Am 28. März 2024 trat das MiFID-III-Paket im EU-Amtsblatt in Kraft – und seitdem läuft die Uhr für Broker, Neobroker und Handelsinfrastrukturanbieter. Wer glaubt, es handele sich um kosmetische MiFID-II-Korrekturen, liegt falsch. Payment for Order Flow fällt weg, Dark-Pool-Caps werden neu gezogen, und ein EU-weites Consolidated Tape kommt. Rechnen wir nach, was das konkret bedeutet.

Was MiFID III tatsächlich ist – und was nicht

Vorab eine unbequeme Klarstellung: Den Begriff „MiFID III“ suchen Sie im EU-Amtsblatt vergeblich als eigenständige Verordnung. Was Marktteilnehmer so nennen, ist das Reformpaket aus überarbeiteter MiFID-II-Richtlinie und der direkt geltenden MiFIR-2-Verordnung. Die Unterscheidung ist kein Akademikerproblem – sie hat handfeste Konsequenzen für Fristen und Haftung.

Die MiFIR-Änderungen gelten unmittelbar seit dem 28. März 2024 in allen EU-Staaten, ohne nationalen Umsetzungsakt. Die MiFID-II-Änderungen hingegen müssen von den Mitgliedstaaten bis zum 29. September 2025 in nationales Recht gegossen werden. Wer also auf BaFin-Umsetzungsakte wartet, um zu reagieren: Die Uhr läuft seit über einem Jahr. Einzelne Pflichten greifen zudem über sekundäre technische Standards (RTS/ITS) der ESMA, deren finale Fassungen gestaffelt folgen – teils bis in die zweite Jahreshälfte 2026.

Meine persönliche Einschätzung: Dieses mehrstufige Regulierungsgebäude ist für alle Beteiligten ein Compliance-Albtraum. Wer heute „MiFID III ist bereits in Kraft“ liest, sollte immer fragen: Level 1, Level 2 oder nationale Transposition?

Der Haken mit den Handelszeiten und Tick-Größen

Viele Artikel – auch solche aus vermeintlich seriösen Quellen – behaupten, MiFID III führe einheitliche Handelszeiten und ein komplett neues Tick-Size-Raster ein. Konkret belegt ist das nicht. Rechnen wir nach, was tatsächlich in den Level-1-Texten steht.

Handelszeiten legen grundsätzlich die Handelsplätze selbst fest. MiFID-Regeln greifen indirekt: über Anforderungen an Volatilitätsunterbrechungen, Marktunterbrechungsmechanismen und Notfall-Protokolle. KPMG beschreibt in seinem MiFID-III-Überblick aktualisierte Vorgaben zu Handelsunterbrechungen bei außergewöhnlichen Kursbewegungen – das beeinflusst den Ablauf eines Handelstages, ändert aber nicht die nominellen Öffnungszeiten von Xetra oder Euronext.

Tick-Größen in der EU bleiben weiter über MiFID-II-/MiFIR-Regelwerk und ESMA-RTS 11 geregelt. Die ESMA erhält durch die Reform erweiterte Mandate für technische Standards – was künftig Feinjustierungen an Tick-Größen nach sich ziehen kann. Aber: Konkrete neue Tick-Size-Tabellen haben die verfügbaren Quellen von ESMA, KPMG oder BankingHub zum aktuellen Stand nicht veröffentlicht. Wer Ihnen spezifische neue Tick-Raster ohne exakten RTS-Verweis verkauft, sollte kritisch befragt werden.

Der Aktienhandel wird also nicht durch eine Pflicht-Einheitszeit oder ein universelles Tick-Framework umgebaut. Die eigentlichen Baustellen liegen woanders – und die sind deutlich interessanter.

Dark Pools: Vom Doppel-Cap zum 7-Prozent-Limit

Hier wird es konkret. Das bisherige System der Double Volume Cap kannte zwei Grenzen: maximal 4 Prozent des Handelsvolumens in Dark Pools je einzelnem Handelsplatz, und maximal 8 Prozent EU-weit. Beide Caps galten unter dem sogenannten Reference Price Waiver, also für Dark-Pool-Handel, bei dem die Preisfindung an einen lit-Venue-Referenzpreis gekoppelt ist.

