korrektur? Wie oft übergibt er sauber an einen Menschen? Und wie oft erzeugt er Nacharbeit, die vorher nicht nötig war? Erst wenn diese Werte stabil sind, wird die nächste Fähigkeit ergänzt. So wird aus dem Salesforce-Index keine Folie über Agentenwachstum, sondern ein Werkzeug für disziplinierte Einführung.

Der wichtigste kulturelle Punkt ist dabei unbequem. Agenten senken nicht automatisch Verantwortung, sie verschieben sie. Jemand muss entscheiden, welche Daten sie sehen, welche Aktion sie auslösen und wann sie schweigen. Der Salesforce-Index zeigt, dass die Nutzung wächst. Ob daraus belastbare Automatisierung wird, entscheidet sich in den Kontrollfragen, die jedes Unternehmen selbst beantworten muss.

Für Vorstände und Bereichsleiter ist das eine einfache, aber oft übersehene Konsequenz. Der Index taugt nicht als Begründung, jedes Team mit Agenten auszustatten. Er taugt als Anlass, die eigenen Arbeitsvorgänge zu vermessen. Wo fehlen saubere Daten? Wo sind Entscheidungen schon heute regelbasiert? Wo wird ein Mensch gebraucht, weil Haftung, Empathie oder Verhandlungsspielraum im Spiel sind? Erst diese Sortierung macht aus Agentforce ein kontrollierbares Werkzeug.

Auch die Kommunikation nach innen muss nüchtern bleiben. Beschäftigte akzeptieren Agenten eher, wenn klar ist, was sie dürfen und was nicht. Eine wöchentliche Nutzung, wie Salesforce sie berichtet, entsteht nicht durch große Versprechen, sondern durch kleine verlässliche Treffer. Ein Agent, der fünf einfache Vorgänge sauber erledigt, schlägt einen Agenten, der zwanzig Fähigkeiten behauptet und bei Grenzfällen improvisiert.

Damit wird der Index zu einem Arbeitsauftrag: weniger Präsentationsglanz, mehr Prozessprüfung. Wer ihn so liest, kann Agenten einsetzen, ohne der eigenen Organisation eine Abkürzung vorzugaukeln.

Für die Budgetplanung folgt daraus ebenfalls eine Grenze. Agenten verursachen nicht nur Modellkosten, sondern Integrationsarbeit, Tests, Rechtepflege und laufende Kontrolle. Der Index zeigt, dass Nutzung skaliert. Er zeigt nicht, dass jede zusätzliche Agentenrolle automatisch günstiger wird. Genau deshalb gehört Kostenkontrolle in denselben Pilotplan wie Qualität und Eskalation.