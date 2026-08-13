Ein Versionssprung mit echtem Gewicht: 0.1 auf 0.2

Microsoft nennt Intelligent Terminal 0.2 im eigenen Blog schlicht „unseren ersten Minor-Versions-Sprung: 0.1 auf 0.2″ – und fügt im nächsten Satz an, es sei „unser bisher größtes Release“. Das ist der erste Widerspruch, den Sie auflösen müssen, bevor Sie das Update einordnen: Eine Zahl hinter dem Punkt suggeriert Kosmetik, der offizielle Beitrag vom 10. August 2026 beschreibt aber vier strukturelle Änderungen auf einmal: Support für lokale Modelle, isolierte Agenten pro Tab, WSL-Anbindung pro Profil und ein überarbeitetes Agent Pane.

Für ein noch junges, experimentelles Terminal-Fork-Projekt ist das ungewöhnlich viel Substanz in einem einzigen Punkt-Release. Intelligent Terminal 0.1 startete erst im Mai 2026 als offener Fork von Windows Terminal mit nativer Agent-Integration, 0.1.1 folgte im Juni mit Bash-Support und einem /fix-Befehl. Dass 0.2 direkt mit BYOM-Unterstützung, WSL-Profilen und Multi-Agent-Tabs nachlegt, ist kein zufälliger Feature-Zuwachs, sondern eine klare Ansage in Richtung produktiver Entwicklerumgebungen – und nicht nur eine Spielwiese für Terminal-Enthusiasten, die gern mit neuen Slash-Befehlen experimentieren.

Lokale Modelle: Was Microsoft technisch tatsächlich freischaltet

Der meistgenannte Feature-Wunsch seit dem ersten Release war laut Microsoft die Möglichkeit, lokale Modelle zu nutzen – das schreibt das Unternehmen selbst so in der Ankündigung. Mit 0.2 liefert Microsoft das nach: In den Agent-Einstellungen öffnen Sie den Bereich für BYOM-Provider (Bring Your Own Model), klicken auf Add New und tragen Base URL sowie Model ID Ihres Endpunkts ein. Danach wählen Sie den neuen Provider im Model-Dropdown aus. Das funktioniert laut Ankündigung sowohl mit GitHub Copilot als auch mit OpenCode und damit mit jedem Server, der lokal über Ollama oder eine andere OpenAI-API-kompatible Schnittstelle läuft.

Das ist der Punkt, an dem der Mythos zerbricht, Agentenarbeit bedeute zwangsläufig Cloud-Abhängigkeit. Ein Modell, das auf Ihrer eigenen Maschine oder in Ihrem eigenen Rechenzentrum läuft, schickt Prompt-Inhalte, Code-Kontext und Ausgaben nicht mehr automatisch an einen externen Anbieter. Für Teams mit Exportkontrollen, Mandantentrennung oder schlicht begründetem Misstrauen gegenüber Cloud-Logging ist das keine Komfortfunktion, sondern eine Voraussetzung, um Agenten überhaupt einsetzen zu dürfen. Die Kehrseite bleibt real: Die Antwortqualität hängt jetzt vollständig von Ihrem eigenen Modell ab, nicht mehr vom jeweils besten verfügbaren Cloud-Modell – und dafür trägt niemand außer Ihnen die Verantwortung.

Warum lokale Modelle Governance-Fragen lösen

Governance-Teams stellen bei jeder neuen Agent-Funktion dieselbe Frage: Wohin fließen die Daten, und wer kann sie mitlesen? Bei Cloud-Agenten lautet die ehrliche Antwort meist: zum Modellanbieter, in dessen Logs, für eine vom Anbieter festgelegte Aufbewahrungsdauer. Mit BYOM-Unterstützung verschiebt Intelligent Terminal 0.2 diese Antwort auf „zu dem Endpunkt, den Sie selbst kontrollieren“ – und macht damit aus einer abstrakten Datenschutzdiskussion eine konkrete Konfigurationsentscheidung, die eine IT-Abteilung tatsächlich treffen kann, statt sie auf unbestimmte Zeit zu vertagen.

Das löst nicht automatisch jedes Compliance-Problem, aber es verschiebt die Verantwortung an eine Stelle, an der Unternehmen sie ohnehin schon regeln müssen: die eigene Modell-Infrastruktur. Wer bereits ein internes Ollama-Deployment oder einen selbst betriebenen API-Endpunkt hat, kann Intelligent Terminal jetzt direkt daran anschließen, statt für jeden Agenten-Client eine eigene Cloud-Ausnahme zu verhandeln. Wer noch keine lokale Modell-Infrastruktur besitzt, bekommt hier immerhin einen konkreten Anreiz, eine aufzubauen, statt Agentenarbeit auf unbestimmte Zeit zu verschieben, bis die Rechtsabteilung ihr endgültiges Okay gibt. Wie granular Enterprise-Kontrolle über technische Infrastruktur inzwischen aussehen kann, zeigt auch unser Beitrag zu Kubernetes-Taints und Scheduling-Overrides für Admins, wo ein vergleichbarer Kontrollmechanismus auf Infrastruktur-Ebene beschrieben wird.

