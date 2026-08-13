Google hat das Pixel 11 am 12. August 2026 offiziell vorgestellt. Der Verkaufsstart wird überwiegend mit dem 20. August genannt. Wir ordnen ein, was zu Tensor G6, GPU und KI-Funktionen bestätigt ist – und was weiterhin Leak-Stand bleibt.

Stand: 13. August 2026.

Kurzfassung: Google hat das Pixel 11 am 12. August 2026 im Rahmen des Made-by-Google-Events offiziell vorgestellt. Als Verkaufsstart wird in mehreren Berichten überwiegend der 20. August 2026 genannt, von Google selbst liegt dazu aktuell keine separat bestätigte Angabe vor. Zum verbauten Tensor G6 nennt Google zentrale Eckpunkte, viele Detailwerte – etwa zur GPU – stammen weiterhin aus Leaks.

Google hat das Pixel 11 am 12. August 2026 offiziell vorgestellt, inklusive Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL und Pixel 11 Pro Fold.

Als Verkaufsstart nennen mehrere Berichte den 20. August 2026, ohne dass Google dieses Datum separat offiziell bestätigt hat.

Der Tensor G6 ist offiziell benannt, samt Angabe von bis zu 50 Prozent mehr Rechenleistung gegenüber dem Vorgänger.

Zur GPU-Architektur, Kernzahl und Fertigung liegen weiterhin keine offiziellen Google-Angaben vor, nur Berichte und Leaks.

KI-Funktionen des Pixel 11 laufen unter der Marke Google Gemini, kombiniert mit On-Device-Verarbeitung über den Tensor G6.

Was Google zum Pixel-11-Start offiziell bestätigt hat

Am 12. August 2026 hat Google im Rahmen des Made-by-Google-2026-Events die neue Pixel-11-Familie offiziell vorgestellt. Auf der Google-Store-Seite wird das Datum inzwischen nicht mehr als Teaser, sondern als abgeschlossener Launch beworben, samt Nennung des Tensor G6 und der Angabe „up to 50% more computing power“ gegenüber der vorherigen Generation.

Vorgestellt wurden vier Modelle: Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL und Pixel 11 Pro Fold. Diese Aufstellung ist damit kein Leak mehr, sondern Teil der offiziellen Ankündigung. Weniger klar ist dagegen, wann die Geräte tatsächlich im Handel erhältlich sind – dazu weiter unten mehr.

Launch am 12. August, Verkaufsstart wohl ab 20. August

Der 12. August 2026 ist damit rückblickend der offizielle Vorstellungstermin, keine bloße Ankündigung eines künftigen Events mehr. Für den tatsächlichen Marktstart, also den Zeitpunkt, ab dem sich die Geräte kaufen lassen, nennen mehrere Quellen übereinstimmend den 20. August 2026 – rund eine Woche nach der Vorstellung. Dieses Muster deckt sich mit dem Rhythmus früherer Pixel-Generationen.

Wichtig für die Einordnung: Der 20. August taucht in der Launch-Berichterstattung als Verkaufsstart auf, ist aber nicht in gleicher Klarheit wie das Vorstellungsdatum von Google selbst als separates Datum kommuniziert. Wer konkret plant zu kaufen, sollte den 20. August deshalb als wahrscheinliches, breit berichtetes Zeitfenster behandeln und nicht als offiziell von Google zitiertes Verkaufsdatum.

Google nennt den Tensor G6 offiziell als vollständig überarbeiteten Chip, der eigens für die KI-Funktionen der Pixel-11-Reihe entwickelt wurde, und gibt „bis zu 50 Prozent mehr Rechenleistung“ gegenüber dem Vorgänger an. Das ist die belastbarste offizielle Aussage zum neuen Chip.

Zur GPU-Architektur liegt dagegen weiterhin keine offizielle Angabe vor: Weder Kernzahl noch Hersteller der Grafikeinheit hat Google bestätigt. Berichte gehen von einer Fertigung in 2-Nanometer-Technik aus, vermutlich bei TSMC, und nennen zusätzlich einen möglichen Wechsel zu einem MediaTek-Modem. Beides ist ausdrücklich als Erwartung beziehungsweise Bericht einzuordnen, nicht als von Google bestätigte Spezifikation. Eine robuste, offiziell genannte GPU-Architektur oder Kernanzahl gibt es zum jetzigen Zeitpunkt schlicht nicht – wer entsprechende Zahlen liest, sollte sie als Leak-Stand behandeln.

