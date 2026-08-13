Ab dem 2. August 2026 setzt die EU-Kommission neue AI-Act-Transparenzpflichten aktiv durch. Kim Icon ordnet ein, was Chatbots, Deepfake-Kennzeichnung und der Code of Practice konkret bedeuten.

EU macht aus einer Ankündigung einen Vollzugsstart

Ab dem 2. August 2026 verschiebt sich die AI-Act-Debatte von der Theorie in den Vollzug: Die Europäische Kommission hat über ihr AI Office angekündigt, gemeinsam mit den nationalen Behörden ab diesem Datum tatsächlich durchzusetzen, was seit Monaten nur als Zeitplan in Präsentationen stand. Das ist ein Unterschied, der in vielen Unternehmensfolien verwischt wird. Ein Gesetzestext mit Übergangsfristen ist etwas anderes als ein Vollzugsstart mit Aufsichtsstruktur, und genau diesen Wechsel markiert die offizielle Mitteilung der Kommission vom 31. Juli 2026.

Für AI Act Transparenzpflichten heißt das konkret: Ab sofort zählt nicht mehr, ob ein Anbieter die Regeln kennt, sondern ob er sie in seinen Produkten umgesetzt hat. Wer bislang auf einen späteren, verschobenen Stichtag gehofft hat, hat keinen mehr. Mit dem AI Office bekommen die national zuständigen Behörden einen Partner, der Verstöße nicht nur dokumentiert, sondern in eine gemeinsame Vollzugslogik übersetzen soll.

Bemerkenswert ist außerdem, wie die Kommission den Termin rahmt: nicht als isolierte Detailregel, sondern als Teil eines größeren Aufsichtsapparats, der parallel mit Beschwerdewegen, Whistleblower-Kanälen und branchenspezifischen Leitlinien ausgestattet wird. Wer den 2. August nur als eine von vielen Compliance-Fristen im Kalender abhakt, unterschätzt, dass hier zum ersten Mal Aufsicht, Meldewege und konkrete Produktpflichten gleichzeitig scharf gestellt werden.

Was ab dem 2. August konkret gilt

Die neuen Transparenzregeln sind enger gefasst, als es das große Wort „KI-Kennzeichnung“ vermuten lässt. Laut Kommission müssen bestimmte KI-Systeme Nutzerinnen und Nutzern ab dem 2. August mitteilen, wenn sie mit KI statt mit einem Menschen interagieren, und wenn Inhalte durch KI erzeugt oder verändert wurden. Chatbots und andere interaktive KI-Systeme sind damit verpflichtet, sich klar als solche zu erkennen zu geben, nicht als Kundenservice-Mitarbeiterin oder Beraterin zu posieren.

Parallel dazu greift die Kennzeichnungspflicht für Deepfakes: Bilder, Videos oder Audioinhalte, die mit KI bearbeitet oder erzeugt wurden, müssen entsprechend gelabelt werden. Ergänzend sollen KI-generierte oder veränderte Inhalte künftig maschinenlesbare Markierungen tragen, damit automatisierte Systeme sie leichter erkennen können. Das ist der eigentliche Unterschied zu bisherigen freiwilligen Selbstverpflichtungen: Es geht nicht mehr nur um ein sichtbares Label für Menschen, sondern um eine technische Spur, die auch Plattformen und Prüfstellen auslesen können.

Für die praktische Umsetzung bedeutet das zwei getrennte Baustellen. Die erste ist die Nutzeroberfläche: Wo im Gesprächsverlauf, im Bild oder im Video wird die KI-Herkunft sichtbar gemacht? Die zweite ist die Datenebene: Welche Metadaten oder Wasserzeichen transportieren diese Information, wenn der Inhalt kopiert, zugeschnitten oder auf eine andere Plattform hochgeladen wird? Beide Baustellen brauchen unterschiedliche Teams, und beide sind ab jetzt Pflicht, nicht Kür.