Der reale Haken liegt in der Modellauswahl selbst: Ein lokal gehostetes Modell erreicht selten die Leistungsfähigkeit des aktuellen Cloud-Flaggschiffs desselben Anbieters. Governance-Sicherheit erkaufen Sie sich also möglicherweise mit spürbar schwächeren Agenten-Antworten – ein Trade-off, den jedes Team für sich bewerten muss, nicht Microsoft stellvertretend für Sie.

Dieses Bild wurde komplett mit KI generiert Provider higgsfield Modell seedream_v4_5; quality=high; 5120x2880 Prompt A documentary close-up illustrates the implementation consequences of "Intelligent Terminal 0.2: Warum lokale Modelle Enterprise-Agentenarbeit verändern" through Microsoft, with practitioners checking source material, settings, hardware, or operational notes in a believable workspace and without invented on-screen figures. The composition is distinct from the hero image and focuses on hands-on verification, not marketing graphics, captions, numbers, or explanatory overlay panels. Photorealistic style image. Mood: practical, focused, and investigative. Avoid: watermark, signature, blurry, low quality, distorted, deformed. Praxiseinordnung: Intelligent Terminal 0.2.

Ein Agent pro Tab: Ende der Multi-Klick-Jonglage

Vor 0.2 lief in jedem Tab derselbe konfigurierte Agent. Mit dem neuen Slash-Befehl /agent können Sie jetzt pro Tab einen eigenen Agenten wählen – Microsofts eigenes Beispiel nennt explizit Copilot in einem Tab, Claude in einem zweiten und Codex in einem dritten, gleichzeitig und ohne dass sich die Konversationen gegenseitig stören. Sie wählen aus installierten und policy-erlaubten Agenten per Picker oder tippen den Namen direkt inline, während Sie schreiben.

Das klingt nach Komfort-Feature, ist aber vor allem eine Antwort auf ein reales Problem vielbeschäftigter Entwicklerteams: unterschiedliche Agenten haben unterschiedliche Stärken, und bisher musste man dafür entweder mehrere Terminal-Fenster offenhalten oder ständig zwischen Konfigurationen umschalten. Mit isolierten Sessions pro Tab bleibt der Kontext jedes Agenten erhalten, während Sie zwischen Aufgaben wechseln, ohne dass ein Tab die Historie eines anderen überschreibt.

Ergänzt wird das durch /move, mit dem Sie das Agent Pane pro Tab unabhängig nach links, rechts, oben oder unten verschieben können, sowie /sessions, mit dem Sie frühere Konversationen per Filterfunktion wiederfinden, statt sich durch eine lange, unsortierte Liste zu scrollen.

WSL als Standardadresse für Agentenarbeit

Der vierte große Baustein des Releases klingt unspektakulär, trifft aber einen echten Schmerzpunkt vieler Windows-Entwickler: Ihr Code liegt oft in einer WSL-Distribution, Ihr Agent lief bisher trotzdem Windows-seitig. Mit 0.2 lassen sich laut Ankündigung sowohl der Agent-Pane-Agent als auch der über das ?-Präfix aufgerufene Delegationsagent pro Profil in den Intelligent-Terminal-Einstellungen konfigurieren – wahlweise als Windows-hosted oder als distro-lokaler WSL-Agent.

Das bedeutet praktisch: Jedes Profil kann seinen eigenen Agenten mit den richtigen Werkzeugen, Pfaden und dem richtigen Arbeitsverzeichnis bekommen, statt dass ein einzelner global konfigurierter Agent versucht, gleichzeitig über Windows- und Linux-Pfade hinweg zu funktionieren. Profile, die Sie nicht anpassen, laufen laut Ankündigung einfach mit den globalen Standardeinstellungen weiter – Sie müssen also nicht jedes bestehende Profil manuell nachziehen, um von der neuen Option zu profitieren.

Für Teams, die produktiv in WSL entwickeln, ist das der Unterschied zwischen einem Agenten, der Windows-Pfade in ein Linux-Dateisystem hinein rät, und einem, der tatsächlich in der richtigen Distribution steht und dort auch die richtigen Skripte findet.