MiFID III/MiFIR 2 ersetzt dieses System durch eine einheitliche Volumengrenze von 7 Prozent EU-weit für den Reference Price Waiver. Der Negotiated Trade Waiver fällt aus diesem Cap-Regime heraus. Unter dem Strich: Wer bislang Dark-Pool-Strategien nahe der 8-Prozent-Grenze gefahren hat, muss umschichten. Wer knapp unter 4 Prozent je Venue lag, kann theoretisch etwas mehr Dark-Volumen aggregieren.

Zum Vergleich: In den USA gibt es kein vergleichbares regulatorisches Dark-Pool-Cap. Europäische Asset Manager haben hier weniger Spielraum – was Institutionellen, die große Blockpositionen diskret abbauen wollen, seit Jahren Kopfzerbrechen bereitet. Die Regulatoren antworten mit einem Anreiz zu transparenteren Alternativen: Large-in-Scale-Mechanismen und periodische Auktionen sollen Blocktrades aus dem Dunkeln holen, ohne die Handschrift auf dem Ticker zu hinterlassen.

Ob das gelingt, ist eine andere Frage. First Derivative warnt in seiner Marktanalyse, dass engere Dark-Pool-Limits in Kombination mit dem PFOF-Verbot kurzfristig Spreads ausweiten könnten, bevor sich neue Liquiditätsstrukturen etablieren. Das wäre für Privatanleger unmittelbar spürbar.

Payment for Order Flow: Das Ende eines Geschäftsmodells

Payment for Order Flow – kurz PFOF – bedeutet: Ein Broker leitet Kundenorders bevorzugt an einen bestimmten Market Maker weiter und erhält dafür eine Vergütung. Der Kunde bekommt theoretisch gute Ausführung, der Broker eine Gebühr vom Market Maker, nicht vom Kunden. Klingt nach Win-win. Der Haken: Die Interessenkonflikte sind offensichtlich, und die Ausführungsqualität lässt sich für den Kleinanleger schwer prüfen.

MiFIR 2 schließt dieses Modell für EU-Broker grundsätzlich. Das Verbot greift mit Übergangsregelungen; regulatorische Beobachter nennen Mitte 2026 als maßgeblichen Zeitpunkt für die vollständig wirksame Umsetzung in allen Jurisdiktionen. Was bedeutet das konkret für die Rendite beim Neobroker?

Rechnen wir nach: Ein Retail-Broker, der bisher über PFOF beispielsweise 0,10 Euro je Order vom Market Maker kassiert, muss diese Einnahme anders kompensieren – durch Ordergebühren, Spreads oder Abo-Modelle. Bei einem typischen Neobroker-Nutzer mit 50 Orders im Jahr wären das 5 Euro, die irgendwo anders im Modell auftauchen müssen. Klingt trivial. Bei einer Million Nutzer sind das 5 Millionen Euro Jahresertrag, der wegfällt.

Zum Vergleich: In den USA ist PFOF weiterhin legal. Broker wie Robinhood finanzieren sich dort erheblich über diese Einnahmen. Europäische Neobroker wie Trade Republic oder Scalable Capital müssen also Geschäftsmodelle etablieren, die im US-Markt keine unmittelbare Entsprechung haben. Das Resultat wird wohl eine Kombination aus Zinserträgen auf Cashguthaben, Premiumabos und feingranulierteren Handelsgebühren sein.

Folgen für Privatanleger: Was sich an der Oberfläche verändert

Die Reform bleibt für die meisten Privatanleger im Hintergrund – das Depot-Interface ändert sich nicht, Ordermasken bleiben dieselben. Trotzdem werden die Auswirkungen spürbar sein, nur eben indirekt und über Preise. Wer heute beim Neobroker kostenlos oder für einen Euro je Trade handelt, sollte sich fragen, welches neue Erlösmodell an die Stelle von PFOF tritt.