Ein oft übersehener Punkt ist die Frage, wer die Pflicht trägt, wenn mehrere Anbieter an einem Produkt beteiligt sind. Nutzt ein Unternehmen ein fremdes Basismodell, um einen eigenen Chatbot zu betreiben, verschiebt sich die Offenlegungspflicht nicht automatisch auf den Basismodell-Anbieter. Aus Sicht der Endnutzerin zählt, wer das Produkt tatsächlich bereitstellt, und genau dort muss die Kennzeichnung sichtbar sein, unabhängig davon, welches Modell im Hintergrund arbeitet.

Warum Kennzeichnung kein Kosmetikthema ist

Wer Kennzeichnungspflichten als reine Compliance-Kosmetik abtut, unterschätzt den eigentlichen Zweck. Die Kommission begründet die Maßnahmen damit, Täuschung und Manipulation zu verringern und Menschen zu befähigen, informierte Entscheidungen zu treffen. Gleichzeitig bekommen Unternehmen klarere Pflichten und einen praktischen Weg, Konformität nachzuweisen. Für Redaktionen, Plattformen und Marketingteams bedeutet das: Ein KI-generiertes Bild ohne Kennzeichnung ist ab jetzt kein Grauzonenfall mehr, sondern ein regulatorisches Risiko.

Besonders heikel wird es dort, wo Inhalte mehrfach weiterverarbeitet werden, etwa wenn ein KI-generiertes Bild zugeschnitten, mit einem Filter versehen und über mehrere Kanäle weiterverteilt wird. Die maschinenlesbare Markierung soll genau diese Kette nachvollziehbar halten, auch wenn ein sichtbares Label längst verloren gegangen ist. Wer Content-Pipelines betreibt, sollte deshalb prüfen, ob Metadaten beim Export, beim Zuschnitt oder beim Hochladen auf Drittplattformen erhalten bleiben.

Ein Detail wird dabei gern übersehen: Die Pflicht betrifft nicht nur neu erstellte Inhalte, sondern auch bereits veröffentlichte Inhalte, die nachträglich mit KI verändert wurden. Ein Foto, das nachträglich mit generativer Bildbearbeitung retuschiert wird, fällt genauso unter die Kennzeichnungslogik wie ein komplett synthetisch erzeugtes Bild. Wer nur an neue Produktionen denkt, übersieht damit einen großen Teil des tatsächlichen Risikos in bestehenden Redaktions- und Marketingarchiven.

Dieses Bild wurde komplett mit KI generiert Provider higgsfield Modell seedream_v4_5; quality=high; 5120x2880 Prompt A documentary close-up illustrates the implementation consequences of "EU-KI-Transparenzpflichten: Warum der 2. August ein echter Vollzugsstart ist" through Europäische Kommission, with practitioners checking source material, settings, hardware, or operational notes in a believable workspace and without invented on-screen figures. The composition is distinct from the hero image and focuses on hands-on verification, not marketing graphics, captions, numbers, or explanatory overlay panels. Photorealistic style image. Mood: practical, focused, and investigative. Avoid: watermark, signature, blurry, low quality, distorted, deformed. Praxiseinordnung: AI Act Transparenzpflichten.

Der Code of Practice als Nachweisinstrument

Die Kommission verweist in ihrer Mitteilung auf eine bereits existierende erste Liste von mehr als 180 Organisationen, die den Code of Practice on transparency of AI-generated content unterzeichnet haben. Dieser Code soll die neuen Transparenzregeln operativ konkretisieren, also den Weg von der Gesetzesformulierung zur praktischen Umsetzung ebnen. Für Unternehmen, die noch keine Unterschrift geleistet haben, ist die Liste ein nützlicher Realitätscheck: Wer bereits vergleichbare Wettbewerber oder Partner in dieser Liste findet, kann daraus konkrete Umsetzungsmuster ableiten, statt bei null anzufangen.