Dieses Bild wurde komplett mit KI generiert Provider higgsfield Modell seedream_v4_5; quality=high; 16:9 2K Prompt A documentary close-up shows hands comparing unbranded smartphone camera modules and blank paper in a quiet test lab, focused on uncertainty around zoom, battery, and on-device AI claims. The composition is distinct from the hero image and uses physical components, cables, and measuring tools in a clean editorial workspace. Photorealistic style image. Mood: investigative, practical, and careful. Avoid: watermark, signature, blurry, low quality, distorted, deformed, readable text, labels, numbers, captions, UI, dashboards, screens. Symbolbild: Die Aufnahme zeigt eine generische Laborszene mit Kameramodulen und Messgeräten zur Illustration von Testabläufen – keine echten Pixel-11-Bauteile oder offiziellen Google-Aufnahmen.

Display, Akku und Kamera: Leak-Werte im Überblick

Für das Standardmodell kursiert ein 6,3-Zoll-LTPO-AMOLED-Display mit einer Auflösung von 1080 mal 2424 Pixel, Bildwiederholraten zwischen 60 und 120 Hertz und einer Spitzenhelligkeit von bis zu 3000 Nits. Beim Akku werden zwei mögliche Kapazitäten genannt, 4.840 oder 4.985 Milliamperestunden, dazu 30 Watt kabelgebundenes Laden und möglicherweise Qi2-Unterstützung. Diese Werte stammen aus Leak-Berichten und sind von Google bislang nicht bestätigt worden.

Beim Kamerasetup des Standardmodells werden 48 Megapixel für die Hauptkamera, 13 Megapixel für die Ultraweitwinkellinse und 10,8 Megapixel für eine Telekamera mit 5-fachem optischem Zoom genannt. Für die Pro-Modelle sollen laut Leaks größere Sensoren und zusätzliche Brennweiten folgen, konkrete Sensorbezeichnungen liegen jedoch nicht vor. Auch zu Blendenwerten oder Low-Light-Verbesserungen gibt es bislang keine belastbaren Angaben.

KI-Funktionen: Google Gemini, On-Device-KI und Tensor G6

Auf der Software-Seite ordnet Google die KI-Funktionen des Pixel 11 unter der Marke Gemini ein, kombiniert mit On-Device-Verarbeitung durch den Tensor G6. Google positioniert den Chip ausdrücklich als für „advanced AI“ entwickelt, was zur generellen Richtung passt, KI-Funktionen zunehmend lokal auf dem Gerät statt in der Cloud zu berechnen.

In Leak-Berichten werden zusätzlich Funktionen wie Video Relight zur nachträglichen Lichtkorrektur in Videos und eine sprachgesteuerte Bildbearbeitung genannt. Beides würde stärker auf lokale Rechenleistung setzen und an bisherige Pixel-Stärken bei der Bildverarbeitung anknüpfen. Bestätigt ist davon bislang nur die grundsätzliche Einordnung unter Gemini und Tensor G6, nicht der volle Funktionsumfang im Detail.

Preise, Speicher und offene Fragen

Bei den Preisen kursiert für Europa ein Einstiegspreis ab 999 Euro für das Basismodell, deutlich über dem, was frühere Pixel-Generationen zum Start verlangten. Ein möglicher Grund: Die 128-Gigabyte-Variante könnte entfallen, 256 Gigabyte würde dann zur kleinsten Konfiguration werden. Für die drei weiteren Modelle fehlen belastbare Preisangaben bislang weitgehend.

Offen bleiben aktuell vor allem die exakten Preise aller vier Modelle, das tatsächlich verbaute Modem, die finalen Kamerasensoren der Pro-Modelle sowie die Frage, ob der berichtete Verkaufsstart am 20. August für alle vier Geräte gleichzeitig gilt oder ob etwa das Fold-Modell später folgt. Solche Staffelungen waren bei früheren Pixel-Generationen keine Seltenheit. Ausführliche Leak-Übersichten liefern dazu unter anderem das GoogleWatchBlog und Handyhuellen.de, die beide zur Vorsicht bei Detailwerten raten, solange Google selbst keine vollständige Spezifikationsseite veröffentlicht hat.