Ein realistisches Szenario: Neobroker führen zweigeteilte Kontomodelle ein – ein kostenloseres Basismodell mit eingeschränkten Funktionen und ein Premiummodell für aktivere Trader mit erweiterten Ausführungsoptionen und Echtzeitdaten. Dieses Muster ist in anderen Finanzmärkten bereits erprobt. Für passive Anleger, die einmal im Quartal in ETFs investieren, dürfte das wenig ausmachen. Für Vielhändler hingegen können sich die Gesamtkosten merklich verschieben.

Hinzu kommt die Frage der Ausführungsqualität. Wenn PFOF wegfällt und Order-Routing-Entscheidungen stärker an regulierten Handelsplätzen oder über dokumentierte Best-Execution-Prozesse abgewickelt werden, könnte die tatsächliche Preisverbesserung je Order steigen – oder zumindest transparenter nachvollziehbar werden. Das ist eine der zentralen Regulierungsthesen. Ob sie in der Praxis aufgeht, lässt sich erst mit Marktdaten aus der Post-PFOF-Ära belastbar bewerten. Für die Einordnung, wie Fintech-Trends 2026 das Retail-Banking-Modell insgesamt verschieben, lohnt ein Blick über den MiFID-Tellerrand hinaus.

Das neue 7-Prozent-Cap ersetzt das bisherige Doppel-Limit für Dark-Pool-Handel in der EU. (Symbolbild)

Systematic Internalisers: Vereinfacht, aber nicht abgeschafft

Systematic Internalisers – kurz SIs – sind Firmen, die Kundenorders intern gegen das eigene Buch ausführen, also außerbörslich, aber reguliert. Unter MiFID II galten quantitative Tests: Ab bestimmten Handelsschwellen musste eine Firma als SI eingestuft werden. Diese quantitativen Tests entfallen unter der Reform. Stattdessen gelten qualitative Kriterien, ergänzt durch eine freiwillige Opt-in-Möglichkeit.

Das klingt nach Entbürokratisierung. Ist es auch – aber mit Konsequenzen für die Marktstruktur. Wenn weniger Firmen zwangsweise als SI eingestuft werden, kann das die Zahl regulierter außerbörslicher Ausführungsplätze reduzieren. Für den Aktienhandel bedeutet das: mehr Orderfluss könnte in Richtung klassischer Handelsplätze gelenkt werden. Kombiniert mit dem PFOF-Verbot entsteht so ein Gesamtbild, das die Fragmentierung des europäischen Marktes zumindest teilweise reduzieren soll.

Ob das in der Praxis funktioniert, hängt stark davon ab, wie Börsen wie Xetra oder Euronext auf den gestiegenen Wettbewerb um Orderfluss reagieren. Algorithmisches Trading und Zinswende-Effekte auf Liquiditätsbedarf spielen hier zusammen – die Wechselwirkungen zwischen Marktstrukturregeln und algorithmischen Handelsstrategien sind dabei komplexer, als ein einzelnes Regulierungspaket abbilden kann.

Best Execution: Weniger Bürokratie, mehr Verantwortung

Eine der am wenigsten beachteten Änderungen betrifft die Best-Execution-Berichte. Bisher mussten Handelsplätze und SIs periodisch standardisierte Reports nach RTS 27 und RTS 28 veröffentlichen – aufwendige Datenlieferungen, die von den meisten Marktteilnehmern kaum gelesen wurden. Diese Pflicht wird dauerhaft abgeschafft.

Das klingt nach Erleichterung. Der Haken: Der Fokus verschiebt sich auf qualitative Best-Execution-Pflichten. Governance-Strukturen, interne Überwachungsprozesse und nachweisbare Entscheidungslogiken bei der Orderausführung rücken ins Zentrum. Für Compliance-Abteilungen bedeutet das nicht weniger Arbeit, sondern andere Arbeit – und eine, die schwieriger zu standardisieren ist als das Befüllen von Report-Templates.