Ein Verhaltenskodex ersetzt keine gesetzliche Pflicht, aber er zeigt der Aufsicht guten Willen und einen dokumentierten Weg zur Compliance. Genau das kann im Streitfall den Unterschied machen zwischen einer schnellen Klärung und einem langwierigen Verfahren. Wer die Unterzeichnung ernst nimmt, sollte sie außerdem intern mit einer Prüfliste verbinden, nicht nur mit einer Pressemitteilung.

Für einen tieferen Einstieg in den Volltext lohnt sich zudem der Blick in die vollständige Pressemitteilung der Kommission, die über die Kurzfassung im Newsroom hinausgeht und zusätzliche Details zur Einordnung liefert. Wer Compliance-Dokumentation aufbaut, sollte beide Quellen parallel referenzieren, weil Aufsichtsbehörden im Zweifel auf den vollständigen Wortlaut zurückgreifen, nicht auf eine verkürzte Zusammenfassung.

Was Anbieter und Deployer jetzt konkret prüfen müssen

Für Anbieter bedeutet der Vollzugsstart, dass Kennzeichnungslogik nicht länger ein Nice-to-have im Produktbacklog sein darf. Wer Chatbots, virtuelle Assistenten oder generative Bild- und Videofunktionen anbietet, sollte jetzt dokumentieren, an welcher Stelle im Nutzerfluss die KI-Offenlegung erfolgt, wie Deepfake-Inhalte markiert werden und ob die maschinenlesbare Markierung technisch tatsächlich implementiert ist, nicht nur in der Produktbeschreibung versprochen wird.

Für Deployer, also Unternehmen, die fremde KI-Systeme einsetzen, verschiebt sich die Aufgabe: Sie müssen nachweisen können, dass die eingesetzten Werkzeuge die Transparenzpflichten erfüllen, bevor sie live gehen. Ein Lieferantenfragebogen, der nur „KI-fähig, ja/nein“ abfragt, reicht dafür nicht mehr aus. Nötig ist eine konkrete Frage nach Kennzeichnungsmechanismus, Nachweisdokumentation und Verantwortlichkeit im Fehlerfall.

Sinnvoll ist außerdem eine klare Rollenverteilung zwischen Rechtsabteilung, Produktteam und Kommunikation. Die Rechtsabteilung kennt die Pflicht, das Produktteam kennt die technische Umsetzbarkeit, und die Kommunikation entscheidet, wie eine Kennzeichnung so formuliert wird, dass sie nicht wie ein Warnhinweis wirkt, sondern wie ein selbstverständlicher Teil des Produkts. Wenn diese drei Perspektiven nicht zusammenkommen, entstehen entweder rechtlich lückenhafte oder nutzerfeindlich plakative Lösungen.

Ein praktikabler erster Test ist ein interner Rollentausch: Lassen Sie jemanden aus dem Rechtsteam versuchen, als externe Nutzerin eine Kennzeichnung in Ihrem eigenen Produkt zu finden, ohne vorher zu wissen, wo sie versteckt ist. Wenn diese Person länger als eine Minute suchen muss, ist die Kennzeichnung faktisch unsichtbar, selbst wenn sie technisch vorhanden ist. Diese Übung kostet wenig, deckt aber genau jene Lücken auf, die eine spätere Beschwerde plausibel machen würden.

Beschwerdewege und Aufsicht als Realitätscheck

Die Kommission stellt parallel zum Vollzugsstart konkrete Instrumente bereit: ein AI Act Beschwerdetool und ein AI Act Whistleblower-Tool. Beide richten sich nicht nur an spezialisierte Aufsichtsbehörden, sondern an Nutzerinnen, Beschäftigte und Verbraucher, die einen Verstoß beobachten. Das verändert die Risikolage für Anbieter spürbar: Eine fehlende Kennzeichnung ist nicht mehr nur ein theoretisches Prüfungsrisiko, sondern ein Vorgang, den jede betroffene Person aktiv melden kann.