Autofix wird konkreter, nicht nur schneller

Fehlerkorrektur-Features werden gerne mit dem Versprechen verkauft, „jetzt noch smarter“ zu sein, ohne dass jemand sagt, was das konkret heißt. Microsoft liefert hier tatsächlich eine Liste: Autofix erkennt in 0.2 zusätzlich PowerShell-5.1-Laufzeitfehler, PowerShell-Parser-Fehler, Bash-Prompt-Zyklen und Fälle von „Befehl nicht gefunden“ und schlägt dafür laut Ankündigung sicherere Korrekturen vor.

Der eigentlich interessante Teil steht im zweiten Halbsatz der offiziellen Beschreibung: Autofix versteht jetzt die tatsächliche Pane-Umgebung und löst PowerShell-Profil-Aliase, lokale Skripte und Ihr Arbeitsverzeichnis auf, statt generische Ratschläge für Befehle zu geben, die Sie ohnehin schon besitzen. Das ist der Unterschied zwischen einem Tool, das aus einer Fehlermeldung eine plausible Standardantwort generiert, und einem, das tatsächlich weiß, welcher Alias in Ihrem Profil auf welches Skript zeigt.

Ob das in der Praxis so zuverlässig funktioniert wie in der Ankündigung beschrieben, lässt sich aus einem Blogpost nicht ablesen. Das zeigt sich erst, wenn genügend Nutzer es an echten, chaotischen Shell-Sessions mit eigenwilligen Profilen ausprobiert haben – also genau dort, wo Autofix bisher am häufigsten an seine Grenzen stieß. Wie sich vergleichbare Sicherheitsfragen bei anderen Editor-nahen Werkzeugen stellen, haben wir bereits am Beispiel von WASI-Support und sicherem Modul-Testing im Editor eingeordnet.

Der Praxistest, der jetzt beginnt

Wer das Update ausprobieren will, kommt über drei Wege dorthin: den Microsoft Store, den Befehl winget install Microsoft.IntelligentTerminal oder direkt über die Release-Seite auf GitHub. Daneben hat Microsoft laut eigener Aufstellung eine Reihe kleinerer, aber alltagsrelevanter Zuverlässigkeitsprobleme behoben: Der Copilot-Anmeldevorgang führt jetzt direkt nach der Installation zur Authentifizierung, das Ziehen eines Tabs zwischen Fenstern erhält laufende Shell- und Agenten-Sessions, und der Modell-Picker bleibt mit der aktiven Agenten-Session synchron.

Was danach kommt, hat Microsoft im selben Beitrag bereits angeteasert: die Wiederherstellung ganzer Terminal-Sitzungen, also Tabs, Panes und laufender Kontext, die beim erneuten Öffnen einfach zurückkehren sollen – ähnlich wie es bei Agent-Sessions heute schon funktioniert.

Für die Bewertung in Unternehmen ist außerdem wichtig, dass Microsoft die BYOM-Konfiguration nicht als Spezialfall für ein einzelnes Modell beschreibt. Entscheidend sind Base URL und Model ID; damit wird das Terminal zu einem Client für kontrollierte interne Endpunkte. Das erleichtert Audits, weil die Frage „welcher Agent nutzt welches Modell“ nicht mehr in privaten Entwickler-Setups versteckt bleibt, sondern als Profil- und Provider-Konfiguration sichtbar wird.

Gerade die Kombination aus isolierten Tabs und lokalen Modellen verlangt aber klare Namenskonventionen. Wenn ein Tab mit Copilot gegen einen Cloud-Endpunkt arbeitet und der nächste Tab ein lokales Modell über Ollama nutzt, muss das für Nutzer erkennbar sein. Sonst entsteht aus einer Governance-Funktion schnell ein Bedienrisiko: Der sensible Kontext landet im falschen Tab, nicht weil die Technik versagt, sondern weil die Oberfläche zu wenig Disziplin erzwingt.

Für Sie als Team, das über den Einsatz von KI-Agenten in der täglichen Entwicklungsarbeit entscheidet, zählt an diesem Release vor allem eines: Es ist kein reines Marketing-Update mit neuem Anstrich, sondern eine Sammlung von Funktionen, die sich gegen konkrete Enterprise-Einwände richten – Datenabfluss, Werkzeugvielfalt, WSL-Fragmentierung. Ob Intelligent Terminal deshalb schon reif für den produktiven Rollout in Ihrem Unternehmen ist, entscheidet am Ende nicht die Release-Notiz, sondern der erste ehrliche Testlauf mit Ihren eigenen Modellen, Ihren eigenen Profilen und Ihren eigenen Fehlern.