RegEdge fasst diese Verschiebung in seiner Analyse treffend zusammen: Weniger Papier, aber mehr echter Nachweis – und das bei gleichzeitig erweiterten Transaktions-Reporting-Pflichten mit zusätzlichen Datenfeldern, neuen Kennungen wie UPI und DLT-IDs sowie Harmonisierungsanforderungen mit EMIR und SFTR.

Der vielleicht strukturell bedeutendste Schritt der Reform ist das EU-weite Consolidated Tape für Aktien, Anleihen, ETFs und bestimmte OTC-Derivate. Bisher existiert in Europa kein zentrales, nahezu-Echtzeit-Datenfeed über alle Handelsplätze hinweg. Marktteilnehmer müssen sich Preis- und Volumendaten mühsam aus Dutzenden Quellen zusammenkaufen – ein erheblicher Kostennachteil gegenüber dem US-Markt mit seiner zentralisierten Securities Information Processor-Infrastruktur.

Das Consolidated Tape soll das ändern. Konkret: konsolidierte Preis- und Volumendaten über alle EU-Handelsplätze, annähernd in Echtzeit, für alle Marktteilnehmer zugänglich. Zum Vergleich: Ein kleinerer Asset Manager, der heute für vollständige europäische Marktdaten fünf- bis sechsstellige Jahresbeträge an verschiedene Datenanbieter zahlt, könnte über ein funktionierendes Tape deutlich günstiger an äquivalente Informationen kommen.

Das Geschäftsmodell des Tape Providers ist noch offen – Preisgestaltung, Latenzanforderungen und Lizenzrechte werden über sekundäre Regulierung konkretisiert. Dass das Tape für tokenisierte Anleihen und Repo-Markt-Transparenz relevant wird, liegt auf der Hand; die technische Infrastruktur dafür baut auf den gleichen Echtzeit-Anforderungen auf, die auch die Wholesale-CBDC-Diskussion der EZB rund um tokenisierte Anleihen und Repo-Märkte prägen.

Was das für Broker und Trading-Infrastruktur bedeutet

Lassen Sie uns die Implementierungsseite direkt ansprechen. Die Fristen sind keine Warnsignale mehr – sie sind Gegenwart. MiFIR-2-Pflichten gelten seit März 2024. Die Transpositionsfrist für nationale Umsetzungen endet im September 2025. Viele technische Standards der ESMA für Transaktions-Reporting und Transparenz werden bis 2026 gestaffelt finalisiert.

Für Broker bedeutet das konkret: Order-Routing-Logiken müssen PFOF-unabhängig werden. Transaktions-Reporting-Systeme brauchen neue Datenfelder und Identifier-Formate. Dark-Pool-Monitoring muss das 7-Prozent-Cap überwachen. Und die internen Best-Execution-Governance-Strukturen müssen dokumentierbar sein – nicht nur auf dem Papier, sondern nachweisbar in der Praxis.

Für FinTechs und kleinere Neobroker ist das eine besondere Belastung: Anders als große Investmentbanken, die Compliance-Stäbe von Hunderten Mitarbeitern unterhalten, müssen sie dieselben regulatorischen Anforderungen mit schlanken Teams abbilden. Hier liegt meiner Meinung nach das eigentliche Wettbewerbsproblem: MiFID III schützt Anleger, nivelliert dabei aber auch Wettbewerbsvorteile kleinerer Marktteilnehmer, die bisher gerade durch Effizienz und schlanke Strukturen punkten konnten.

Die Konsequenz für HFT-Firmen und algorithmische Trader: Die verschärften Überwachungs- und Kontrollanforderungen für algorithmischen Handel – granulareres Reporting, strengere Risikomanagement-Vorgaben – erhöhen die Compliance-Kosten. Volatilitätsunterbrechungs-Mechanismen werden enger definiert. Das beeinflusst, wie Algorithmen Marktmikrostruktur-Anomalien ausnutzen können – und damit indirekt auch die effektive Liquidität in bestimmten Titeln.