Für Sie als Unternehmen heißt das, interne Meldewege nicht als Bürokratie, sondern als Frühwarnsystem zu behandeln. Wer intern schneller merkt, dass eine Kennzeichnung fehlt, als es ein externes Beschwerdetool tut, hat die bessere Position im anschließenden Dialog mit der Aufsicht. Ergänzend sieht die Kommission auch ein eigenes Beschwerdeverfahren für nachgelagerte Anbieter vor, die General-Purpose-KI-Modelle einsetzen, was zeigt, dass die Aufsichtsstruktur entlang der gesamten Lieferkette mitdenkt und nicht nur beim Endprodukt endet.

Diese Lieferkettenlogik ist besonders für Unternehmen relevant, die fremde Basismodelle in eigene Produkte integrieren, ohne selbst Modelle zu trainieren. Wer glaubt, als reiner Integrator aus der Aufsicht herauszufallen, sollte sich die Beschwerdekanäle genau ansehen: Ein Fehlverhalten kann rechtlich beim Basismodell-Anbieter ansetzen, praktisch aber zuerst beim sichtbaren Produkt gemeldet werden, das die Nutzerinnen und Nutzer tatsächlich vor sich haben.

Der nächste Schritt für Ihre Organisation

Der 2. August ist kein Termin, den man nachträglich mit einer Pressemitteilung heilen kann. Sinnvoll ist deshalb eine kurze, aber ehrliche Bestandsaufnahme: Welche Produkte generieren oder verändern Inhalte mit KI, wo findet eine Interaktion mit einem KI-System statt, die als solche erkennbar sein muss, und wo fehlt bislang jede Form von maschinenlesbarer Markierung? Diese drei Fragen lassen sich in wenigen Tagen beantworten, wenn Produkt-, Rechts- und Kommunikationsteams tatsächlich zusammensitzen.

Ein interner Vergleichspunkt lohnt sich zusätzlich: Unsere frühere Einordnung zu Transparenzberichten von Tech-Konzernen über Biometrie und Inhalte zeigt, wie unterschiedlich Unternehmen bislang mit freiwilliger Offenlegung umgegangen sind. Ab dem 2. August ist diese Offenlegung für die betroffenen Fälle keine freiwillige Kür mehr. Wer schon vorher auf Nachvollziehbarkeit gesetzt hat, muss jetzt vor allem nachschärfen. Wer bislang gar keine Kennzeichnung vorgesehen hat, sollte mit den zwei sichtbarsten Risiken beginnen: Chatbots ohne KI-Offenlegung und unmarkierte synthetische Bilder oder Videos.

Der zweite interne Anknüpfungspunkt betrifft die Nachbardebatte um Deepfakes und Missbrauch: Unsere Analyse zu Sicherheitsmaßnahmen gegen Missbrauch, die CSAM verbieten und auf Deepfake-Kennzeichnung setzen, zeigt, dass Kennzeichnungspflichten und Missbrauchsschutz technisch eng zusammenhängen. Am Ende bleibt AI Act Transparenzpflichten kein abstraktes Regulierungsthema, sondern eine sehr konkrete Frage an Ihre Produktarchitektur: Kann Ihr System heute schon zeigen, was KI erzeugt oder verändert hat, oder müssen Sie das erst nachrüsten?

Kim Icons Fazit ist entsprechend unsentimental: Ein Vollzugsstart mit Beschwerdetool, Whistleblower-Kanal und lieferkettenweiter Aufsicht lässt sich nicht mit einer nachträglichen Rechtfertigung entschärfen. Wer jetzt die Kennzeichnungslücken in Chatbots, Bildgeneratoren und Videowerkzeugen schließt, verschafft sich einen echten Vorsprung. Wer wartet, bis die erste Beschwerde eingeht, verhandelt aus der schwächeren Position, und das lässt sich in keiner Pressemitteilung mehr wegformulieren.