Gegenargumente: Was Kritiker der Reform einwenden

Die Reform ist nicht unumstritten. Kritiker aus der Brokerbranche und aus dem FinTech-Lager bringen mehrere substanzielle Einwände vor, die mehr als bloße Interessenpolitik sind.

Erstens: Das PFOF-Verbot schützt Anleger auf dem Papier, schadet ihnen aber möglicherweise in der Realität. Wenn Neobroker ihre Gebührenmodelle umstellen und kostenloses oder günstiges Trading teurer wird, treffen diese Mehrkosten überproportional Kleinanleger mit niedrigen Depotvolumina. Institutionelle Investoren verhandeln Ausführungskonditionen direkt – sie profitieren von günstigeren Spreads an lit Venues, zahlen aber auch keine Ordergebühren im Neobroker-Modell. Die Umverteilungswirkung des PFOF-Verbots ist also nicht so eindeutig anlegerfreundlich, wie die Regulierungsbegründung suggeriert.

Zweitens: Die SI-Vereinfachung könnte den Markt konsolidieren, anstatt ihn fairer zu machen. Wenn weniger Firmen als SIs registriert sind, konzentriert sich außerbörsliche Ausführung auf noch weniger Akteure – was neue Abhängigkeiten schafft, anstatt Fragmentierung zu lösen. Die Marktkonzentration bei Market Makern ist heute schon erheblich; MiFID III adressiert das nicht direkt.

Drittens: Das Consolidated Tape birgt das Risiko, einen neuen regulierten Datenanbieter-Monopolisten zu schaffen. Wenn ein einziger Tape Provider als natürliche Infrastruktur designiert wird, hat er erhebliche Marktmacht – über Preisgestaltung, Latenz-Tiers und Zugangsbedingungen. Die regulatorische Governance dieses Providers wird darüber entscheiden, ob das Tape tatsächlich Kosten senkt oder nur die Abhängigkeit von Bloomberg gegen eine Abhängigkeit vom EU-Tape tauscht.

Diese Einwände sind kein Argument gegen die Reform insgesamt – aber sie zeigen, dass die Umsetzungsdetails über Erfolg oder Misserfolg entscheiden werden. Regulierung auf Level 1 schafft Rahmen; Level 2 und Marktreaktion füllen ihn.

Was bleibt – und was Sie jetzt tun sollten

MiFID III ist kein Big Bang. Es ist präzises Feintuning an einem Regime, das seit 2018 in Kraft ist und dessen Schwächen in Dark-Trading-Exzessen, PFOF-Interessenkonflikten und europäischer Datenfragmentierung offen zutage lagen. Unter dem Strich: Die Richtung stimmt, der Zeitplan ist komplex, und die entscheidenden Details stecken in sekundären ESMA-Standards, die noch nicht alle finalisiert sind.

Was sollten Sie konkret tun? Erstens: Trennen Sie MiFIR-2-Pflichten (seit März 2024 direkt anwendbar) von MiFID-II-Umsetzungspflichten (nationale Transposition bis September 2025) in Ihrer Compliance-Roadmap. Zweitens: Überprüfen Sie Order-Routing-Strategien auf PFOF-Abhängigkeiten – nicht erst wenn die Frist abläuft, sondern jetzt. Drittens: Starten Sie die technische Vorbereitung für das erweiterte Transaktions-Reporting; neue Datenfelder und Identifier erfordern Systemanpassungen, die nicht in wenigen Wochen umsetzbar sind.

Und dann bleibt die Frage, die sich mir bei jedem Regulierungspaket dieser Art stellt: Wird das Consolidated Tape wirklich die Marktfragmentierung reduzieren – oder entsteht ein neues Oligopol der Tape-Provider, das die Datenmacht von Bloomberg und Refinitiv nur umschichtet, ohne echte Kostenvorteile für kleinere Marktteilnehmer zu schaffen? Die Antwort darauf wird die Rendite des europäischen Aktienmarkts in den nächsten Jahren mitbestimmen.